«Конфликт цивилизаций» — обсуждение в эфире НТВ
25 декабря в эфире новой программы НТВ «Правда Гурнова» состоялось блиц-обсуждение убийства российского посла в Турции. А также ситуации провала политики мультикультурализма в Европе и тщательно организованного из-за океана конфликта между христианством и исламом. Предлагаю вашему вниманию эту передачу (обсуждение — с 40 минуты) и моё выступление.
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Мои слова
За убийством российского посла стоят Соединённые Штаты Америки. pic.twitter.com/JzHJqBxhyS
— Николай Стариков (@nstarikov) December 26, 2016
Убийство российского посла в Турции — это сознательно организованная провокация. pic.twitter.com/s7uGX8NrS7
— Николай Стариков (@nstarikov) December 26, 2016
Запад пытается навязать нам раскол между христианством и исламом. Мы ни в коем случае не должны допускать его в нашу российскую политику. pic.twitter.com/bomz3idfQc
— Николай Стариков (@nstarikov) December 26, 2016
Думая об отпуске, помните — главное, чтобы не получилось так: посмотреть Париж и умереть. Выбирайте Крым и курорты Краснодарского края. pic.twitter.com/PDxqhbwFH2
— Николай Стариков (@nstarikov) December 27, 2016
Источник: nstarikov.ru