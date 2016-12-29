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В.А. Ефимов – Новая глобальная повестка дня

16:43. 29 декабря 2016 Просмотров - 127 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, глобализация, ефимов, концепция, народ, общество, управление
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2 коммент.»

  • 2477 1833
    Яра 29 декабря 2016 в 17:49 Ссылка Пометить
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    Послушала 30 минут, монотонное бла-бла не о чём.

    Как-то пришлось посетить тренинг по созданию эгрегора. И знаете с чего он начинается? С монотонного длительного бла-бла. Таким образом усыпляется сознание, а потом полусонному человеку втюхивают то, что было задумано.

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    • 2216 1337
      Timur-1977 Яра 29 декабря 2016 в 18:37 Ссылка Пометить
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      И так везде. Во всех сектах и лохотронах…
      Как быстро они перешли от религиозных сект к псевдонаучным…

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