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Секретные проекты. Боевые животные на вооружении армии

11:50. 27 декабря 2016 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

О самых секретных проектах 20-го столетия - боевых дельфинах, тюленях и котиках, использовании перелетных птиц для наведения ракет, фантастических проектах использовании летучих мышей, улиток. Как и о новом направлении в науке - управляемых биотехнологиях, на которые развитые страны тратятся ежегодно сотни миллионов долларов. Да и проекты самые невероятные - крысы и свиньи саперы, насекомые шпионы, пчелы натасканные на "пояса шахидов", обо всем этом наш фильм.

Метки: биотехнологии, Вооружённые силы России
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