О бедной цензуре замолвите слово!

Книги воспитали не одно поколение людей, формируя их мировоззрение, их отношение к людям и самим себе. И бывало, человек, выросший в среде сугубо иждивенческой, барской, сохраняя в личной жизни все свойственные этому классу пороки, в литературе становился рупором боли простого народа, хоть не имел примеров для подражания в этом, а его окружение прямо формировало в нём капризного иждивенца.





А современники не могли понять, как так – в личной жизни капризный барин, или не очень чистый на руку делец, подвергая опасности своё спокойствие, и оставив попеченье о себе, временами превращается в страстного борца, бывает и до тюрьмы и до сумы.



К примеру Лермонтов и Некрасов. Не самые лёгкие и приятные люди в общении и частной жизни, оба в литературе поднимались до высокой гражданской позиции патриота своего отечества и защитника большой части народа не имевшего никаких прав. А причина – книги, заронившие в душу иные ценности, иные образцы поведения.



Наиболее последовательным в работе над собой был Лев Толстой выросший на правильной детской и юношеской литературе. И в результате нравственной работы над собой и ставший стал Львом Толстым. Но всю жизнь изживавший из себя барина, считая постыдным быть праздным иждивенцем.



Запад удивлялся нашим декабристам, разночинцам и прочим неспокойным людям вечно искавшим на пятую точку неприятности. Мол, чего им надо было?



У них же всё было нормально. От своей деятельности, почти все они, благополучные в общем люди. ничего кроме неприятностей, нищеты, болезней и ранней смерти не имели.



Нет же. Избалованные дети родителей — самодуров, умели в какой то момент забыть себя, свои удобства и стать лучше, порою поднимаясь до самопожертвования. Пусть ненадолго. Но разве может запад привести такое массовое явление? Нет, свои Данко там тоже встречались. Но не в таких количествах.



Почему?



Книги.



Такую силу имеют прочитанные в детстве ПРАВИЛЬНЫЕ книги даже в тяжёлых случаях воспитания среди скверного окружения.



Просто читающий, неосознанно уподобляет себя героям книги и вместе с ними негодует и противостоит злу. Вырабатывает отношение к определённым поступкам, мыслям, получает образец для поведения в разных ситуациях.





Высоцкий:



…Мы же книги глотали, пьянея от строк.



Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

И сосало под ложечкой сладко от фраз.

И кружил наши головы запах борьбы,

Со страниц пожелтевших слетая на нас.



И пытались постичь мы, не знавшие войн,

За воинственный крик принимавшие вой,

Тайну слова "приказ", назначенье границ,

Смысл атаки и лязг боевых колесниц.



А в кипящих котлах прежних войн и смут

Столько пищи для маленьких наших мозгов,

Мы на роли предателей, трусов, иуд

В детских играх своих назначали врагов.



И злодея следам не давали остыть,

И прекраснейших дам обещали любить,

И друзей успокоив и ближних любя,

Мы на роли героев вводили себя.



И вот ничем не примечательный человек, в обычной жизни далеко не ангельского поведения, встав перед жизнью и смертью, неожиданно становится на уровень героя и согласен платить любую цену за свой выбор. Просто потому, что именно такое поведение считает единственно верным, единственно возможным. Так было. Очень долго так было.



Пока не рухнул СССР.



И вместе с ним не рухнула всеми проклинаемая ЦЕНЗУРА.



Сквозь которую к читателям никак не могли прорваться гении и гиганты мысли. И которой не было на западе.



А была там «свобода слова».



А Данко там рождались почему то гораздо реже.



И тут прямая связь между «свободой» печатать всё, что в голову взбредёт кому угодно и выливать это в души согражданам и Русской, позднее советской, цензурой, которая не пропускала откровенно античеловеческие писания моральных уродов вроде того, что подвигло меня написать эту статью.



Ведь подлые или античеловеческие писания тоже могут быть написаны талантливо. И привлекательно. Не так ли?



И тем страшнее их воздействие.



И талант, сам по себе, никогда не может быть оправданием для яда, что льёт в души.



Цензура, трижды клеймёная и над которой так любили издеваться все прогрессивные борцы за человечество совершенно не представлявшие себе, ЧТО начнёт преподноситься образцом для подражания читателей, когда этой надоевшей и возмущающей таланты цензуры не станет.



Сегодня они каются "Самое главное, за 16 лет жизни в США я не сумел принять сердцем чужую мораль и нравственность. Я также думаю сейчас, уместно мне честно признаться: Когда-то я поступил несправедливо по отношению к моему Отечеству, воспевая превосходство западных свобод и принимая за чистую монету помыслы американцев, безмятежно радуясь каждой улыбке и любому приветствию со стороны великодушных, добреньких соседей или сослуживцев в вашингтонских офисах." Алмас Естеков.



Эта цензура создала среду. в которой быть человеком порядочным, верным и несребролюбивым, спешащим на помощь — было главным мерилом достоинства. И именно эта идеальная, преподносившаяся как единственно достойная для человека модель, помогала в реальности сдерживать животное начало, нездоровые страсти и порывы в душах.



А когда её не стало, в души полилось..



Взгляните сами на выдержки из одной из таких мерзких и тупых книжонок изданных и спокойно продающихся в России, имеющихся в массе интернет библиотек, и возможно прочитанными и Вашими детьми тоже.



«Тщательный осмотр меня любимой, удивил три раза. Во-первых, импровизированная помывка оказалась настоящей и я была совсем чистая. Во-вторых я стала даже ещё красивее. Талия стала ещё тоньше, а ноги ещё длиннее. Но самое поразительное, было то, что я была уже не совсем я. От восхищения забыла тут же обо всём и принялась внимательно себя осматривать.



… Я бы влюбилась в себя, но это не возможно. Так как я себя и так любила, но теперь стала любить, ещё сильнее.



Шпионские фильмы и детективы я не люблю. Кровь, крики, у меня аж кровь от такой гадости стынет. Ну не понимаю я, зачем живых людей убивать. Понятно там преступников, воров, насильников, журналюг или попов. Хлоп на электрический стул, щёлк и порядок. Но людей-то за что? И мало того, так ещё и по ящику это смакуют. Бр-р-р, гадость! Все они юроды!



… На груди этого юрода, я нашла несколько разных побрякушек, в том числе и какой-то ключик. Озарённая догадкой, я рванула к сейфу. Ключик точно подошел. Ох. Мать моя женщина, да тут настоящие сокровища. От вида золота и камушков, лежащих в мешочках и ларёчках, на меня напал ступор.



В это время отморозок продолжал надрываться и звать стражу. Мне это надоело. Оглядев стену, я взяла какие-то клещи и направилась с ними к паникёру. Ну думаю, раз ты кричишь без повода, теперь покричи по поводу. Фу! Ну и вонючие у него ноги! Стиснув зубы я взялась за своё дело. У меня не с первого раза, но всё же получилось раздробить мизинец на его левой ноге. Он стал орать ещё громче. А в дверь бухнули…



… А я повернулась к своему пленнику и спокойным голосом спросила у него, как на счёт выполнения моих желаний? Этот же, нехороший человек, начал ругаться и запугивать меня. Тогда я взяла клещи и продолжила своё дело. С пальцами на руках, оказалось ещё интереснее. Вместо одного раза, их приходилось откусывать за три или даже четыре раза.



Ой и как же он вопил. Прямо музыка для меня.



… Передние зубы хрустя, закончились. Рот был забрызган кровью. Ну я же ведь не профи, несколько а может даже и больше раз, попала по губам и дёснам…



… Да что они привязались к моему наряду? Меня эта тема уже начала раздражать! Как хочу, так и хожу! Всё, хватит! Дома наслушалась, как должна ходить порядочная девушка. А тут другой мир. Мечи, магия, эльфы, орки, наверное, и гномы есть! Если я хочу ходить в своём натуральном виде, чтобы все видели меня и восхищались, то почему все пристают?



Это же почти сказка, значит можно исполнить свои желания! Хочу — одеваюсь, хочу — раздеваюсь, неужели и сюда добрались законы? Мне же надо памятник ставить. Добровольный боец во имя людей. Прочь испорченные гены.



Издеваешься? Я не нацистка и не фашистка. Как я могу быть немцем, если я русская? Все национальности хороши, русские, хотя бы потому, что они русские, так же как и я. Японцы, прикольные мультяшки делают, а китаёзы, такие же косоглазые, на них похожи. И негры тоже прикольные, мне например, нравится Арнольд Шварцнегер, Чак Норис и Брюс Ли. А особенно я люблю евреев. У нас живёт один дядя Ваня. Он как выпьет, то есть каждый вечер, то обязательно детишкам дарит, что-нибудь вкусненькое.



И вовсе не дискриминация. По какому признаку? Когда в нашем огороде растёт сорняк, мы его выпалываем. Просто потому, что сорняк. Это же ведь самая настоящая дискриминация по национальному признаку. А ежели в мешке картошки, несколько клубней будет замёрзших, побитых, вообщем чёрных и плохих, то такие просто выбрасывают. А сажают, только самые-самые хорошие, чтобы выросла хорошая кортошка. Плохое семя, нужно выбраковывать! Это прописные истины, знакомые любому образованному человеку. Но почему же их нельзя применять на самих людях?



Я продолжила работать, соизмеряя движения. Скупо расходуя их. Несколько раз по рукам и ногам и конкретно между ног. Конечности можно пришить, а вот деточек уже не заведут. Ха-ха-ха! Я добрая! Пусть живут! Если конечно смогут."



Вам эта героиня никого не напоминает?



Я вспоминаю её каждый день, читая комментарии иных наших со граждан.



Фильмы в которых прав тот у кого кулак крепче, книги, где разъясняется, что все твари, одни МЫ истинные (русы, буряты, татары, башкиры, украинцы. прибалты… нужное подчеркнуть) настоящие и право имеющие. В том числе карать и миловать.



Скажите, дорогие родители, дедушки, бабушки, какие убеждения о допустимом и недопустимом поведении вынесет подросток ознакомившись с подобным героем/героиней/ (а всем известно, что читатель подсознательно начинает себя олицетворять с героем книги)?



Падение цензуры, вместе с отказом от идеологии, нанесло нашей стране и её молодёжи страшную рану. И она не только не затягивается, но и растёт и превращается в язву, в проказу поражающую души.



Мне кажется, пора вместо ностальгий по царской империи или СССР, а так же выяснений кто правее, и чей правитель святее, засучивать рукава и заниматься днём сегодняшним, вводить в оборот то, что стоит недорого, а помогает ограничивать рост этой проказы – назрела пора вводить цензурные ограничения на литературную продукцию. Какие то прописанные в законе нормы морали, вроде тех, что некогда продавили общественники в США, оказавшись в подобном же состоянии.



А пока это не сделано… Дорогие родители, старшие сёстры и братья, обратите внимание на то, что читают /смотрят/ Ваши дети /младшие/!

http://politikus.ru/articles/print:page,1,88549-o-bednoy-cenzure-zamolvite-slovo.html

Источник: slavyanskaya-kultura.ru