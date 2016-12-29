Мифы советской торговли

... уважаемыми историками, чтобы развеять эти мифы. Сталин и Гитлер были союзниками... рядом стран. Советский Союз торговал с Германией, однако эта торговля опять-таки... прокомментировал этот миф: «Планы нацистской Германии по отношению к Советскому Союзу были...