О Кромвеле и Троцком

СНАЧАЛА РЯД ОБЩИХ ЗАМЕЧАНИЙ «ПО МЕЛОЧАМ»

…Что касается расстрелов священников.



В период с 1917 по 1932 гг., на фоне того, что происходило в России с массовым закрытием православных храмов и убийствами священников, под «чутким руководством иудо-большевиков» число синагог увеличилось по сравнению с 1917 годом почти в 2 раза.

В 1922 году глава любавичских хасидов «6-ой ребе» Йозеф Шнеерсон, создал «Ваад» – «Комитет раввинов».



После торжественного въезда в Ленинград образовал там в 1924 году «центр хабада», активно насаждавший иудаизм.



После частичной потери влияния Троцкого в 1927 году, Шнеерсона всё же выдавили из страны, но в Ленинграде к тому времени было уже 17 синагог против 13 в 1917 году. Как пишут еврейские энциклопедии, «1920-е годы оказались наиболее либеральным периодом для религиозной еврейской жизни в СССР»[3].

Ситуация изменилась только после 1932 года, когда национал-большевики под руководством И.Сталина начали выдавливание из центральных партийных органов «иудо-троцкистов». Тогда «кровавый режим» разрешил оставлять по одной синагоге в крупных городах. В результате, к 1 декабря 1933 года было закрыто 257 синагог, или 57 % от возникших в первые годы… революции 1917 года[4].

Что касается продолжения «борьбы с религией», то ею непосредственно занимался Емельян Михайлович Ярославский (Миней Израилевич Губельман), занимавший одновременно посты секретаря ЦК ВКП (б), секретаря МК и председателя Антирелигиозной комиссии ЦК (структуры, о самом существовании которой стало известно лишь после падения коммунизма).



На заседаниях МК он стенал, что «потрясен» – по дороге сюда с окраины, где выступал перед рабочими, он проехал мимо восемнадцати церквей, которые «отравляют народ идеологическим ядом и мешают уличному движению». Удивительным образом, большинство синагог при этом было всё же сохранено.

После начала очищения от «троцкистов» в 1932 году, ответом стала организация голода и уничтожение русского населения на территории Украины, Поволжья, и совр. Сев. Казахстана – причем, «зачищенные от гоев территории» по своим контурам подозрительно совпали с территорией Хазарии.

После организаторы голода были уничтожены своими собственными руками к 1937-39 гг. При этом необходимо отметить, что вплоть до 1937 года большинство руководящих постов в НКВД и всё руководство ГУЛАГа было занято иудеями. И только после «сталинских зачисток» 1937 года руководящих состав НКВД был приведен в относительно пропорциональное состояние.

Что касается «реформации армии». Троцкий действительно был «реформатором». Но был знаменит не столько её построением, а «децимациями» – расстрелом каждого десятого «гоя-красноармейца». Никчемный руководитель, не умеющий даже читать обыкновенной штабной карты, Троцкий признавал единственное средство военного руководства — страх. Лариса Рейснер, журналистка и его тогдашняя любовница, приехавшая с «перманентным революционером» под Казань, с упоением писала: «Мы убивали их, как собак!».

Массовые расстрелы породили панику и ужас. Местное командование оцепенело. Красная Армия теряла маневренность, дерзость, инициативу. Наездов Троцкого стали бояться сильнее, нежели наступления белогвардейских генералов. Зато армейское руководство во многом было поменяно на лично преданных реввоенкому, от которой удалось избавиться так же начиная с 1937 года.

Что касается репрессий «сталинского периода» (1932-1953) – не оценивая долю и степень вины осужденных – по разным годам количество заключенных даже весьма «либеральными историками» оценивается от всего населения СССР в 0,2% в довоенные годы; и в послевоенные – до 1,41 % – со всеми военными преступниками[5] (для сравнения данные на 2011 г.: США – 0,73%, Россия – 0,49%[6]).

Что касается «кромвелевских репрессий», то лишь «усмирение Ирландии» стоило жизни 5/6 ирландцев или почти 87% католиков. От последствий этого геноцида эта страна уже никогда не оправилась. Зато этопредприятие дало заработок различного рода иудействующим оккультистам – на «крупнейшем импорте черепов из Ирландии» [7].

ПОЧЕМУ ИУДЕЕВ ИЗГНАЛИ ИЗ АНГЛИИ

После проникновения иудеев в Англию ориентировочно в середине ХI в., вскорости в Норвиче произошёл первый зафиксированный в истории случай ритуального убийства христианского ребенка.

Вильям Норвичский (William of Norwich) — восьмилетний мальчик, чьё полураздетое израненное и распятое мертвое тело с деревянным кляпом во рту чудом нашли в лесу под Норвичем 26 марта 1144 года. Мальчик был признан местным священномученником. Описание этого случая в «Житие и чудесах святого Вильяма из Норвича» было составлено в 1150 монахом-бенедиктинецем Томасом Монмутским[8].

На фоне продолжающегося притеснения христиан иудейскими шинкарями и ростовщиками, это привело к тому, что с сентября 1189 по март 1190 года по стране прокатилась волна антииудаистких погромов.

В 1255 году история повторилось – с распятием и выцеживанием крови из восьмилетнего Хью Линкольнского. Иудей по имени Копин под гарантии местного судьи о неприкосновенности дал показания, что мальчик был распят во время иудейского ритуала. Впрочем, сам факт так возмутил Генриха III, что 18 извергов все же были казнены.

И только в 1290 году специальным указом короля Эдуарда I все английские иудеи были высланы из страны – главным образом в Польшу, где они находились под защитой специального закона – не только занимаясь печатанием денег будучи приравненными к дворянам, но и по линии «института еврейских жен» став родственниками польского короля и родоначальниками ряда «аристократических династий». В Англии же, несмотря на строгий королевский указ, долгое время в подполье все же существовала иудейская группировка. Кроме того, гонения на эту секту не распространялась на Шотландию, которая в то время была независимым государством.

Характерно, что Рим после «демократизации» Второго Ватиканского собора в 1962-1965 гг. решил отказаться от признания ритуальных убийств иудеями и исключил из списков святых имена десятков христианских мучеников, из которых во время сатанинских ритуалов была выцежена кровь. В 2006 году сын главного раввина Рима, специализирующийся на средневековой еврейской истории профессор израильского Бар-Иланского университета Ариэль (Элио) Тоафф, выпустил книгу «Кровавая Пасха. Евреи Европы и ритуальные убийства» («Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali»), в которой подтвердил, что в Средневековой Италии могла существовать иудейская секта, использовавшая в ритуалах порошок из крови. По его словам, «среди общины ашкенази того времени существовали экстремистские группы, которые были способны совершать такие действия и оправдывать их»[9].

Через два года под огромным давлением на словах он вынужденно заявил что «его не правильно поняли», а кровь иудеи «получали от живых доноров», в том числе и детей. Но текст своей книги в её следующих изданиях так и не изменил(!).

ТРОЦКИЙ

О фарисейской натуре Лейбы Давидовича Бронштейна и его родственниках банкирах мы писали уже достаточно много, поэтому лишь напомним, что он не только несколько лет пил кофе и играл с австрийским Ротшильдом в шахматы в австрийском кафе Он не только жил в США в квартире с холодильником(!), разъезжая на представленном автомобиле с личным шофером, и субсидировался из американского банка Якова Шиффа, чья семья жила с Ротшильдами под одной крышей ещё во Франкфурте.

«Перманентный революционер» еще в 1918 году первым среди большевиков выступил первым инициатором НЭПа, в марте 1920 г. направив в ЦК РКП(б) документ, где в частности, предлагал заменить «изъятие излишков» у крестьян, «известным процентным отчислением». При этом подразумевалось, что Россия должна пройти «капиталистический путь развития» – под чутким руководством «передовых стран»: «Завоевание власти пролетариатом в отсталой России, неотвратимо вытекает из соотношения сил в буржуазной революции. Какие дальнейшие экономические перспективы откроет диктатура пролетариата, это зависит от внутренних и мировых условий, при которых она установится. Самостоятельно Россия не может, разумеется, прийти к социализму. Но, открыв эру социалистических преобразований, она может… прийти к социализму на буксире передовых стран»[10]

Практически постоянно, задаваясь вопросом «обязаны ли народы… пройти через капитализм, прежде чем они будут иметь право постучать в ворота социализма», не отрицая социализм, известный провокатор вставляет в свои речи пассажи про капитализм, который «доводит свою основную работу до конца в тот момент или в тот период, когда он подготовляет материальные и идейные условия для того, чтобы пролетариат, как вождь всех угнетенных, мог взять в свои руки власть и приступить к организации хозяйства»[11].

В 1925 году Троцкий, неожиданно для многих, предложил весьма любопытный план индустриализации страны. Согласно этому плану промышленная модернизация СССР должна была основываться на долгосрочном импорте западного оборудования, составляющем от 40 до 50% всех мощностей. Импорт сей следовало осуществлять за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, предполагалось активно задействовать иностранные кредиты. Обращает на себя внимание то, что Троцкий предлагал наращивать советский экспорт за счет развития фермерских капиталистических (!) хозяйств.

По словам Троцкого, Европа была не готова к революции, поскольку она не исчерпала всех потенций капиталистического развития, а тот не достиг высшей степени своей интернационализации. Поэтому, по мысли Троцкого, капитализму, еще только предстояло глобализироваться.

Показательно, что через несколько дней после Октябрьского переворота Троцкий, в интервью американскому журналисту Джону Риду, высказался за создание Соединенных штатов Европы, заявив, что: «экономическое развитие требует упразднения национальных границ». Троцкий так обрисовывал одну из «главных задач революции — объединять мир», причем не обязательно сразу на социалистических основах. Капиталистическая глобализация есть тоже благо (естественно, при участии еврейских «левых» сил). И лишь когда мир будет единым — возможна будет и мировая социалистическая революция. А до тех пор необходимо способствовать глобализации, поддерживая любые «передовые» силы Запада. И в плане данной поддержки Россия, с ее огромными ресурсами, сплоченная железной большевистской диктатурой, могла бы сыграть роль сырьевого поставщика демократической Европы. Кроме того, в России должен быть создан некий финансовый центр мирового капитализма.

Как говорится – без комментариев.

При этом, ни трехтомный талмуд Маркса, ни юлящий глистом Троцкий, ни другие труды претендующих на «истину в последней инстанции» прямых потомков раввинов или их сионистских марионеток, так и не смогли объяснить, зачем нужно погружаться в ветхозаветный по сути капитализм, когда само христианство есть «идеальное развитие социализма»?

КРОМВЕЛЬ

После упомянутого выше изгнания иудеев, случилось так, что их общины в Англии и Америке были основаны почти в одно и то же время. В 1654 году в Новом Амстердаме (нынешнем Нью-Йорке), высадились 23 сбежавших из Бразилии «евреев», где они попытались захватить власть, уничтожив португальцев. Британские иудеи в свою очередь, ведут отсчет «еврейской истории» с 1656, когда Оливер Кромвель вновь впустил их в страну, через три с половиной века после того, как они были изгнаны королем Эдуардом I.

Дуглас Рид характеризует Оливера Кромвеля, как «одну из сионистских марионеток». Хотя большинству англичан Кромвель он известен только, как «человек, который обезглавил короля и вернул в Англию изгнанных из нее в свое время евреев», он известен и массовым уничтожением всех жителей и священников в Дрогхеде[12].

Лучший друг высокопоставленного масона Томаса Ферфакса, Кромвель был первый из многих после него, которые называли себя «ветхозаветными христианами», и уже одно это показывает антихристианскую сущность этих устремлений. Кроме католической Ирландии, вторым объектом патологической ненависти Кромвеля была Шотландия, в которой при малейшем намеке на сопротивление он разрушал замки роялистов и католические церкви. Лишь одна часовня (в Росслине) пережила его поход, и то благодаря тому, что Кромвель знал, что на самом деле она является масонским мавзолеем[13].

Кромвель был олицетворением тех «жидовствующих», которые хотели бы одновременно служить Богу и Маммоне. Женившийся на дочери «богатого торговца мехами», а затем разорившийся, в поисках «справедливости» он лично водил в бой одурманенных сектантов, распевая псалмы и держа в одной руке молитвенник, а в другой — меч. В его армии был введен институт «комиссаров», роль которых выполняли пуританские проповедники. Главным оружием «буржуазного революционера» были религиозные разногласия, но не только между католиками и протестантами. Кромвель представлял ветховетствующую секту «шабадников», сторонники которой мало чем отличались от иудеев. Так, к примеру, они предлагали принять«законы Моисея» и ввести «шабад» – религиозный субботний день отдыха, вместо воскресенья в христианстве.



В Англии, по сути, повторился «шабаш жидовствующих», который устроили анабаптисты в Мюнстере в 1534 год , где : «…приготовляли для иудеев особо блестящую роль в царстве святых. Толкуя буквально некоторые выражения Пророков, один пуританский проповедник, Натанель Хольмес (Хомезиус) выразил желание стать слугой Израиля и служить этому народу на коленях. Общественная жизнь, как и проповеди, носили… израильскую печать. Если бы члены Парламента говорили по-еврейски, можно было вообразить себя в Иудее. Один писатель выразил желание праздновать, как день отдыха, субботу, а не воскресение. Другие требовали, чтобы Англия приняла политические законы Торы…» (Т.Грец, «История евреев», т. V, стр. 164-165, 108 ).

Финансирование этого «гуманитарного проекта 'Кромвель'» шло через ещё через одного его «лучшего друга» -крупнейшего судовладельца Антония Карвахала, крещеного еврея из Португалии, первым получившим английское гражданство. Именно он стал основным поставщиком продовольствия для армии, и имел большое влияние в парламенте. По свидетельству еврейского исследователя Б.Якубовича, через Карвахала Кромвель дал понять иудейской диаспоре, что их петиция о возвращении в Англию будет благосклонно рассмотрена правительством[14].

Впрочем, уничтожение христианства и проникновение «откровенного жидовства» в Англию при Кромвеле шло постепенно. Но началось оно, «как водится», по «чисто экономическим причинам». Сначала, в 1651 Парламент принял т.н. «Закон об ограничении ростовщичества» («An Act for restraining the taking of Excessive Usury») фактически узаконивающий само ростовщичество в Англии.

Судя по всему, в тот период «доктор Кромвель» и «подписывает окончательный договор сМефистофелем».

ПРОДАЖА ДУШИ «ЛОРДОМ-ОХРАНИТЕЛЕМ»

Дуглас Рид отмечает, что Кромвель не только запрещает праздновать Рождество Христово, но сжигает церкви и убивает игуменов.



При этом евреи собираются провозгласить его своим Мессией. Причем, не только, чтобы купить душонку «лорда-охранителя», а по «внутренним причинам».



Дело в том, что Кромвель пришел к власти в то время, когда ещё один «мессия» – Саббатай Цеви, обещая близкий «триумф Сиона», – доводил до еврейские массы до исступления, потрясая при этом основы талмудистского правительства.

Рид предполагает, что талмудисты задумали использовать Кромвеля, чтобы он обезвредил Саббатая.



Как бы то ни было, но иудейские эмиссары были срочно отправлены из Амстердама в Англию, чтобы выяснить происхождение Кромвеля.



Очевидно, что сионским мудрецам так же импонировало усердие Кромвеля в «полном уничтожении». Поэтому его и собрались объявить «мессией»[15].

Сложно сказать, по каким причинам в родословной Кромвеля у талмудистов не нашлось «указаний на происхождение от Давида», но можно уверенно сказать, что сам «охранник» с удовольствием бы сыграл роль «мошиаха».



Его приверженцы с их лозунгом «меч и Библия» итак считали, что своими кровавыми делами они «выполняли библейские пророчества», и что возвращение евреев в Англию было первым шагом на пути к обещанному «тысячелетию». При этом Кромвелю рекомендовали устроить его Госсовет по образцу Синедриона – из 70 членов. Сам «мессия», будучи «реальным политиком», охотно разглагольствовал о «религиозной свободе» и «выполнении пророчеств», одновременно травя христианских священников и духовных лиц.

Но «главной политической задачей» Кромвеля было, разумеется, обеспечить себе финансовую поддержку богатого амстердамского еврейства (чья история развивалась в согласии с основным правилом иудейского закона: давать в долг всем и не занимать ни у кого).

ИУДЕЙСКИЙ МЕФИСТОФЕЛЬ

1655, сентябрь – Кромвелю поступает официальная петиция от еврейских общин Голландии, долгое время финансировавших «гуманитарный проект лорда-защитника». В октябре в Лондон прибывает «главный спонсор» – глава амстердамской секты талмудист Менассия бен Израиль.



В своей обращенной к английскому Парламенту нетленке под названием «Надежда Израиля», талмудист идеологически обрабатывал руководителей секты пуритан, внушая им идею «скорого прихода Христа» – чему обязательно должно предшествовать возвращение «народа Книги» в Англию.

При этом, куда более прагматичному Кромвелю, по еврейским данным, было предложено £500.000 за продажу евреям собора Святого Павла с Бодлейской библиотекой Оксфорда в придачу[16].

Как пишет Дуглас Рид, петиция Манассии бен Израиля напомнила ему воззвания сиониста Хаима Вейцмана к британским премьерам и американским президентам о «воссоздании «израиля».



Так, прося о «возвращении» евреев в Англию, Манассия туманно намекал о неприятностях со стороны иеговы тем, кто захочет этому воспротивиться, одновременно расписывая щедрые награды за сговорчивость. Фактически же от Кромвеля требовали открытого подчинения иудейскому «закону», а не «возвращения» евреев, поскольку фактически они Англию никогда не покидали. Иудеям же требовалась только легализация существующего положения.

1655, 12 ноября, – отрабатывая свою часть сделки, «лорд-защитник» Кромвель распоряжается созвать конференцию с участием теологов, юристов и торговцев Англии, чтобы «положительно решить наболевший вопрос».

1655, 4 декабря — В Лондоне начались заседания национальной Ассамблеи, созданной Кромвелем для обсуждения петицию о допущении в Англию иудеев, предоставлении им права строить синагоги, заниматься торговлей без всяких условий и судиться по собственным законам. К счастью, здравомыслие тогда еще не совсем оставило английский народ, и большинство приглашенных, в первую очередь священников, пообещали скорее «лечь костьми», нежели допустить отмену эдикта.

1655, 18 декабря — на этом финальном и решающем заседании национальной Ассамблеи Кромвель пытается оказать силовой давление на делегатов. Но в зал заседания врывается большая толпа, и, угрожая оружием, требует не допускать евреев в страну. Таким образом, «легитимность» возвращения «народа Книги» оказалась сорвана. Видя, что дело не имеет шанса на успех (а награда уплывет из рук), Кромвель резко прерывает дебаты, высмеивая противников проекта в позорной иронической речи.

1657, 4 февраля — Кромвель единолично разрешает иудеям «возращение», позволяя им «исполнение религиозных обрядов» (при том, что указ Эдварда I об их изгнании официально так и не был отменен).

Так из пламенного борца с монархией Кромвель окончательно превращается в кровавого диктатора, готового основать «жидовствующую» королевскую династию взамен низложенной христианской, и только смерть диктатора в 1658 году не позволяет осуществить задуманное.

Выяснилось, что помощь тогдашнего «глобального еврейства» не пошла на пользу ни лично Кромвелю, ни бюджету Англии. Государственная казна был настолько пуста, что даже для его похорон пришлось прибегнуть к займам. Однако дополнительные пожертвования «неизвестных доброжелателей» для этой церемонии, позволили произвести захоронение «лорда-охранителя» в Вестминстерском аббатстве — древней усыпальнице христианских королей.

Но и эти сребреники не принесли ему успокоения. Через 3 года, после реставрации монархии Стюартов, по указу нового короля Карла II, сына казненного Кромвелем монарха, прах «лорда-охранителя» извлекли из могилы, отсекли голову, и, насадив на копье, выставили её на обозрение толпе неподалеку от королевского дворца.

Однако, все эти 3 года Карла спонсировали все те же евреи. Который в законодательном порядке и легитимизировал возвращение «сынов Израиля» на берега Альбиона. Но его династии это так же не пошло на пользу, так как амстердамские иудо-протестанты одновременно финансировали и экспедицию Вильгельма Оранского против брата и преемника Карла II, католика Якова II, который также потерял корону и бежал во Францию, что стало концом династии Стюартов[17]. Попутно «законом» был закреплен запрет на престолонаследие католикам (характерно, что об иудеях этот «закон» умалчивает). При этом захват власти в «сохранявшей признаки суверенности» Англии был цинично назван «Славной революцией».

А «между делом», в 1696 году был образован Банк Англии, точно копировавший схему Банка Амстердама.

Так Англия стала переформатироваться в «Великобританию», населенную «расой господ». Этимологию названия «Британия» возводят не только к кельтскому племени бриттов, но и к слову «завет» (якобы, звучавшему как «брит» на др.-евр. ברית). В широко внедренной в Британии «ветхозаветной идеологии», само понятие «Завета» было широко распространённым типом взаимоотношений, которое выражалось в торжественном соглашении сторон, сопровождаемом произнесением клятв. Участвовал ли в этом действиииегова, однозначно сказать сложно. Зато, через смену названия, иудеи «идеологически закрепили за собой» этот несчастный остров.

Так в борьбе за трон Кромвеля со Стюартами победили «еврейские» ростовщики.

Поэтому ротшильдовские охранители из британских многотиражек совершенно правы – путинская попытка сравнения «жидовстующего» шабадника Кромвеля с победителем идеологии глобального жидоростовщичества Сталиным была совершенно не уместной.

И хотя эта победа над жидоростовщичеством и длилась не так долго – именно она должна давать нам пример.



