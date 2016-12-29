Кто стремится использовать идею нового СССР для дискредитации проекта и «слива» страны?

В последнее время некоторые ресурсы, позиционирующиеся в качестве «информированных», запустили сначала вялотекущую, а затем все более раскручивающуюся кампанию о признании Российской Федерации «нелегитимным» государством, неизвестно как появившимся на территории СССР – Союза Советских Социалистических Республик.

Просматриваются два основных, достаточно казуистических подхода, причем, оба, хотя они формально противоречат друг другу, используются одними и теми же информационными субъектами и возможностями, что позволяет усмотреть в этом признаки некоего зондажа общественного мнения на предмет конкретного, наиболее «ходового» варианта. Первый апеллирует к событиям 1917 года, пытаясь уличить большевистскую партию в некоей «игре» по передаче прав собственности на Российскую Империю британскому монарху и требует в срок до марта 2017 года восстановить порушенную российскую правосубъектность и суверенитет (http://pravosudija.net/article/ugroza-sushchestvovaniyu-rossii-takzhe-nekotorye-sobytiya-i-daty-nahodyashchiesya-v). Адепты другого подхода ссылаются на некие «вашингтонские соглашения», якобы подписанные в сентябре 1977 года рядом представителей ЦК КПСС с ведущими глобальными олигархическими кланами (http://pravosudija.net/article/borba-za-aktivy-sssr). Обнародованные докладом «Союз-Антитеррор: справка о разграблении России» 2011 года (http://via-midgard.info/news/in_russia/coyuz-antiterror-spravka-o-razgrablenii-rossii.htm), они способны произвести на неподготовленного читателя шоковое воздействие, дав волю эмоциям и отключив разум. В свою очередь, авторы доклада «привязываются» в своих рассуждениях к другому документу – докладу Рабочей группы пятого состава Государственной думы о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти (http://www.slideshare.net/CommitteeRight/20091228-2).

Полноценно разобрать правовую сторону приведенных материалов и документов вряд ли у кого-то получится. Во-первых, авторы «сенсаций» привычно апеллируют к Римскому праву, считая, видимо, его «истиной в последней инстанции», как бы не предполагая при этом, что может существовать и другое право (и права), не связанное(ые) с западной традицией. Во-вторых, в сценариях полностью игнорируются такой фактор, как специфика цивилизационного и исторического развития России. Особенно в XX столетии, которое сформировало устойчивую прерывистость любых правовых норм и даже форм и их вторичность по отношению к политической/идеологической целесообразности. Авторы не утруждаются, например, пояснить, какое отношение имеет павловский закон о престолонаследии к смене генсеков ЦК КПСС, которая определялась совершенно иными элитарными групповыми раскладами. Вместо адекватного анализа этой правовой коллизии, который без всякого сомнения эту коллизию бы обнулил, они пускаются в велеречивые, исполненные возвышенной риторики, рассуждения, в которые вводят неких субъектов – «Суверенов», упоминание которых с прописной буквы неприкрыто отсылает нас к масонским источникам их происхождения. И в итоге выставляют большевистских лидеров, упоминая через запятую Троцкого и Ленина и противопоставляя им Сталина (верх конъюнктурной ангажированности и непрофессионализма!), – некими «смотрящими» за Россией от внешних сил. Главные аргументы – некая лондонская «управляющая компания» да «глава колониальной администрации» Керенский, который, оказывается, увез печати Российской Империи, а без них будущий СССР-де не мог существовать как суверенная страна. Бред, да и только!

В-третьих, если уж копаться в сугубо «наследственной» стороне вопроса, то тем, кто «в курсе», хорошо известно следующее:

- что Романовы были правящей и даже законно правящей, но никогда – владетельной династией, которой являлись Рюриковичи, принявшие геополитические результаты правления своих преемников, но никогда не скрывавшие собственного первородства;

- что в России эта скрытое противоборство двух ветвей элиты переросло по сути в открытое – серию покушений на монархов – после разворота русской армии от Константинополя в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов, когда Санкт-Петербургом был получен ультиматум от европейских держав, сводившийся к угрозе в случае освобождения Второго Рима русскими войсками организовать всеобъемлющую общеевропейскую интервенцию, не ограничивающуюся Крымом или Дальним Востоком. Развернув свои армии от Константинополя, Романовы в ответ получили соединение своих династических «визави» с силами революции («Священная дружина»). Тем самым были созданы внутренние предпосылки к свержению монархии на том основании, что она не выполнила своей исторической миссии по водружению Креста над поруганной византийской столицей, не соединила Третий Рим со Вторым и не восстановила вселенское православное соборное единство. Усугубила эту ситуацию известная, вызвавшая отторжение в обоих лагерях связь Александра II с княжной Екатериной Юрьевской-Долгоруковой. Перспективный замысел объединить исторические ветви русской элиты (Долгорукова принадлежала к Рюриковичам, уходя корнями к покорителю Хазарии киевскому князю Святославу Игоревичу) был исполнен никудышно, в форме дискредитировавшей царя, династию и двор любовной интриги;

- что Романовы изначально являли собой британский проект, предполагавший создание в России транспортного коридора (или маршрута), обходящего через ее территорию владения римских пап, с которыми британские монархи были «в контрах». И потому поддержка в прекращении русской Смуты начала XVII века в британских представлениях обращалась против католической экспансии поляков. Но в интересах не России, а в собственных, что и подтверждается последовавшим за воцарением Романовых церковным расколом, не преодоленным до конца их правления (в старом обряде законность последней русской династии не признавалась никогда, и именно поэтому исповедовавшее его предреволюционное предпринимательство финансировало революционеров);

- что к сожалению не удалась предпринятая Николаем II, по-видимому изначально обреченная, попытка полноценно вернуть старообрядчество в лоно официальной Церкви, предпринятая с помощью императорского Эдикта об укреплении начал веротерпимости (17 апреля 1905 г.), которым вместо последователей старого обряда воспользовались масоны, наводнившие все, расплодившиеся как по команде, партии, за исключением Союза русского народа (СРН) и ленинцев из РСДРП(б). «Хотели как лучше, а получилось как всегда!»;

- что становление новой династии при поддержке англичан удалось только потому, что в Европе бушевала Тридцатилетняя война католиков с протестантами, и континентально-европейскому Западу, как и во многие другие эпохи, было «не до России».

Не являются секретом и некоторые особенности связей романовского истеблишмента с концептуальными – масонско-протестантскими, а впоследствии иезуитско-католическими кругами европейского Запада, видимыми плодами которых стало упоминавшееся Александром Бенкендорфом засилье в госучреждениях «вольных каменщиков» – от Сперанского до декабристов, и в конечном счете «западнизация» русской элиты, в массовом порядке присягнувшей масонству и не пожелавшей даже молиться со своим народом в одних храмах.

Именно потому, что это элитарное двоецентрие, никуда не делось и сегодня, благополучно пережив все исторические катаклизмы XX века, которые при ближайшем рассмотрении выглядят возвращением владетелям законности правления (пример: перенос В.И. Лениным столицы из «окна в Европу» в Третий Рим), следует признать эту коллизию внутренней. Она если и имеет отношение к внешним «Суверенам», о которых, захлебываясь, сливают авторы явно «картотечную» информацию, получив к ней доступ благодаря чьему-то весьма заинтересованному участию, то только с той стороны, что проект этого «окна в Европу» по сей день никто к сожалению так и не заколотил. И «голубой мечтой» представителей этого проекта, засматривающихся на «Суверенов», остается перетаскивание государственных полномочий (и институтов) в направлении, обратном известному радищевскому маршруту.

Однако кроме мечты, существует и суровая политическая реальность: приоритет «окна в Европу» столкнулся с такими, что ни на есть объективными, внешнеполитическими проблемами, которые – именно они, а не мифические «бумаги» сто- и стопятидесятилетней давности – поставили под вопрос само существование России. Именно поэтому процесс преодоления исторического раскола элит под кремлевскими звездами, как видно невооруженным глазом, носит откровенно вынужденный характер и протекает столь сложно, по известной ленинской формуле «шаг вперед – два шага назад».

Муссирование темы «Суверенов» между тем в этой ситуации выглядит своеобразным «материальным эквивалентом» интересов отнюдь не «третьеримских», но посконно-компрадорских, «оконных». Средоточием всего замысла в доносящихся до общественного мнения спутанных обрывках этого элитарного «сознания» является «сакральная» цифра 88,8% – тех самых, на которые Федеральная резервная система, готовая рухнуть и похоронить под своими развалинами мировую экономику, якобы принадлежит России еще с благостных монархических времен.

Вы понимаете, читатель, нет, и не было ничего! Ни глобальной олигархии, интриговавшей против России с начала XIX века, как не дают соврать личные биографы тех же Ротшильдов. Ни приговора, подписанного ею Романовым, по признанию Николая II, в конце XIX столетия в Париже. Ни «финансовых пузырей» и не обеспеченных ничем, кроме воздуха и «зеленой туалетной бумаги», триллионов долларов «навесов» из реальной наличности и виртуальных учетных записей на банковских счетах. Ни Второй мировой войны, оказывается, не было – и зачем тогда к власти приводили Гитлера, превращая Банк международных расчетов из инструмента взимания с Берлина репараций в способ финансирования его «Drang nach Osten»? А холодная война была к чему, если СССР уже тогда «принадлежал Ротшильдам»? А упомянутые «вашингтонские соглашения», на которых спекулируют авторы, какую тогда цель преследовали? Подтвердить существующий порядок вещей? Так значит, если это правда, то как минимум, засомневались в наличии такого порядка, разве не так?

Мы уж не говорим о прошедшей красной линией через весь 1917 год борьбе британской и русской разведок, первая из которых одержала верх в Феврале, а вторая взяла убедительный Октябрьский реванш, вырвав российское «слабое звено» из мир-системы зависимого (от олигархии) капиталистического развития! Проделав это с помощью блестящей, опередившей время и ставшей по-настоящему актуальной в наши дни, ленинской теории империализма…

Все это не отменяет фактов массовой распродажи и разворовывания нашего национального достояния после распада СССР; по масштабам понесенных материальных потерь с ним может сравниться разве что гитлеровское нашествие. Президент США Клинтон, помнится, 24 октября 1995 года с гордостью перечислял уворованное у нас на заседании Объединенного комитета начальников штабов. И фигуранты, указанные авторами материалов, по-видимому, как минимум нуждаются в тщательной проверке. Но не надо путать деньги и, в целом, материальные ценности с историческим наследием и концепциями; путь развития и судьбы народов определяют именно последние, а первые к ним всего лишь прилагаются. В качестве «финансовых инструментов».

В чем реальная и серьезнейшая опасность принятия за чистую монету этой цифры в 88,8%? В двух вещах.

Первое. Как только ФРС рухнет, а что-то подсказывает, что это произойдет на следующий день после «вступления России в права ее хозяина», именно мы окажемся в глазах всего мира главным виновником вселенского краха. Англосаксы и управляющие ими олигархи поступают так всегда; как только их интерес реализован, а из системы выкачано все и из инструмента глобального контроля она превращается в обузу и свод обвинений, ведущих на гильотину, они вместо себя привычно отыскивают и подставляют «дежурную задницу». Понимают это обстоятельство наши «соловьи» российского «владения миром», или хозяева картотеки пользуют их втемную – гадать не будем.

И второе. Байки про пресловутую «готовность» глобальной олигархии «сменить свое тело», сделав им Россию и превратив ее в «зону процветания», ходят уже давно, не первое десятилетие. Можно было бы и дальше заблуждаться относительно происхождения этих слухов, если бы не четвертый том хорошо известной в свое время, а сегодня незаслуженно подзабытой книжки «Проект Россия», который предрекает нашей стране прекращение существования, но выполнение при этом ею своей «миссии» по спасению человечества. Россия как «Ноев ковчег», на котором, выбросив с него русских и другие народы бывшего СССР и современной Российской Федерации, «каждой твари спасется по паре», – это вполне конкретный, не скрывается, что спецслужбистский проект, уходящий корнями в андроповскую деятельность и эпоху, тесно связанную с Римским клубом. Поскольку сам этот «клуб» создавался двойной, нацистско-ЦРУшной агентурой влияния, имеются все основания охарактеризовать обсуждаемый проект якобы «реставрации» таким образом СССР, с одной стороны, способом окончательного разрушения и раздела советского наследства, а с другой, – инструментом дискредитации самой идеи мира без эксплуатации, построенного на иных, куда более человечных, гуманных, можно сказать христианских началах, нежели исторический империализм, перешедший в XXI век в обличье предсказанного Карлом Каутским «ультраимпериализма» – глобальной корпорации, образованной главным империализмом, подмявшим под себя все остальные под лозунгом «глобализации».

Победа Дональда Трампа на выборах в США показывает, что «козлом отпущения» не желает быть и обделенная доступом к «продвинутым» институтам финансового капитализма часть самих западных и прежде всего американской элит. Как никто другие, они понимают, что США приговорены, причем, проделано это было еще более ста лет назад, с созданием ФРС и иносказательным «возвращением США в Британскую империю», как предрекал в свое время «певец» британского имперского идеализма Сесил Джон Родс.

И не упиваться «радужными» перспективами собственного выживания в «глобальной элите» ценой сдачи в рабство нового «Генерального плана “Ост”» остальных постсоветских сограждан вместе с ресурсами нашей общей большой страны. А противостоять этим планам – долг каждого вменяемого и ответственного среди тех, кто понимает, о чем идет речь, и что стоит на кону. Условием этого, как ни крути, является не только сохранение от распада самих США, но и их контроля над Европой, по крайней мере Западной (Восточная же исторически пребывала в качестве российского стратегического «предполья»; в таком ей суждено и сохраниться, оставив «бывших советских» перед дилеммой: оказаться частью субъекта или объектом). Случайно ли И.В. Сталин в ответ на предложение одного крупного маршала «дойти до Ла-Манша» возразил: «Дойти-то мы дойдем, а вот кто их кормить будет?». Так пусть и кормят американцы. И вместе с тем расхлебывают заваренную ими глобальную «кашу» финансового капитализма; без континентально-европейского присутствия англосаксов ожидает крах отшельничества, судьба мировой провинциальной периферии.

Наша же задача заключается в другом: выйти из этой системы перед ее крахом, который не за горами. Точнее, как справедливо предлагает Андрей Фурсов, подготовить этот выход, а с началом неминуемой «perestroika» на самом Западе, – его осуществить, оставив рассчитывающих на «объединение наших рынков» у разбитого корыта собственной геополитической несостоятельности, усугубленной неоколониальным геоэкономическим хищничеством (http://ruspravda.info/Fursov-Pochemu-nevozmozhno-natsionalizirovat-TSB-pryamo-seychas-8660.html). Не бросать системе вызов, а воспользоваться ее слабостями. Так, по моему непрофессиональному мнению, принято в дзюдо?

Мне возразят: «Ты же сам писал, что Трамп – это война, агрессия отвязанной от англосаксов и вооруженной ими Европы против России».

С этим никто и не спорит. И не отпирается. И именно поэтому подготовке к тому, чтобы такая война оказалась невозможной ввиду «разности потенциалов» будущих противников и отсутствия в европейских столицах желающих одевать себе на шею петлю, мы и должны посвятить ближайшие годы своего существования. По некоторым утечкам из западных источников, «день X», как ожидается, придется примерно на 2025 год. Оставшиеся годы должны поработать на нас. А мы – на себя и свой подлинный, национально-государственный, а не «коллективный» суверенитет. Если, конечно, активизировавшаяся агентура влияния тех, кто считает Россию «проектом» – то есть объектом чужой проектности, а не субъектом своей собственной – не сыграет на опережение. Нынешнее отсутствие Александра Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ ясно демонстрирует, что эту агентуру кто-то интенсивно подстегивает не только снаружи, но и изнутри. В смысле, не только в Лондоне, Вашингтоне, Ватикане и Минске, но и в Москве. Однако это уже совсем другая история.

Восстановление СССР – реальная и к тому же безальтернативная перспектива будущего. Только осуществлено это будет совсем на другом фундаменте – народном, а не элитарно-олигархическом и/или спецслужбистском.

Владимир Павленко

Источник:http://www.iarex.ru/articles/53442.html