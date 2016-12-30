Новогодний Словогрыз
11:46. 30 декабря 2016 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал: brahman
Одинаковые новогодние слова в русском и европейских языках
Содержание:
0:00:00 – политические причины возникновения языков
0:01:38 – слово “новый” в иностранных языках
0:06:27 – слово “год”
0:08:40 – ксёндз, польский священник
0:11:24 – слово “холод”
0:13:24 – слово “снег”
0:15:04 – глобальная древняя Русь?
0:15:29 – как делают новые языки и народы
0:17:00 – разная конструкция языков
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Язык наш как объективная данность и как культура речи (твёрдый переплёт)
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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В копилку лингвиста.
Выхолостить – лишить содержания (русск.)
To hollow – делать полость, выдалбливать (англ.)
Явно одно произошло от другого.