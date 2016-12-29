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Российское стекло с магнетронным напылением завоевывает иностранных покупателей

10:05. 29 декабря 2016 Просмотров - 319 3 коммент. Опубликовал:

Уж сколько раз твердили миру, что у России теперь не только сырьевая экономика.

Санкции вышли боком тем, кто их объявлял. У нас же произошла перестройка во многих отраслях, и теперь, спустя некоторое время, можно с уверенностью заявлять: мы смогли наладить производство, позволяющее заменить импорт. Кроме того, деньги приносят производства, где выпускается уникальная продукция, аналогов которой нет. Скажете, это оружие или ракетные двигатели, без которых США не в силах реализовывать свои масштабные планы, и будете не правы.

У России есть достижения вполне себе в мирных отраслях. Помните, в детстве все наряжали елки стеклянными игрушками? Они были незамысловатые – зайцы, сосульки, шарики, — но какие красивые! Нынешние пластиковые шары совсем другие. Мы как-то привыкли к ним, и, казалось, стекольных производств уже в России и нет. Однако это не так!

Стекольный завод «Пилкингтон» в Подмосковье (не смотрите, что название такое непонятное, завод группы компаний SP Glass входит в портфель РОСНАНО) хоть и не делает елочные украшения, но дает повод для гордости стекольным производством в России.

Завод открыл в уходящем году экспортные поставки высокотехнологичного стекла с магнетронным напылением. На конец 2016 года доля экспорта составила 30% от объема. Предприятие систематически поставляет стекло в ОАЭ, Ливан, Ирландию и Австралию. В Джебель-Али (ОАЭ) российским стеклом остекляют крупнейший медицинский центр, в Мельбурне – жилые комплексы.

Российское стекло с магнетронным напылением завоевывает иностранных покупателей

Спросите: «Что же уникального в таких поставках? Другие компании тоже поставляют стекло за рубеж». Ответим:

«Здесь речь идет не о простых продуктах, а об очень дорогих, высокотехнологичных».
Член совета директоров группы SP Glass Дмитрий Сулин отмечает, что большую часть экспортируемой продукции составляют энергоэффективные стекла с магнетронным напылением Double Silver. Это напыление содержит свыше 15 слоев толщиной менее 20 нанометров, два из которых серебряные. Общая толщина покрытия в 1000 раз меньше, чем у листа бумаги, но с ним стекло получает выдающиеся характеристики: беспрецедентный уровень светопропускания, превосходную теплоизоляцию и эффективную защиту от солнечного жара.

К заказчикам стекло едет автомобилями, по железной дороге и по морю. Причем, этот товар стал первым в России экспортным товаром, прошедшим автоматическую регистрацию и автовыпуск таможенной декларации. Впервые это произошло 14 июня 2016 года, когда под процедуру «экспорт» попало стекло, направляющееся в Ирландию. Общее время с момента принятия декларации на регистрацию товаров до момента ее выпуска составило 2 минуты 26 секунд. Впечатляет!

Дарья Петрова

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Источник: www.kramola.info

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3 коммент.»

  • 7881 4544
    Волемир 29 декабря 2016 в 10:50 Ссылка Пометить
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    Ну все, теперь Россия встала с колен!!! Можно спать спокойно!!!
    Слава РОСНАНО!!!

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  • 2175 1485
    serjoza 29 декабря 2016 в 11:00 Ссылка Пометить
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    что за фигня?и это за эти миллиарды и в частные руки?..хороший бизнес..не так ли?

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  • 13 67
    Владимир Семенов 29 декабря 2016 в 13:32 Ссылка Пометить
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    И снова как всегда- продукция любой отрасли возглавляемой иудеем становиться не по карману российскому потребителю. Будь то стекла у Чубайса, Кредиты у Грефа или музыкальные инструменты в эру Медынского

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