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Открытым текстом 30.12.2016

21:59. 30 декабря 2016 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:

Самые страшные новости недели последовали за авиакатастрофой. Двадцать пятого декабря через несколько секунд после взлёта из аэропорта Адлер упал в воду самолёт. Погибли девяносто два человека, в том числе шестьдесят четыре артиста ансамбля имени Александрова, съёмочные группы трёх телеканалов и глава медицинского благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Петровна Глинка, известная как Доктор Лиза.

В причинах разбираются специалисты. Мы же — обычные граждане — снова объединились перед лицом трагедии. Показали, что нам не всё равно. А вот часть нашего общества, привычно именуемая «либеральной», утратила самое важное — сопереживание. Попросту говоря — человеческий облик.

Такое вызывает в лучшем случае брезгливость. Бывшая репортёрша о светских тусовках сделала своей профессией эпатаж. Материлась в Интернете и в быту. Ходила на митинги оппозиции в шубке подороже. Орала «снимайте меня, я Божена». Грозилась засудить всякого, кто назовёт её Евгенией Львовной Курицыной. И вдруг из-под маски гламурной дурочки появился людоед. Страшный и безжалостный. Если однажды получит власть — никого не помилует.

Пару месяцев назад в Прибалтике «ябожена» в таком же людоедском духе выступала на встрече «оппозиции». За банкет тогда платил «сиделец всея руси» Ходорковский. И назвал посиделку, на секундочку, «форум свободной России».

Обыкновенный такой фашизм. У тех, кто не хотел бы переворота ради прихода к власти таких людей, — неправильные гены. Погибшие в сочинской трагедии для них — повод для радости. Как радовались погромам в Германии и на западной Украине. Весёлые, убеждённые в своей правоте люди. С такой же улыбочкой работали англосаксы в первых концлагерях — ещё в девятнадцатом веке. Они тоже делили людей на «своих» и тех, кого «не жалко». Хотя одно из основных свойств человека — эмпатия: способность ощущать чужие чувства. Отсутствие переживания чужой боли — психическая болезнь. Открытым текстом с ужасом сообщаю: наша оппозиция больна! В медицинском смысле. И как на картине Босха уродцы собираются вместе. Вот и Аркадий Аркадьевич Бабченко, тоже когда-то бывший журналистом, открытым текстом заявляет: ему никого из тех, кем гордится страна, не жаль.

Открытым текстом напомню: эти самые люди несут в себе свет «демократии» и «европейских ценностей». Помните, как они напялили траурные лица и майки с надписью «я Шарли», когда террористы расстреляли редакцию журнала оскорбительных карикатур. А вот карикатуры на нашу трагедию, напечатанные в этом журнале пару дней назад.

Не находите соответствия? Выходит, «европейские ценности», включая вроде бы главную — уважение к человеческой жизни, превратились в карикатуру и почти неприкрытый фашизм. И не только в исполнении наших либероидов, выходит, что так. Вот и адепты «новой Европы» на Украине не отстают. Для них гибель людей — праздник!

Публичное пространство Украины — от СМИ до Интернета — заполнено злорадством по поводу авиакатастрофы. Некто Бирюков — один из советников Порошенко — предложил нести к посольству Российской Федерации в Киеве не цветы и свечи, а бутылки со средством для ванн «Боярышник», как напоминание о смерти в Иркутске нескольких десятков человек, погибших от метилового спирта. В Одессе цветы и свечи у консульства расшвыряли боевики запрещённой в РФ нацистской группы «Правый сектор».

Открытым текстом объясняю: украинство — убийство в себе всего русского, то есть почти всего человеческого. А чтобы легче было убивать — в Киеве и на Западной Украине задолго до государственного переворота начали работу по обесчеловечиванию всех русских и прежде всего жителей Донбасса и Крыма. Школа Гёббельса. Теперь мы для них не люди, а «вата». «Вату» не жаль. У «ваты» нет права жить. Логика убийства. И ведь все эти Бабченки, Бирюковы, Божены, Порошенки учились с нами в одних школах. Смотрели документальные фильмы вроде «Обыкновенного фашизма». И вдруг выросли если не в Хитлеров, то в Гёббельсов. И в Киеве дорвались до власти. По счастью, в Москве им уже не подняться. Исторические события срывают камуфляж. Сразу видно — кто есть кто. Трагедия в Сочи показала лицо нашей «рукопожатной» либеральной тусовки. Лицо, обезображенное гримасой ненависти к стране и к нам. Безжалостное, садистское. Вот такое рождественское откровение.

Источник — http://ren.tv/blog/153447

Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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