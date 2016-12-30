Одним благородным жестом Путин перечеркнул все козни «хромой утки»

Реакция России на резкий жест администрации Обамы – высылку десятков российских дипломатов – оказалась парадоксальной. Владимир Путин заявил, что «мы никого не будем высылать», и пригласил детей американских дипломатов на кремлевские елки. Это прямо противоречит рекомендациям, которые давал президенту МИД – и тем не менее выглядит как крайне изящный ход.

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не станет высылать представителей Вашингтона в ответ на новые санкции США. «Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин заявил, что Москва расценивает последние действия уходящей администрации США как недружественные и провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв отношений. «Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», – считает Путин. Он также пригласил всех детей американских дипломатов на елку в Кремле.

При этом Путин заявил, что у России есть все основания на адекватный ответ действиям США, но Москва, отметил он, не будет опускаться «до уровня «кухонной», безответственной дипломатии». Отношения решено выстраивать уже исходя из политики новой администрации избранного президента Дональда Трампа. Действия же администрации Барака Обамы он расценил как провокационные, противоречащие интересам обеих стран и всего мира.

Око за око

Управделами президента уже пообещало совместно с МИДом решить вопросы по участию детей аккредитованных американских дипломатов в новогодней елке в Кремле. При желании посетить новогодние мероприятия управделами президента обеспечит их комфорт, детей допустят на елки бесплатно, передает РИА «Новости». Представления проводятся в нескольких форматах: утренники, на которых дети присутствуют вместе с родителями, и вечерние представления.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил руководству страны объявить персонами нон грата 31 сотрудника американского посольства в Москве и четырех дипломатов генконсульства в Северной столице, а также запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице (дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожной). Он рассказал, что МИД с рядом других ведомств внес такое предложение на рассмотрение президента. Заявления Вашингтона о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США Лавров назвал безосновательными.

При этом в МИДе опровергли сообщения американских СМИ о закрытии в Москве в качестве ответной меры англо-американской школы, в которой обучаются дети не только американских дипломатов, но еще британских и канадских. «Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», – написала в Facebook представитель МИДа Мария Захарова.

Оставили «симметричный ответ» про запас

«В данном случае Кремль решил повести себя, как герой пушкинской повести «Выстрел», который тоже, можно сказать, оставил контрсанкции на потом. В данном случае мы решили не реагировать на антироссийский жест уходящего президента США Барака Обамы и подождать, как будет себя вести новая администрация Дональда Трампа», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление Путина американист Виктор Олевич.

По его мнению, симметричный ответ Кремля не соответствует планам Москвы в дальнейшем вывести отношения с США если не на позитивный, то во всяком случае на нейтральный, деловой уровень. «Шаги, которые предпринимает американская администрация перед уходом, подливают масла в огонь и без того находящихся в состоянии кризиса отношений, Москва же, наоборот, старается демонстрировать позитивный настрой», – рассказал политолог.

Тем не менее Олевич полагает, что на благие намерения относительно России Дональда Трампа стопроцентно рассчитывать не стоит. «Напомню, что в 2008 году на фоне Маккейна пророссийским кандидатом казался сам Барак Обама. Он критиковал республиканцев за агрессивную внешнюю политику, собирался дружить с Россией и закрыть тюрьму в Гуантанамо, но мировая конъюнктура всегда оказывается выше личных амбиций и предвыборной риторики», – сказал Олевич. Политолог считает, что в случае, если новая администрация Трампа, вопреки ожиданиям, будет не слишком активно налаживать отношения с Россией, Кремль вспомнит о полагающемся ему по праву «симметричном ответе» на высылку российских дипломатов и закрытие дипломатических миссий.

Путин решил не играть с «хромой уткой»

Американист, сотрудник проекта «Русская идея» Дмитрий Дробницкий отметил, что российское внешнеполитическое ведомство изначально планировало действовать по стандартной зеркальной схеме: объявить персонами нон грата столько же сотрудников американских посольств и представительств в России, но в данном случае высшее руководство страны приняло достаточно интересное решение.

«На мой взгляд, вкупе с приглашением детей американских дипломатов на кремлевскую елку решение Путина не принимать симметричные меры является очень интересным и сложным», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. По мнению Дробницкого, уходящий американский президент старается максимально испортить отношения с Россией, чтобы поставить Дональда Трампа перед внешнеполитическим фактом: дружить с Москвой уже не получится. Решение же Путина не реагировать на высылку наших послов и закрытие представительств, полагает эксперт, наоборот, играет на пользу Трампу.

«Кремль таким образом демонстрирует, что Обама не может препятствовать дальнейшей нормализации этих отношений. Зачем обращать внимание на уходящую «хромую утку»? А у Трампа как раз будет повод, вступив в должность, тут же отменить принятые Обамой в конце года решения. Ведь Россия, наоборот, продемонстрировала свое дружелюбие», – считает Дробницкий.

Говоря же о решении Обамы выслать российских дипломатических работников из США, Дробницкий отметил, что само по себе объявление дипломатических работников персонами нон-грата на работу дипмиссий не влияет – им на смену приезжают новые сотрудники. «Другое дело, что были закрыты резиденции РФ в Нью-Йорке и Мэрилэнде. Это уже более серьезный шаг, но и в этом случае от симметричного ответа следует воздержаться», – полагает американист.

Разумней ограничиться информационной кампанией

Американист Никита Куркин, в свою очередь, также считает: применять полностью симметричные меры сейчас не нужно. «Я бы просто сосредоточил огонь на неадекватности уходящего президента США, развернув массивное информационное наступление на него», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, Барак Обама – человек, лишенный политического мышления. Поэтому, считает Куркин, применять по отношению к Обаме политические и дипломатические меры бессмысленно. «Сам он руководствуется скорее представлениями о своей исторической миссии, а не о реальной политике. Скоро президентом станет Трамп. Зачем нам добавлять ему новые проблемы к тем, что ему уже создал Обама и его команда?» – риторически спросил он.

Андрей Резчиков, ВЗГЛЯД

Источник: news-front.info