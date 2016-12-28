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Зачем нужна «национальность» в паспорте

10:19. 28 декабря 2016 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал:

Последнее время я получил несколько писем от моих единомышленников, которые выражали сомнение и даже несогласие в том, что в паспорт гражданина РФ необходимо вернуть графу «национальность». О чём некоторое время назад я говорил. Эти письма — свидетельство того, что есть некоторое недопонимание смысла и сути предлагаемого мною. В такой ситуации нет ничего лучше, чем ещё раз разъяснить свою позицию. Предлагаю вашему вниманию разъяснение.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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