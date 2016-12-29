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Мифы советской торговли

10:09. 29 декабря 2016 Просмотров - 394 10 коммент. Опубликовал:
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Читаю: "почему в позднем СССР качество и ассортимент товаров были низкими, почему полки магазинов и склады были нередко завалены продукцией, которую никто не хотел покупать, почему новинки продвигались в производство медленно и тяжело, и т.д. и т.п."

Перед нами типичная антисоветская мифология для молодежи, как со сталинскими репрессиями, Катынью, командованием Сталина по глобусу и т.п., пишет (historian30h)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: мифы, ссср, торговля
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10 коммент.»

  • 2175 1485
    serjoza 29 декабря 2016 в 11:11 Ссылка Пометить
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    согласен..проблемы были созданы искуственно…по модели оранжевых революций…Лужков же не зря руководил снабжением Москвы,до того как мером стал..хозяйственник хренов.

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  • 8804 3290
    Gringo 29 декабря 2016 в 11:27 Ссылка Пометить
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    В 88-89 теплых зимних ботинок в мск было не купить, их можно было только “достать”. Продавались только такие как на фото.

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  • 9836 6200
    Вьеха 29 декабря 2016 в 11:32 Ссылка Пометить
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    Эта “публикация” – образец модифицирования истории. Создания новой мифологии путём простого объявления мифом истинных исторических реальностей. Но я-то помню! И “прощай, молодость” тоже помню, и очереди, и дефицит…
    Семимильными шагами к старым грабелькам.

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  • 1111 901
    Дерсу Узала 29 декабря 2016 в 11:40 Ссылка Пометить
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    НИКУЯ ХОРОШЕГО НЕ БЫЛО)))ВСЕ РАВНО БЫЛО ЗБС((()

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  • 3407 2517
    Oleg 29 декабря 2016 в 12:19 Ссылка Пометить
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    Забыл народное название таких ботов, вроде “прощай молодость”.
    Да, на прилавках было немного в Союзе. Но, как нужно было жить?
    Объясняю как. То что не было, почти, мясных продуктов это даже неплохо.
    Но если нужно было думающей семье мясо, то его всегда можно было купить в колхозах, вдобавок прикупить мёд и др. сельхоз.продукты, даже в Москву не надо было ездить.
    Из оджежды и обуви если что-то нужно помоднее не обязательно было ездить куда-то далеко. Можно было сходить в ателье и сшить там от трусов до куртки с цигейковой подкладкой, так же шапки и т.д. или заказать обувь по индивидуальному заказу.
    По уму всё делается просто.

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      Gringo Oleg 29 декабря 2016 в 12:24 Ссылка Пометить
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      ?) Я бы посмотрел как бы ты заказывал пошив индивидуальной обуви в Союзе в 80-х.
      Я также хорошо помню тот тулуп из овчины, который мне сшили в советском ателье, т.к. теплую куртку было не купить. )) Его отдали сразу родне в деревне ходить.

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    Svargan 29 декабря 2016 в 13:02 Ссылка Пометить
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    Даже бесивших меня санделей, одеваемых “модниками” на носки была куча моделей) Обуви хватало, не припомню, чтобы кто-то жаловался) Плюс из соц. блока (чаще Румыния и Югославия) приходили, но, допустим, за кроссовки “Томис” нужно было повоевать)

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    Мефодий 29 декабря 2016 в 13:38 Ссылка Пометить
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    сильно прижимать начали к концу 80 х хотя и тогда всего хватало,тк всё это было специально задумано.
    в моей семье и у всех моих знакомых в семьях были настоящие склады товаров,которые закупались впрок.
    а раздуть ажиотаж и искусственный дефицит жидам не представляет никакой проблемы.

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