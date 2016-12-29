В.А. Ефимов – Новая глобальная повестка дня
16:43. 29 декабря 2016 Просмотров - 127 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: ss69100.livejournal.com
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Послушала 30 минут, монотонное бла-бла не о чём.
Как-то пришлось посетить тренинг по созданию эгрегора. И знаете с чего он начинается? С монотонного длительного бла-бла. Таким образом усыпляется сознание, а потом полусонному человеку втюхивают то, что было задумано.
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И так везде. Во всех сектах и лохотронах…
Как быстро они перешли от религиозных сект к псевдонаучным…