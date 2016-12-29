Испытание роботами

железная рука берёт человечество за горло

Роботы уже плотно вошли в нашу жизнь. Речь не о бытовых игрушках, которые стали популярны в последнее время, — колоссальнейшая часть промышленного производства в странах Азии и на Западе уже производится исключительно роботами, люди там просто не справятся. Повсеместно идёт замена ручного труда роботами, и этот процесс только набирает ход. При этом современная экономика порождает две тенденции: с одной стороны, роботы всё более "очеловечиваются", с другой — сами люди в рамках капитализма всё более опускаются до уровня псевдо-механических существ, которые в своём труде мало отличаются от роботов.Антропоморфные роботы — это мизерное количество от общего числа роботов в промышленности и в быту. Такие роботы в основном используются в рекламных целях, для обеспечения "удалённого присутствия" или для проведения презентаций. Кроме того, антропоморфных роботов используют в образовании — это психологически легче воспринимается детьми, они реагируют на лицо и жесты учителя. Полных копий людей, в отличие от многих фантастических фильмов и романов, в реальности очень немного — это связано и со сложностью создания копии человека, да и с ненужностью такого подхода. Условно говоря, если вам в работе нужен веник — вы будете делать именно "веник с мозгами", а не игрушку-трансформер с двумя ногами и с головой, которая всё равно не подметает, а только вертится на шее из стороны в сторону. Хотя, конечно, есть ситуации, в которых будут делать антропоморфных роботов — например, сейчас серьёзно подходят к вопросу робота-актёра. У него будут лёгкие, кровеносная система, он будет выглядеть как настоящий человек на экране.. Нет, тут скорее присутствует идея, как уйти от опостылевшей 3D-графики, которая уже набила оскомину. Достаточно посмотреть, сколько восторженных откликов и какие сборы принёс создателям последний "Безумный Макс", снятый в натурных ландшафтах пустынь Намибии. Выяснилось, что люди хотят настоящих взрывов и гонок, настоящих эмоций актёров, настоящего пота и слёз. А в виртуальном мире 3D-графики даже актёр играет исключительно пресные штампы — он же при съёмках смотрит не на реальный мир, а на какие-то зелёные стенки компьютерного "хромакея" в павильоне.Первое, с чего бы я начал — удалённое присутствие (телеприсутствие). В этой технологии хрупкое человеческое тело заменяют на прочного и устойчивого к повреждениям робота, а человек управляет роботом как своим собственным телом. Получается что-то вроде аватара, концепция очень напоминает одноимённый фильм Джеймса Камерона. Пока что таких аватаров создают в основном в военных целях — такой бронированный клон человека может, например, управлять танком или ездить на патрульном квадроцикле. Но логика технологии гораздо шире. Таких роботов можно использовать на опасных и вредных производствах, их можно применять для социализации людей с ограниченными возможностями. Например, дети, которые не могут ходить, могут использовать таких аватаров для социальных взаимодействий — и это будет для них комфортнее, чем передвигаться на коляске. Аватар инвалида может сидеть в классе, общаться с детьми и учителями, решать вопросы социализации, не стесняясь своей инвалидности.Что же касается использования робототехники для образования — здесь открываются вообще широчайшие перспективы. Робот в таком процессе выступает и как учитель, и как наглядное учебное пособие.Робот в этом случае может выступить живым учебным конструктором. Конечно, планету он не изобразит, тут всё равно надо задействовать абстрактное мышление, но всю механику Ньютона можно легко продемонстрировать на примере роботов. Например, в зависимости от того, как ребёнок соберёт учебного робота, он либо выполнит задачу, либо нет — и в процесс его сборки можно включить все физические эксперименты с теоретическим объяснением. Если робот должен попасть мячом в ворота — ты поневоле выучишь законы механики и поймёшь, как на тело действует притяжение Земли. Это объективная реальность, и робот ей соответствует. И если ребёнок эту реальность осознал, то задача решается. Если же нет, ему приходится пересматривать своё мировоззрение, осознавать, что в жизни есть свои законы и правила.Сейчас ситуация в робототехнике напоминает ситуацию в автомобилестроении 80 лет тому назад. Тогда все автомобильные концерны, которые на слуху у нас и сегодня, начинали с военной сферы — делали двигатели для танков, рамы и броню для бронетранспортёров. Потом все эти разработки пошли в гражданскую сферу, но вначале за всё платили военные. Сейчас в роботах ситуация повторяется один в один — например, такой известный робот-пылесос iRobot, "ваш первый робот", эдакая милая круглая плюшка, которая ездит, собирает мусор и забавно шумит, — это бывший сапёр и разведчик, а компания iRobot — крупнейший в мире производитель военных роботов.Да, то, что он мусор может убрать в квартире — это бесплатное приложение к разминированию местности. Поэтому иллюзий испытывать не надо: всё, что мы сегодня видим в сфере бытовых роботов, пришло от военных. И сейчас, конечно, военные превосходят в развитии гражданскую сферу очень существенно. Причём на Западе, как и раньше, они уже успели заработать на военных подрядах и теперь коммерциализируют военные технологии, а у нас пока роботы разрабатываются исключительно в военных и космических целях, а гражданских разработок неприлично мало. Причём, надо сказать, военные и у нас, и на Западе ни капельки не разочаровались в концепции "робота для войны". Сейчас уже закончены пионерные исследования, идут испытания по сочетанию веса, числа конечностей, ищут ёмкие и надёжные источники питания для роботов. Есть роботы, которые перемещаются рысью, галопом, на колёсах или гусеницах, есть человекоподобные, четвероногие, похожие на насекомых. И эти работы ведутся почти везде в мире, ведь для создания робота теперь не надо строить целую отрасль промышленности, почти все детали и комплектующие уже есть на рынке, вопрос — собрать их вместе и "вдохнуть жизнь" в робота.Как ни прискорбно, Россия сейчас не в лучшем положении в плане роботов. Большая часть разработок и применения российских роботов — это задачи в космосе и военные цели. Тут, конечно, успехи есть, но это всё-таки очень ограниченный, "штучный" товар и узкий рынок. Но есть и другая, известная и общедоступная, статистика по промышленным роботам, используемым в массовом гражданском производстве. Это сборочные линии — в основном микроэлектроника и другие точные производства, автомобильная промышленность. Это и есть локомотивы промышленной робототехники. В России, по данным этого исследования, в 2014-15 годах было внедрено около 300 роботов. А в крошечном Таиланде — 1300. В Италии, ныне отнюдь не самой передовой промышленной державе, было внедрено за этот период 7000 роботов, а в Китае — 50000! Вот и делайте разумные выводы о прогрессе робототехники в России. Сейчас лидер по темпам внедрения роботов — Китай, а первое место по существующей насыщенности производств роботами удерживают Япония и Южная Корея. Это вполне предсказуемо, потому что роботов используют там, где уже сформировалась дорогая рабочая сила, где её имеет смысл заменить дешёвым трудом роботов. В силу этого получается, что крупнейший производитель промышленных роботов сегодня — Китай, и он же в перспективе крупнейший потребитель. Пока что Япония и Южная Корея лидируют по количеству промышленных роботов на 1000 работников, но Китай их очень быстро догоняет и вскоре оставит позади.По прогнозам ведущих консалтинговых агентств, которые изучали и анализировали процесс внедрения роботов, только в Китае в ближайшие десять лет до четверти существующей рабочей силы, будет заменено роботами. Это страшная цифра — около 200 миллионов человек только в Юго-Восточной Азии в ближайшее десятилетие должно быть заменено роботами.Да, больше. Это как размер населения Индонезии, но проблема ещё трагичнее и масштабнее. Это 200 миллионов работников, а на каждого такого работника ещё надо добавить одного-двух иждивенцев. То есть речь идёт о полумиллиарде людей, жизнь которых должна будет радикально измениться. Скажем прямо — ухудшиться.Да, этим "лишним людям" уже нигде не приткнуться. Можно, конечно, утешать себя фантастическими допущениями, придумывая для этих людей какие-то фантастические занятия, как было показано в "Сказке о Тройке": "ваша профессия — слушатель стихов". Но это, конечно, добрая советская сатира, а в реальности ситуация гораздо сложнее и страшнее. Придумать идеальное решение очень сложно, но единственным не-людоедским выходом из такого сценария является создание каких-то альтернатив существующим рабочим местам. Потому что, в принципе, такая же ситуация была и во время промышленной революции: где-то умирали от голода бенгальские ткачи, а где-то существовавших ремесленников пристраивали в экономике в новой роли.Проблема в том, что все мы бежим по скоростной дороге с односторонним движением, которая называется "производительность труда". Если раньше, например, существовали целые машинописные бюро, которые копировали документы, то сейчас вместо десятка машинисток поставили один копир — и это уже никто не воспринимает как конец мира. Кроме того, бывшим машинисткам тоже нашли применение — и нельзя сказать, что они остались недовольны новой офисной работой. Видимо, действительно, уход от тяжёлого, монотонного и изнурительного труда — это желание всего человечества, и тут никто не будет возражать уступить место в "горячем" цеху или на потогонном конвейере роботу. А вот насколько государства и общество смогут этот объективный процесс направить в позитивное русло — вопрос открытый. И тут есть ещё одна проблема, корень которой тоже в производительности труда и в стоимости рабочей силы. В Азии столь бурный рост произошёл по той причине, что туда на протяжении последних сорока лет "бежали" промышленные предприятия с Запада. В Азии была дешёвая рабочая сила — соответственно, заводы строили там. Но робота всё равно где ставить — у него нет национальности или трудовых традиций. Более того, его надо ставить там, где дешевле энергия, где его проще обслуживать квалифицированным ремонтникам. Соответственно, создание новых роботизированных предприятий вполне может привести к реиндустриализации стран Запада, где есть все эти условия.В такой ситуации создаются рабочие места высокооплачиваемых квалифицированных операторов, установщиков, ремонтников — а это позволяет и увеличить производительность труда, и уйти от сюжета, в котором роботы производят массу красивых и надёжных товаров, но их некому купить. А в таком сценарии создания новых рабочих мест это противоречие разрешается: люди остаются в системе экономики, но это уже не рабы на конвейерных линиях, а руководители и наставники роботов. Есть даже прогноз, что в ближайшие пять лет в крупных компаниях появится профессия начальника робототдела, профессия IT-специалиста дополнится профессией специалиста по робототехнике. Роботы включатся в ту среду, которая сегодня называется "Интернет вещей" или "Интернет 3.0", в противовес нынешнему www-интернету 2.0. Люди будут по-прежнему управлять этим "интернетом вещей", а роботы будут их руками и глазами в этом новом мире.Да, такой вариант вполне возможен. В новом мире, в котором будут массово применяться роботы, вообще будет трудно понять, когда ты взаимодействуешь с роботом, а когда — с человеком. Например, сейчас начали уже использовать телефонных роботов, которые выступают заменой операторов в колл-центрах. Пока это только первые шаги, но технология имеет громадный потенциал. Недавно такую систему уже поставил "Аэрофлот", и его роботы спокойно помогают людям бронировать билеты, распознавая речь клиентов. И тут вполне прослеживается аналогия с копиром и машинным бюро: такую работу вполне может делать робот, так как оператор в таких системах — тот же программируемый робот.Но есть и ещё одна тенденция: роботы всё больше заменяют не только шахтёров, солдат или операторов колл-центров, но и людей, казалось бы, интеллектуальных и творческих профессий. В частности, например, от 60% до 90% торговых операций на мировых биржах уже осуществляется роботами, причём ещё с конца 1980-х годов. Роботы очень активно применяются в проектировании и конструировании — большая часть современных САПР и ЧПУ делает работу по стандартным алгоритмам, а человек лишь задаёт общий план действий.А этим летом вообще случился показательный казус. Многие творческие задачи — это тоже алгоритм, просто не столь чёткий, как математика ЧПУ или САПР. С такими нечёткими алгоритмами хорошо работают специализированные виртуальные роботы, называющиеся "нейросетями". Нейросети учатся методом проб и ошибок, анализируя свой и чужой опыт. И вот недавно двое программистов российского Яндекса разработали такую нейросеть и "скормили" ей тексты известного музыканта Егора Летова и его "Гражданской обороны". И нейросеть, обучившись, начала писать музыку и стихи в стиле Летова, причём среди почитателей творчества "Гражданской обороны" этот альбом творчества нейросети вначале ушёл "на ура" под названием "Неизвестные песни Егора Летова" — пока сами программисты не признались в мистификации. Поэтому, когда речь идёт о полуабстрактном искусстве, которое хорошо формализуется обучающими алгоритмами, то нейросеть вполне на уровне поэтов, художников и писателей современной массовой культуры.Да, роботы зажимают людей со всех сторон, этот процесс идёт семимильными шагами. И здесь у нас возникает простой вопрос: а что вообще отличает человека от робота? Пожалуй, это способность принимать решения, за которые он может нести ответственность. Поскольку робот ответственности не несёт, то он и не будет принимать ответственные решения — он будет либо действовать в рамках чёткого алгоритма, либо же обучаться на ошибках, но не таких, за которые надо платить человеческими судьбами или жизнями. Стихи может написать, ошибаясь и оттачивая свою технику, — но никогда робот не будет отвечать за спасение города во время наводнения или тайфуна, когда нет стандартных решений. Он, конечно, может какие-то решения взвешивать случайным образом, либо действовать на основе своего опыта, но такого понятия, как ответственность, у него нет. И этим люди будущего всё равно будут отличаться от роботов, даже если в грядущем наши "железные братья" перешагнут ещё через две-три ступени прогресса. Поэтому неважно, чему учиться — философии или физике, программированию или живописи. Любым делом надо заниматься так, чтобы в будущем такой специалист смог не только объяснить роботам уже существующие модели и практики поведения, созидания и творчества, но, что самое главное, чтобы такой специалист смог сделать что-то новое — так как даже самые совершенные роботы пока "творят" или по чётким алгоритмам или по неявным шаблонам, они — ремесленники.Я думаю, что у нас нет иного варианта, кроме как резко догонять — и Запад, и Восток. Догонять Запад в части идеологии роботизации, Восток — в практике применения робототехники. Но и не забывать, конечно, о том, что России надо всегда творчески переосмысливать как западные, так и восточные идеи на нашей почве, ведь именно этим всегда славилась Россия, в этом была наша сила и наш ответ вызовам грядущего.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com