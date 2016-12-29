Фокусы США закончились, золото в руках России…

Золото в 2014-2015 годах демонстрировало в среднем отрицательную ценовую динамику, так как политика ФРС США, начатая после мирового финансового кризиса 2008-2009 года, была направлена на удешевление кредитов в долларах США. Инвесторы, воодушевленные недорогими заимствованиями, вкладывали их не в развитие Main Street – реального сектора экономики США, а концентрировали их на фондовом рынке, на Wall Street. Мнимая стабильность оборачивалась в те годы усиленным ростом государственного долга США и снижением интереса трейдеров к золоту. Все поменялось в конце 2015 года, когда ФРС США стала закручивать «долларовый краник», подняв базовую ставку, чтобы не допустить, в том числе еще большой «дыры» в пенсионном обеспечении граждан страны. В результате, с начала года тройская унция золота подорожала более чем на 20%.Для всего мира принципиально важно, что происходит в американской экономике: ведь доллар США играет роль ключевой мировой валюты, с помощью которой проводятся более половины сделок в глобальной торговле. Несмотря на то, что такое положение вещей сохранится в обозримом будущем, все больше крупнейшие экономики мира – Россия и Китай в том числе – начинают наращивать вложения в золото, так как в случае очередных финансовых потрясений, равносильных кризису 2008-2009 годов, многие инвесторы будут «убегать» опять в золото. Кроме того, государственный долг США, «финансовые пузыри» на рынке недвижимости и на фондовом рынке страны, вызывают опасение, что курс доллара США может в будущем начать совершать весьма сильные волнообразные движения….В такой ситуации золото может стать более надежным средством хранения резервов, чем иностранные валюты: ведь ряд когда-то стабильных денежных единиц на наших глазах уже теряет это свойство, и почему такое же не может случиться с долларом США? Например, шведская крона сегодня снизилась до минимального значения к американской валюте, которого не наблюдалось семь с половиной лет. Британский фунт стерлингов с начала года потерял более 20% своей стоимости.Инвесторов волнует слишком высокая непредсказуемость поведения стоимости ряда валют. Никто из них не забывает, что современные денежные знаки не имеют фиксированного обменного курса на какой-то надежный актив. И колебания цен на золото, которые наблюдались в 2014-2015 годах, еще раз подтвердили, что что-то неладное творится не с этим драгоценным металлом, а с долларом США, в котором определяется цена тройской унции в мире. Определяется в долларах США, по крайней мере, пока.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com