Антикультура — болезнь цивилизации-2

А что творит реклама? Она становится всё более циничной, дерзкой, наглой, вызывающей; она почти напрямую пропагандирует аморальное и преступное поведение. Вот реклама последних дней (октябрь 2001 г.): девушка криком разрушает витринное стекло магазина и добывает из магазинного холодильника прохладительный напиток Пепси. Сцена сопровождается весьма вольной надписью: "Бери от жизни всё". По форме — прикол, занимательная картинка, а по сути дела — демонстрирование преступления в юридическом смысле и поощрение-призыв к нему в виде указанной надписи поступать подобным образом. Совершенно очевидно, что здесь имеет место разбойное нападение на магазин, покушение на частную собственность. Неважно, что девичьим криком на самом деле нельзя вызвать разрушение витринного стекла.





Важно другое: реклама указывает путь к достижению цели, преступный путь. В реальной жизни молодые люди, подражая этой рекламе, могут просто взять и разбить витринное стекло ногой, кулаком, каким-либо тяжелым предметом. И будут оценивать свои действия как прикол.

Или в рекламе пива, начинающейся словами "Хочешь, я угадаю, как тебя зовут…", молодой человек брызгает в лицо девушки этим набранным полный рот пивом. Опять вроде бы смешно, прикольно.



А что должна чувствовать девушка, когда ей в лицо с близкого расстояния брызгают целым фонтаном липковатой жидкости изо рта вместе с вонючими слюнями и остатками пищи? Какой-то черный юмор. Фактически реклама-пропаганда хамства.



Многомиллионная аудитория телезрителей вынуждена терпеть это не получающее отпора, многократно повторяемое телевизионное хамство.



Родители, педагоги учат детей, молодых людей уважительному отношению к людям, правилам приличия, хорошего тона, чтобы они не были хамами, а тут телевидение открыто, беззастенчиво пропагандирует хамство (не демонстрирует, а именно пропагандирует: ведь молодой человек не просит извинения и ему не оказывается должный отпор).

(Немного о черном юморе. Сейчас он вошел в моду. Деятели искусства, представители средств массовой информации прямо-таки соревнуются в демонстрации-пропаганде черного юмора.



А что такое он по сути? — Злорадство в чистом виде, т. е. радость, переживание приятных эмоций при виде неприятностей и страданий других людей.



Черный юмор — это культивирование злорадства и, в конечном счете, садизма, садистических чувств.



Черный юмор фактически означает моделирование, реабилитацию и пропаганду зла, злых чувств и действий. Отсюда один шаг к преступности. Мы гоним преступность в дверь, а она лезет к нам в окно.)

Вот уже больше полутора лет (с мая 2002 г.) по отечественному телевидению идет реклама бульонного порошка Knorr, которая сопровождается такими словами: «…но правила существуют, чтобы их нарушать».



Я никогда не думал, что публично (по государственному телеканалу РТР, по ОРТ, НТВ и др.!) могут фактически пропагандировать пренебрежение правилами как таковыми, практический хаотизм.



Понятно, конечно, что субъективно, с позиции рекламщиков и руководителей телеканала, эти слова — не более, чем полушутливый эпатаж, цель которого привлечь внимание телезрителей к предмету рекламы. Объективно же этот эпатаж ничем нельзя оправдать.



Юные телезрители, да и многие неискушенные в подобных шутках взрослые воспринимают подобные слова всерьез, вплоть до того, чтобы квалифицировать их как руководство к действию.



Представьте себе ситуации с моральным поведением (нарушение основных принципов морали, правил поведения в обществе), с политическим поведением (нарушение правил-законов демократического общества, политический экстремизм, терроризм), с поведением на дорогах (нарушение правил дорожного поведения), с жизнезначимыми поступками вообще (нарушение фундаментальных правил жизни, охраняющих человека от смерти, болезней и настраивающих его на конструктивную деятельность — детопроизводство, творчество).



Все эти ситуации можно охарактеризовать двумя словами: разрушение жизни. Сколько потенциальных убийц, грабителей, мошенников, наркоманов, террористов, виновников автомобильных аварий и т. д. и т. п. всерьез руководствуются этой сентенцией!

В радиорекламе одного кинофильма (по радио России или Маяку, точно не помню, сентябрь 2001 г.) говорится о главном герое фильма как обаятельном убийце.



Разве может быть убийца обаятельным?! Человек — может, а убийца — никогда! Обаяние и убийство в принципе несовместимы. "Обаятельный убийца" — двусмысленное, скользкое выражение. Речь вроде бы идет о человеке, а ведь можно понять и так, что человек именно в этом своем качестве убийцы является обаятельным, т.е. от самого убийства исходит обаяние.

Еще я видел рекламу фильма "Идеальное убийство". Кинематографисты и рекламщики пачкают хорошее, благородное слово "идеальное", соединяя его с мерзким-отвратительным словом "убийство". И вообще, как может быть убийство идеальным?! Какое-то извращенное сознание…

Из того же разряда реклама премьеры фильма «Марш-бросок» по 1-му телеканалу ОРТ (с 17 февраля 2004 г.). Она предваряется такой псевдофилософской сентенцией: «Чтобы знать вкус жизни, надо почувствовать дыхание смерти». Прямо «бытие перед лицом смерти»!



Вот тебе и экзистенциализм по Хайдеггеру и Ясперсу в рекламном исполнении. Оказывается, тот кто не почувствует дыхание смерти, не знает вкуса жизни. Жизнь сама по себе уже неинтересна, невкусна. Да здравствует балансирование на грани жизни и смерти! Ведь без этого балансирования ты не почувствуешь дыхание смерти, а, значит, не будешь знать вкуса жизни. Негодяйская реклама!

В одной телерекламе зарубежного фильма присутствуют такие слова: «самое талантливое преступление» (сентябрь 2003 г.). Опять соединение несоединимого. Талант — творческая способность, т. е. такая способность, с помощью которой человек творит, созидает.



Преступление — не созидает, а разрушает. Как может быть преступление талантливым? Полный абсурд. Тот же абсурд присутствует в названии известного отечественного фильма «Криминальный талант».

Сейчас по НТВ (октябрь 2001г.) идет реклама новой телепередачи под названием "Алчность". Вдумайтесь только: алчность! Игровую телепередачу с позитивным содержанием назвали словом, которое в большинстве случаев используется для усиленной характеристики негативных моральных качеств — жадности-корыстолюбия.



Алчность — это жадность, корыстолюбие в квадрате или даже в более высокой степени. Да, конечно, слово "алчность", "алчный" используется в некоторых случаях не в негативном моральном смысле, а для характеристики вообще "страстного желания чего-либо" (см. Словарь С. И. Ожегова).



Однако, называть телепередачу таким именем — это значит встать на скользкий путь заигрывания с аморальным, преступным сознанием[126]. Ведь как ни верти алчность в большинстве случаев обозначает негативное моральное качество. (Слава Богу, телепрограмма с таким названием просуществовала не больше полугода; телевизионщики, по всей видимости, опомнились — примечание 21.05.2003).

В рекламе боксерских поединков Майка Тайсона, экс-чемпиона мира среди профессионалов, он именуется железным, непобедимым и жестоким («Железный Майк, непобедимый и жестокий… Лучшие бои Майка Тайсона…» — 1-й телеканал, начало сентября 2003 г.).



Слово «жестокий» в этой рекламе употребляется со знаком плюс. Называя Майка Тайсона жестоким, как бы восхищаются им, этой его жестокостью. Крыша поехала у рекламщиков и тех, кто показывает эту рекламу. Ведь рекламируется, пропагандируется не только Майк Тайсон, но и жестокость. Быть жестоким, оказывается, хорошо!

Все чаще я слышу слово «агрессивный» в положительном смысле (например «агрессивный бизнес», «агрессивный секс»). А недавно слово «циничный» было употреблено (на одном из телеканалов) в контексте положительной характеристики человека.



На НТВ телеведущий Александр Герасимов в программе «Личный вклад» (1.05.04) позволил себе выражение «здоровый цинизм» («Если говорить с позиции здорового цинизма, то…» и далее он излагает суть этой своей позиции). Как будто прилагательным «здоровый» можно смягчить или нейтрализовать аморальный смысл слова «цинизм»[127].

Эта вольность в обращении со словами, понятиями (идеальное, обаятельный, талантливый, алчность, циничное, жестокое, агрессивное — список можно продолжить) говорит не только о низкой культуре нынешних кинематографистов, работников радио, телевидения, но и об их невысоких моральных качествах, их безответственности, попросту говоря, об их низости и подлости.



Какое смятение в души миллионов они вносят таким легкомысленно-циничным отношением к нормам языка!

А посмотрите, какой язык у рекламы: примитивный, как у Эллочки-людоедки, и обамериканенный. Эти без конца повторяемые слова: супер, вау, ес, круто, клёво, класс и т. д.

Вопрос не только в наполнении рекламы, а и в том, как она демонстрируется, навязывается зрителям, аудитории. Когда на самом интересном месте реклама прерывает художественный фильм или подобную целостную программу, возникает ситуация, в которой у многих людей может развиться и развивается невроз.



Представьте себе, когда вы занимаетесь любовью и в самый кульминационный момент вам предлагают прерваться и посмотреть рекламу. Нечто подобное каждый день и каждый час (а в отдельных случаях и каждые двадцать минут) нам предлагают телевидение и радио.



В итоге нервный срыв, невроз и т. п. Куда смотрят психиатры, психиатрическая ассоциация?! Такая реклама всё общество делает невротическим, психически больным. Показ рекламы во время демонстрации художественных фильмов и подобных программ должен быть запрещен, как это сделано в отношении 25-го кадра.

Одним словом, сейчас мы переживаем вакханалию рекламной анархии, рекламного аморализма и бесстыдства.

Цинизм на телеканале МузТВ

Циник — это людская сова, бодрствующая в потемках и слепая на свету, охочая до падали и пренебрегающая благородной дичью.

Г.У. Бичер

Наши телеканалы прямо-таки соревнуются в аморализме.



На телеканале МузТВ появился «достойный» преемник игровой программы НТВ «Алчность» — игровая программа «Деньги не пахнут».



Один телеканал увидел в алчности положительное содержание, другой пошел еще дальше: цинизм сделал знаменем и паролем своей игровой программы. В самом деле, что означает выражение «деньги не пахнут»? По латински оно звучит так: «Non olet peccunia». Это слова, сказанные римским императором Веспасианом сыну, который выразил неудовольствие по поводу обложения налогами общественных отхожих мест[128].



Выражение «деньги не пахнут» означает, что неважно, каким путем добыты деньги. Важен результат, а средства могут быть любые («цель оправдывает средства» — как утверждает другая аморальная поговорка).



Когда говорят «деньги не пахнут», то этим откровенно признают и даже оправдывают незаконность или аморальность используемых средств для достижения цели. А это и есть цинизм.



Цинизм — демонстративно пренебрежительное отношение к культуре человека, общества, к его духовным и, в особенности, нравственным ценностям. Иными словами, цинизм — демонстративное проявление неуважительного отношения одного человека к другому (другим).

И дело не только в пропаганде циничного тезиса. Телеведущий Роман Транхтенберг позволяет себе в открытом эфире грубость и хамство. Никто при этом не дает ему отпор.



24 апреля 2004 г. в шестом часу утра в игре «Золушкина жадность» (кстати: обратите внимание на название игры; где это создатели игры увидели у Золушки жадность?!) телеведущий заявил, что горох не употребляет, так как «от него я п…ю». Сказанное им слово является грубым и в приличном обществе не употребляется.



Зрители МузТВ по умолчанию, по определению являются приличным обществом. Значит, телеведущий оскорбил слух миллионов людей. МузТВ — молодежный телеканал.



На что он настраивает молодежь, чему он учит ее?! Грубости, хамству, цинизму?! Получается, так. Я потом беседовал на эту тему со студентами на семинарских занятиях.



Они, наверное, настолько привыкли к грубости и хамству на телевидении, к этому телевизионному издевательству над моралью, что ничего необычного не увидели и в телепрограмме в целом, и в конкретном поведении телеведущего Трахтенберга.



Одни хихикали, другие пытались защитить Трахтенберга, третьи угрюмо молчали. Я практически не слышал слов в мою поддержку (это притом, что в целом студенты очень хорошо относятся ко мне). Насколько надо быть-стать толстокожими, нечувствительными к проблемам морали, чтобы так реагировать.



И в самом деле, что другого можно ожидать от молодежи, если она постоянно, в изобилии видит на телевидении примеры дурного, аморального поведения. Что видишь, так и думаешь, так и делаешь.

С сожалением вынужден отметить: мне как педагогу приходится нелегко в борьбе с телевидением за души молодых людей.

Я привел здесь один пример цинизма в СМИ. Этих примеров можно приводить десятки, сотни, тысячи. Не могу не упомянуть здесь еще один вопиющий факт: 19 августа 2005 г. по радио «Свобода» в анонсе передачи о режиссере Виталии Манцеве настойчиво проводилась мысль, что, цитирую, «без цинизма не может быть документального кино»…



Определенная часть деятелей культуры, политиков, бизнесменов все чаще говорит о цинизме в положительном смысле. Сбивают людей с толку.



Что морально, а что аморально? Если отрицательные нравственные понятия употребляются в положительном смысле, то тогда где грань между моральным и неморальным-аморальным? Ее, получается, нет. Всё относительно. Тогда зачем вообще деление на положительное нравственное и отрицательное нравственное?! И зачем вообще разговоры о морали, нравственности, порядочности и благородстве?!

Распространение наркотической антикультуры как заразы в современной России

Вот в эту вакханалию анормального, в это заигрывание с преступностью, в это рекламное насилие вполне вписывается и наркотическая антикультура.

Я вынужден констатировать: в современном обществе для распространения наркотической антикультуры создана благоприятная почва.

Желание молодых попробовать наркотики возникает на фоне и под влиянием распространения в обществе наркотической антикультуры, духовной и материальной.



Духовная наркотическая антикультура — это лукавая общественная атмосфера: формально общество, большинство людей против наркотиков, а фактически очень многие сейчас либо равнодушно относятся к этому бедствию, либо эпатируют общественное мнение своим двусмысленно-игривым отношением к наркотикам (музыканты, певцы, артисты, писатели, кинематографисты) или даже благосклонно относятся к приему мягких наркотиков и пропагандируют их.

Вот два примера: «Децл» и «Чугунный скороход».



Децл пропагандировал в своих песнях курение марихуаны. Он придумал даже такое слово «натабаниться». Об этом мне рассказал студент МГУИЭ на семинарском занятии 4 апреля 2004 г. Другие студенты подтвердили его слова.



Сам я лично три раза (!) слушал по кабельному телевидению «Столица» ночью (в 4-5-ом часу) музыкальный клип группы «Чугунный скороход». В каком-то спортзале десятки молодых людей ритмично-строем танцуют под песню и при этом звучат как рефрен слова «Прячь таблетки — шухер, милиция!». Как мне потом разъяснили студенты, таблетками в этом клипе называют наркотик экстези.



Я очень редко смотрю поздно ночью телевизор и вот, представьте себе, в течение года случайно переключив на кабельный канал «Столица», я почти всякий раз натыкался на этот клип группы «Чугунный скороход». Последний раз я смотрел и слушал этот клип в ночь (4.24) с 8 на 9 марта 2004 г.

Музыкальный телеведущий Артем Троицкий как-то признался с телеэкрана, что он употребляет мягкие наркотики и ничего плохого в этом не находит. Никакого комментария со стороны руководителя телепрограммы не последовало.

В кинематографе в последние годы появились фильмы, в которых открыто пропагандируются наркотики. Широко известны, например, такие фильмы как «На игле», «Кокаин», «Криминальное чтиво».



Из учебного пособия Л.Е. Балашова „Этика”.