Давайте вместо драки помашем кулаками? Дмитрий Юрьев о фальсификаторах реальности

А давайте лишим Божену Рынску российского гражданства! Ну да, знаем, что по Конституции нельзя — но давайте соберём подписи! А ещё лучше — давайте соберём подписи, что надо поменять Конституцию и назначить президента пожизненно Магистром Русского Ордена! Ведь это же важно — ужасно важно!

А ещё давайте пошумим на всех углах про Бильжо, давайте поспорим, можно ли этому Бильжу публично унижать Героя Советского Союза, зверски замученную фашистами девочку Зою Космодемьянскую, называя её подвиг приступом шизофрении, а ящик, на который её поставили вместо эшафота, прежде чем повесить — подиумом! Тоже ведь важный вопрос! Достойный того, чтобы обсудить его на Первом канале и выпустить туда Аллу Гербер с Гигорием Амнуэлем — пусть расскажут нам про шизофрению и про то, что немецкие солдаты тоже совершали подвиги. А мы в ответ — помашем кулаками! Это же важно — ужасно важно!

Ну, до тех пор, пока не упал самолёт, и куча людоедов заскакала по интернет-страничками с двумя версиями подлого пропагандистского темника — «а нечего было убивать сирийских детей» и «а почему мы, украинцы, должны сочувствовать тем, кто развязал в Украине войну, убил нашими руками детей Донбасса и отказывается снижать цену за газ». Только зачем вообще задаваться вопросами о темнике (на сей раз совершенно явном и совершенно однозначно запущенном дохрамывающей афроуткой и её пекарями госдеповских печенек), или о том, о какой цене за газ можно говорить со страной, официально объявившей себя в состоянии войны с Россией? Или о том, за какие шиши питаются и одеваются в России все эти божены, бабченки и прочие либерасистствующие недосверхчеловеки? Давайте лучше бесперспективно пошумим про лишение Божены с Бабченко гражданства!

Действительно, о чём ещё говорить? Не спрашивать же о том, например, почему людоедение и прямая пропаганда фашизма — это совершенно легитимная вещь на со всех сторон цензурируемом и еженедельно планируемом в известном месте Первом канале? Не задаваться же вопросом, зачем было в течение трёх лет менять (якобы по требованию АП) двух главных редакторов «Газеты.Ру», чтобы теперь ежедневно читать на её интернет-страницах тексты, подобные подлой, доносной кляузе Дмитрия Гудкова, обвиняющего в убийстве посла Карлова Россию (начиная с «казуса Магнитского» и продолжая «попытками с позиции силы доказать, что без России никак»)? Давайте лучше обсудим запрет на продажу спиртосодержащего валокордина или проект закона о запрете оскорблять чувства скорбящих о жертвах катастроф!

Зачем, к примеру, спрашивать о том, как могло случиться, что наших друзей, граждан Союза России и Белоруссии, бросили в белорусскую тюрьму за их самоотверженную работу в российских СМИ, за их предупреждения о том, что в братской союзной Белоруссии при молчаливой поддержке властей набирает силу русофобский национализм нацистского толка, родственный укронацизму? Или о том, почему посол России в Белоруссии Суриков предательски поддерживает ложные обвинения пророссийских журналистов в экстремизме, а официальный представитель МИД Захарова вместо экстренного заявления об отзыве опозорившегося посла легализует его предательство и называет его «российской позицией», одновременно подбрасывая врагам России лживые аргументы, основанные на вымышленных или искажённых цитатах из текстов арестованных? Нет, давайте лучше разбираться в тонкостях «хитрого плана», позволяющего бросать на произвол судьбы наших заложников в тюрьмах Белоруссии, Украины, Казахстана, да по всему миру, и спорить о том, почему предательство в дипломатическом вицмундире перестаёт быть предательством!

А тем более, зачем шуметь и возмущаться в связи с беспримерно тупым и неправосудным приговором Евгении Чудновец (за репост 3-секундного ролика об издевательствах над ребёнком в местном детском лагере в закрытой группе с целью инициировать расследование воспитательница детского сада, мать трёхлетнего сына получает — по наводке сотрудников проштрафившегося лагеря — 6 месяцев реального заключения, а после обжалования, запросов депутата Госдумы, телепередач центральных каналов и т. д. — срок «милосердно» снижают до 5 месяцев)? Давайте лучше ломать копья вокруг зверств ювенальной юстиции, декриминализации домашних побоев и важнейшего вопроса современности — назвать Керченский мост Крымским или наоборот?

Ладно, что мы всё о медиа. Давайте о чём-нибудь более народном. Например, о пенсиях. Зачем нам, например, обсуждать первого зампреда ЦБ РФ Сергея Шевцова, заявившего о возможности коллапса пенсионной системы России по причине такого негативного фактора, как повышение времени выплаты пенсий (в связи с ростом продолжительности жизни граждан)? «Это в первую очередь удлинение пенсионного возраста, вернее, периода жизни, когда вы вышли на пенсию, и до момента, когда вы меняете своё место жительства на те два квадратных метра. И это обанкротило фактически государственные обязательства перед гражданами», — пошутил первый зампред ЦБ РФ. Соучастник всё того же финансово-экономического блока, один из лидеров которого, Алексей Улюкаев, только что арестован за взятку с поличным, а другой — Герман Греф — так изящно смотрящийся в виде фейк-инвалида, предлагает нашей стране-дауншифтеру окончательно домодернизировать образование и воспитание. Но стоит ли тратить время и внимание народа на такие пустяки? Вот история с ревизоррушкой Летучей и разборки между рестораторами (и их клиентами) «с хорошими лицами» и хулиганствующей телебригадой — разве не лучше будет посвятить этой истории телесюжеты и интернет-баттлы?

А ещё есть просто политика. В которой — накануне важнейшего для судеб страны переходного периода, начинающегося в 2018 г. — спрашивать об электоральных и стратегических планах единственного реального кандидата в президенты считается несвоевременным и неуместным. Зато очень легко и просто — санкционировать раскрутку (на федеральном уровне) шумихи вокруг Навального, разоблачённого и осуждённого соучастника жалких гешефтов с участием коррумпированной власти Кировской области. Один раз этот бездельник и пустозвон уже собрал на пустом месте 30 процентов голосов. Так зачем его раскручивать сейчас? Чтобы тут же сообщить уже взбудораженной массовке о том, что по закону «месье претендент» в предстоящих выборах с реальным приговором просто не может участвовать? Но, в отличие от столь пугающих нашу власть случаев возникновения внутриэлитной оппозиции, за Навальным не стоит ничего, кроме его наглости, безответственности и непрофессионализма его мнимых кукловодов и — потенциально — энергии неуправляемого социального взрыва. Для детонации которого каждый день подкладываются всё новые бикфордовы шнуры с платными въездами, неправосудными приговорами простым людям, домашними арестами миллионеров-взяточников.

Но говорить об этом мы не будем. А будем часами просиживать перед телевизорами с их пропагандистским онанотехнологиями: вопить на специально подготовленных оплаченных отморозков за их специально подготовленные людоедские высказывания, некоторым бить морды, перекрикивать друг друга, а лучше — в самый прайм-тайм по самому Первому каналу (впрочем, по законам контрпрограммирования на «России» и НТВ таких передач тоже навалом) — надрывно обсуждать проблемы брошенной одноногим отцом двухголовой дочери-алкоголички, яростно вопить, споря о допустимости уголовного преследования тринадцатилетнего отца (сироты, негра, страдающего ДЦП и опять же одноногого) за вовлечение в сожительство слабоумной сорокалетней тётки и её девятилетней гиперсексуальной племянницы. Ну и конечно — можно ли давить медведя грузовиком? Можно ли садистски мучить котиков в подвалах? Это же так важно — намного важнее, чем, например, другой вопрос — можно ли продолжать «оптимизировать» образование и воспитание так, что подвальные садистские развлечения становятся социальной нормой, а знание того, кто такой Пушкин — маргиналией!

…Нам довелось недавно обсуждать Обаму (куда же без него?) — и главное качество его эпохи: вопиющее лицемерное ханжество. Закон, что основнее Конституции — «Чёрного и белого не называть, да и нет не говорить». Говорили мы и о том, что облом Обамы и Хиллари Клинтон — это реванш реальности над имитацией. Именно поэтому, кстати, пока что Путин и Трамп (на уровне взаимной эмпатии) чувствуют некоторую совместность. Как один, так и другой сделали свои карьеры на остром прорыве за флажки мифов и политкорректных выдумок в реальность. Будь то вопрос о месте замачивания террористов, будь то задача возведения мексиканской стены, — резко, скандально, обескураживающе, но по существу, а не по аналитическим запискам камарильи экспертов-фальсификаторов.

Сейчас, когда Трамп (пока что) не растерял набранную инерцию движения в сторону от фальши, политический Гулливер Путин с трудом удерживается на ногах под навалом политических лилипутов, желающих замотать своей паутиной и Путина, и «путинское большинство», и всю Россию. Первый, но очень важный этап их плана — заморочить всем нам головы и навязать нам горячечный спор о вымышленных пустяках. А иначе — хотел написать «не дай…», но по смыслу вернее — дай Бог, мы порвём их лилипутские цепи, отведём морок и сначала задумаемся и заговорим о реальности, а потом начнём ею управлять. Управлять реально.