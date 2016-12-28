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Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2016

10:49. 28 декабря 2016 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:

Глава ЛНР вручил премии спортсменам–победителям международных чемпионатов в России


 
Авторская съемка военкора команды News Front Александра Киевского.
 
Глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил денежные сертификаты 46 спортсменам и четырем командам республики, занявшим призовые места на всероссийских соревнованиях в 2016 году.
 
«Я очень рад, что я вижу здесь героев спорта, которые проявили максимум усилий, которые стали победителями, которые завоевали не только грамоты и медали, но, я уверен, вы точно также завоевали себе друзей, нашли себе единомышленников по духу и спорту», — обратился глава республики.
 
«Я очень благодарен вам, вашим родителям, вашим тренерам за то, что они смогли привить вам чувство победы, чувство справедливого и честного соревнования», — добавил он.
 
«У нас большинство ребят сегодня – это те, кто занял первые места. Если вы действительно будете проявлять настойчивость, если у вас будет желание, если вы будете слушаться тренера и родителей, то я уверен, что в этом зале есть еще не один олимпийский чемпион», — добавил глав ЛНР.
 
«Для вас все открыто, и республика для вас сделает все, что в наших силах», — подчеркнул Плотницкий.

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Украина хочет отказаться от дешевых российских удобрений

Украина хочет отказаться от дешевых российских удобрений | Русская весна

Межведомственная комиссия по международной торговле предлагает ввести антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений.

Импорт российских удобрений на Украину, который осуществляется по демпинговым ценам, причиняет вред отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины, утверждают в Минэкономразвития.

При этом, в министерстве осознают, что Россия является основным поставщиком удобрений на Украину. На поставки из РФ приходится 80–90% от общего объема импорта. Соответственно, межведомственная комиссия предлагает диверсификацию поставок удобрений на Украину за счет поставок Китая, стран Ближнего Востока, США и других.

Правительство намерено предложить депутатам принять законопроект о диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины, а пока нардепы будут принимать такой закон, введение в действие пошлин на российские удобрения временно отложат.

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Долги по зарплате на Украине достигли трехлетнего максимума

Долги по зарплате на Украине достигли трехлетнего максимума | Русская весна

Задолженность по выплате зарплаты на Украине в ноябре 2016 года возросла на 2,1% (на 42 млн грн – 97.02 млн руб), а с начала года — на 6,6%, и на 1 декабря составила 2,004 млрд грн (4.63 млрд руб).

Об этом сообщил Госстат Украины.

Более половины задолженности на оккупированных Украиной территориях Луганской (23%) и Донецкой (17,8%) Народных Республик, а также в Харьковской области (10,9%).

Долги в основном растут в сфере искусства, спорта, развлечений — до 5,812 млн грн (13.43 млн руб – на 11,9%), административного и вспомогательного обслуживания — до 7,909 млн грн (18.27 млн руб — на 9,2%), организации питания — до 4,665 млн грн (10.78 млн руб — на 5%), промышленности — до 1,494 млрд грн (3.45 млрд руб — на 4%).

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Украина лишилась минимум $200 млн, — эксперт о пуске газа в Крым

Украина лишилась минимум $200 млн, — эксперт о пуске газа в Крым | Русская весна

Украина потеряла около 200 миллионов долларов, а также получила антипатии населения Крыма из-за того, что год назад официальный Киев не пресек диверсии со взрывом ЛЭП на границе с полуостровом.

Об этом «ПолитНавигатору» сказал киевский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, комментируя сегодняшний запуск Владимиром Путиным поставок газа из материковой России в Крым, — как известно, именно на этом топливе будут работать строящиеся на полуострове газотурбинные электростанции.

«Бездействие украинской власти по отношению к произошедшему с высоковольтными опорами, когда началась энергоблокада Крыма, отсутствие какой-либо реакции на эти действия, квалификации их как хулиганства, хотя были все признаки теракта, подтолкнуло Крым к необходимости поиска альтернативы поставкам электроэнергии из Украины.

И в принципе был выбран самый логичный путь — строительство газовых электростанций, которые обеспечат Крым электроэнергией и экологичнее угольных ТЭС, которые Украина планировала строить в 2012 году.

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Газ из России дешевле, чем добыча на черноморском шельфе, и даже с учетом доставки транспортировка газа выгоднее. После завершения строительства ТЭС Крым станет энергетически независимым — и по газу, и по электроэнергии.

Украина лишилась минимум 200 миллионов долларов, которые Россия платила за поставки электроэнергии в Крым. Кроме того, это — сильнейшая репутационная потеря для украинских властей.

Вопрос — не в том, вернется ли Крым в состав Украины, а в том, можно ли будет вернуть людей, которые проживают там. Это, наверное, нанесло больший ущерб украинской стороне, чем запуск газопровода или строительство электростанций», — сказал Землянский.

«ПолитНавигатор»

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МОЛНИЯ: На Украине произошло землетрясение

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МОЛНИЯ: На Украине произошло землетрясение | Русская весна

На территории Украины и Молдавии произошло землетрясение.

Толчки ощущались в Одессе и даже в Киеве.

Жители Одессы, например, сообщают о том, что у них тряслись люстры и «ходили ходуном» диваны.

По информации сейсмологов, эпицентром подземных толчков стали Румынские горы, в Молдавии землетрясение было достаточно сильным, магнитуда достигла 5,2.

Дополнительные подробности уточняются.

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Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза

Украина получила второй, заключительный транш финансовой помощи Евросоюза в размере 55,125 миллиона евро, сообщается на сайте министерства финансов страны.

Правительство Украины и Европейская комиссия в 2014 году заключили соглашение о финансировании. Первый транш в размере 250 миллионов евро Киев получил в июле 2014 года.

«Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55,125 миллиона евро согласно соглашению о финансировании, заключенному между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году», — говорится в сообщении.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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