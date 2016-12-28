Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2016

Украина потеряла около 200 миллионов долларов, а также получила антипатии населения Крыма из-за того, что год назад официальный Киев не пресек диверсии со взрывом ЛЭП на границе с полуостровом.

Об этом «ПолитНавигатору» сказал киевский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, комментируя сегодняшний запуск Владимиром Путиным поставок газа из материковой России в Крым, — как известно, именно на этом топливе будут работать строящиеся на полуострове газотурбинные электростанции.

«Бездействие украинской власти по отношению к произошедшему с высоковольтными опорами, когда началась энергоблокада Крыма, отсутствие какой-либо реакции на эти действия, квалификации их как хулиганства, хотя были все признаки теракта, подтолкнуло Крым к необходимости поиска альтернативы поставкам электроэнергии из Украины.

И в принципе был выбран самый логичный путь — строительство газовых электростанций, которые обеспечат Крым электроэнергией и экологичнее угольных ТЭС, которые Украина планировала строить в 2012 году.

Читайте также: СРОЧНО: Путин дал старт подаче газа в Крым

Газ из России дешевле, чем добыча на черноморском шельфе, и даже с учетом доставки транспортировка газа выгоднее. После завершения строительства ТЭС Крым станет энергетически независимым — и по газу, и по электроэнергии.

Украина лишилась минимум 200 миллионов долларов, которые Россия платила за поставки электроэнергии в Крым. Кроме того, это — сильнейшая репутационная потеря для украинских властей.

Вопрос — не в том, вернется ли Крым в состав Украины, а в том, можно ли будет вернуть людей, которые проживают там. Это, наверное, нанесло больший ущерб украинской стороне, чем запуск газопровода или строительство электростанций», — сказал Землянский.

«ПолитНавигатор»