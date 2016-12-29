Народ должен… (жить)… ((лучше))

Объясняю на пальцах: вот вы придёте в администрацию неважно какого уровня, и скажете, что вам трудно жить. Вам ответят, что денег нет. Вы придёте с инициативой открыть журнал, газету, творческое объединение. Вам ответят, что денег нет. Вы будете плакаться, что вы бездомный, что вам нужно приобрести жильё – вам скажут, что денег нет. Вы попросите денег на фермерское хозяйство или лабораторию, на кружок народной пляски или орошение пустыни, неважно, на что: вам ВСЕГДА скажут, что денег нет.

"…ЛУЧШЕ БЫ БЫЛО НАОБОРОТ…" Ушёл с политической орбиты А. Улюкаев. И даже вчера вот добровольно вышел из состава наблюдательного совета ВТБ (о чём сообщила пресс-служба кредитной организации). Но кто и в каких наручниках выведет улюкаевщину из экономики? Курс Медведева и Набиуллиной нерушимо и железобетонно либеральный. Не смолкают бесконечные разговоры о «благах рынка» – которые обречены выслушивать те, кто этим же рынком лишён всех благ…

Почему же их всё время нет? Почему их ни на что не хватает? Почему официально разрешённая минимальная зарплата в два раза ниже прожиточного минимума? То есть государству нет дела даже до ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ миллионов своих граждан…

Потому что мы имеем дело с пост-советской дегенеративной моделью экономики, являющейся – кратко и образно говоря – бочкой без дна. В этой модели денег нет не потому, что их сейчас, по ситуации, нет, а потому что их там в принципе не может быть.

Модель лишена каких-то сдерживающих деньги факторов: ни рост цен на нефть, ни рост мировых цен на пресную воду (который предрекают вот-вот), ни повышение производительности труда во всех отраслях – словом, ничто не может наполнить модель Медведева-Набиуллиной, являющей мало модифицированную модель Гайдара-Кудрина-Улюкаева.



Любые экономические достижения – будь то рекордный урожай или рост сырьевых котировок, подъём индустрии (а вдруг?!) или рост строительства – никак и никогда не наполнят эту модель деньгами для простых людей.

Чем больше вольётся в бездонную либеральную бочку – тем больше из неё и выльется. А она как была пустой, так пустой и останется – ведро ли в неё залей, или десять вёдер, без разницы…

Поясню конкретным примером: во всех регионах приняты законы о дорожных фондах, которые пополняются из семи источников, при этом основных — три: акцизы на нефтепродукты, транспортный налог и межбюджетные трансферты.

Вполне надёжные и прогнозируемые источники, уровень потребления автомобильного топлива и количество автомобилей по транспортному налогу хорошо просчитываются, а их число достаточно стабильно.

Тем не менее в регионах регулярно «ошибаются» в прогнозах — какие же суммы поступят в дорожные фонды. В 2015 году планировали получить в целом по России 268 миллиардов рублей, а поступило гораздо больше — 400 миллиардов, разница в 132 миллиарда рублей!

В чём же смысл такой «близорукости»? А вот в чём. Все «свободные» средства чиновник направляет в банк на депозиты. Вообразите, сколько будет со 132 миллиардов, не учтённых в планах и как бы «неожиданно» свалившиеся в региональные бюджеты прироста на депозитах доверенных банков!



Допустим, даже пять процентов (минималка) годовых… А как потом эти дивиденды распределяются?

То есть в регионах собрали деньги на дороги, а дорог строить не стали (данные от Счётной палаты, между прочим) – и никаких других расходов тоже осуществлять не стали. Фигли, ведь и с дорогами в регионах «всё зашибись», и социальная сфера как в Норвергии…

Такая же практика вошла в моду во всех федеральных корпорациях и предприятиях: они получают бюджетные инвестиции и размещают их в банках, получая гарантированную прибыль. Иногда не только процентную: когда лопнул Внешпромбанк в прошлом году – деньги «пропадают» (т.е. выводятся в неизвестном направлении).

А уважаемые государственные организации в белых ризах умывают руки: мы туда клали, там негодяи украли, мы же чисты и светлы, мы – пострадавшая сторона, дайте нам ещё бюджетных денег… А мы их ещё в банк положим… А если он ещё раз лопнет – не наша вина…

По данным СП ГД РФ при кассовом исполнении утверждённых объёмов дорожных фондов из 708 миллиардов израсходовали 610 миллиардов рублей. Почти 100 миллиардов — в свободном остатке…

А вы придёте просить на хор народной песни или литературный журнальчик грант – вам скажут «денег нет». Из нищих выколачивают последнюю копейку – вводят «Платон» и взносы на капремонт, срезают пенсии, с безработных мечтают взыскивать за лечение в больницах (потому что безработные, видите ли, в медстрах не отчисляют)… Растёт плата за ЖКУ, растут цены, заморожены зарплаты, свёрнуты перспективные направления социальной работы. Денег нет!

Но откуда же возьмутся деньги, если чем больше положишь их на депозит, тем выгоднее вкладчику?! Проблема ещё и в том, что ельцинская дегенеративная модель антигосударства ни ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ УРОВНЯ, ни ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ РОСТА реальных доходов населения не предусматривает.

О чём я? А вот о чём. В нормальном, цивилизованном обществе, в законах прописано (в РФ тоже, но не выполняется эта норма Конституции) – что гражданину, при исполнении им всех норм и требований закона, гарантирован определённый уровень, ниже которого государство не имеет права его снабжать. Далее – «завтра будет лучше, чем вчера» – это не строчка из песни, а закон и требование цивилизации.

В процессе мирного и непрерывного созидания снабжение человека ДОЛЖНО увеличиваться, и НЕИЗБЕЖНО увеличивалось бы – если бы не было своровано.

Ну, это же очевидно: если человек каждый день строит – стена должна ведь расти, как вы думаете? Или она должна уменьшаться?! Клал каменщик кирпич 1 день – стена 2 метра была… На второй день упорной работы стала она 1 метр, а на третий – 50 см. в высоту… Так, вы полагаете?!



Но если уж нет улучшения положения людей (Обама в подъездах неустанно мочится) – тогда должно быть хотя бы не-ухудшение, хотя бы стабилизация! Что же это за общество такое, которое из года в год работает и работает, пыхтит, старается, от переутомления глаза красные – а живёт всё хуже и хуже?! Это же как раз и есть диагностика дегенеративного устройства общества!

Ельцинизм (не к ночи будь помянут) – как в прямом смысле власть зверя – отрёкся от всех ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ.

Цивилизованное общество: даёт человеку столько, сколько положено (законом утверждено).

Справедливое общество: даёт человеку столько, сколько может (сколько есть на руках, столько и раздаёт).

Ельцинизм даёт человеку столько, сколько… захочет! И произвола тут – выше крыши. Нет никакой нормы санитарии или физиологии, перед которой остановился бы коллективный улюкаев:

- Хочу дать бюджетнику одну картофелину – дам одну. А хочу половину картофелины – дам половину… И пусть благодарит, сука, что хоть это дал, потому что я мог бы и вообще ничего не давать! Кто мне указ?!



На таком языке коллективный гайдар-улюкаев говорит с населением своей (своей ли?!) страны…

Нет никаких ограничений – сколько картофелин должен, обязан дать экономический блок КАЖДОМУ – хоть лоб, хоть нос себе при этом расшиби. Потому что ведь и плана, который можно перевыполнить или недовыполнить – тоже больше нет…

Есть лишь дегенеративные ссылки на рынок и его таинственную волю, диктующую текущее потребление, и не считающуюся с реальными нуждами людей. «Жрите, что дают, а то и это отнимем»…

В итоге наименее обеспеченные, низкодоходные слои населения в 2015-16 годах СНОВА потеряли в реальных доходах, а выиграли с доходами те, кто и так не бедствовал.

Между тем одна прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц только с пяти процентов наиболее высокооплачиваемых работников могла бы разрулить всю ситуацию, и не потребовалось бы «непопулярных мер».

Подсчитано, что повышение всего на один процент НДФЛ для верхних пяти процентов лиц с наиболее высокими доходами дало бы прибавку казне в 140 миллиардов рублей.



Но для ельциноидной модели экономики это означало бы, что «элита» сама себя высекла, то есть «элите» легче вышибать из бабушек 200 рублей за капремонт, до которого те не доживут, чем немножко умерить собственные аппетиты.



Денег в стране нет не потому, что бочку не наполняют водой, а потом, что бочка – лишена дна. Льют-льют, а до простого человека ни капли не просачивается, всё застревает на верхних уровнях.

Общая сумма на банковских депозитах сегодня СОСТАВЛЯЕТ ВЕЛИЧИНУ около 20 триллионов рублей! Это мёртвые деньги. Это тот самый бюджет, который не раздали пенсионерам и учащимся, матерям-одиночкам и многодетным семьям, жилищной сфере, аграриям и т.п.

20 триллионов денежного балласта – а в стране всё «денег нет!». Прибыль современное предприятие не спешит тратить, предпочитая «проедать». Инвестиции в основной капитал падают, а депозиты растут.



Потому что рента, мёртвая рука дохода, в созданной Набиуллиной системе выгоднее, чем живой предпринимательский доход. От капитала в депозите человек получает больше прибыли, чем если бы вложил капитал с риском и активно бы дело на него делал, экономику развивал…

Давно говорят, что нужно установить повышенное налогообложение на депозитные средства. В этом случае экономика получила бы немалые инвестиционные ресурсы с конечным эффектом – ростом материального производства.



Но такие очевидные меры проходят мимо внимания разработчиков бюджета и тех, кто планирует развитие экономики.

И это не проблема профессионализма. Это сознательный выбор обнаглевших от безнаказанности эгоистов, которым «всего хватает», а «лишних людей» они «удачно отсекли дверью», и сняли с себя всякую ответственность не только за благополучие, но и за простое выживание человека без блата и связей…

Возможно ли в модели бездонной бочки улучшение ситуации с наполняемостью? Нет. Всякое увеличение доходов бюджета приводит не к улучшению жизни в стране, а к росту хищений и откладке всё более толстой «жировой прослойки» депозитов.

Напомню старый анекдот – как раз про такую модель:

Заседание колхоза. Председатель говорит:

- 3 года назад мы посеяли 5 га пшеницы. Все съел суслик.

- 2 года назад мы посеяли 10 га – все съел суслик

- в прошлом году 20 га – все съел суслик

- в этом году мы посеем 50 га пшеницы – пусть суслик подавится…



То есть понимаете рост посадок приводит не к улучшению положения колхоза, а к улучшению питания сусликов. Надежда же на то, что суслики подавятся – иллюзорна. Они стремительно размножаются, быстрее, чем посевы.

И то, что один суслик из этого анекдота, Улюкаев, подавился, наконец – ничего не значит. Найдутся и другие едоки на урожай…



Прибыль с которого в РФ получают все, кроме реально пахавших и сеявших…