Взрыва не было
13:43. 29 декабря 2016 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Официально объявлено, что на разбившемся Ту-154 взрыва не было. Ранее об этом говорилось применительно к первичному анализу обломков, теперь же к этому прибавился и первичный анализ “черных ящиков”.
На борту принадлежавшего минобороны России самолета Ту-154, упавшего в Черное море через две минуты после вылета из Сочи на базу Хмеймим в Сирии, не было взрыва.
По словам представителей российского военного ведомства, это показала предварительная расшифровка “черных ящиков”.
При этом версия теракта окончательно не исключается, хотя и не рассматривается в качестве основной.
После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было”, – сказал на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил Сергей Байнетов.
Официальная версия причин катастрофы Ту-154 будет объявлены после расшифровки двух поднятых со дна Черного моря бортовых самописцев, сказал на той же пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов. “Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано – представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия”, – ответил министр на вопрос Би-би-си о возможных причинах катастрофы. “Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки основного параметрического накопителя информации и речевого”, – объявил Соколов, добавив, что на этот анализ уйдет около 30 дней. “Версия теракта не отметается, но не рассматривается как основная”, – подчеркнул он.
“В начале расследования у нас было 15 версий, после получения данных объективного контроля их количество сократилось вдвое”, – рассказал Байнетов.
“Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, самолетных систем, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток. И окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток”, – предупредил он.
Участники пресс-конференции сообщили, что Ту-154 упал в результате “нештатной работы техники”, причины которой еще предстоит выяснить
Ранее представители российских властей несколько раз заявляли о том, что признаков теракта на борту Ту-154 не обнаружено, Так, министр транспорта Соколов подчеркивал, что “версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета”. Некоторые российские СМИ опубликовали предположительную расшифровку записи речевого самописца. Из записи следует, что экипаж самолета непосредственно перед катастрофой обнаружил проблему с закрылками.
Комментируя эти сообщения, Сергей Байнетов заметил, что “радиообмен был крайне кратким. Пока не могу сказать ни про закрылки, ни про другие версии. Все было достаточно штатно. Фраза командира говорит нам о начале развития собой ситуации”.
На пресс-конференции в Москве в пятницу Соколов сказал, что самолет, который садился на дозаправку в Сочи по пути из Москвы в Сирию, “практически полностью разрушился, что осложнило проведение поисковой операции. “Район катастрофы обследован полностью, обнаружены и подняты 19 тел, более 230 фрагментов погибших, а также 12 крупных и почти 2 тысячи мелких фрагментов самолета”, – сообщил министр, отметив, что со дна Черного моря поднято все, что связано с крушением самолета и все, что необходимо для проведения экспертиз.
“Сегодня на первый план выходит работа по опознанию тел и генетическому анализу фрагментов тел погибших. К сожалению, основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел, у всех родственников взяты необходимые генетические материалы, экспертиза началась”, – добавил Максим Соколов.
http://www.bbc.com/russian/news-3845776
PS. Насколько я понимаю, версию теракта не отметают по причине возможности умышленного повреждения каких-то систем самолета, что маловероятно, не исключено.
Источник: colonelcassad.livejournal.com