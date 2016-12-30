Новогодний Словогрыз

28.04.2011 15:18 Господин Медведев! Следуя правилам этикета, я буду обращаться к Вам на "Вы", но пусть Вас это не смущает. Являясь гражданином некогда великой страны, превращенной Вашими и близкой к Вам сворой стараниями в огромный концлагерь, я не считаю...