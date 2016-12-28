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Экспериментальные экранопланы, наводившие ужас на западных военных специалистов

12:26. 28 декабря 2016 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

В фильме будет рассказано и о таких экспериментальных экранопланах, наводивших ужас на западных военных специалистов, как «Каспийский монстр», грузоподъёмность которого (544 т) сумел побить только единственный в мире транспортный самолёт Ан-225 «Мрия», и ракетный «Лунь». Суммарный залп последнего - 6 противокорабельных ракет П-500 «Москит» сродни огневой мощи ракетного крейсера, способного потопить сразу 2 многоцелевых авианосца противника. И правда подобных экранопланов сегодня нет в боевом составе русских Вооружённых Сил, потенциал и навык, собранный отечественными конструкторами и военными за прошедшие полстолетия, позволяет поставить их в строй в любое время. Особый интерес в последнее время эти машины представляют для нужд народного хозяйства и МЧС.
Этот фильм впервые расскажет драматическую историю о нелёгкой судьбе этих грандиозных машин и о неповторимой судьбе их активного поборника - главного конструктора Ростислава Алексеева (экранопланы - его второе выдающееся достижение после судов на подводных крыльях). Мы раскроем секрет уникальности экранопланов и их ошеломительных технических возможностей.

Метки: Вооружённые силы России, экранопланы
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