«Конфликт цивилизаций» — обсуждение в эфире НТВ

25 декабря в эфире новой программы НТВ «Правда Гурнова» состоялось блиц-обсуждение убийства российского посла в Турции. А также ситуации провала политики мультикультурализма в Европе и тщательно организованного из-за океана конфликта между христианством и исламом. Предлагаю вашему вниманию эту передачу (обсуждение — с 40 минуты) и моё выступление.

Полная версия

Мои слова

За убийством российского посла стоят Соединённые Штаты Америки. pic.twitter.com/JzHJqBxhyS — Николай Стариков (@nstarikov) December 26, 2016

Убийство российского посла в Турции — это сознательно организованная провокация. pic.twitter.com/s7uGX8NrS7 — Николай Стариков (@nstarikov) December 26, 2016

Запад пытается навязать нам раскол между христианством и исламом. Мы ни в коем случае не должны допускать его в нашу российскую политику. pic.twitter.com/bomz3idfQc — Николай Стариков (@nstarikov) December 26, 2016

Думая об отпуске, помните — главное, чтобы не получилось так: посмотреть Париж и умереть. Выбирайте Крым и курорты Краснодарского края. pic.twitter.com/PDxqhbwFH2 — Николай Стариков (@nstarikov) December 27, 2016

Источник: nstarikov.ru