Школа Развития – первый набор!

В мультфильме про Панду По мне очень понравилась фраза Панды к Учителю: "Я думал, что ты сделаешь из меня не меня!" Все мы мечтаем, что кто-то из нас что-то сделает. Школа, институт, друзья, родители, работы - они учат и закаляют. Но хочется пройти какой-то короткой тропой, и стать тем, кем в обычной жизни стать не получится. Прям как в фильме "Невероятная жизнь Уолтера Митти". Был обычный парень, даже неудачник, и тут - пошёл по стопам великого человека и изменился сам, стал совсем другим, таким о котором только мечтал...

Но разве это возможно? Мы ведь знаем, если где-то стало больше, значит туда кто-то добавил. Само собой из ничего не берется. Чтобы человек состоялся, нужно чтобы в него кто-то вложился. Опытом, временем, знаниями, умом, душой и сердцем. Без этого человека не развить. И не так уж и важен формат, в котором такие преображения с человеком произойдут. Учителем жизни может стать тренер в спорте, учитель в музыке или начальник в бизнесе. Лишь бы он умел вкладываться в человека. Но много ли таких, кто вкладывается, растит человека? Долгие годы я учился этому искусству взращивания человека. И многих взрастил. Школа - это когда уже не штучный продукт, но поток, и при этом (желательно) без потери качества, чтобы так же хорошо, как и штучный, но без ограничений в числе)))



Можно написать учебный план, воспитать преподавателей, стоять у истоков школы и растить учебный процесс, как когда-то растил людей, но будет ли этого достаточно, чтобы не потерять тот уникальный момент роста человека? Как не сделать подход формальным, оставить жизнь в методиках, не выхолостить их? Получится ли?

Я раздумываю над этими вопросами, пытаюсь учесть ошибки предшественников.

Думаю, у нас получится.

Как происходит обучение в школе Раевского?

Блоки по восемь недель. После этого встреча в реале, тренинги 3-4 дня. Совместные походы на природу или (лучше) в горы.

12 блоков, три года. Летние каникулы.

Что из себя представляет обучение в Школе Раевского?

Это онлайн обучение на протяжении восьми недель, в группах 4-7 человек. Каждую неделю дается информация для изучения, в чате и в скайпе происходит обсуждение. Пишутся рефераты. Цель каждой недели - найти в теории те практические моменты, которые можно применить в жизни здесь и сейчас. Научиться читать жизнь с ее потаёнными законами, видеть, как работает механизм движения законов и встраиваться в этот механизм, чтобы не идти против законов, но в решениях своих учитывать их движение. Отсюда рождается эффективность и развитие. Не из теории, но в практике применения законов растет человек, в этом мы убедились. Не сухая психология, но живая ткань жизни, вот что мы исследуем и чему учимся. И в итоге изнанка мира, изнанка жизни становится читаемой в узорах событий и решений окружающих нас людей и обществ. Как музыкант читает музыку с нотного листа, так же научиться читать жизнь. Как горец видит с высот - так же видеть дальние отзвуки решений заранее. Как стрела, летящая в цель, так же знать свои цели и идти к ним. Упрощать движение планом, ускорять движение огнем, облегчать участь мудростью, такими новыми людьми хотелось бы видеть учеников школы. И многие такими уже становятся, и это волшебно)))



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