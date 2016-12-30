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Новогодний Словогрыз

11:46. 30 декабря 2016 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:

Одинаковые новогодние слова в русском и европейских языках

Содержание:

0:00:00 – политические причины возникновения языков

0:01:38 – слово “новый” в иностранных языках

0:06:27 – слово “год”

0:08:40 – ксёндз, польский священник

0:11:24 – слово “холод”

0:13:24 – слово “снег”

0:15:04 – глобальная древняя Русь?

0:15:29 – как делают новые языки и народы

0:17:00 – разная конструкция языков

Рекомендуем:

Язык наш как объективная данность и как культура речи (твёрдый переплёт)

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Позновательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 8830 3302
    Gringo 30 декабря 2016 в 12:48 Ссылка Пометить
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    В копилку лингвиста.
    Выхолостить – лишить содержания (русск.)
    To hollow – делать полость, выдалбливать (англ.)

    Явно одно произошло от другого.

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