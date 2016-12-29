Патриотизм как национальная идея, часть первая

НОВО-ОГАРЕВО, 3 февраля 2016. /ТАСС/.

Президент РФ Владимир Путин убежден, что в РФ не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма . Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями, входящими в Клуб лидеров

"У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма ", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что эта идея не идеологизирована, не связана с работой партии или какой-то общественной структуры.

"Это связано с объединяющим началом - если мы хотим жить лучше, то нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех граждан, более эффективной, и чиновничество, и госаппарат должны быть более эффективными", - добавил он, подчеркнув, что страна - это люди.

По мнению президента, для внедрения национальной идеи недостаточно, чтобы президент или еще кто-либо об этом один раз сказал.

"Для этого нужно сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно", - заключил он.

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Патриотизм как национальная идея

Как я увидел и прочувствовал то, о чём заявил глава государства на примере песен о Руси, России, Родине, причём сами исполнители принадлежат к разным музыкальным стилям: рэп, рок, популярная музыка, духовное песнопение, славянское направление, а также к разным политическим партиям и религиозным конфессиям.

Всё, что их ОБЪЕДИНЯЕТ - это Любовь к земле, их вырастившей, к своей РОДИНЕ - Руси-России, Светлой, Великой, Золотой, Голубинной, Державной, Православной, Боевой, Осиянной, Богатырской.

Вспоминаются слова крымского поэта Константина Фролова:

Тот - русский, чья душа живёт в России,



Чьи помыслы - о матушке, о ней.

К. Фролов "Мы - Русские"

С.Безруков. Гой ты, Русь, моя родная (01.51)

Сергей Есенин

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,



Хаты — в ризах образа...



Не видать конца и края —



Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,



Я смотрю твои поля.



А у низеньких околиц



Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом



По церквам твой кроткий Спас.



И гудит за корогодом



На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке



На приволь зеленых лех,



Мне навстречу, как сережки,



Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:



«Кинь ты Русь, живи в раю!»



Я скажу: «Не надо рая,



Дайте родину мою».

[1914]

А.Глотов - За святую Русь помолюсь. Межрегиональный фестиваль "Святые родники" 2016

Текст песни Иеродиакона Феофила

За Святую Русь

За Святую Русь помолюсь:



Чтобы Божью нить пробудить,



Чтобы Русский Дух не потух,



Чтобы Русский глас не угас,



Чтобы Русский стих не утих,



Чтобы Русский храм не был в срам,



Чтобы Русский люд не был в блуд,



Чтобы Русских дев плыл напев,



Чтобы Русских рек лился бег,



Чтобы Русский лес не исчез,



Чтобы Русский хлеб спел и креп,



Чтобы Русский Крест звал окрест,



Чтобы Русский щит не был бит,



Чтобы Русский меч спас от сеч,



Чтобы Русских рать – не объять,



Чтобы Русский царь был, как встарь,



Чтобы Русь вела от вина,



Чтобы Русь росла, как сосна,



Чтобы Русь не канула в грусть,



Чтобы Русь равнялась – молюсь!

Группа "КАЛИНА ФОЛК" - Златая Русь (из программы "К нам приехал...")

Текст - С. А. Есенин, муз. Трофим (Сергей Трофимов)

О верю, верю, счастье есть!



Еще и солнце не погасло.



Заря молитвенником красным



Пророчит благостную весть.



О верю, верю, счастье есть.

Звени, звени, златая Русь,



Волнуйся, неуемный ветер!



Блажен, кто радостью отметил



Твою пастушескую грусть.



Звени, звени, златая Русь.

Люблю я ропот буйных вод



И на волне звезды сиянье.



Благословенное страданье,



Благословляющий народ.



Люблю я ропот буйных вод.

Майя Кристалинская. Русь (03.20)

Музыка А. Пахмутовой,



слова Н. Добронравова

Я иду по заре,



Мой рассвет не погас.



Я иду по земле



И как будто вижу землю в первый раз.

Хорошо услыхать,



Как кричат петухи,



В первый раз прочитать



На ветру рябин багряные стихи.

Ты любовь и весна,



Ты моя боль и грусть,



У меня ты одна,



Ты одна, моя застенчивая Русь.

Кто твой друг, кто твой враг,



Ты пойми и реши.



Только мне каждый шаг



Быть с тобой, родная, рядом разреши.

Знала ты злые дни



И тоску, и печаль.



Ты теперь отдохни,



Все свои заботы мне ты передай.

Улечу на луну



И назад возвращусь,



Потому что одну



Я тебя люблю, моя родная Русь.

Аркона - Славься, Русь!

Велика Мать-Земля, Русь великая!



Ой, широки просторы твои.



Как чрез златые поля бескрайние,



Дети Даждьбога пришли.

Через дебри вековые,



Сквозь далекие края,



Вышли братия родные –



То Даждьбога сыновья.

Стяги грозные вздымая,



Возродим былую Русь!



Сохраним заветы Прави –



Пред Богами я клянусь!

Ой-да, матушка,



Ночка-Свароговна,



Скрой седые заветы отцов



От глаза черного люта ворога



В гуще священных лесов.

Снова, сердцем замирая,



Слово молвила, чуть дыша:



Славься, Матушка родная!



Славься, Русская душа!

Через дебри вековые,



Сквозь далекие края,



Молвим, братия родные:



Славься, Русь, Земля моя!

Светозар и Аурамира - Родом Русь Сильна (05.00)

Дороги, полями чистыми, реками быстрыми



Тропами горными пути-дороги



Русь моя, ты прекрасная



По край души любимая



Хранят тебя наши светлые боги

Припев:

Родом Русь сильна - красою жён и честью мужей



Родом Русь светла - молитвами наших отцов, матерей



Родом Русь сильна - и смехом наших любимых детей



Родом Русь светла - держись своих корней

Ты знаешь, ходил я много по земле



Любой народ в моей стране



Своих домов мне двери открывал



Кто б ни был - торговец, воин, я пришёл



Готов был мне ночлег и стол



Как брата своего меня встречал

Припев.

Мы живы, мы будем сеять и пахать



Мы будем дальше сотворять



Нас воскресит земля родная



Любимая и слава и душа одна



И родина на всех одна



Она моя - Русь светая

Припев.

Русь Державная. Наталья Куприянова и Алена Иголкина (04.21)

РУСЬ ДЕРЖАВНАЯ

Сл. Иероманаха Трифона и монахини Тамары



© Муз. Наталии Куприяновой

По Руси моей пойду, словно странница,



Не чужая я ведь ей, не изгнанница,



Буду правду я искать, правду Божию,



Посох путь проложит мне в бездорожии.

Припев:

Что мне стужа, что мне жара, скорби вечные,



Будет мне трава – постель, солнце – свечкою.



Пусть кружатся надо мной черны вороны,



Поклонюсь земле родной на все стороны.

Ой, родная Русь моя, Русь Державная,



Ты лежишь в кромешной тьме, православная.



Загуди же, зазвони, Иван-колокол,



Русь святую пробуди от сна долгого.

Припев

Загуди же, зазвони, Иван-колокол,



Русь святую пробуди от сна долгого.



Чтобы люди ото сна пробудилися,



На колени пали ниц, поклонилися,



Поклонилися Христу-Богу нашему,



За тебя и за меня жизнь отдавшему.

Припев:

Что мне стужа, что мне жара, скорби вечные,



Будет мне трава – постель, солнце – свечкою.



Пусть кружатся надо мной черны вороны,



Поклонюсь земле родной на все стороны.

Загуди же, зазвони, Иван-колокол,



Русь святую пробуди от сна долгого.



Мы, покаявшись в слезах, в этот скорбный час



Воспоем Тебе, Христу: «Ты помилуй нас!»

С.Т.А.Я. - Русь Святая (02.46)

Исполнители: Валерий Ларин, Владимир Хошев

Спины могучих отцов скрыли потоки сияний,



Время несло перемены, менялись места обитаний.



И оставляя землю, уходя в закат,



Отцы дали силу нам, чтобы рода защищать.



Дабы жить в правде и чтить память предков,



А не, как случается, в помойке собирать объедки.



Вспомни, кто ты, и вспыхнет свет во мгле.



Силушка великая в нашей Святой земле.



Свободный как птица и сильный как медведь,



Русский народ будет таковым и впредь.



И смерть нам не страшна – это лишь начало,



Пусть боятся те, кому своего богатства мало.



Тянутся к чужому руки – обломаем по плечо,



Они знают, что случится, если к нам прийти с мечом,



Поэтому обманом берут сынов Великой Расы,



Но мы просыпаемся и небо станет красным!!!

Припев:

Русь Святая расправляет крыла свои,



Ибо зло не уходит – оно на своем стоит.



Пращуров великих сыны поднимутся с колен,



Дабы жить вольно на своей Земле!



Русь Святая расправляет крыла свои,



Ибо зло не уходит – оно на своём стоит.



Снова встанем стеной и каждый кирпич вложим,



Мы будем жить вечно, нас не уничтожить!!!

Моя Родная Русь, тянусь руками к чернозему,



Середина ноября, кутает первой поземкой,



За посёлком по полям, по лесам, по ухабам



Пролегла земля. Нечисти не испохабить



То, что дадено было от рода,



Потому принято это называть приРОДой.



Молодые всходы крепчали под солнца лучами,



С молодых лет стойкость родичами приучалась.



Седовласого печалит нынешняя пустота,



А у большинства в глазах нет ни черта.



Рта раскрыть не даст, путаясь в паре наречий,



Пьяным языком меля испохабленную речь.



Нет желания беречь, проще молчаливым взором



Наблюдать как истребляют русское, клеймя позором.



Разжигай, но помни! Керосин в огонь подлей,



Были хуже времена, но не было ещё подлей!

Припев 2 раза

Ольга Афанасьева "Золотая Русь" (02.54)

Золотая Русь, Русь Великая,



Светлоокая, белоликая.



Непонятная, невозможная,



Испокон веков бездорожная.

Я пою по всей Земле



О своей любви к тебя.



Золотая Русь, Русь Великая,



С головой стоишь непокрытою.

Боевым дождем орошенная,



Сотней страшных войн оглушенная.



Я пою по всей Земле



О своей любви к тебя.

Золотая Русь, златоглавая,



Ты в своей красе величавая.



Непокорная, окрыленная.



Добротой души одаренная.

Золотая Русь, Русь Великая,



Ты талантами знаменитая,



Чистотой сердец наделённая,



Светом куполов озарённая.

Я пою по всей Земле



О своей любви к тебе.

"Несломленная Русь" - Ян Осин (04.25)

Ты - все мои рассветы, клин журавлиный где-то,



словно песня, недопета, моя застенчивая даль.



Ты - грешная, святая, грусть без конца и края, непонятная такая,



моя любовь, моя печаль, зарей распахнутая даль,

Россия, Россия!



Ты, не жалея силы, нас от беды хранила,



Ты врагов своих простила.



Звонят, звонят колокола тебе, великая страна,

Россия, Россия!



Несломленная Русь!



Молюсь тебе, молюсь.



Надежда и судьба, мы вместе навсегда, несломленная Русь!

Несломленная Русь! клянусь тебе, клянусь,



Великая страна, мы вместе навсегда, несломленная Русь!

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Патриотизм как национальная идея_1, часть первая.pdf

Патриотизм как национальная идея_2, часть первая.pdf

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