Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2016
- 08:36 Георгий Тука заявил об осуждении торговой блокады ДНР и ЛНР.
- 06:30 Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма.
- 03:30 Неожиданно: Украина экспортировала улиток всемеро больше, чем сала (ИНФОГРАФИКА).
- 00:42 Конец “альтруистического” проекта.
Георгий Тука заявил об осуждении торговой блокады ДНР и ЛНР
Замминистра Украины “по делам оккупированных территорий” Георгий Тука заявил, что решение членов добровольческих батальонов начать блокаду торговли с неподконтрольными Киеву районами Донбасса не согласовано с украинскими властями и в случае активных действий организаторов акции “они получат соответствующую оценку правоохранителей”.
— написал Тука на своей странице в Facebook.
Он добавил, что не поддерживает идею торговой блокады Донбасса еще и потому, что “у него не вызывают доверия организаторы этой акции”. Тука уверен, что эта инициатива “имеет своих режиссеров из числа тех, кто именует себя “политиками”, — грязных пройдох”. Также замминистра заявил, что не верит в успех давления на власти ДНР и ЛНР таким способом.
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Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма
МИД РФ запросил украинскую сторону о передаче 17 заключенных граждан Украины, отбывающих наказание в Крыму, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В ближайших наших планах рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые сегодня находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах РФ. Для этого проделана определенная работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек», — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости по телефону.
Омбудсмен также сообщила, что обратилась к Лутковской с просьбой «оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые сегодня содержатся в местах лишения свободы на территории Украины».
«Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайне мере, мы имеем для этого решимость и взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины, считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами.
Мы, не вдаваясь в политику, считая, что уполномоченные по правам человека должны работать, как врачи, без границ», — добавила Москалькова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Неожиданно: Украина экспортировала улиток всемеро больше, чем сала (ИНФОГРАФИКА)
В 2013 году Украина экспортировала 3 тонны моллюсков, в 2014 — 58 тонн, в 2015 — 260 тонн, а за первые 10 месяцев этого года экспортировано 347 тонн, сказано в сообщении УКАБ.
Отмечается, что за 10 месяцев этого года за границу было поставлено только 51 тонна украинского сала, а баранины — 9 тонн.
«Украинских моллюсков покупают пока только две страны Румыния (25 процентов) и Литва (75 процентов), их доля может меняться на противоположную через небольшие экспортные объемы», — говорится в сообщении.
Украинские улитки завозятся как сырье, которое в среднем стоит в 5 раз дешевле готового продукта. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 доллар за кг.
В у эти страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долларов за кг из Румынии и 5,5 долларов за кг из Литвы.
Конечными странами потребителями отечественных моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша.
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Конец “альтруистического” проекта
"Альтруизма" хватило примерно на 2,5 года. Конец "украинского ответа RT" занятно совпал с рейдерским захватом "Приват-Банка".
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