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Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2016

10:22. 30 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Савченко пригласила Захарченко и Плотницкого в Киев

Савченко пригласила Захарченко и Плотницкого в Киев

Надежда Савченко заявила в эфире Шустер Live, что предлагает встретиться с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве.

«Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу.

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На Украине официально разрешили сбивать российские самолеты

Кабинет Министров Украины разрешил уничтожать российские воздушные судна, нарушившие границы государства и якобы применившие оружие или десантировавшие технику и личный состав.

Об этом в частности говорится в постановлении № 1012 от 28 декабря 2016 года, пишет Обозреватель.

«Для адаптации базовых законодательных документов по вопросам обороны к современным реалиям и вызовам в условиях «гибридной войны» с Российской Федерацией правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 26 мая 2005 № 377. Документом предусматривается усовершенствовать порядок выполнения задач дежурными силами по противовоздушной обороне Вооруженных Сил Украины. Постановление также уточняет возложенные на Вооруженные Силы Украины задачи по обеспечению неприкосновенности воздушного пространства Украины. Решение принято во исполнение Военной доктрины Украины, утвержденной Указом президента Украины от 24 сентября 2015 года», — сказано в пояснении к документу.

На Украине разрешили сбивать российские самолеты На Украине разрешили сбивать российские самолеты

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Россия репрессирует граждан Украины, — постпред в ООН

Россия репрессирует граждан Украины, — постпред в ООН | Русская весна

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генсеку ООН официальное письмо, в котором заявил о неких репрессиях со стороны России, направленных против граждан Украины, и призвал все страны членов организации усилить давление на Россию, как «государство-агрессора».

«Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства членов организации ООН усилить давление на агрессора», — говорится в письме.

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Характер этих репрессий Ельченко не уточнил.

Россия репрессирует граждан Украины, — постпред в ООН | Русская весна

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Кличко переоделся в Деда Мороза (ВИДЕО)

Кличко переоделся в Деда Мороза (ВИДЕО) | Русская весна

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством. 

В опубликованном им ролике Кличко в костюме Деда Мороза катается на чертовом колесе, дарит подарки детям и фотографируется с киевлянами.

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Об этом молчат СМИ: закулисная часть переговоров в Минске

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Прогулялись по улицам Донецка с и.о. министра иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой. В ходе беседы были обнародованы доселе неизвестные широкой аудитории подробности закулисной части переговоров в Минске между ДНР / ЛНР и Украиной.

Например, одна дама из украинской делегации обвиняла постпредов республик — Пушилина и Дейнего в том, что те среди ночи пытались ворваться к ней в номер с коварными целями.

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