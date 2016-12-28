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Закон Времени – О методах формирования лидеров пятой колонны (+)

10:33. 28 декабря 2016 Просмотров - 272 Один комментарий Опубликовал:

 Государственническо-патриотические сми и аналитики куют новых лидеров пятой колонны.

Вчера фонд ИСЭПИ представил второй выпуск "Рейтинга-2016" перспективных публичных политиков с прицелом на выборы в Госдуму 2016 года. В исследовании оценивается активность/эффективность публичных общественно-политических деятелей, которые рассматриваются как перспективные политики для участия в выборах в Госдуму по округам или авторитет которых способен оказать решающее влияние на выступление политических партий.

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Рейтинг охватывает период с конца сентября по середину ноября, т.е. первый поствыборный цикл политической активности. Исходная выборка ноябрьского рейтинга включила в себя более 250 фигур федеральной и региональной политики. На ее основе, по результатам экспертного опроса и количественной оценки, сформирован топ-100 перспективных политиков ноября

Тройку лидеров составили глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, новый руководитель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина, секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов. Также в десятке лидеров член Общественной палаты РФ Любовь Духанина, Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова, новый вице-спикер Андрей Исаев, ректор "Высшей школы экономики" и депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов, писатель Захар Прилепин, новый руководитель "Опоры России" Александр Калинин, Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов. http://expert.ru/2014/11/16/rejting-2016_-osennie-trendyi-federalnogo-publichnogo-politicheskogo-polya/

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Глинка Елизавета Петровна, 1962 г.р., Москва, еврейка.

В 1986 г. закончила 2-й Московский гос. мед. институт им. Н.И.Пирогова по специальности врач-реаниматолог. По специальности не работала. В этом же году эмигрировала в США с мужем Глебом Глебовичем Глинкой.

В 1991 г., прожив пять лет на иждивении мужа и велфере от еврейской диаспоры, решила найти работу. Для того, чтобы иметь возможность работать в США, получила двухгодичное медицинское образование по специальности "паллиативная медицина" в Дартмутской медицинской школе. Паллиативная медицина это даже не "тайский массаж" или "китайское иглоукалывание", что-то вроде хиллерства, только ртом.

После принятия присяги на верность новому государству и отречения от России получила американское гражданство.


http://l-lednik.livejournal.com/58063.html


"адвокат" Глинка, "доктор" Лиза, их второй сын Алексей.

В 1999 г. переехала с мужем в Киев, где основала хоспис при Онкологической больнице Киева. В 2001 вернулась в США.

В 2007 г. возвращается в Москву. Благодаря спонсорству партии "Справедливая Россия" основывает благотворительный фонд "Справедливая помощь".

2008 г. раскрутка в жж – "Портрет на фоне Живого Журнала ч. 2" – http://www.taday.ru/text/95666.html

В 2009 г. на РЕН ТВ был показан фильм "Доктор Лиза" Елены Погребижской. Фильм получил премию ТЭФИ-2009 как лучший документальный фильм.

В 2010 г. осуществляла от своего имени сбор материальной помощи в пользу пострадавших от лесных пожаров. В 2010 году стала победителем конкурса "РОТОР" в номинации "Блогер года". В этом же году был снят второй(!) фильм "Мой друг – доктор Лизпа" (Тофик Шахвердиев, 1938г.р., выпускник Киевского ин-та театра и кино, постояннй автор Новой газеты, Эхо Москвы, Слон. Активный участник Болотной и Сахарова.)

В 2011 г. получила премию Муз-ТВ 2011 в номинации "За вклад в жизнь", вошла в список "Сто самых влиятельных женщин России", заняв 58-е место в рейтинге журнала "Огонёк".

В марте 2014 г. в рейтинге "100 самых влиятельных женщин России" журнала "Огонёк" заняла 26-е место.

Все данные взяты из википедии. Что характерно, огромный кусок деятельности доктора Лизы в 2011-13 гг. из википедии исчез. Попытаемся восполнить этот пробел.

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- своё 50-летие (9 ноября 2011 г.) личный фотограф Д. Медведева Р. Адагамов отпраздновал в обществе доктора Лизы и маленьких девочек

- доктор Лиза и будущий мэр Екатеринбурга. Г-н Ройзман обещал построить для г-жи Глинки собственный хоспис на средства госбюджета

В 2011 году выступила организатором и участником создания структур по оказанию медицинской помощи пытавшимся осуществить вооружённый переворот провокаторам и боевикам с Болотной и Сахарова. Под видом сбора одежды, еды и медикаментов для лиц без определённого места жительства госпожа из США формировала материальные ресурсы в помощь насильственному свержению Путина. К такому выводу приводит сравнение её активности на этом поприще в период ноябрь-декабрь 2010, 2011, 2012, 2013 годов.

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В начале ноября подготовительный этап начинается в форме "народного праздника и стриптиза". Рассерженные горожане со светлыми лицами активно вовлекаются в веселуху. Чем она должна была закончится мы имели возможность наблюдать на майдане в Киеве.

Среди планировавшихся к захвату зданий ГД, Центробанка и мэрии здание Центрального телеграфа предназначалось под госпиталь для боевиков Навального. Доктор Лиза должна была выступить в роли главврача с последующим перемещением в кресло м-ра здравоохранения правительства Навального.

А это информационный вброс РИА Новости от 13 ноября 2011 г. На центральных каналах телевидения Глинку начали активно раскручивать уже в 2009 году. Опытным путём доказано, что два года – оптимальный срок, чтобы фигурант не приелся и находился на самом пике извесности.

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39 коробок с едой и медикаментами! Подготовка к перевороту идёт полным ходом.

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Кровавый режим убивает детей холодом!!! Попытался найти приводимую статистику – не нашёл. Указания на источники приводимой статистики отсутствуют.

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… как не наблюдалось и такого массового затаривания крупой и тушёнкой в ноябре-декабре 2009/10 годов. Сегодня уже понятно, что заранее заготовленные продукты должны были быть предъявлены в качестве "добровольных даров москвичей поддерживающих" кровавые бесчинства в центре города.

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Заметили как продукты для бомжей превратились в "еду, принесённую для голодных". Действительно, беспорядки в Москве были развязаны 6 декабря нацболами с лёгкой руки Лимонова. Навальный присоединился к ним только восьмого после отмашки из посольства США.

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А это уже подробные инструкции как нарушать общественный порядок, чтобы вам ничего не было. Заметьте, опытный провокатор доктор Лиза даёт их не от своего имени, а в качестве перепоста.

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События переходят в острую фазу – очередные инструкции (от имени О. Романовой) уже в приказном тоне и демонстация способности заглянуть в завтрашний день(!). "Завтра будет нужна вода для передачи завтрашним задержанным", "взять лекарства с запасом на два дня" – почему на два, а не на неделю? Откуда госпожа Глинка знала, что крайним сроком свержения и физического уничтожения Путина (о чём неоднократно заявлял Навальный) должно было стать 11-12 декабря?

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Кровавая бойня с последующим свержением тирана провалилась. Но надежда ещё теплится, и Глинка выступает с прямыми обвинениями "кровавой гэбни" и набором аргументов, долженствующих поддержать праведный гнев креативного класса. Какой кульбит – ныне Исаев и Глинка в первой десятке перспективных политических лидеров!

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Последней попыткой ввергнуть Москву в кровавое побоище было 6 мая. О том, что филантроп и благотворитель Глинка знала о возможных последствиях шествия 6 мая, говорит текст выделенный красным цветом.

Интересно, что вернувшись из США после двухгодичной командировки мужа, г-жа Глинка принимала самое активное участие в первой оранжевой революции на Украине -

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… и в Россию вернулась уже с Украины. Возвращение объясняет болезнью матушки (1935 -2008). Но она исчезла с экранов телевизоров ещё в начале 00-х – вела передачи о кулинарии и диетологии. А выборы 2008 г. были уже на носу.

А вот как её характеризуют в нынешнем рейтинге лидеров публичной политики -

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Остаётся воскликнуть в изумлении – об одном ли человеке идёт речь?! И, кстати, занимаясь "альтруизмом" и "перевозкой детей" сначала на гранты США и Европы, а потом за счёт госбюджета, подданная США ни разу не заявила открыто о своём отношении к воссоединению Крыма с Россией.

Вторым, заинтересовавшим меня в рейтинге, стал сладкоголосый Захар Прилепин.

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"… символические санкции делают потенциальным претендентом на роль идейно-политического лидера" – сильно сказано. Пишет "русский писатель" Прилепин красиво, спору нет. А мы его помним и таким -

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Подписался под призывом "Путин должен уйти!" в числе первых в кампании рукопожатной общественности либеральной национальности. Прочитайте текст полностью. То, что акция продолжается, говорит о многом. В первую очередь о том, что достижение целей, поставленных в марте 2010 г., никто не отменял. И подпись свою Прилепин не дезавуировал.

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Закончили смеятся? То, что Захар подписался в числе первых, как бы намекает – приложил руку к авторству.

Выделенных Панфилову (гайдаровско-чубайсовский призыв), Исаева (самолётный дебошир), Кузьминова (ректор ВШЭ/депутат московской мэрии) и Титова (работает на GB ещё с начала 90-х) не рассматриваю – там клейма негде ставить.

p.s. и о мимолётном:

- вчера некий ведущий вечерних новостей Брилёв, говоря о достижениях эпохи СССР, назвал тех, кто достиг таких достижений, "людьми советской закваски". Видимо, выражение "советская закалка" застревает у него в горле.

- вчера же по 1 каналу всерьёз обсуждали последние изыски учёных из Великобритании. Те научно доказали, что между женщинами и мужчинами существует безжалостная и взаимоуничтожающая вражда. Расчеловечивание идёт полным ходом – слабый отклик населения России на безудержную рекламу гомопедерастии дополняют прямым стравливанием полов.

ещё детали о Глинке от 5 марта 2011 г.http://l-lednik.livejournal.com/749.html – Святая божекормилица

Удалённая со "Сноба" статья Иры Зорькиной про Глинкуhttp://l-lednik.livejournal.com/58063.html :
- муж не адвокат и не Глинка (оперативный псевдоним получил по названию улицы)
- медицинской школы, где Глинка получила образование по специальности "паллеативная медицина" не существует
- на детишек г-жа Глинка переключилась с онкобольных и хосписа сразу после того, как в мае в Екатеринбурге по распоряжению Ройзмана(мэра города) убили пожилую женщину…

Источник: frallik.livejournal.com

Глава СПЧ не исключил канонизацию Елизаветы Глинки

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов считает, что погибшая при крушении Ту-154 в Чёрном море Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, может быть канонизирована.

«Я убеждён, что в лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в своё время будет канонизирован как великий русский святой, — мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нёс миссию добродетели, и совершенно не напрасно», — сказал Федотов в эфире Национальной службы новостей.

Он также назвал естественным то, что две недели назад Глинка получила из рук президента государственную премию за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности.

«Она всю свою жизнь посвятила защите прав человека, защите человека от унижений, от болезней и страданий. Она занималась паллиативной медицинской помощью, кормила бомжей, одевала их. Лечила, заботилась. Она заботилась о детях Донбасса, вывозила их оттуда под огнём — раненых, больных, прикрывая своим телом от пуль. Сейчас она летела в Сирию для того, чтобы отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. Это была её очередная миссия. Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать», — отметил глава СПЧ.

Ранее стало известно, что одному из медицинских учреждений Минобороны России присвоят имя Елизаветы Глинки, которая была среди пассажиров разбившегося Ту-154.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве рассказали, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека.

Источник: RT

Источник: zakonvremeni.ru

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Один комментарий»

  • 2170 1486
    serjoza 28 декабря 2016 в 11:47 Ссылка Пометить
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