Мифы советской торговли
10:09. 29 декабря 2016 Просмотров - 394 10 коммент. Опубликовал: brahman
Читаю: "почему в позднем СССР качество и ассортимент товаров были низкими, почему полки магазинов и склады были нередко завалены продукцией, которую никто не хотел покупать, почему новинки продвигались в производство медленно и тяжело, и т.д. и т.п."
Перед нами типичная антисоветская мифология для молодежи, как со сталинскими репрессиями, Катынью, командованием Сталина по глобусу и т.п., пишет (historian30h)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
согласен..проблемы были созданы искуственно…по модели оранжевых революций…Лужков же не зря руководил снабжением Москвы,до того как мером стал..хозяйственник хренов.
loading...
В 88-89 теплых зимних ботинок в мск было не купить, их можно было только “достать”. Продавались только такие как на фото.
loading...
Эта “публикация” – образец модифицирования истории. Создания новой мифологии путём простого объявления мифом истинных исторических реальностей. Но я-то помню! И “прощай, молодость” тоже помню, и очереди, и дефицит…
Семимильными шагами к старым грабелькам.
loading...
НИКУЯ ХОРОШЕГО НЕ БЫЛО)))ВСЕ РАВНО БЫЛО ЗБС((()
loading...
Патамушта маладыи были!
loading...
Забыл народное название таких ботов, вроде “прощай молодость”.
Да, на прилавках было немного в Союзе. Но, как нужно было жить?
Объясняю как. То что не было, почти, мясных продуктов это даже неплохо.
Но если нужно было думающей семье мясо, то его всегда можно было купить в колхозах, вдобавок прикупить мёд и др. сельхоз.продукты, даже в Москву не надо было ездить.
Из оджежды и обуви если что-то нужно помоднее не обязательно было ездить куда-то далеко. Можно было сходить в ателье и сшить там от трусов до куртки с цигейковой подкладкой, так же шапки и т.д. или заказать обувь по индивидуальному заказу.
По уму всё делается просто.
loading...
?) Я бы посмотрел как бы ты заказывал пошив индивидуальной обуви в Союзе в 80-х.
Я также хорошо помню тот тулуп из овчины, который мне сшили в советском ателье, т.к. теплую куртку было не купить. )) Его отдали сразу родне в деревне ходить.
loading...
Мне шили так же, но в отличии от тебя большой палец руки вверх.
loading...
Даже бесивших меня санделей, одеваемых “модниками” на носки была куча моделей) Обуви хватало, не припомню, чтобы кто-то жаловался) Плюс из соц. блока (чаще Румыния и Югославия) приходили, но, допустим, за кроссовки “Томис” нужно было повоевать)
loading...
сильно прижимать начали к концу 80 х хотя и тогда всего хватало,тк всё это было специально задумано.
в моей семье и у всех моих знакомых в семьях были настоящие склады товаров,которые закупались впрок.
а раздуть ажиотаж и искусственный дефицит жидам не представляет никакой проблемы.