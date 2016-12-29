Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2016

Передача Украиной 15 пленных ДНР и ЛНР состоится на окраине Горловки

“Сегодня с 15:00 до 16:00 по местному времени в районе контрольно-пропускного пункта “Майорск” пройдет передача 15 пленных”,

Передача украинской стороной 15 сторонников ДНР и ЛНР представителям Республик состоится сегодня в районе контрольно-пропускного пункта на окраине Горловки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.— заявили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

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«Железный»: Боевики батальона «Донбасс» в поселке Новолуганское выгоняют людей из домов





Офицер армии ДНР с позывным «Железный» рассказал подробности террора местного населения в поселке Новолуганское националистическим батальоном «Донбасс».

«Заступили целым батальоном с подкреплением ротой «Донбасса». Там уже блокпосты, вот они заняли там наших хороших знакомых есть домики. Вот они уже там по всему периметру уже роют окопы, занимают помещения, выгоняют людей в погреба, а сами занимают их жилища», — рассказал офицер.

«Когда начали выставлять посты, заставили местных коммерсантов скинуться деньгами на укрепление обороны, попросили всевозможную технику. Просьба была приказного характера. Сначала по 20 тысяч попросили, но им отказали, потому что не было таких денег. Сейчас по 10 тысяч гривен – эта сумма ушла в карманы националистического батальона», — добавил «Железный».

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ВСУ обстреливали прифронтовые зоны ДНР из минометов и гранатометов

Украинские военные с вечера 28 декабря выпустили 72 мины по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Дебальцево и южным селам Республики. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах ДНР. «С 18:00 до полуночи украинская сторона выпустила 72 мины калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Крутая Балка и Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны», — уточнил собеседник ДАН. Наряду с минометами при обстрелах Республики ВСУ использовали также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Канун Нового года на промзоне Авдеевки





Видео от пресс-службы УНМ ДНР.



Военкор: Как противник ведет себя на этом направлении?



Военнослужащий НМ ДНР, позывной «Дава»: Противник устраивает постоянные провокации, проверяет нас на слабые места, даже несмотря на перемирие. То есть все вполне серьезно. Бог его знает, что может случиться, поэтому приходится постоянно быть начеку, а сейчас еще и холодно как видите, поэтому вместо того, чтобы где-то греться, приходится быть здесь и охранять жизни мирных граждан.



Военкор: Где встретите Новый год?



«Дава»: Та я думаю на позициях, потому что лучше быть здесь, чем праздновать с семьей, но все время переживать, что тут происходит.

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Новости Донбасса: ВСУ 8 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

Зафиксирован обстрел позиций Народной милиции в районе поселка Фрунзе из автоматического гранатомета станкового АГС-17, вооружения БМП-2 и минометов калибра 82 мм.

Позиции Народной милиции в районе села Смелое подверглись обстрелам четыре раза, киевские силовики применяли БМП-2 и ЗУ-23-2.

Район села Калиновка дважды был обстрелян с направления поселка городского типа Луганское из вооружения БМП-1, минометов калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета АГС и стрелкового оружия.

Также зафиксирован обстрел позиций ополчения ЛНР у села Санжаровка с направления села Троицкое с применением станкового противотанкового гранатомета СПГ.

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ВСУ выпустили более 70 мин по ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 72 мины по западной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Дебальцево и южным селам Республики.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинская сторона выпустила 72 мины калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские и Александровка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Крутая Балка и Васильевка Ясиноватского района, Саханка и Ленинское Новоазовского района на юге страны», — говорится в сообщении.

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Донбасс, «перемирие». Часть 2-я — уникальные кадры с передовой с Александром Захарченко (ВИДЕО)

Представляем вашему вниманию 2-ю часть специального репортажа Александра Пашина «Перемирие…», сделанного в режиме «лайф». В материале присутствуют уникальные кадры поездок с Главой ДНР Александром Захарченко на передовую, а также собственные съемки автора. Читайте также: Донбасс, «перемирие» — уникальные кадры выездов Главы ДНР на передовую (ВИДЕО)

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