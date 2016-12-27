Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 декабря 2016
- 07:43 В США заявили, что война с террористами ИГИЛ закончится не раньше 2018 года.
- 07:09 Трофейные залежи.
- 07:00 Более 40 тонн новогодних подарков передали в Сирию российские школьники.
- 05:30 Возмездие за теракты неотвратимо: ВКС РФ уничтожили главаря «Исламского фронта», а Армия Сирии ликвидирует других лидеров банд.
- 02:30 Турция может перебросить боевиков из Алеппо на борьбу с курдами, — эксперт.
- 02:12 ВКС России поддержали армию Турции, отступающую под ударами ИГИЛ в Алеппо.
- Вчера 23:44 «Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — трогательные кадры (ФОТО).
- Вчера 23:03 Командующий войсками коалиции США рассказал, когда освободят Мосул и Ракку.
В США заявили, что война с террористами ИГИЛ закончится не раньше 2018 года
Полная военная победа над «Исламским государством» (запрещена в РФ) возможна не раньше 2018 года.
Об этом заявил командующий войсками международной коалиции во главе со США генерал Стивен Таунсенд, сообщает Daily Beast.
Генерал отметил, что боевики стали действовать более сплоченно и дисциплинированно, чего не было еще несколько лет назад. Именно поэтому добиться окончательного разгрома ИГИЛ в скором времени практически невозможно, поскольку даже в случае освобождения иракского Мосула и сирийской Ракки, остатки боевиков рассеятся по пустыне и их придется отлавливать небольшими отрядами, чтобы они не представляли угрозу для тех государств, на чьей территории они будут находится.
«Люди должны отдохнуть. Они должны оценить, как обстоят дела, потому что все это не пройдет так быстро, как мы думали», — сказал Таунсенд.
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Трофейные залежи
Богатые залежи трофеев, захваченных сирийской армией при ликвидации алеппского котла.
Плюс БТР-82А в Алеппо.
Раздача гуманитарки в Алеппо.
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Более 40 тонн новогодних подарков передали в Сирию российские школьники
Более 40 тонн новогодних подарков передали сирийским школьникам из разных уголков РФ в рамках акции «Дети России — детям Сирии», в частности подарки, символизирующие особенности российских регионов, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Школьники Курской и Вологодской областей в рамках всероссийской акции „Дети России — детям Сирии“ собрали для своих сирийских сверстников более тысячи коробок с подарками, в которые, помимо традиционных поделок, открыток и канцелярских принадлежностей, вошли сувениры, характерные для данных регионов», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, вологодские школьники передали в Сирию поделки народных промыслов — льняные кружева, берестяные туески, игрушки из шерсти, матрешки и керамические игрушки. В свою очередь их сверстники из Курской области передали в Сирию поделки собственного изготовления с традиционным символом региона — курским соловьем.
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Отмечается, что каждый российский школьник, участвующий в акции, также написал поздравительную открытку. Все подарки были доставлены на аэродром Чкаловский, откуда самолетом перевезены на авиабазу Хмеймим.
Всего в рамках акции «Дети России — детям Сирии» доставлено 45 тонн новогодних подарков сирийским детям. В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ученики обычных российских школ Москвы и еще более десяти регионов РФ. В каждый подарочный пакет российские школьники вложили что-то, сделанное своими руками, например, аппликацию, открытку или глиняную игрушку. Некоторые отправили рисунки и собственные стихи.
На фото: рождественская ель в освобожденном от террористов Алеппо.
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Возмездие за теракты неотвратимо: ВКС РФ уничтожили главаря «Исламского фронта», а Армия Сирии ликвидирует других лидеров банд
Как сообщалось, 18 декабря боевики сорвали договоренности по выводу мирных жителей из селений Фуаа и Кафер-Хая в провинции Идлиб.
Мятежники вероломно атаковали колонну автотранспорта для эвакуации больных и раненых. Дотла сожжено 7 автобусов, убит один из водителей сотрудника Сирийского общества Красного Полумесяца. По информации сирийской разведки, за подлой выходкой стоит некая группировка «Сирийский исламский фронт»
Население шиитских поселков в течение двух лет находилось в осаде террористов. Тех самых, которых на Западе именуют «умеренной оппозицией».
«Оппозиционеры» издевались над людьми, обстреливали, морили их голодом. Дети испытывали недостаток в пресной воде и нуждались в медикаментах.
Наконец, когда договоренность о вывозе 1,2 тысяч человек была достигнута, и первая колонна техники попыталась прорваться к осажденным, на нее напали.
Изверги не только жгли автобусы, но и убили одного из водителей — сотрудника Сирийского общества Красного Полумесяца. Еще один водитель оказался тяжело раненным. «Борцы за демократию» прыгали на фоне горящих машин с криками «аллах акбар», утверждая, что поступят так со всеми, кто попытается эвакуировать «шиитских свиней».
«Сирийский исламский фронт» и возмездие
По информации, поступившей от представителей сирийской разведки, ответственность за содеянное осмелилась взять на себя некая группировка «Джебхат аль-Ислам ас-сури» в переводе с арабского «Сирийский исламский фронт» (СИФ).
Сегодня СИФ представляет собой коалицию порядка 11 исламистских группировок, образованной в декабре 4 года назад. Одним из ее основателем являлся Захран Аллюш, отец которого был известным ваххабитским проповедником в Саудовской Аравии. Сирийский суннитский салафитский фанатик, закончивший университет в Дамаске, в своих видео он нередко оскорблял алавитов, называя их кафирами («неверными») и вероотступниками.
В 2011 году Аллюш сколотил группировку Лива аль-Ислам, позже переименованную в «Джейш Аль-Ислам» (Исламский Фронт). Бригада во главе этого отморозка действовала в восточных пригородах Дамаска, а после объединения мелких группировок исламистов в «Сирийский исламский фронт», обозначила свое присутствие в провинциях Дамаск, Дераа, Сувейда и Алеппо.
Есть информация, что именно боевики Аллюша осуществили 18 июля 2012 года теракт в здании министерства обороны Сирии. Кроме того, СИФ под управлением Аллюша несет и ответственность за проведение этнических чисток в алавитском селении Адра. В захваченном селении боевики устроили резню местных жителей, якобы связанных с алавитским режимом.
Если поначалу предполагалось, что объединенная структура будет контролировать почти 30 тыс. боевиков, то в ноябре 2013 года Аллюш и, командующий бригадой «Ахрар аш-Шам» Хасан Аббуд заявили о слиянии подчиненных им группировок. Только последняя по разным оценкам насчитывала порядка 10–20 тысяч боевиков.
Вот наиболее крупные бандформирования, которые вошли в состав новой структуры СИФа: «Лиуа ат-Таухид», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Лиуа аль-Хак», «Суккур аш-Шам», «Ан-сар-аш-Шам» и «Курдский исламский фронт».
Примерно в это же время появился устав СИФ, регламентирующий деятельность нового подразделения. Первой целью его значится свержение режима Башара Асада и обеспечение безопасности на территории «родной Сирии».
«Наш подход демонстрирует центризм и умеренность. Он далек от религиозного фанатизма и отклонения от вероучения и действий», — гласит один из пунктов свода законов группировки.
Здесь же еще один пункт: «Справедливость и правосудие являются основой отношений с не мусульманами. Различия в религии не являются оправданием для несправедливости в отношении других лиц».
Террористы никогда не сомневаются в правильности своих действий, даже когда их мерзкие выходки противоречат собственным канонам и прописным истинам. Возможно, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, организаторам кровавых сцен причиталось щедрое вознаграждение: «справедливость и правосудие» вершилось боевиками СИФ за счет финансовых средств Саудовской Аравии. А Эр-Рияд, в свою очередь, уже много лет ведет борьбу с Дамаском за региональное влияние на Ближнем Востоке.
Во-вторых, подопечные КСА чересчур уверены в своей безнаказанности, наивно полагая, что содеянное сойдет с рук. Действия террористов отличаются демонстрацией наглости и дерзости, как бы подчеркивающими, что они обладатели индульгенции на противоправные действия.
Между тем, это не совсем так.
Захран Аллюш объявил войну России и был ликвидирован 25 декабря 2015 года в результате ракетного авиаудара ВКС РФ по собранию лидеров оппозиционных группировок в восточном пригороде Дамаска.
Его ближайший единомышленник Хасан Аббуд умер при теракте, осуществленного 10 сентября 2014 года террористом-смертником.
Как сообщала «Русская Весна», в последнее время в Идлибе наблюдается волна покушений со стороны неизвестных на лидеров бандформирований. Также уничтожаются базы террористов и их блокпосты.
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Заслуженная кара ожидает и пособников террористов, устроивших подлую диверсию. Вне всяких сомнений террористов, которые сожгли автобусы для эвакуации невинных жителей Фуаа и Кафер-Хая, ожидает залуженное возмездие. Правительство Сирии не успокоятся пока не уничтожит кровавых палачей за преступления против человечности.
По материалам доклада МГИМО МИД России
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Турция может перебросить боевиков из Алеппо на борьбу с курдами, — эксперт
Турция может перебросить 60–70% боевиков, выведенных из сирийского города Алеппо, на борьбу с курдскими военизированными формированиями, считает советник заместителя председателя Совета Федерации, посол Андрей Бакланов.
Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие. Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.
По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков. Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что существенным вкладом и первым шагом для достижения мира и стабильности в Сирии станет готовность Турции прекратить помощь так называемым «умеренным боевикам» на севере Сирии, закрыть свои границы и остановить трафик новых рекрутов.
Турецкие приоритеты
Андрей Бакланов полагает, что «приоритет для Турции — это все-таки не ИГИЛ*, и даже не Сирия, а снятие растущих новых озабоченностей в курдском вопросе».
«По той информации, которая сейчас поступает, становится совершенно очевидно, что у турецкой стороны все-таки превалируют собственные интересы, связанные с ситуацией в их остром конфликте с курдами, и примерно 60–70% боевиков они стремятся перебросить на поле боя в те районы, где расширяется и может возникнуть новое обострение в борьбе между курдскими военизированными образованиями и турками», — сказал эксперт, выступая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
По словам Бакланова, Турция будет использовать часть боевиков для усиления «суммарных позиций, противостоящих курдам».
«Это свидетельствует о том, что, конечно, позиция Турции смещается для нас в позитивное направление, но оно далеко не безупречное», — добавил он.
План по Сирии
В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев отмечает, что война в Сирии после взятия Алеппо не закончилась, более того, «даже перелома не наступило на поле боя».
«Перелом на поле боя наступит после освобождения всего северо-запада, куда входит провинция Идлиб. По тем оценкам, которые мы сейчас имеем, в провинции Идлиб сейчас находится порядка 30 тысяч боевиков. Если считать вместе с членами их семей, то это порядка 100 тысяч», — пояснил эксперт.
Евсеев рассказал, какие, на его взгляд, шаги в настоящий момент может предпринять Дамаск.
«Сейчас у действующей в Дамаске власти должно быть, как минимум, две задачи. Первое — это освобождение северо-запада, и для этого нужно, чтобы Россия, Иран и Турция взаимодействовали. Второе — нужно освободить пригороды Дамаска, потому что до тех пор, пока они контролируются боевиками, ни о каком мирном урегулировании разговора быть не может», — отметил он.
Потом, по его словам, потребуется сотрудничество с американцами для противостояния ИГИЛ.
«Я думаю, что к лету возможно, что такое военное сотрудничество может быть установлено по борьбе с ИГИЛ. Это приблизительно тот сценарий, который может быть реализован в ближайшей перспективе», — добавил Евсеев.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВКС России поддержали армию Турции, отступающую под ударами ИГИЛ в Алеппо
В минувшее воскресенье российская военная авиация впервые нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупированному ИГИЛ* городу Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо.
Таким образом Россия впервые за время войны в Сирии оказала непосредственную поддержку турецким войскам, штурмующим город Аль-Баб уже почти полтора месяца.
Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 разбомбили позиции ИГИЛ в районе Аль-Баба, в результате чего были уничтожены несколько единиц военной техники террористов, передает агентство AMN со ссылкой на военный источник с авиабазы ВВС Сирии Кувейрис.
Несмотря на поддержку со стороны российской авиации, отряды спецвойск вооруженных сил Турции не смогли удержать больницу Аль-Фарук и холм Джабаль-аль-Акыл. Смертник ИГИЛ на машине со взрывчаткой взорвался на позициях солдат Эрдогана, а последовавшая атака боевиков вынудила их отступить с занятых объектов.
Между Москвой и Анкарой в последнее время наблюдается заметное потепление отношений, после того, как были преодолены разногласия, вызванные конфликтом вокруг сбитого турками в прошлом году в Латакии Су-24.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — трогательные кадры (ФОТО)
Предлагаем вашему вниманию небольшой эксклюзивный фоторепортаж «Русской Весны» из освобожденного от боевиков города Алеппо.
Спецгруппа военной полиции Минобороны РФ обеспечивает безопасность во время гуманитарной акции в лагере беженцев Джибрин в пригороде Алеппо.
Сирийские дети неизменно рады своим защитникам из далекой России, они обступают бойцов и радуются возможности сфотографироваться с ними.
На гуманитарных мероприятиях, где раздаются продуктовые наборы, присутствуют и российские военные медики. Врачи и медсестры ежедневно проводят осмотры и оказывают необходимую помощь нуждающимся в полевом госпитале, который вы можете увидеть на первом фото под текстом.
Специальный полевой госпиталь теперь находится под защитой перекрытий для избежания риска ракетных и минометных обстрелов со стороны боевиков.
Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил России привлекаются для охраны гуманитарных грузов и иных мероприятий Центра по примирению враждующих сторон, а также для иных задач в интересах российского воинского контингента в Сирии.
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Командующий войсками коалиции США рассказал, когда освободят Мосул и Ракку
На освобождение сирийской Ракки и иракского Мосула и ликвидацию остатков террористической группировки ИГИЛ* уйдет два года, считает генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции во главе с США.
Однако Таунсенд в интервью изданию Daily Beast не назвал точных сроков окончательной победы над боевиками ИГИЛ в Сирии и Ираке. Он также отметил прогресс, который демонстрируют иракские войска во время противостояния боевикам. По словам американского командующего, военные Ирака осваивают ведение боя с использованием танков в городских условиях.
Таунсенд, как отмечает издание, также сделал необычное для командующего силами США заявление в отношении шиитского ополчения, поддерживаемого Ираном. По его словам, ополченцы были «весьма дисциплинированными» союзниками с того момента, как он прибыл в Ирак.
Таундсенд отметил заметный прогресс в наступлении на город Тель-Афар (провинция Найнава, расположен в 50 километрах к западу от Мосула), осуществляемом Шиитским народным ополчением (арабское название — «Аль-Хашд аш-Шааби).
Ракка считается «столицей» боевиков ИГИЛ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году.
В настоящее время силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию Ракки и ее освобождению.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского военного инструктора сообщило, что иракские силы в ближайшие дни начнут новую фазу операции по освобождению Мосула, где операция продолжается с октября при участии военных, курдских сил пешмерга и коалиции во главе с США.
* запрещенная в РФ террористическая группировка
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