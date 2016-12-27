Вазген АВАГЯН: О ВОИНАХ ДОБРА

Народы мира во все времена создавали армии. Армия – инструмент войны, и всякая армия создана для войны, репродуцирует из себя войну. И люди мира давно бы уже захлебнулись в крови, погребённые трупами, давно бы уже загрызли себя до смерти, если бы не одна армия – самая сильная и самая добрая.





Я говорю о русской армии. Все армии мира несут с собой войну. Русская армия несёт с собой мир. Все армии мира разжигают войны. Русская армия их заканчивает. Это без труда увидит любой, кто удосужится отрыть не жёлтые таблоиды, а простой учебник истории…

Сегодня убийцы сирийского народа, ввергшие его в ужасы омерзительной корыстной интервенции, пожиратели Сирии – назвали себя “друзьями Сирии”. В их перевёрнутом с точностью наоборот мире “убийцами сирийского народа” выступают не они, а русские солдаты. Так сказать, с больной головы на здоровую…

Единственную армию на Ближнем Востоке, которая несёт истерзанному мировыми банкирами народу мир и спокойствие – лживо называют “жестокой”. И фабрикуют постановочные кадры – в которых актёры, вымазавшись красной краской, изображают из себя “мёртвых жертв российской агрессии”. А вот живые, не постановочные кадры…

Источник: nashaplaneta.su