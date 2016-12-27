Исследователи сбились с ног, потратили много денег и времени на экспедиции, износили кучу сапог и сбили все подметки, лазая по Тибету, но не могут найти Шамбалу т.к. в поисках следуют ошибочной логике. Они безосновательно полагают, что мифы о Шамбале повествуют о местных событиях.

Тибетская религия Юнгдрунг Бон (коренная религия Тибета) указывает, что райская страна находится на краю северо–запада от горы Кайлас, и называет её «Олмо Лунг Ринг», утверждая, что эта священная земля входит в состав огромного царства, которое занимало и занимает северную треть Евразии. Буддизм называет райскую страну – Шамбала. Шамбала описана как Спрятанное Королевство Севера (Hidden Kingdom of the North); в Тибете Шамбалу называют «Чанг–Шамбала», что в переводе означает: «Северная Шамбала».

Николай Рерих, путешествовавший по Центральной Азии в 1924—28 годах, заявлял, что лично слышал бесчисленные истории о Шамбале. На основе религиозно-философского учения Рерихов возникло новое религиозное движение Агни-Йога (Живая Этика), имеющее в качестве одной из своих важнейших основ почитание Шамбалы.

В своих письмах Елена Рерих называла Шамбалу Твердыней Великого Знания и Света, существующей «с незапамятных времён и стоящей на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий». Так же как и Елена Блаватская, Елена Рерих говорила о связи с Шамбалой всех Великих Учителей, которых она также называла Махатмами или Белыми Братьями.

По легенде, в пещерах Шамбалы покоятся тела прародителей всего (цивилизованного. Авт.) человечества. Читайте: «В месте сложения борейской, бореальной, ностратической, а позже индоевропейской языковой семьи, в дольменах и мегалитических храмах времен неолита, энеолита, ранней бронзы и раннего железа покоятся останки великих учителей, построивших цивилизацию, в которой мы живем по настоящее время».

«Великая Шамбала находится далеко за океаном. … Лишь в некоторых местах, на Крайнем Севере, вы можете различить сияющие лучи Шамбалы. … Не говори мне только о небесной Шамбале, но не говори и о земной; потому что ты, так же как и я, знаешь, что земная Шамбала связана с небесной. И именно в этом месте объединяются два мира». Эти слова Николай Рерих услышал от одного тибетского ламы.

Обратим внимание на слова – страна «за Океаном». А это, случайно, не тот ли Океан, что упоминается в греческих мифах, как «река Океан» в Гиперборее? Это не тот ли Океан, что в славянских сказках выведен как Море-Океан? Это не тот ли Океан, из которого поднялся Татенен-Птах, первичный холм, отец всех богов и цивилизатор из египетской мифологии? Это не тот ли Океан из скандинавской (северогерманской) мифологии, в который упал убитый сыновьями бога Бора (борейцами?) первочеловек Имир и превратился в гору? Это не тот ли Первичный Океан из индийской мифологии, где на острове одноногий козел? разделяет Небо (духовный мир) и Землю (материальный мир)? Читайте: «где в поселении прааркаимского типа на излучине реки Океан с прорытым каналом (острове) молятся на меч с навершием в форме головы козла, воткнутый в землю». Несколько подобных мечей украшают экспозицию исторического музея в Москве.

Мифы о Шамбале пришли в Тибет из Индии с идеями Буддизма и были дополнены там собственными мифами об изначальной земле. А первоначально концепция Шамбалы была частью классического индуизма и связывалась в Махабхарате с местом рождения Калки, будущей аватары Вишну. Впоследствии она была переосмыслена в Махаяне.

В Махабхарате (Question book-4.svg) Самбхала — мифическая деревня (селение) в изначальной земле индоариев (индоевропейцев). В древнеиндийском эпическом сказании, записанном вскоре после исхода из места сложения индоевропейской языковой семьи и разделения ариев на ираноариев и индоариев, книге третьей Араньякапарве (Лесная книга) в главе 188 (188:90 – 91) «Сказания о беседах Маркандеи»: «Час пробьет, и появится дваждырожденный по имени Калки Вишнуяшас, наделенный великою силой, умом и могуществом. Явится он на свет в достойной брахманской семье в деревне Самбхала и силою духа возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцири. Этот царь, побеждающий дхармой, примет верховную власть и внесет покой в мятущийся мир. Сверкающий брахман, высокий помыслами, явившись (миру), положит конец разрушению. Так всеобщая гибель станет началом (новой) юги. Этот дваждырожденный вместе с брахманами уничтожит разбежавшиеся повсюду жалкие шайки млеччхов». Ориентиром для обнаружения Самбхалы-Шамбалы служит гора Меру, располагающаяся в горах на землях прародины индоариев – индоевропейцев.

Только впоследствии это пророчество включается буддистскую философию некоторыми буддийскими школами. Здесь Самбхала уже Шамбала, и не просто селение, а уже чудесная страна. Место нахождения Шамбалы из изначальной земли, из места исхода индоариев-индоевропейцев исследователями мифов переносится в Тибет. При этом они руководствуются такой логикой: «Тибетская мифология может повествовать только о местных событиях, но никак не может упоминать о самом ярком событии в истории всего человечества. Тибетская мифология не может говорить о первичном очаге культурогенеза, о событиях великой неолитической революции, о построении цивилизации в изначальной земле, в месте проживания броейской (бореальной, ностратической) языковой макросемьи». Но даже в средневековых тибетских текстах утверждается, что Шамбала и окрестности мифической горы Меру – это одно и то же место.

По другой легенде Шамбала была царством в Азии. Её царь Сучандра побывал в Индии, чтобы приобрести знание. Будда Шакьямуни, во время странствий, перед созданием мировой религии, побывал на горе Меру, в Шамбале. Поэтому Будду Шакьямуни на мандалах (в другой транскрипции – мандарах. От названия одной из вершин Меру – Мандара) изображали сидящим в центре, на горе Меру.

После мусульманского вторжения в Среднюю Азию в IX веке, северное царство Шамбалы сделалось невидимым для человеческих глаз из Индии и Тибета. Только чистые сердцем могут найти к ней дорогу.

Согласно легендам о Шамбале, при 25-м царе Шамбалы Кулика Рудра-чакрине (тиб. Ригдэн Джапо) произойдёт великая битва между силами добра, воинством Шамбалы и силами зла. Поэтому на буддийских картинах (танках, мандалах-мандарах), посвящённых Шамбале, всегда изображена битва Ригден Джапо с врагами Учения. Причём эта битва символически означает победу мудрости над невежеством, духовности над косностью, самоотверженности над эгоизмом. После победы царя Шамбалы наступит новая эпоха духовно-нравственного и культурного рассвета.

Итак, в месте сложения (не записи, а сложения) мифов Махабхараты, записанных позже в Индии, но повествующих о событиях в месте оформления индоевропейской языковой семьи, выделившейся из ностратической (бореальной, борейской) макросемьи, рядом с Мировой горой Меру находилось поселение Самбхала.

В Махабхарате «к железной вершине Меру привязана полярная звезда». В связи с мировой горой Меру упоминается железо. Т.е люди, проживавшие в Шамбале были уже знакомы с металлургией железа. В этом поселении жили представители общности, много сделавшей для эволюции человека и становления цивилизации. В дальнейшем миф был заимствован из индийской мифологи и сохранен тибетцами. У горных народов, ограниченных в социальных контактах, мифы и архаизмы (слова праязыка), «консервируются», сохраняются на длительное время.

Тибетцы стали называть поселение Самбхала – страна Шамбала. Это место наделяют экологической особостью и исключительностью. Здесь Небо соединяется с Землей, т.е. человек особенно эффективно общается с Богом и духовным миром. Возможно, гора Меру и её окрестности являются местом силы, аномальной зоной. Возможно, это природный психотронный генератор, усилитель интуитивного мышления. Тогда, неолитическая революция (построение цивилизации) произошла в неслучайном месте.

В русском языке 38% корневых совпадений с санскритом, на котором записаны Ригведа и Махабхарата. У нас есть родственное слово «мера», одно из значений которого – средство для осуществления чего-нибудь, средство для исполнения желаний. Например – принять меры – использовать средства для исполнения желаний. Именно таким качеством древние люди наделяли гору Меру и её окрестности – Самбхалу, Шамбалу. Они считали, что Шамбала и гора Меру исполняют самые сокровенные желания человека.

В месте сложения индоевропейской языковой семьи, месте исхода индоариев, в междуречье Волги, с ее уральскими притоками и землями на берегах реки Урал есть только одни горы – Уральские. Вот на этих-то горах и следует искать Шамбалу. А поможет в поисках ориентир – гора Меру.

Про гору Меру мы знаем не так уж и мало. Это водораздельная гора у истоков самых великих рек материка Евразия (водораздел Обь-Иртышского и Волго-Камского бассейнов). Склоны Меру, как сказано в Махабхарате, сверкают на солнце самоцветами. И это следует понимать буквально! Но даже на Урале далеко не каждая гора сверкает на солнце самоцветами. Однако, как минимум, одну такую гору я могу назвать. На ее склонах стоял дом, где прошло мое детство. Нашим обычным детским развлечением было пойти на гору с гвоздиком и наковырять для игры гранатовых зерен всех расцветок. Или пойти по руслу горного ручья и насобирать кристаллов горного хрусталя. В детстве я считал, что все горы такие… Оказалось, что это не так.

Рядом с горой, менее чем в одном дне пешего пути располагается, сотворенное Брахмой первым, волшебное озеро Манас (Манасаровара) с эпитетом Анаватапта, воды которого способны исцелить любую болезнь. Манас – в переводе означает «Мысль», «Сознание». Значит, на берегах озера справляли религиозные обряды и имеются культовые площадки и культовые сооружения – храмы времен неолита. Анаватапта – в переводе означает «Ненагреваемое». Значит, другие горные озера в этой местности летом нагреваются, а именно это озеро, по каким-то причинам, летом остается холодным.

Гора Меру имеет форму трезубца. Именно поэтому бога Шиву изображают с трезубцем в руке. Меру имеет три вершины, на которых живут верховные боги индийского пантеона – тримурти: Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель. Два из них вполне опознаваемы. На латинице имена Шива и Вишну прописаны так: SIVA и VISNU. SIVA=SIМА=ЗИМА, разрушительное время года. Возможно, кто-то, когда-то и зачем-то исправлял в письменных источниках латинскую «V» на «М». А VISNU=VISNa=ВЕСНА, тоже время года. И здесь латинская «u» исправлена на «а». Да и понятно, как индоевропейский бог Овсень стал Осенью.

Памятуя о 38% корневых совпадений с санскритом в русском языке, несложно опознать бога Вишну в растении «вишня». Значит, в лесах Самбхалы-Шамбалы должна произрастать дикая вишня (жители Челябинской области, Южного Урала хорошо меня понимают). Варенье из удивительно ароматной дикой вишни (нектар!) было моим любимым лакомством в детстве. Поверьте, не в каждом лесу произрастает дикая вишня.

Вспомним и о связи горы Меру с железом. И о том, что самые древние орудия труда из железа найдены археологами именно на Южном Урале. Датируются концом 4го началом 3го тысячелетия до нашей эры! Там же обнаружены первые биметаллические сварные орудия труда (Вы только представьте себе уровень развития техники в этом регионе в конце 4 тысячелетия до н.э.!) с рабочей поверхностью из железа и наварной основной частью из мышьяковистой бронзы. (Археология: Учебник – М.; Издательство Московского университета, 2012. – Стр.274). Из железа на Южном Урале делали в то время тесла, долота и др. орудия труда.

А еще припомним, что Махабхарата – это битва (от простонародного слова махаться – драться) Бхарат и что основной ударной силой их армий были колесницы. Что Кришна в Махабхарате был колесничим у принца Арджуны. А самое древнее колесо со спицами и колесница на планете Земля найдены в захоронении на Южном Урале, раскоп Синташта-2. Чтобы изобрести колесницу, человек должен иметь высочайший, передовой для того времени уровень развития ремесел, высокоразвитые навыки деревообработки и металлургии, для изготовления металлических втулок колеса.

Припомним и то, где были одомашнены лошади из Махабхараты. По данным палеозоологов, археологов и генетиков это Батайская культура Северного Казахстана и Южного Урала.

Под все вышеперечисленные описания в мифах горы Меру и волшебного озера Манас с совпадением в мельчайших подробностях подходят только горный массив Уреньга (рукоятка трезубца) с трезубцем Таганая и озеро Тургояк на Южном Урале. Мне возразят, указав, что Манасаравара (озеро Манас) находится вблизи от горы Кайлас в Тибете. Но это всего лишь перенос великого названия на новое место в более позднее время. Например, на Южном Урале, в Нагайбакском районе Челябинской области есть деревня Париж. Это вовсе не значит, что название столицы Франции произошло именно отсюда.

Самбхала (Шамбала) имеет родственные слова, например – Вальхалла, с общим корнем «халла». А в английском языке тоже есть родственное слово «Холл», одно из значений которого – чертог. И это еще одно указание на общие индоевропейские корни. Значит, легенда о Самбхале (Шамбале) сложилась до расхождения индоевропейцев из изначальной земли. Искать этот чертог следует на землях в окрестностях Мировой горы Меру (Уреньга-Таганай). А более вероятно, между горой Меру и волшебным озером Манас (озеро Тургояк), легко опознаваемым по их описаниям в Махабхарате, на Южном Урале.

То, что вода этого озера исцеляет все болезни в древних религиозных обрядах, возможно, не так уж далеко от истины. Во всяком случае, на столе у президента России Ельцина Б.Н. стояла бутылка минеральной воды из глубин именно этого озера. Возможно, именно это позволяло ему в последние годы своей жизни выдерживать невероятные физические и психические нагрузки, при его серьезнейшем сердечном заболевании.

Страна Шамбала найдена. Селение Самбхала найдут археологи в указанном месте.