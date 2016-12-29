Главная » Аналитика, Вооруженные силы

ПАК ФА против F-35: кто выйдет победителем

19:55. 29 декабря 2016 Просмотров - 281 Нет комментариев Опубликовал:

ПАК ФА против F-35: кто выйдет победителем

В истории пока не было ни одного воздушного боя, в котором с обеих сторон участвовали бы истребители пятого поколения. Но чем ближе запуск в серию российского ПАК ФА, тем точнее можно спрогнозировать результат его столкновения с «американцами» F-22 и F-35.

Первый полет прототипа перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, с легкой руки журналистов получившего название Т-50 (на самом деле это внутреннее заводское обозначение «Сухого», в армию он, скорее всего, поступит как Су-50), состоялся семь лет назад. Сейчас полным ходом идут испытания опытных образцов второго этапа с добавочными индексами вплоть до 11-го. В воздухе побывало уже семь машин. Они сильно изменились по сравнению с Т-50−1 — стали гораздо мощнее, «зорче» и незаметнее.

Клуб «пятерок»

На гордое звание истребителя пятого поколения претендуют неожиданно много самолетов из самых разных стран. В первую очередь, конечно же, «Раптор». Производство F-22 сейчас закрыто из-за непомерной дороговизны, но выпустить их успели почти две сотни, так что в ближайшие годы этот самолет останется самым грозным воздушным охотником НАТО. Летом 2016 года на вооружение американской армии поступил более дешевый и не столь «умелый» F-35 Lightning II в трех модификациях, у которого, впрочем, есть свои интересные особенности. ПАК ФА, который вступит в строй в наступающем году, максимально близок к завершению испытаний — последние экспериментальные образцы уже получили окончательные версии радиолокационного оборудования, систем управления, двигателей и вооружения. Кроме этой «большой тройки», на разных стадиях полетных испытаний находятся китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31. О последнем говорить еще рано, прототип слишком «сырой», а вот о J-20 можно с уверенностью сказать, что эта машина относится скорее к поколению «4++", чем к пятому. Незаметность у J-20 на уровне нашего СУ-35С (ЭПР в районе 0,5 м2), и кроме того, пока он не продемонстрировал умения летать на сверхзвуковой скорости без форсажа. Японский самолет проекта Shinshin сейчас используется лишь для отработки стелс-технологий, до вооружения пока дело не дошло. Чуть дальше продвинулись турецкий TF-X, иранский Qaher F-313 и индонезийский KF-X/IF-X, однако, по имеющимся на сегодня данным, все они тоже скорее «четверки с плюсом». Новейшие Eurofighter EF-2000 Typhoon и Dassault Rafale обладают некоторыми признаками пятого поколения, но не в большей (а вернее — значительно меньшей) степени, чем вышеупомянутый СУ-35С. Причем результаты смоделированных боев четко свидетельствуют, что ни «европеец», ни «француз» в нынешнем своем состоянии не конкуренты «Сухому». Словом, реальных соперников у ПАК ФА только два — «Раптор» и «Молния». И для обоих у нашего истребителя приготовлено немало сюрпризов.

ПАК ФА против F-35: кто выйдет победителем

Юрий Грановский Вчера в 12:00 7

Первый полет прототипа перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, с легкой руки журналистов получившего название Т-50 (на самом деле это внутреннее заводское обозначение «Сухого», в армию он, скорее всего, поступит как Су-50), состоялся семь лет назад. Сейчас полным ходом идут испытания опытных образцов второго этапа с добавочными индексами вплоть до 11-го. В воздухе побывало уже семь машин. Они сильно изменились по сравнению с Т-50−1 — стали гораздо мощнее, «зорче» и незаметнее.

Клуб «пятерок»
На гордое звание истребителя пятого поколения претендуют неожиданно много самолетов из самых разных стран. В первую очередь, конечно же, «Раптор». Производство F-22 сейчас закрыто из-за непомерной дороговизны, но выпустить их успели почти две сотни, так что в ближайшие годы этот самолет останется самым грозным воздушным охотником НАТО. Летом 2016 года на вооружение американской армии поступил более дешевый и не столь «умелый» F-35 Lightning II в трех модификациях, у которого, впрочем, есть свои интересные особенности. ПАК ФА, который вступит в строй в наступающем году, максимально близок к завершению испытаний — последние экспериментальные образцы уже получили окончательные версии радиолокационного оборудования, систем управления, двигателей и вооружения. Кроме этой «большой тройки», на разных стадиях полетных испытаний находятся китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31. О последнем говорить еще рано, прототип слишком «сырой», а вот о J-20 можно с уверенностью сказать, что эта машина относится скорее к поколению «4++", чем к пятому. Незаметность у J-20 на уровне нашего СУ-35С (ЭПР в районе 0,5 м2), и кроме того, пока он не продемонстрировал умения летать на сверхзвуковой скорости без форсажа. Японский самолет проекта Shinshin сейчас используется лишь для отработки стелс-технологий, до вооружения пока дело не дошло. Чуть дальше продвинулись турецкий TF-X, иранский Qaher F-313 и индонезийский KF-X/IF-X, однако, по имеющимся на сегодня данным, все они тоже скорее «четверки с плюсом». Новейшие Eurofighter EF-2000 Typhoon и Dassault Rafale обладают некоторыми признаками пятого поколения, но не в большей (а вернее — значительно меньшей) степени, чем вышеупомянутый СУ-35С. Причем результаты смоделированных боев четко свидетельствуют, что ни «европеец», ни «француз» в нынешнем своем состоянии не конкуренты «Сухому». Словом, реальных соперников у ПАК ФА только два — «Раптор» и «Молния». И для обоих у нашего истребителя приготовлено немало сюрпризов.

Сила против силы

Одно из требований к отечественному истребителю пятого поколения — сверхманевренность, то есть способность машины сохранять устойчивость и управляемость при высочайших перегрузках на закритических углах атаки, а также возможность изменять положение в воздушном потоке, что позволяет атаковать противника под углом к текущей траектории. В современных американских требованиях о сверхманевренности ни слова: предполагается, что поражение противника будет вестись на средних и дальних дистанциях. Это, однако, не помешало сделать F-22 полноценным сверхманевренным истребителем — видимо, конструкторы понимали, что его гегемония в воздухе не продлится долго и когда-нибудь ему все же придется столкнуться с врагом нос к носу. Первые версии ПАК ФА были оснащены двумя двигателями АЛ-41Ф1 с суммарной тягой 30 000 кгс. Они обладают наивысшей в данный момент скоростью отклонения вектора тяги (60 градусов в секунду) при относительном отклонении оси в 20 градусов по всем ракурсам, что позволяет самолету вертеться волчком практически на месте. У двигателей F119-PW-100, установленных на «Рапторе», сопла тоже отклоняются на 20 градусов, но лишь по вертикали, причем со скоростью всего 20 градусов в секунду. Зато суммарная тяга двух Pratt & Whitney F119 составляет порядка 32 000 кгс, что при сравнимом взлетном весе и меньшей загрузке боеприпасами и топливом дает «Раптору» несколько бóльшую тяговооруженность — примерно на 7−8%. Это не так уж мало — во всяком случае, западные эксперты успели объявить, что F-22 будет доминировать на вертикалях. Однако на Т-50−6 и выше установлена модернизированная версия АЛ-41Ф1, пока проходящая под обозначением «Изделие 30». Суммарная тяга пары таких изделий на летных образцах достигла 35 000 кгс, а в планах изготовителя — ОКБ им. Люльки — довести ее до 36 000. Таким образом, при максимальной взлетной массе в 37 т (когда ракет на борту у ПАК ФА будет почти в полтора раза больше, чем у F-22) тяговооруженность сравнится с тяговооруженностью «Раптора», а при средней — превысит ее почти на 10%. Такая мощь дает возможность брать на борт больше топлива — внутренние баки, вмещающие почти 13 т, позволяют действовать в «полной боевой выкладке» на радиусе свыше 1000 км, а без использования сверхзвуковых режимов — до 2700 км. То есть, взлетев с подмосковного аэродрома, ПАК ФА сможет долететь до центра Европы, сбить там парочку самолетов и спокойно вернуться. А «Раптор» с баками на 8,2 т топлива, полной боевой загрузкой и на крейсерском «сверхзвуке» вряд ли улетит дальше 800 км. Заявленные максимальные 2500 км — это когда на войну отправили почти пустую машину в «медленном» дозвуковом режиме. На фоне «старших товарищей» F-35 Lightning II смотрится бледно. Сверхманевренным его точно не назвать. Единственный двигатель Pratt & Whitney F135 — наследник F119 — развивает тягу около 20 000 кгс, что дает итоговую тяговооруженность почти в полтора раза меньшую, чем у ПАК ФА. В ближнем бою у «Молнии» шансы так же невелики, как и у «Раптора», особенно на вертикалях. Скороподъемность нашего истребителя — 330 м/с против 250 у «Раптора» и 200 у F-35, что дает массу дополнительных вариантов для атак. Но это — в ближнем бою. А как насчет средних и длинных дистанций?

ПАК ФА против F-35: кто выйдет победителем

Длинные уши

Хорошо, когда вы видите противника, а он вас — нет, не правда ли? Еще лучше, если при этом вы можете его быстро сбить, а потом не менее быстро улететь, не опасаясь возмездия. Таким видят идеальный бой создатели истребителей пятого поколения. Увы, в реальности все сложнее. При практически одинаковых фронтальных ЭПР всех трех истребителей (см. таблицу), кормовая часть ПАК ФА несколько сильнее «светится» в инфракрасном диапазоне. Это расплата за тяговитость и подвижность «Изделий 30», чьи гондолы не закрыты плоскими панелями, как у «Раптора» и «Молнии». Открытая конструкция хотя и обеспечивает самолету дополнительную живучесть при повреждении одного из двигателей, доводит ЭПР силовой установки ПАК ФА до 0,5 м², когда противник заходит с тыла. Но это не беда. В отличие от «американцев», для ПАК ФА не столь важно положение противника. У F-22 и F-35 стоят новейшие бортовые РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), способные находить цели с ЭПР от 0,1 до 0,5 м² на расстояниях порядка 100−220 км. В ПАК ФА используются похожие РЛС, только их не одна, а шесть — фронтовая, две нижних боковых, две на концах крыльев и одна в хвосте. Таким образом, пилот в буквальном смысле глядит во все стороны. На прототипах Т-50−10 и Т-50−11 в качестве фронтального «ока» планируется использовать РЛС с РОФАР — радиооптической фазированной антенной решеткой, которая сейчас проходит «доводку» в концерне «Радиоэлектронные технологии». Параметры ее точно не известны, но, по неофициальным данным, новая РЛС способна захватывать цели с ЭПР менее 0,1 м² на расстояниях свыше 300 км. РЛС «Копье-ДЛ» используется для обнаружения ракет, атакующих хвостовую часть. Ракеты «воздух-воздух» типа AIM-120 (основные для американских истребителей) засекаются на расстоянии 5−6 км, «Стингеры» — примерно с 4 км. Кроме боевых, обилие РЛС позволяет решать и тактические задачи — например, с их помощью можно вести самолет на сверхмалой высоте, следуя рельефу местности. Ни «Раптор», ни «Молния» так не умеют. Все три самолета обладают примерно равными по характеристикам системами предупреждения о пусках ракет на основе тепловизионных камер. Впрочем, надо признать, что система DAS, установленная на F-35, все же имеет больше возможностей, поскольку способна засекать не только пуски ракет, но и тепловое излучение двигателей самолета противника, летящего на бесфорсажном малозаметном режиме. Но там, где не получилось взять изяществом, можно использовать кулаки.

ПАК ФА против F-35: кто выйдет победителем

Больше ада
Солидный F-22 несет 12 ракет — четыре под крыльями и восемь во внутренних отсеках. Легкий F-35 несет внутри всего четыре ракеты. Ну а у ПАК ФА при полной загрузке десять ракет внутри и шесть снаружи. Причем от наружных подвесов конструкторы «Сухого» планируют отказаться, чтобы сделать самолет незаметнее, в перспективе доведя число внутренних точек подвески до 12. Под них в разработке находится более 10 видов высокоточных ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые «закрывают» весь диапазон возможных ситуаций по дальности нанесения удара и по скорости и маневренности воздушных целей. Среди них есть самостоятельно обнаруживающие и захватывающие цели в процессе автономного полета. В наступающем году «Раптор» получит ракету AIM-9X (хотя ракеты серии AIM-120 по-прежнему останутся основными как для него, так и F-35). Это очень быстрая и маневренная ракета, но вряд ли она сравнится по параметрам с новейшей российской разработкой Х-74М2 корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Х-74М2 способна разгоняться до гиперзвуковой (более 4 М) скорости и поражать цель на расстояниях более 300 км. Вес этой игрушки — около 400 кг. Мощность соответствующая.

Подводя итоги
Схематично бой между F-22 и ПАК ФА можно представить так. Самолеты обнаружат друг друга на дальности 60−70 км, причем, если F-22 в нижней задней полусфере, у него будет несколько секунд запаса, чтобы первым выпустить AIM-9X. В противном случае Х-74М2 долетит до него быстрее. Шансов у американца не останется, а вот ПАК ФА с примерно 50-процентной вероятностью сумеет увернуться от ракеты «Раптора». Впрочем, если самолеты окажутся достаточно незаметными, чтобы подобраться друг к другу километров на 20−30 (в реальности, повторимся, этого никто не проверял), то в дело вступят AIM-120D с американской стороны и управляемые ракеты с осколочно-фугасными зарядами с российской. Дальше все зависит от мастерства пилотов.

А вот для F-35 никакого «дальше» не предполагается. У него заведомо не хватит ни мощности, ни маневренности, чтобы сбросить ракету ПАК ФА с хвоста. Даже если ему удастся атаковать первым (что сомнительно), четырех ракет ему явно не хватит, чтобы со 100%-ной гарантией завалить россиянина. Круизная скорость ПАК ФА позволит с легкостью уйти от версий AIM-120, что устанавливаются на «Молнии». После чего он вернется.

Статья «Сражение невидимок» опубликована в журнале «Популярная механика» (№170, декабрь 2016).

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крадущиеся в воздухе. Истребители 5 поколения
...российский Т-50 (программа ПАК ФА - Перспективный Авиационный Комплекс...стоимость НИОКР + стоимость модернизации). Кто-то считал, что если ... - и посчитать себестоимость... золотой выйдет дешевле. :) Горыныч, пекущий блинчики... км у Т-50 против 2960 км у Раптора...
ТАЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ ЦРУ «МАЙДАН-2»
... в статье Евгения Тарасюка, которая выйдет в №9 журнала «Изборский клуб... финансирование американцами майдана. Первым, кто замахал руками против такого поворота событий, стал... пришлось срочно сбежать из страны. Пакуя чемоданы Хорошковский на прощание громко...
Сводки от ополчения Новороссии 14 июня 2016
...» и поддерживаешь гражданскую войну против украинских же детей и стариков...кровью поддерживать власть тех, кто хочет высосать последнюю каплю ... из наших бойцов просто пакуют в черные мешки, а...?! Так, может, сначала выйдете из своих бюрократических укрытий и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>