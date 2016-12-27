Секретные проекты. Боевые животные на вооружении армии

О самых секретных проектах 20-го столетия - боевых дельфинах, тюленях и котиках, использовании перелетных птиц для наведения ракет, фантастических проектах использовании летучих мышей, улиток. Как и о новом направлении в науке - управляемых биотехнологиях, на которые развитые страны тратятся ежегодно сотни миллионов долларов. Да и проекты самые невероятные - крысы и свиньи саперы, насекомые шпионы, пчелы натасканные на "пояса шахидов", обо всем этом наш фильм.