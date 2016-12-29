ПАК ФА против F-35: кто выйдет победителем

В истории пока не было ни одного воздушного боя, в котором с обеих сторон участвовали бы истребители пятого поколения. Но чем ближе запуск в серию российского ПАК ФА, тем точнее можно спрогнозировать результат его столкновения с «американцами» F-22 и F-35.

Первый полет прототипа перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, с легкой руки журналистов получившего название Т-50 (на самом деле это внутреннее заводское обозначение «Сухого», в армию он, скорее всего, поступит как Су-50), состоялся семь лет назад. Сейчас полным ходом идут испытания опытных образцов второго этапа с добавочными индексами вплоть до 11-го. В воздухе побывало уже семь машин. Они сильно изменились по сравнению с Т-50−1 — стали гораздо мощнее, «зорче» и незаметнее.

Клуб «пятерок»

На гордое звание истребителя пятого поколения претендуют неожиданно много самолетов из самых разных стран. В первую очередь, конечно же, «Раптор». Производство F-22 сейчас закрыто из-за непомерной дороговизны, но выпустить их успели почти две сотни, так что в ближайшие годы этот самолет останется самым грозным воздушным охотником НАТО. Летом 2016 года на вооружение американской армии поступил более дешевый и не столь «умелый» F-35 Lightning II в трех модификациях, у которого, впрочем, есть свои интересные особенности. ПАК ФА, который вступит в строй в наступающем году, максимально близок к завершению испытаний — последние экспериментальные образцы уже получили окончательные версии радиолокационного оборудования, систем управления, двигателей и вооружения. Кроме этой «большой тройки», на разных стадиях полетных испытаний находятся китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31. О последнем говорить еще рано, прототип слишком «сырой», а вот о J-20 можно с уверенностью сказать, что эта машина относится скорее к поколению «4++", чем к пятому. Незаметность у J-20 на уровне нашего СУ-35С (ЭПР в районе 0,5 м2), и кроме того, пока он не продемонстрировал умения летать на сверхзвуковой скорости без форсажа. Японский самолет проекта Shinshin сейчас используется лишь для отработки стелс-технологий, до вооружения пока дело не дошло. Чуть дальше продвинулись турецкий TF-X, иранский Qaher F-313 и индонезийский KF-X/IF-X, однако, по имеющимся на сегодня данным, все они тоже скорее «четверки с плюсом». Новейшие Eurofighter EF-2000 Typhoon и Dassault Rafale обладают некоторыми признаками пятого поколения, но не в большей (а вернее — значительно меньшей) степени, чем вышеупомянутый СУ-35С. Причем результаты смоделированных боев четко свидетельствуют, что ни «европеец», ни «француз» в нынешнем своем состоянии не конкуренты «Сухому». Словом, реальных соперников у ПАК ФА только два — «Раптор» и «Молния». И для обоих у нашего истребителя приготовлено немало сюрпризов.

Юрий Грановский Вчера в 12:00 7

Первый полет прототипа перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, с легкой руки журналистов получившего название Т-50 (на самом деле это внутреннее заводское обозначение «Сухого», в армию он, скорее всего, поступит как Су-50), состоялся семь лет назад. Сейчас полным ходом идут испытания опытных образцов второго этапа с добавочными индексами вплоть до 11-го. В воздухе побывало уже семь машин. Они сильно изменились по сравнению с Т-50−1 — стали гораздо мощнее, «зорче» и незаметнее.

Клуб «пятерок»

На гордое звание истребителя пятого поколения претендуют неожиданно много самолетов из самых разных стран. В первую очередь, конечно же, «Раптор». Производство F-22 сейчас закрыто из-за непомерной дороговизны, но выпустить их успели почти две сотни, так что в ближайшие годы этот самолет останется самым грозным воздушным охотником НАТО. Летом 2016 года на вооружение американской армии поступил более дешевый и не столь «умелый» F-35 Lightning II в трех модификациях, у которого, впрочем, есть свои интересные особенности. ПАК ФА, который вступит в строй в наступающем году, максимально близок к завершению испытаний — последние экспериментальные образцы уже получили окончательные версии радиолокационного оборудования, систем управления, двигателей и вооружения. Кроме этой «большой тройки», на разных стадиях полетных испытаний находятся китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31. О последнем говорить еще рано, прототип слишком «сырой», а вот о J-20 можно с уверенностью сказать, что эта машина относится скорее к поколению «4++", чем к пятому. Незаметность у J-20 на уровне нашего СУ-35С (ЭПР в районе 0,5 м2), и кроме того, пока он не продемонстрировал умения летать на сверхзвуковой скорости без форсажа. Японский самолет проекта Shinshin сейчас используется лишь для отработки стелс-технологий, до вооружения пока дело не дошло. Чуть дальше продвинулись турецкий TF-X, иранский Qaher F-313 и индонезийский KF-X/IF-X, однако, по имеющимся на сегодня данным, все они тоже скорее «четверки с плюсом». Новейшие Eurofighter EF-2000 Typhoon и Dassault Rafale обладают некоторыми признаками пятого поколения, но не в большей (а вернее — значительно меньшей) степени, чем вышеупомянутый СУ-35С. Причем результаты смоделированных боев четко свидетельствуют, что ни «европеец», ни «француз» в нынешнем своем состоянии не конкуренты «Сухому». Словом, реальных соперников у ПАК ФА только два — «Раптор» и «Молния». И для обоих у нашего истребителя приготовлено немало сюрпризов.

Сила против силы

Одно из требований к отечественному истребителю пятого поколения — сверхманевренность, то есть способность машины сохранять устойчивость и управляемость при высочайших перегрузках на закритических углах атаки, а также возможность изменять положение в воздушном потоке, что позволяет атаковать противника под углом к текущей траектории. В современных американских требованиях о сверхманевренности ни слова: предполагается, что поражение противника будет вестись на средних и дальних дистанциях. Это, однако, не помешало сделать F-22 полноценным сверхманевренным истребителем — видимо, конструкторы понимали, что его гегемония в воздухе не продлится долго и когда-нибудь ему все же придется столкнуться с врагом нос к носу. Первые версии ПАК ФА были оснащены двумя двигателями АЛ-41Ф1 с суммарной тягой 30 000 кгс. Они обладают наивысшей в данный момент скоростью отклонения вектора тяги (60 градусов в секунду) при относительном отклонении оси в 20 градусов по всем ракурсам, что позволяет самолету вертеться волчком практически на месте. У двигателей F119-PW-100, установленных на «Рапторе», сопла тоже отклоняются на 20 градусов, но лишь по вертикали, причем со скоростью всего 20 градусов в секунду. Зато суммарная тяга двух Pratt & Whitney F119 составляет порядка 32 000 кгс, что при сравнимом взлетном весе и меньшей загрузке боеприпасами и топливом дает «Раптору» несколько бóльшую тяговооруженность — примерно на 7−8%. Это не так уж мало — во всяком случае, западные эксперты успели объявить, что F-22 будет доминировать на вертикалях. Однако на Т-50−6 и выше установлена модернизированная версия АЛ-41Ф1, пока проходящая под обозначением «Изделие 30». Суммарная тяга пары таких изделий на летных образцах достигла 35 000 кгс, а в планах изготовителя — ОКБ им. Люльки — довести ее до 36 000. Таким образом, при максимальной взлетной массе в 37 т (когда ракет на борту у ПАК ФА будет почти в полтора раза больше, чем у F-22) тяговооруженность сравнится с тяговооруженностью «Раптора», а при средней — превысит ее почти на 10%. Такая мощь дает возможность брать на борт больше топлива — внутренние баки, вмещающие почти 13 т, позволяют действовать в «полной боевой выкладке» на радиусе свыше 1000 км, а без использования сверхзвуковых режимов — до 2700 км. То есть, взлетев с подмосковного аэродрома, ПАК ФА сможет долететь до центра Европы, сбить там парочку самолетов и спокойно вернуться. А «Раптор» с баками на 8,2 т топлива, полной боевой загрузкой и на крейсерском «сверхзвуке» вряд ли улетит дальше 800 км. Заявленные максимальные 2500 км — это когда на войну отправили почти пустую машину в «медленном» дозвуковом режиме. На фоне «старших товарищей» F-35 Lightning II смотрится бледно. Сверхманевренным его точно не назвать. Единственный двигатель Pratt & Whitney F135 — наследник F119 — развивает тягу около 20 000 кгс, что дает итоговую тяговооруженность почти в полтора раза меньшую, чем у ПАК ФА. В ближнем бою у «Молнии» шансы так же невелики, как и у «Раптора», особенно на вертикалях. Скороподъемность нашего истребителя — 330 м/с против 250 у «Раптора» и 200 у F-35, что дает массу дополнительных вариантов для атак. Но это — в ближнем бою. А как насчет средних и длинных дистанций?

Длинные уши

Хорошо, когда вы видите противника, а он вас — нет, не правда ли? Еще лучше, если при этом вы можете его быстро сбить, а потом не менее быстро улететь, не опасаясь возмездия. Таким видят идеальный бой создатели истребителей пятого поколения. Увы, в реальности все сложнее. При практически одинаковых фронтальных ЭПР всех трех истребителей (см. таблицу), кормовая часть ПАК ФА несколько сильнее «светится» в инфракрасном диапазоне. Это расплата за тяговитость и подвижность «Изделий 30», чьи гондолы не закрыты плоскими панелями, как у «Раптора» и «Молнии». Открытая конструкция хотя и обеспечивает самолету дополнительную живучесть при повреждении одного из двигателей, доводит ЭПР силовой установки ПАК ФА до 0,5 м², когда противник заходит с тыла. Но это не беда. В отличие от «американцев», для ПАК ФА не столь важно положение противника. У F-22 и F-35 стоят новейшие бортовые РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), способные находить цели с ЭПР от 0,1 до 0,5 м² на расстояниях порядка 100−220 км. В ПАК ФА используются похожие РЛС, только их не одна, а шесть — фронтовая, две нижних боковых, две на концах крыльев и одна в хвосте. Таким образом, пилот в буквальном смысле глядит во все стороны. На прототипах Т-50−10 и Т-50−11 в качестве фронтального «ока» планируется использовать РЛС с РОФАР — радиооптической фазированной антенной решеткой, которая сейчас проходит «доводку» в концерне «Радиоэлектронные технологии». Параметры ее точно не известны, но, по неофициальным данным, новая РЛС способна захватывать цели с ЭПР менее 0,1 м² на расстояниях свыше 300 км. РЛС «Копье-ДЛ» используется для обнаружения ракет, атакующих хвостовую часть. Ракеты «воздух-воздух» типа AIM-120 (основные для американских истребителей) засекаются на расстоянии 5−6 км, «Стингеры» — примерно с 4 км. Кроме боевых, обилие РЛС позволяет решать и тактические задачи — например, с их помощью можно вести самолет на сверхмалой высоте, следуя рельефу местности. Ни «Раптор», ни «Молния» так не умеют. Все три самолета обладают примерно равными по характеристикам системами предупреждения о пусках ракет на основе тепловизионных камер. Впрочем, надо признать, что система DAS, установленная на F-35, все же имеет больше возможностей, поскольку способна засекать не только пуски ракет, но и тепловое излучение двигателей самолета противника, летящего на бесфорсажном малозаметном режиме. Но там, где не получилось взять изяществом, можно использовать кулаки.

Больше ада

Солидный F-22 несет 12 ракет — четыре под крыльями и восемь во внутренних отсеках. Легкий F-35 несет внутри всего четыре ракеты. Ну а у ПАК ФА при полной загрузке десять ракет внутри и шесть снаружи. Причем от наружных подвесов конструкторы «Сухого» планируют отказаться, чтобы сделать самолет незаметнее, в перспективе доведя число внутренних точек подвески до 12. Под них в разработке находится более 10 видов высокоточных ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые «закрывают» весь диапазон возможных ситуаций по дальности нанесения удара и по скорости и маневренности воздушных целей. Среди них есть самостоятельно обнаруживающие и захватывающие цели в процессе автономного полета. В наступающем году «Раптор» получит ракету AIM-9X (хотя ракеты серии AIM-120 по-прежнему останутся основными как для него, так и F-35). Это очень быстрая и маневренная ракета, но вряд ли она сравнится по параметрам с новейшей российской разработкой Х-74М2 корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Х-74М2 способна разгоняться до гиперзвуковой (более 4 М) скорости и поражать цель на расстояниях более 300 км. Вес этой игрушки — около 400 кг. Мощность соответствующая.

Подводя итоги

Схематично бой между F-22 и ПАК ФА можно представить так. Самолеты обнаружат друг друга на дальности 60−70 км, причем, если F-22 в нижней задней полусфере, у него будет несколько секунд запаса, чтобы первым выпустить AIM-9X. В противном случае Х-74М2 долетит до него быстрее. Шансов у американца не останется, а вот ПАК ФА с примерно 50-процентной вероятностью сумеет увернуться от ракеты «Раптора». Впрочем, если самолеты окажутся достаточно незаметными, чтобы подобраться друг к другу километров на 20−30 (в реальности, повторимся, этого никто не проверял), то в дело вступят AIM-120D с американской стороны и управляемые ракеты с осколочно-фугасными зарядами с российской. Дальше все зависит от мастерства пилотов.

А вот для F-35 никакого «дальше» не предполагается. У него заведомо не хватит ни мощности, ни маневренности, чтобы сбросить ракету ПАК ФА с хвоста. Даже если ему удастся атаковать первым (что сомнительно), четырех ракет ему явно не хватит, чтобы со 100%-ной гарантией завалить россиянина. Круизная скорость ПАК ФА позволит с легкостью уйти от версий AIM-120, что устанавливаются на «Молнии». После чего он вернется.

Статья «Сражение невидимок» опубликована в журнале «Популярная механика» (№170, декабрь 2016).

Источник: nnm.me