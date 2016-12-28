Зачем нужна «национальность» в паспорте
10:19. 28 декабря 2016 Просмотров - 189 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Последнее время я получил несколько писем от моих единомышленников, которые выражали сомнение и даже несогласие в том, что в паспорт гражданина РФ необходимо вернуть графу «национальность». О чём некоторое время назад я говорил. Эти письма — свидетельство того, что есть некоторое недопонимание смысла и сути предлагаемого мною. В такой ситуации нет ничего лучше, чем ещё раз разъяснить свою позицию. Предлагаю вашему вниманию разъяснение.
Источник: nstarikov.ru