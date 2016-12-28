История создания российских управляемых авиабомб

Первого большого успеха в области создания управляемых авиабомб добились американские специалисты, создав в 60-х годах бомбы с лазерной головкой самонаведения. Такие бомбы успешно применялись для уничтожения мостов и переправ. Советское руководство отреагировало незамедлительно и в 1971 году было создано специализированное КБ «Базальт» перед которым была поставлена одна задача – создать для отечественной авиации серию образцов высокоточных авиабомб. Через восемь лет задача была успешно решена. Советские высокоточные авиабомбы применялись во время боевых действий Афганистане и при проведении контртеррористической операции в Чечне. Специалисты «Базальта» утверждают, что Россия по прежнему занимает лидирующие позиции в этой области вооружений,, по ряду параметров превосходя американские аналоги.