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«Конфликт цивилизаций» — обсуждение в эфире НТВ

14:09. 28 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

25 декабря в эфире новой программы НТВ «Правда Гурнова» состоялось блиц-обсуждение убийства российского посла в Турции. А также ситуации провала политики мультикультурализма в Европе и тщательно организованного из-за океана конфликта между христианством и исламом. Предлагаю вашему вниманию эту передачу (обсуждение — с 40 минуты) и моё выступление.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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