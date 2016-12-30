Патриотизм как национальная идея, часть вторая

Русский патриотизм - одно из самых загадочных явлений в истории России.

Для европейца просто непонятно поведение русских людей.

Его лишают всех гражданских прав, его жестоко эксплуатирует авторитарное государство, а он, вместо того, чтобы сбежать от его власти за рубеж или переметнуться на сторону первого же интервента, защищает это государство, да ещё и с невиданной стойкостью и упорством.

Иностранцу, как правило, и невдомек, что русские люди защищают не только государственную власть, но и свою землю, землю русскую. И ради этой самой земли жертвовали всем, в т.ч. и жизнью.

Отто Бисмарк предостерегал сторонников нападения на Россию:

"Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских...

Эти последние, дaжe если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезаемого кусочка ртути. Это неразрушимое государство pyccкoй нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей..."



“Каждый русский сознает себя частью всей державы, сознает родство свое со всем народонаселением. Оттого-то, где бы русский ни жил на огромных пространствах между Балтикой и Тихим океаном, он прислушивается, когда враги переходят русскую границу, и готов идти на помощь Москве так, как шел в 1612 и 1812 годах”.

Герцен А.И. Сочинения. М., 1958. Т.7, С.192

Вот, собственно, ключ к пресловутой русской загадке. Он кроется и особом отношении русского народа к своему государству, в безусловном, служении ему...

Русские “чувствуют себя частицей одной державы”.

Для нее, если требовалось, они оставляли на произвол судьбы нажитое добро, поджигали свои дома, оставляли на гибель родных и близких, отдавали ей столько крови, сколько нужно, чтобы вызволить ее из беды.

Взамен платы не спрашивали — они не наемники.

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В интервью американскому журналисту Чарли Роузу президент России Владимир Путин назвал распад СССР "огромной трагедией ХХ века".

На вопрос журналиста - почему распад СССР является трагедией, Путин ответил: "Прежде всего потому, что в одночасье за границами Российской Федерации оказались 25 миллионов русских людей".

Таким образом, считает Путин, русские оказались самой большой разделенной нацией в мире.

"Они жили в единой стране ‒ вдруг оказались за границей. Представляете, сколько проблем возникло? Бытовые вопросы, разъединение семей, экономические проблемы, социальные проблемы ‒ просто не перечислить всего. А Вы считаете, что это нормально, что 25 миллионов русских людей оказались вдруг за границей?

Русские оказались самой большой разделенной нацией в мире сегодня. Это не проблема? Для Вас, возможно, нет, а для меня – проблема", - заявил российский президент.

осень 2015 г.

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Патриотизм как национальная объединяющая идея

"У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма"

В.В.Путин

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Патриотизм в роликах, видеоклипах, литературно-музыкальных композициях, стихотворениях...это надо ПРОСТО смотреть, слушать, чувствовать..до дрожи, до мурашек, до слёз..наверное, тогда мы сможем слышать друг друга и понимать..

Ансамбль имени А.В.Александрова исполнил гимн «Вежливые люди».

Музыка — В.Уманец, слова — А.Губанков, солист —Е.Булочников.

Вежливо люди с вежливым взглядом

Вежливо смотрят, вежливо просят.

Просто стоят они вежливо рядом,

Просто оружие вежливо носят.

Все будет хорошо, отлично будет!

Победы предков нас вперед зовут.

Живи, страна, а вежливые люди

Отчизны честь и славу сберегут.

Вежливы каски, вежливы лица,

Вежливы даже стальные машины.

Вежлива наша родная столица,

О вежливых людях слагая былины.

Все будет хорошо, отлично будет!

Победы предков нас вперед зовут.

Живи, страна, а вежливые люди

Отчизны честь и славу сберегут.

В вежливых далях вежливо небо,

Вежливо ветер знамя полощет.

Вежлива Родина с вежливым хлебом.

Ждут нас победы и счастье пророчат.

Все будет хорошо, отлично будет!

Победы предков нас вперед зовут.

Живи, страна, а вежливые люди

Отчизны честь и славу сберегут.

Здравствуйте. Я Русский оккупант. (02.39)



Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города, с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Её хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили, славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Среднюю Азию. В голых степях я построил каналы, заводы, космодромы, больницы и стадионы. Там строили космические ракеты и самолеты, развивали промышленность, выращивали пшеницу и хлопок для всей страны. Меня попросили оттуда уйти.Теперь там развивают американские кредиты и выращивают коноплю, а часть населения уехала работать на стройки бывших оккупантов. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают всё, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. Я устал извиняться за это... Я оккупант по праву рождения, я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь.Это я терпел зверства польских интервентов во времена смуты. Но чем закончилась их интервенция? Это я сжег Москву, чтобы не отдать ее Наполеону, но как закончил Наполеон? Это я сидел в окопе у Волоколамска, понимая, что нацистов удержать не получится. Где теперь эти нацисты? Где их проклятый Гитлер? Ко мне домой приходили все, кому не лень. Турки, англичане, поляки, немцы, французы. Земли хватило на всех - по 2,5 метра на каждого. Поймите! . Мне не нужна ваша лицемерная свобода от того, мне не нужна ваша гнилая демократия, мне чуждо всё что вы называете западными ценностями - извращения, пороки, обман и бесконечная жадность. У меня другие интересы. Вежливо предупреждаю в последний раз. Не нарывайтесь! Я строю мир, я люблю мир, но воевать я умею лучше всех. С уважением, русский оккупант.

Почему русских не победить (05.53)

Полная текстовая версия здесь

Motor-Roller - Брестские крепости (Мультвидео) /По самый Рейхстаг, 2015/



Предлагаю послушать песню, написанную в Казахстане от имени всех нас. Она не звучит с российской эстрады, не очень слышно и в Казахстане, но отражает, по моему мнению, настроение большей части населения. Это ответ на все словоблудия ток-шоу типа соловьева, экспертов-сатановских, создание бесконечных комитетов Гиркина и пр. А как задевает за живое! (источник)

Муз., сл. - И. Аутов

Нас никто штурмом не брал,

Все ворота мы сами открыли.

Даже тем, кто до крови кусал,

Без враждебности жить предложили.

Они были поражены,

Тем, что мы безрассудно беспечны,

Что фальшивый комплекс вины,

Так покорно взвалили на плечи.

А вины насчитали нам лес

Эталоны надменной Европы:

Это наш азиатский замес

И масштабища наши циклопьи...

Продолжая к нам в дом проникать,

Многоопытная заграница

Стала нас у корней подгрызать –

Без корней легче договориться.

Она сгрызла ученых, врачей,

Придушила кинематограф,

Обглодала учителей,

И свой глобус пропил географ.

Прогрызала дыры в мозгах,

Чтобы тряпки туда вконопатить.

Наша воля лопалась в швах,

И совсем продырявилась память.

И когда уже стали в глаза

Называть нас «тупая нелепость»,

Я, решив, что так дальше нельзя,

Превратился в Брестскую крепость.

На клочке материнской земли

Я твердел в круговой обороне,

Чтоб хотя бы его не смогли

Оккупантов вытоптать кони,

Чтоб хотя бы детей не отдать

В рабство их содомитской культуре.

Мне бы раньше пойти воевать!

Но нас очень хитро надули.

Мир плясал вокруг дудки врага,

И предатели всласть жировали,

У нацистов окрепли рога,

Им юродивые подпевали.

И, казалось, до пропасти шаг,

И когда эта пропасть разверзлась,

В небо взвился вдруг Родины флаг -

Это билась еще одна крепость!

И другие бились вдали,

Все в дыму, но полные жизни.

Значит, всех подкосить не смогли

«Благодетели» нашей отчизны.

И я понял: дайте нам срок,

Мы сметем этой нечисти ворох!

Наш народ не сотрешь в порошок,

Его можно стереть только в порох.

Не дай Бог вам с огнем лезть к нему,

Проверять того пороха силу, -

Он врагов не бьет по одному,

Он их рейхами валит в могилу.

Но урок этот впрок не пошел,

И спустя всего два поколенья

Новый рейх у порога расцвел,

Хочет дани и повиновенья.

Сколько раз объяснять дуракам,

Наших дедов слова повторяя:

Мы все выплаты вам по счетам

Совершаем 9 Мая!

Что ж, опять объясним дуракам,

Наших дедов слова повторяя:

Мы всегда, по любым вам заплатим счетам,

Каждый раз 9 Мая!

Низкий поклон вам, ребята...

Алиса и Константин Кинчев. Небо славян (04.46)

В клипе использованы видеоматериалы из фильма «Брестская крепость» (2010) об обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 года. А также песня группы Алиса "Небо славян".

Звездопад да рокот зарниц.

Грозы седлают коней,

Но над землей тихо льется покой монастырей.

А поверх седых облаков

Синь соколиная высь.

Здесь, под покровом небес мы родились.

След оленя лижет мороз,

Гонит добычу весь день,

Но стужу держит в узде дым деревень.

Намела сугробов пурга,

Дочь белозубой зимы.

Здесь, в окоеме снегов выросли мы.

Припев:

Нас точит семя орды, нас гнет ярмо басурман, но в наших венах кипит небо славян.

И от Чудских берегов до ледяной Колымы, все это наша Земля! Все это Мы!

За бугром куют топоры,

Буйные головы сечь,

Но инородцам кольчугой звенит русская речь.

И от перелеска до звезд

Высится Белая рать.

Здесь, на родной стороне нам помирать.

Припев:

Только русские могут сказать иным народам: идите к нам и встаньте рядом. Нам не нужны ваши земли — у нас есть своя. Нам не нужна ваша воля — мы всегда защищаем свободу. Нам не нужны ваши богатства — мы все равно богаче вас. Нам не нужна власть над вами — мы привыкли считать всех равными. Идите к нам, если хотите выжить. Прозоров Александр Дмитриевич, писатель

...Могут вынести русский крест только наши с тобою горбы... (13.43)

СОДЕРЖАНИЕ:

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ. "Я - РУССКИЙ"

Я - русский

* * * В степи, покрытой пылью бренной Сидел и плакал человек. А мимо шел Творец Вселенной. Остановившись, он изрек: «Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есмь твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я — русский», И Бог заплакал вместе с ним.

Алеся Пономарева (14 лет) - РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ. Читает - Юрий Назаров.

Народы – друг другу братья,

Я помню об этом всегда. Но! Только русские не сдаются, Нигде и никогда! - Немецкая дисциплина – Ничто не сравнится с ней. Но! Русские не сдаются, А это в сто раз важней! - Английский изысканный юмор, Тонкий, как дыма кольцо. А русские грубо смеются Прямо смерти в лицо! - Каждый народ прекрасен, И каждый народ хорош. У русских бери, что хочешь. Но! Русскую душу не трожь! - Нас, русских, не стоит пугаться. Нас, русских, не стоит пугать. Порой до Москвы отступаем, Чтоб в гроб вражью нечисть загнать! - Все люди, конечно, братья. Об этом нельзя забывать. Но! Только русские не сдаются! И только Россия – Мать!

Игорь Растеряев - «Русская дорога»

По плачущей земле не чуя сапогов

Наш обескровленный отряд уходит от врагов Питаясь на ходу щавелевым листом Ночуя в буераке под калиновым кустом Нам отдохнуть нельзя — бегом, бегом, бегом А наши, якобы, друзья засели за бугром И смотрят как нас бьют, не отрывая глаз И только длинные дороги полностью за нас Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога Отходи, а я тебя прикрою, грязью да водою Но по уши в грязи, в воде до самых глаз Через какой-то срок враги опять нагнали нас И бьют ещё сильней, вот-вот и порешат Но лютые морозы к нам на выручку спешат Погоди утри горючи слезы, мы русские морозы Заморозим, заметём тоскою, поманив Москвою Природа на войне, нам как родная мать Но есть время хорониться, а есть время наступать И вскоре объявились мы во вражьих городках И стали всё крушить вокруг, разбили в пух и прах Порвали на куски, измолотили в хлам И, добивая, объясняли стонущим врагам: Запомните загадочный тактический приём — Когда мы отступаем — это мы вперед идем! Вместе с холодами и лесами, впереди Сусанин Просто нам завещана от Бога Русская Дорога Русская Дорога, Русская Дорога, Русская Дорога…

А.Петренко - Монолог Тараса Бульбы о товариществе.

Хочется мне сказать, панове, что такое есть наше товарищество.

Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести была земля наша: и грекам давала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки.

Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша!

Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя.

Но породниться родством по душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей…

Знаю, подло теперь завелось на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их.

Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке…Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства.

И проснется он когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело.

Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество!

Уж если на то пошло, чтобы умирать,- так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит на то у них мышиной натуры их!

Леонид Корнилов - Русский русскому помоги. Исполняет - Юлия Андреева.

Лег над пропастью русский путь,

И срывается в бездну даль.

Русский, Русского - не забудь,

Русский, Русского - не предай.

Не ступили бы мы за край,

Да подталкивают враги!

Русский, Русского - выручай!

Русский, Русскому - помоги!

Душу Русскую сохрани,

Землю Русскую сбереги,

В окаянные эти дни

Русский, Русскому - помоги!!!

Грелась тьма у моих костров.

Никого корить не берусь,

Но вставая из тьмы веков,

Русской силой держалась Русь.

Отслужила свое хлеб-соль -

Мир не стоит нашей любви!

"Русский" Русскому, как пароль,

- "Имя нации назови!"

Душу Русскую сохрани,

Землю Русскую сбереги,

В окаянные эти дни

Русский, Русскому - помоги.

Перешел в набат благовест.

И нельзя избежать борьбы.

Могут вынести русский крест

Только наши с тобой горбы!

Русским духом, народ, крепись

У последней своей черты!

Русский, Русскому - поклонись,

Русский, Русского - защити!

Душу русскую сохрани!

Землю русскую сбереги!

В окаянные эти дни

Русский, Русскому - помоги!!!

Флеш-моб на вокзале в Запорожье. Весна на Заречной улице (04.02)

А.Фатьянов

Когда весна придёт, не знаю,

Придут дожди... Сойдут снега...

Но ты мне, улица родная,

И в непогоду дорога.

Мне всё здесь близко, всё знакомо,

Всё в биографии моей:

Дверь комсомольского райкома,

Семья испытанных друзей.

На этой улице подростком

Гонял по крышам голубей,

И здесь, на этом перекрёстке,

С любовью встретился своей.

Теперь и сам не рад, что встретил,

Моя душа полна тобой...

Зачем, зачем на белом свете

Есть безответная любовь...

Когда на улице Заречной

В домах погашены огни,

Горят мартеновские печи,

И день и ночь горят они.

Я не хочу судьбу иную.

Мне ни на что не променять

Ту заводскую проходную,

Что в люди вывела меня.

На свете много улиц славных,

Но не сменяю адрес я.

В моей судьбе ты стала главной,

Родная улица моя.

Наташа Морозова. "Улетай на крыльях ветра"

Половецкие пляски. A. Бородин. Опера "Князь Игорь"

Видеоряд - журнал "Это всё моё родное" https://cont.ws/jr/mojorodnoe

Наташа Морозова - певица из Сиднея (Австралия).

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Патриотизм как национальная идея_1, часть вторая.pdf

Патриотизм как национальная идея_2, часть вторая.pdf

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