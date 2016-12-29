Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2016

МГБ ДНР задержало гражданина Украины по подозрению в шпионаже

“Министерством государственной безопасности ДНР по подозрению в шпионаже был задержан Сычев Леонид Михайлович, 1984 года рождения, гражданин Украины, уроженец Антрацита Луганской области”,

“Задержанный неоднократно встречался с сотрудниками СБУ, которые отрабатывали ему задания различного характера в основном связанные со сбором информации о передислокации и местонахождении различных военных и административных объектов на территории ДНР”,

Сотрудники министерства государственной безопасности ДНР задержали по подозрению в шпионаже гражданина Украины Леонида Сычева. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МГБ Республики.— говорится в сообщении пресс-службы.В МГБ уточнили, что Сычев, ранее проходивший службу в МВД Украины, был завербован сотрудниками СБУ. В дальнейшем он собирал и передавал им данные о передислокации военнослужащих и техники на территории Донецкой Народной Республики.В ходе следственно-оперативных мероприятий также установлено, что Сычев добровольно написал подписку о конфиденциальном сотрудничестве с органами СБУ с целью получения возможности беспрепятственного пересечения линии соприкосновения в Донбассе.— добавили в ведомстве.На данный момент продолжаются следственные мероприятия

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Маленький секрет из Харькова

Для маленькой такой компании…

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Рогозин вручил российский паспорт учёному с Украины

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в четверг вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле, перешедшим на работу в систему российского ОПК. Торжественная церемония состоялась перед началом заседания коллегии ВПК. Решение о предоставлении гражданства Российской Федерации было принято по просьбе руководства коллегии ВПК РФ, получившей обращение холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). С марта 2016 года ученый работает на одном из заводов холдинга. «Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций, что позволило ему в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях», — пояснил Рогозин. Вице-премьер отметил большой опыт научной работы доктора физико-математических наук Гашененко, который с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН). «Я обратился к президенту Владимиру Путину, 9 сентября этого года он дал согласие на то, чтобы Игорь Николаевич и члены его семьи были приняты в российской гражданство, и сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам», — объявил Рогозин. По его словам, в России «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины». Вице-премьер отметил, что, видя происходящее на Украине, российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. «Но мы рады тому, что они вливаются в нашу общую работу», — подчеркнул Рогозин. Ранее вице-премьер неоднократно высказывался за активное привлечение квалифицированных кадров из Крыма и Украины на предприятия ОПК России. По мнению Рогозина, предоставление российского гражданства и возможностей для продолжения работы позволит отрасли сохранить уникальных специалистов.

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Гранты для «честных» СМИ: Британия выделила £6 млн украинским журналистам

Правительство Великобритании активно спонсировало проекты на Украине в течение 2016 года. RT выяснил, что в общей сложности британские правительственные фонды выделили украинской стороне около £6 млн. Деньги, в частности, направлялись на работу «независимых СМИ» и «увеличение аудитории на востоке Украины».

AFP

На независимые СМИ…

Основными направлениями деятельности британцев на Украине, согласно информации на сайте правительства Великобритании, является сотрудничество с уже существующими изданиями в стране или создание новых независимых СМИ.

«Совершенствование освещения событий в СМИ» по ключевым вопросам в стране — это одна из главных целей финансирования проектов на Украине.

В частности, британское правительство выделило около £100 тыс. на создание и развитие Школы журналистики при Украинском католическом университете. Проект должен был «повысить качество освещения конфликтных вопросов в СМИ, стимулировать правильное понимание таких проблем обществом».

«Мы обучаем около 1,5 тыс. журналистов, освещающих столкновения в стране, в 15 университетах по всей Украине», — отмечается на официальном портале программы.

…и борьбу с фейками

Британцы также выделили в 2016 году около £101 тыс. на «увеличение влияния Stopfake.org на общество на Украине и в других странах, в том числе противодействие дезинформации о событиях в государстве и расширению сферы распространения достоверных новостей в социальных сетях».

Согласно информации на сайте Stopfake.org, издание не принадлежат ни к каким политическим партиям и руководствуется исключительно стремлением к справедливости. В то же время основатели портала ранее были участниками программы Digital Future of Journalism, которая существовала в том числе за счёт грантов Госдепа.

Отметим, что сейчас издание позиционирует себя как «борец с фейковыми новостями и российской пропагандой».

Сайт публикует «разоблачения» на 10 языках, в том числе на русском. Портал имеет тысячную читательскую аудиторию, и любой пользователь сети может на свое усмотрение заявить о «сфабрикованном российскими СМИ» событии, чтобы опубликовать эту информацию на сайте.

Отметим, что ранее украинские власти запретили вещание в стране десятков российских телеканалов. Кроме того, с ноября 2014 года многие журналисты из России не могут въезжать на территорию страны из-за «антиукраинской информационной деятельности».

Не забыли про Донбасс

Ещё один проект из числа профинансированных — «Громадське радіо». В этом году британцы выделили около £250 тыс. на «увеличение аудитории радио на востоке Украины и предоставление качественных новостей о политической, военной и экономической ситуации в регионе».

В эфире которого ежедневно выходит двухчасовое шоу «Киев-Донбасс». Вещает, в том числе для ДНР и ЛНР, а также «знакомит украинцев с событиями на востоке страны».

Создатели проекта утверждают, что радио транслирует исключительно правдивые и беспристрастные новости. При этом они не скрывают, что получают финансирование от различных западных и американских организаций и фондов, «разделяющих идеологию и редакционные принципы радио».

Вторым важным вопросом, которым обеспокоена Британия, является «сплочение разрозненного украинского общества» и повышение потенциала «гражданских активистов» в стране.

Так, например, Лондон финансирует проект под названием «Сильнее вместе — Восток», который «направлен на сокращение негативного восприятия демократического развития Украины среди общин, затронутых конфликтом в восточной части страны» — Донецкой и Луганской народных республик.

Проект осуществляет свою деятельность путем предоставления точной информации о реформах и конфликтах «при сотрудничестве с местными лидерами общественного мнения, СМИ и властями».

Кроме того, Британия выделяет около £400 тыс. на «укрепление взаимопонимания и гражданского самосознания» среди украинцев. Согласно правительственному порталу, такие проекты призваны «создавать толерантную среду в украинском обществе» и содействовать коммуникациям местных органов власти и гражданских активистов.

Театр мирных действий

Примечательно, что британское правительство финансирует также «построение и восстановление мира на Украине». Так, около £400 тыс. было выделено на создание и развитие «Школы по созданию мира на Украине».

В числе основных задач — «предотвращение конфликтов в пяти пограничных регионах Украины и прекращение информационной войны».

Кроме того, Лондон финансирует различные тренинги, ориентированные на молодёжь. Например, британцы выделяют деньги на то, чтобы обучить активистов «превращать протесты в позитивную энергию» и «воссоединять театральными постановками разрозненное общество».

Театральные постановки, которые поддерживает правительство Британии, организует Национальный Театр драмы Ивана Франко.

Мягкая сила

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, британское финансирование проектов на Украине является инструментом «мягкой силы» — скрытого влияния на политические процессы в другой стране с целью осуществления своих национальных интересов.

«Финансирование гражданского общества Украины, обучение журналистов, культурные мероприятия — вся эта деятельность призвана осуществлять «мягкую силу, — полагает эксперт. — С помощью сети украинских организаций, подконтрольных британским государственным структурам, Соединённое Королевство эффективно продвигает свои интересы и влияет на общественные настроения на Украине. Такие мелкие проекты создают в украинском обществе позитивный имидж Британии, образ государства-союзника».

Эксперт также считает, что Великобритания как и США, «успешно влияет на внутренние процессы страны, навязывая украинцам свою идеологию и политические взгляды под прикрытием популярных европейских принципов — установления демократии и гражданского общества».

Диана Овсепян

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Польша по-хорошему просит Украину не отмечать 75-летие создания УПА

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский попросил Украину не отмечать 75-летие создания УПА (запрещена в РФ).

«Украина и Польша должны выработать общее видение исторической роли Украинской повстанческой армии», — говорится на сайте МИД Польши.

При этом Ващиковский подчеркнул, что примирение станет невозможным, если на Украине в следующем году устроят масштабные торжества по случаю 75-й годовщины создания УПА.

Следует напомним, что в Киеве на 1 января уже запланировано факельное шествие в «честь» Степана Бандеры.

Отношения Украины и Польши с каждым днем все хуже и хуже. Причиной этому служит в некорректных высказываниях украинских властей в адрес поляков. Также граждане Польши очень недолюбливают украинских «заробитчан», которые массово едут на заработки в соседскую страну.

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“Откровенный разговор” с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. 28.12.16

“Откровенный разговор” с Главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. 28.12.16

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Пушилин поприветствовал решение российского суда о госперевороте на Украине

“Надеюсь, что это решение московского суда станет лишь первым шагом на пути к осознанию мировым сообществом реальной картины событий 2013-2014 годов, и все виновные в государственном перевороте в Украине и в последующих затем трагедиях будут привлечены к ответственности”

“И я искренне рад, что такое мнение Донбасса не только услышано, но и поддержано на официальном уровне”

Решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом может стать первым шагом на пути к осознанию мировым сообществом реальной картины событий 2013-2014 годов, заявил журналистам Денис Пушилин — полпред ДНР в контактной группе по Донбассу.— сказал Пушилин.Он заявил, что для жителей Донбасса события на площади Независимости в Киеве и приход к власти команды президента Украины Петра Порошенко был и остается силовым захватом власти.— добавил полпред ДНР.

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Украина начала стремительно сжигать газ из запасов

На фоне наступления зимнего периода и некоторого похолодания Украина начала быстрый отбор газа из подземных хранилищ. Только за сутки объем запасов сократился на 0,42%. Согласно данным «Укртрансгаза», за сутки объем заполнения ПХГ сократился с 39,45% до 39,29%. Общий объем газа сейчас составляет всего 12,159 млрд кубометров газа. Дефицит газа на Украине ожидаем, в зимний сезон страна вошла с существенным недостатком. Общий объем составил 12,74 млрд кубометров газа, и даже по очень заниженный представлениям нынешних властей это очень мало. В прошлом году показатель составлял 17,5 млрд кубометров газа, и это был минимальный уровень за многие годы. Безопасным для страны считается объем 20-22 млрд куб. метров, поскольку потребление в случае холодной зимы значительно растет. Для России вопрос достаточного объема газа в ПХГ Украины стоит достаточно остро, так как в случае дефицита Киев начнет отбор транзитного газа, как это уже случалось неоднократно. Об этом заявляли Владимир Путин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Минэнерго Александр Новак. Риск для транзита действительно существуют, хотя руководство «Нафтогаза» продолжает говорить о том, что этих минимальных объемов достаточно для проведения отопительного сезона. При очевидном дефиците газа Киев все еще пытается получить скидку и более выгодные условия в рамках «зимнего пакета» у России, хотя уже сейчас цены находятся даже ниже рыночного уровня. Но проблема совсем не в ценах, так как по цене, судя по всему, стороны договорились на последних переговорах. Украина хочет отменить принцип «бери или плати», согласно которому необходимо платить за контрактные объемы в любом случае. Российскую сторону это, конечно, не устраивает, поэтому вопрос о поставках так и не был решен.

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Мария Гайдар. Пустая полка. Пописать

Все, чего я не знал о Марии

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Блокада Донбасса как способ замораживания конфликта. Виктор Медведчук

Ключевой вопрос уходящего года: «Почему Минские соглашения, утвержденные лидерами стран “нормандской четверки”, одобренные резолюцией Совета Безопасности ООН (что превращает их в международно-правовой акт), не выполняются?» ― звучит всё чаще. Я готов дать на него простой и четкий ответ. Проблема в том, что безальтернативность Минских соглашений признает весь мир, признают международные институции и европейское сообщество, но… не признают в Киеве. У нас во власти есть немало сил, которые не просто игнорируют, а сознательно и целенаправленно торпедируют договоренности, с таким трудом достигнутые в феврале 2015 года.

От провальной идеи «вернуть оккупированные украинские территории под контроль страны возможно исключительно военным путем» (согласно последним соцопросам, две трети украинцев выступают исключительно за мирное урегулирование конфликта) «партия войны» перешла к идее полной блокады, тотальной изоляции Донбасса. В середине декабря о необходимости усиления блокады ОРДЛО заговорил секретарь СНБОУ Александр Турчинов. Его нисколько не смущает, что это противоречит Основному Закону страны. В статье 24 Конституции Украины прямо говорится: «Не может быть привилегий или ограничений по признакам… этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам». Не останавливает господина Турчинова и тот факт, что это идет вразрез с достигнутыми в Минске договоренностями (напомню, в «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» говорится о «восстановлении социально-экономических связей»). Парадоксальность ситуации поражает: призывы секретаря Совета национальной безопасности и обороны ставят под сомнение… безопасность страны, поскольку стремление усилить изоляцию Донбасса неизбежно ведет к расколу в обществе, вызывает эскалацию конфликта в регионе и несет угрозу распада страны.

Как показало время, такие заявления не нашли поддержки в обществе. Их подхватили исключительно маргинальные политики и национал-радикалы из добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» в зоне АТО. Подняв на стяги идеи Турчинова, они готовы проводить полную блокаду Донбасса. Позиция радикалов не удивляет ― почти три года власть весьма снисходительно относилась ко всем действиям экстремистских группировок, используя их в борьбе с инакомыслящими. Дикие выходки и даже преступления военизированных формирований всё это время оставались безнаказанными, что и породило сегодняшний феномен в виде незаконных блокпостов, организованных ура-патриотами, которые почему-то возомнили, что могут взять на себя функции государства. Задекларированная цель блокады ― освобождение украинских пленных. Однако сомнительная репутация организаторов (об этом прямо говорит Георгий Тука ― замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц: «У меня не вызывают доверия инициаторы этой акции») дает основания полагать, что незаконные блокпосты будут использованы в корыстных целях. И если Киев не пресечет самоуправство «ветеранов АТО», то не останется сомнений в том, что за ними стоят представители «партии войны», политики, которых тот же Георгий Тука назвал «грязными пройдохами» и цель которых ― любыми средствами, в том числе и с помощью тотальной блокады, не допустить мирного урегулирования на Востоке Украины.

Блокада Донбасса так же абсурдна, безрезультативна и опасна для Украины, как и блокада Крыма: вспомните, к каким последствиям привели действия радикалов, блокировавших транспортные потоки и подорвавших опоры ЛЭП. После блэкаута сторонников украинской власти на полуострове стало в разы меньше. А на Донбассе ситуация еще более критическая. Мы должны понимать, что там нет очередей из людей, горящих желанием вернуться в правовое поле Украины. И если наша власть, как она утверждает, заинтересована в реинтеграции Востока Украины, то должна искать компромиссы, а не настраивать против себя население региона.

Настаивая на полной блокаде Донбасса, представители «партии войны» забывают, что там живут наши соотечественники. И если мы хотим «сшить» страну, то должны отказаться от дискриминации и продемонстрировать, что не делим людей на два сорта, что мы ― одна Украина, что мы дорожим жителями Донбасса, а не только его территорией. Политика изоляции ― тупиковый путь решения проблемы. Он может привести либо к замораживанию конфликта на долгие годы, либо к его эскалации. А потому нужно не ставить ультиматумы и угрожать, а налаживать диалог и искать компромиссы ― только так мы сможем найти путь к восстановлению мира и сохранить территориальную целостность Украины.

Виктор Медведчук, «Корреспондент», Украина

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