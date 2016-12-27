Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2016

ДНР сегодня утром передала Украине двух пленных

Власти ДНР сегодня утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста дорой воли.

Об этом пишет Донецкое агентство новостей.

«Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Со стороны ДНР присутствовали представители МГБ. Они передали Рубану Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак», — говорится в сообщении.

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Новогоднее поздравление от военнослужащих ВС ДНР

Новогоднее поздравление от военнослужащих ВС ДНР

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Новости Донбасса: ВСУ 20 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 20 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики, пишет ЛИЦ.

Район села Калиновка 12 раз подвергся обстрелу с направления поселка городского типа Луганское, огонь велся из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Также с направления Луганского дважды обстрелян из СПГ район села Логвиново.

Дважды киевские силовики обстреляли из подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия район памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской.

По району села Желобок огонь из 82-мм минометов, СПГ и стрелкового оружия велся с направления сел Новотошковское и Крымское.

С направления Крымского также был обстрелян из автоматического станкового гранатомета АГС район поселка Фрунзе.

Район села Новокиевка подвергся обстрелу из стрелкового оружия с направления урочища Шаров Кут.

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Донбасское сражение закрылось на каникулы

В Донбассе объявлено новогоднее перемирие

По решению Минской трехсторонней контактной группы в Донбассе с 24 декабря было объявлено праздничное перемирие. Сражение на Светлодарской дуге вынужденно ушло на перерыв. И хотя местные наблюдатели не исключают локальных перестрелок и провокаций, на том, что больших боев пару недель не будет, сходятся все.

Сражение шло на очень локальном участке — 2 на 2 км в районе водохранилища между лесом и селом Калиново. Но при этом столкновение имело невиданные со времен боев за донецкий аэропорт информационные последствия.

Стычки вызвали спонтанную эвакуацию семей гражданских чиновников ДНР из Дебальцево и Углегорска и многочисленные заявления властей самопровозглашенной республики о возможном штурме Дебальцево. Линию фронта в месте боев лично посетил глава СНБО Украины Александр Турчинов, где он провел совещание с военным руководством АТО. Результатом стало победное заявление о территориальных приобретениях ВСУ, «предоставивших дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».

Информационное подкрепление

Война в Донбассе мало напоминает сражения времен Второй мировой войны или маневренные бои мобильных групп в Сирии. Войск на формирование сплошной линии фронта не хватает у обеих сторон. Повсеместно участки линии противостояния в 20–30 км оказываются «нарезаны» на батальоны с ротами численностью около 50 бойцов (при штате, например, украинской роты механизированного батальона в 92 человека). Одной части этих солдат нужно отдыхать, другой — заниматься хозяйственными работами, заготавливать дрова, строить инженерные сооружения, и непосредственно в прорезь прицела смотрят десяток бойцов на очень редких передовых опорных пунктах.

В частях ВСУ именно по формуле 8+8+8 стараются планировать время каждого солдата во время затишья, где чередуются сон, хозяйственные работы и боевое дежурство.

Перед селом Луганское стоит батальон 54-й бригады ВСУ и батальон 59-й бригады «Киевская Русь». Им противостояли три батальона из состава расквартированного в Дебальцево полка вооруженных формирований самопровозглашенных республик. Но в боях за лес, возвышенность, которую местные солдаты называют «Муравейник», и карстовые пещеры, где обычно располагался защищенный наблюдательный пункт подразделений ЛДНР, никогда не сражалось больше одной роты личного состава.

Показательны сообщения пресс-центра вооруженных сил Украины, которые отмечали атаку на захваченный ВСУ опорный пункт в понедельник, 19 декабря, «четырех групп противника, одна из которых была полностью уничтожена». При изучении ситуации выясняется, что «группы противника», по оценкам украинской стороны, насчитывали от трех до пяти человек. Все эти наступления малых групп, как правило, массированно поддерживались артиллерией и минометами.

Потери сторон по меркам войны в Донбассе велики. Украина подтверждает гибель девяти бойцов и до 40 раненых. Шестеро погибли в первые дни, и, по сообщениям волонтеров, связанных с 54-й бригадой, трое солдат попали ранеными в плен и были добиты, не дождавшись обмена. В свою очередь, начальник одного из управлений народной милиции ЛНР Олег Анащенко продемонстрировал под телекамеры тела «брошенных своими раненных на поле боя военнослужащих ВСУ, которых возможно было еще спасти», а министерство информации ДНР, в свою очередь, распространило видеосюжет о телах этих трех солдат ВСУ из морга Дебальцево. Оба сюжета вышли 22 декабря.

В зоне боевых действий телевизоры есть у всех подразделений, и, по рассказам бойцов ВСУ, повсеместно даже на примитивные антенны лучше всего идет сигнал донецких телеканалов «Оплот-1» и «Оплот-2». В дни боев транслировались похороны погибшего при обороне родного Дебальцево бойца ДНР и трупы украинских солдат в морге.

В эфир вышло также видеообращение военнослужащих 1-го армейского корпуса ДНР из Дебальцево, которые, кроме всего прочего, обращались к «нормальным солдатам ВСУ» с предложением вместе «повернуть штыки против Киева».

Кроме того, по сообщениям украинских волонтеров, фотографии тел погибших были разосланы по новостным редакциям киевских телеканалов. Такой активности в информационной войне в зоне АТО давно не было.

Гибель украинских бойцов легко отследить. Первая шестерка известна поименно. С Владимиром Андрешкиным перед похоронами на родине во Львовской области прощались на майдане Независимости в Киеве, по Василию Панасенко объявляли траур в городе Ирпене, а Романа Радзивилова хоронили в ходе трехдневного траура в городе Дергачи Харьковской области.

Официальные источники в самопровозглашенной ЛНР сообщают о четырех погибших и пяти раненых военнослужащих. Аппарат уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой, в свою очередь, распространил сообщение, что в декабре в результате боевых действий в самопровозглашенной республике погибли 16 человек и 43 ранены. При этом пресс-служба уточнила, что «погибли 12 военнослужащих республики, три гражданских мужчины и одна гражданская женщина, которая погибла 12 декабря в результате подрыва на мине в поселке Ясное под Докучаевском».

Об убитых, находящихся в моргах Дебальцево, Енакиево и Донецка, и поступлении раненых из Светлодарской дуги есть множество сообщений в социальных сетях. Панике способствовало разрастание конфликта. Артиллерийскому обстрелу, например, были подвергнуты позиции ДНР под поселком Каютино, что довольно сильно было слышно в близлежащем Енакиево. Дебальцево и Углегорск просто жили под звуки канонады. Отдельные попадания в линии газоснабжения и электропередачи были зафиксированы в пределах украинских села Луганское и города Светлодарска.

Случайность под грифом «секретно»

Как рассказал боец из состава подразделений 30-й бригады ВСУ, долго стоявшей на этих позициях, который поддерживал контакт со «сменщиками» из 54-й, оперативная ценность захваченных позиций несколько сомнительна.

«Этот взятый лес — всего лишь клочок земли в несколько сотен квадратных метров вдоль водохранилища, который в основном уже представляет собой заросли кустарника, — поясняет солдат. — Деревьев там негусто — два года их на дрова и блиндажи переводили. Пока мы стояли, сделали катапульту и забрасывали его зажигательной смесью, чтоб он сгорел».

Солдат утверждает, что до леса от их позиций по прямой было около 600 м, правее до позиций противника было 1200 м. То есть ВСУ в крайней точке не продвинулись далее полутора километров.

«Через водохранилище от леса — село Калиново. Само село, равно как и находящуюся неподалеку на нейтральной полосе Углегорскую ТЭС, никто не трогает, — рассказал «Газете.Ru» собеседник. — Локальные бои шли весь 2015 год в районе карстовой пещеры, которую не брали ни минометы, ни артиллерия и где располагался наблюдательный пункт противника. Эта карстовая пещера, может быть, главное приобретение этого наступления».

Из захваченных позиций действительно невооруженным взглядом видны окраины Дебальцево. Но ВСУ и так были предельно близки к городу. Особых стратегических трасс рядом нет, под контролем ВСУ оказалась местная дорога, ведущая к Калиново, и само село теперь, можно сказать, под «эффективным контролем» ВСУ.

Насколько долго после Рождества сохранится текущая ситуация, пока неясно. Позиции ВСУ и народной милиции ЛНР опирались на удобные защищенные пути подвоза. Сейчас в этом лесочке украинцы имеют за своей спиной чистое простреливаемое поле, по которому подвоз боеприпасов и ротация личного состава будут максимально затруднены.

Все говорит о том, что локальное наступление на Светлодарской дуге не планировалось в Генеральном штабе украинской армии. Источники «Газеты.Ru» в ВСУ скупо говорят, что все, что касается Светлодарской дуги, строго засекречено и по этим боям «еще полетят головы».

«Нас постоянно провоцируют, — говорит по этому поводу источник, близкий к командованию ВСУ. — В этом случае на локальном уровне было принято решение показательно ответить. Видимо, с непривычки та сторона отреагировала на все это очень остро. Но нам очевидно не выгодны обострения, и я не вижу продолжения у этой боевой ситуации».

Локальные бои ротных тактических групп под селом Калиново заметили в Москве и Вашингтоне, обсуждались на заседании Трехсторонней группы в Минске и на время вернули внимание мира к боям в Донбассе. Но они вряд ли приведут к массированному разрастанию войны на востоке Украины после праздников или к новому штурму Дебальцево, о начале которого много говорили в Луганске и Донецке.

Скорее они актуализируют вопрос демилитаризации Дебальцево на переговорах «нормандской четверки». Как известно, город в ноябре был утвержден в числе других четырех точек линии фронта в Донбассе, на которые намечена следующая попытка разведения вооруженных сил сторон. И все это не исключает мести врагу отдельных подразделений обеих сторон за своих убитых.

Несмотря на заявления обеих сторон о периодических нарушениях перемирия, новых атак на Светлодарской дуге не происходит. Мало того, со стороны самопровозглашенных республик ВСУ передали тела двух убитых бойцов, что вызвало публичный скандал с участием волонтеров. Солдаты, как выяснилось, погибли от огня снайперов на поле боя, «пыток в плену» не было.

Заявления Александра Турчинова свидетельствуют о том, что в Киеве решили считать сражение под Дебальцево победой. «Мы не просто удержали свои позиции, но и отбили территорию у врага», — заявил Турчинов в субботу, 25 декабря, на праздновании 500-летия Реформации в Киеве.

Бои на Светлодарской дуге показали новый формат войны на востоке Украины (бои малых групп мотивированной пехоты при массивной поддержке артиллерии), и сейчас они активно изучаются обеими сторонами. Например, украинцы отмечают, что большинство убитых при атаке позиций ЛНР в злополучном лесу погибли от огня снайперов и что внезапного наступления и стрелкового боя в упор штатные пехотные части противника не выдерживают.

Обе стороны внимательно изучают причины больших потерь и способность противника переносить подобные потери и сохранять боеспособность.

Судя по всему, Светлодарская дуга — не последнее обострение в этой войне.

Дмитрий Кириллов, Газета. Ru

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Александр Захарченко: Перемирие на Донбассе… АНОНС

Сегодня мы представляем вашему вниманию анонс необычного специального репортажа, снятого в 2016 году в Донецкой Народной Республике. Его главная особенность – полное отсутствие закадрового текста.

Зритель видит то же, что видел автор во время съемок. Видеоматериал состоит из двух частей, объединенных одним названием: «Перемирие…». Первая часть будет выложена на сайте Главы ДНР во вторник 27 декабря в 15.00. Вторая – в среду 28 декабря в 15.00.

Александр Пашин. Донецкая Народная Республика. 2016 год. «Перемирие…»

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«Абхаз» о «Пятнашке», канале News Front и атаке укропов

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Военнослужащий «Абхаз» рассказал о подразделении «Пятнашка», канале News Front и об атаках ВСУ.

«Подразделение на данный момент частично стоит на позиции. Не все в тылу, но те, кто в тылу, не отвлекались тренировались, готовились. Также имели свои спецзадания, поддерживали другие подразделения. Поэтому всё что в 2016 году было наработано, то в 2017 будет воплощено», — сказал военнослужащий. «Финансировать Украину как раньше уже не будут. ВСУ на издыхании. Им нужны какие-то движения. Я думаю, что 2017 год для них будет роковым», — дополнил он.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 26.12.2016

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