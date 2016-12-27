Почему каждому из нас нужно есть шоколад Главные целебные свойства любимого лакомства

Ну что за Новый год без подарков? Каждый ребенок, даже бывший, твердо знает, что самый лучший зимний праздник не наступит, пока добряк Дед Мороз не одарит из своего бездонного мешка всех на свете, исполняя самые заветные мечты. И ничто так не поднимает настроение, создавая ощущение волшебства и чуда, как шоколад — самый желанный и доступный, согласно статистике, символ наступающего года. Этой традиции уже не одна сотня лет.

Настоящая шоколадомания

Вкусными петушками, зайчиками и медведями украшают дома, их ставят на стол, пекут новогодние шоколадные торты, кексы, печенья, - угощение льется рекой! Во многих странах существует обычай делать «съедобные» елки — украшения из марципанов, конфеты в ярких обертках, сияющие леденцы соседствуют с шарами и гирляндами. Съесть и загадать желание, которое обязательно сбудется, и пожелать друг другу удачи, и признаться в любви…

В наше время «шоколадомания» вышла уже далеко за пределы праздничного стола — шоколадные массажи и обертывания, например, прочно входят в неофициальный рейтинг самых желанных подарков. Большой популярностью пользуются даже пикантные презенты типа шоколадных трусиков и не только.

В чем же секрет такой народной любви? Опытным путем установлено (и наука это подтвердила), что вкусная шоколадка, как и спорт или секс с любимым человеком, музыка, которая нравится, новые яркие впечатления естественным образом повышает уровень эндорфинов в крови — они-то и улучшают настроение и все самочувствие в целом. Как будто витамин радости проглотил!

А одно из независимых исследований показало, что мужчины, особенно пожилые, которые ели шоколад, находились в лучшей физической форме, были более оптимистичны и выше оценивали собственное благополучие. Реже страдали от депрессий и одиночества. И главное — были полны планов на будущее.

Кстати, из истории мы знаем, что очень долго шоколад употреблялся исключительно в жидком виде. И у древних народов, освоивших непростую технологию его изготовления из местных какао-бобов, считался священным. Под его целебным влиянием даже раны у воинов начинали заживать быстрее. Возможно, не последнюю роль играла тут и высокая себестоимость «волшебного» напитка. Ведь для производства всего одного килограмма шоколада индейцам требовалось не менее 500 какао-бобов, в то время как за 100 какао-бобов, например, можно было купить целого раба!

Один из первых производителей шоколадных плиток, англичанин Джон Кэдбери, как гласит легенда, придумал их, чтобы с помощью маленьких недорогих шоколадок бороться с чрезмерным пристрастием к пиву у местных землевладельцев. Но если пиво пить упрямые англичане все равно меньше не стали, то популярность шоколада очень быстро взлетела до небес.

Средство от всех болезней

Темный и белый, молочный, обволакивающий своей сладостью и строгий по вкусу, почти горький… Не секрет, что сегодня особенно ценятся вкусовые и медицинские качества именно темных сортов шоколада. Это и понятно. Вещество-спазмолитик теобромин, присутствующий в какао-бобах, естественным образом помогает при спазмах сосудов сердца или головного мозга, оказывает мочегонное действие при отеках. Темный шоколад препятствует образованию тромбов. Некоторые медики увидели в нем даже панацею от атеросклероза. Якобы содержащиеся в шоколаде эфирные масла не позволяют холестерину закрепляться на стенках сосудов.

Считается, что 45 граммов шоколада в сутки — отличная профилактика инфаркта. Ученые из Каролинского института в Стокгольме в течение 10 лет наблюдали за состоянием здоровья 33 тысяч шведов. Их вывод — шоколад не только нормализует артериальное давление, но и укрепляет костную ткань.

Ну а как же аллергия и большое количество калорий, спросите вы. Конечно, слишком много счастья тоже может оказаться чрезмерной нагрузкой. И чтобы даже мыслей не возникало о возможном ожирении и тем более диабете, определена норма для здорового взрослого человека — не более 60 граммов шоколада в сутки. У детей все еще строже — ребенку старше трех лет рекомендуют давать не более 20−30 граммов (если нет аллергических высыпаний на коже), а до 3-х лет вообще советуют ограничить меню, заменив шоколад (чтобы не перевозбуждать ребенка) на зефир или пастилу. Так что дело тут совсем даже не в возможном кариесе - ребенку нужно будет есть шоколадки (в отличие от других сладостей) слишком часто и больших количествах, чтобы он появился. В состав шоколада даже входит асептическое вещество, подавляющее действие вредоносных бактерий в ротовой полости.

И, кстати, аллергия на шоколад — также довольно редкое явление, чаще бывает аллергия на различные добавки к нему. Так что чем меньше будет в составе различных наполнителей, ароматизаторов и тому подобного «гарнира» — тем вкуснее и лучше будет наш шоколадный рай. И здоровее. И поэтому выбирая шоколад к празднику, не поленитесь внимательно изучить этикетку. В хорошем качественном шоколаде, например, обязательный элемент — какао тертое — не может быть заменен на какао порошок. Также стоит знать, что седоватый налет на шоколадке — это не признак того, что он испортился, а скорее результат неправильного хранения. Так ведет себя только натуральный шоколад, а не шоколадная или сладкая плитка.

Хранить сладость нельзя в холодильнике, иначе она покроется «сахарным инеем». Перемерзший шоколад будет горчить и скрипеть на зубах.

Интересные факты:

— Шоколад плавится при температуре, которая лишь немного ниже температуры тела. Именно поэтому шоколад так легко тает во рту;

— Легендарная фаворитка Людовика XV — Мадам де Помпадур, была известной любительницей шоколада и использовала его для лечения в самой интимной сфере;

— Калорийность шоколада на 100 граммов продукта: — черный шоколад — 539 ккал; молочный шоколад — 554 ккал; белый шоколад — 539 ккал;

— В одной плитке шоколада кофеина содержится всего около 30 мг. А вот в чашке кофе — целых 180 мг.