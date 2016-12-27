Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 декабря 2016

Как сообщалось, 18 декабря боевики сорвали договоренности по выводу мирных жителей из селений Фуаа и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

Мятежники вероломно атаковали колонну автотранспорта для эвакуации больных и раненых. Дотла сожжено 7 автобусов, убит один из водителей сотрудника Сирийского общества Красного Полумесяца. По информации сирийской разведки, за подлой выходкой стоит некая группировка «Сирийский исламский фронт»

Население шиитских поселков в течение двух лет находилось в осаде террористов. Тех самых, которых на Западе именуют «умеренной оппозицией».

«Оппозиционеры» издевались над людьми, обстреливали, морили их голодом. Дети испытывали недостаток в пресной воде и нуждались в медикаментах.

Наконец, когда договоренность о вывозе 1,2 тысяч человек была достигнута, и первая колонна техники попыталась прорваться к осажденным, на нее напали.

Изверги не только жгли автобусы, но и убили одного из водителей — сотрудника Сирийского общества Красного Полумесяца. Еще один водитель оказался тяжело раненным. «Борцы за демократию» прыгали на фоне горящих машин с криками «аллах акбар», утверждая, что поступят так со всеми, кто попытается эвакуировать «шиитских свиней».

«Сирийский исламский фронт» и возмездие

По информации, поступившей от представителей сирийской разведки, ответственность за содеянное осмелилась взять на себя некая группировка «Джебхат аль-Ислам ас-сури» в переводе с арабского «Сирийский исламский фронт» (СИФ).

Сегодня СИФ представляет собой коалицию порядка 11 исламистских группировок, образованной в декабре 4 года назад. Одним из ее основателем являлся Захран Аллюш, отец которого был известным ваххабитским проповедником в Саудовской Аравии. Сирийский суннитский салафитский фанатик, закончивший университет в Дамаске, в своих видео он нередко оскорблял алавитов, называя их кафирами («неверными») и вероотступниками.

В 2011 году Аллюш сколотил группировку Лива аль-Ислам, позже переименованную в «Джейш Аль-Ислам» (Исламский Фронт). Бригада во главе этого отморозка действовала в восточных пригородах Дамаска, а после объединения мелких группировок исламистов в «Сирийский исламский фронт», обозначила свое присутствие в провинциях Дамаск, Дераа, Сувейда и Алеппо.

Есть информация, что именно боевики Аллюша осуществили 18 июля 2012 года теракт в здании министерства обороны Сирии. Кроме того, СИФ под управлением Аллюша несет и ответственность за проведение этнических чисток в алавитском селении Адра. В захваченном селении боевики устроили резню местных жителей, якобы связанных с алавитским режимом.

Если поначалу предполагалось, что объединенная структура будет контролировать почти 30 тыс. боевиков, то в ноябре 2013 года Аллюш и, командующий бригадой «Ахрар аш-Шам» Хасан Аббуд заявили о слиянии подчиненных им группировок. Только последняя по разным оценкам насчитывала порядка 10–20 тысяч боевиков.

Вот наиболее крупные бандформирования, которые вошли в состав новой структуры СИФа: «Лиуа ат-Таухид», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Лиуа аль-Хак», «Суккур аш-Шам», «Ан-сар-аш-Шам» и «Курдский исламский фронт».

Примерно в это же время появился устав СИФ, регламентирующий деятельность нового подразделения. Первой целью его значится свержение режима Башара Асада и обеспечение безопасности на территории «родной Сирии».

«Наш подход демонстрирует центризм и умеренность. Он далек от религиозного фанатизма и отклонения от вероучения и действий», — гласит один из пунктов свода законов группировки.

Здесь же еще один пункт: «Справедливость и правосудие являются основой отношений с не мусульманами. Различия в религии не являются оправданием для несправедливости в отношении других лиц».

Террористы никогда не сомневаются в правильности своих действий, даже когда их мерзкие выходки противоречат собственным канонам и прописным истинам. Возможно, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, организаторам кровавых сцен причиталось щедрое вознаграждение: «справедливость и правосудие» вершилось боевиками СИФ за счет финансовых средств Саудовской Аравии. А Эр-Рияд, в свою очередь, уже много лет ведет борьбу с Дамаском за региональное влияние на Ближнем Востоке.

Во-вторых, подопечные КСА чересчур уверены в своей безнаказанности, наивно полагая, что содеянное сойдет с рук. Действия террористов отличаются демонстрацией наглости и дерзости, как бы подчеркивающими, что они обладатели индульгенции на противоправные действия.

Между тем, это не совсем так.

Захран Аллюш объявил войну России и был ликвидирован 25 декабря 2015 года в результате ракетного авиаудара ВКС РФ по собранию лидеров оппозиционных группировок в восточном пригороде Дамаска.

Его ближайший единомышленник Хасан Аббуд умер при теракте, осуществленного 10 сентября 2014 года террористом-смертником.

Как сообщала «Русская Весна», в последнее время в Идлибе наблюдается волна покушений со стороны неизвестных на лидеров бандформирований. Также уничтожаются базы террористов и их блокпосты.

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Заслуженная кара ожидает и пособников террористов, устроивших подлую диверсию. Вне всяких сомнений террористов, которые сожгли автобусы для эвакуации невинных жителей Фуаа и Кафер-Хая, ожидает залуженное возмездие. Правительство Сирии не успокоятся пока не уничтожит кровавых палачей за преступления против человечности.

По материалам доклада МГИМО МИД России