Миллиарды Чубайсу за управление Роснано

На ресурсе RuPosters вышла исчерпывающая, объёмная статья-расследование о том, что происходит с колоссальными деньгами, выделяемыми для Роснано. Предлагаю её вашему вниманию. В ней представлены все необходимые факты для понимания того, чтоы происходит в этой компании под руководством А.Б.Чубайса.

Источник: RuPosters @ Илья Ремесло

Накануне стало известно, что российское правительство предоставило «Роснано» государственные гарантии на сумму 35,5 млрд рублей. За месяц до этого глава компании Анатолий Чубайс уверял президента, что казенных средств больше не потребуется: «На сегодняшний день за счет возвратов, выходов из проектов мы уже работаем в режиме, когда мы даже не ставим вопрос об ассигнованиях бюджета». Юрист Илья Ремесло показывает, на что идут бюджетные миллиарды «Роснано» и каким образом одноименная компания Анатолия Чубайса получила контракт на управление российской наноиндустрией.

В первой части расследования по компании Чубайса, от которого, по некоторым сведениям, руководство организации пришло в бешенство, мы разобрали деятельность, финансы и траты АО «Роснано». По итогам громкой публикации Минэкономразвития и Генпрокуратура обязали «Роснано» отчитаться по заданным мной вопросам, что повлеклобурную реакцию «наноменеджеров» и обещания подать на меня в суд.

Пока доблестные менеджеры готовят иск, я продолжу.

За последние месяцы удалось обнаружить ещё более любопытные факты, касающиеся ООО «Управляющая компания Роснано». Ее возглавляет Анатолий Чубайс, которому также принадлежит доля в компании. Именно эта организация управляет АО «Роснано» за скромное вознаграждение – 19 миллиардов за 5 лет, то есть около 4 миллиардов рублей в год.

Каким образом управляющая компания получила право управления, куда тратятся эти огромные деньги – до сих пор было тайной. УК «Роснано», в отличие от управляемой ею компании, не публикует официальных отчетов о своей деятельности. Финансовые показатели отсутствуют даже в платных базах, так что информацию приходилось добывать по крупицам из разных источников.

Поиск документов

Перед началом расследования я, как добросовестный автор, запросил у «Роснано» документы, относящиеся к деятельности компании:

Из ответа следовало, что на сайте «Роснано» я могу ознакомиться с отчетами управляющей компании. Однако на сайте размещены только отчеты АО «Роснано», а не УК. Благодаря почти идентичным названиям легко запутать любого человека извне. Учитывая явное нежелание «Роснано» содействовать расследованию, мне пришлось добывать информацию самостоятельно.

Результаты превзошли все возможные ожидания.

Решение на 19 миллиардов

Начнем с того, как УК «Роснано» получила право управления основной компанией Чубайса. Для начала отмечу, что согласно законодательству, любые сделки с участием госкомпаний возможны только в рамках конкурса (госзакупок). Закон обязывает госкомпании проводить конкурсную процедуру, чтобы выбрать наиболее выгодное соотношение цена/качество услуги. Как выглядел конкурс в случае с «Роснано»:

Закупка у единственного участника, никаких других претендентов, никакого снижения цены, экономического обоснования. Перед вами «прозрачная закупка» стоимостью 19 миллиардов. Как это было оформлено документально?

В моем распоряжении имеется оригинал протокола закупочной комиссии «Роснано» с живыми подписями ответственных лиц (полный документ по ссылке), с легкой руки которой компания Чубайса получила право на управление:

Для передачи права на управление Роснано оказалось достаточно ещё одной «прозрачной процедуры» – голосования восьми человек закупочной комиссии.

Обратите внимание: имеется ссылка на пункт 18.12 Регламента закупочной деятельности, разработанного самим АО «Роснано». Вы удивитесь, но этот пункт официально разрешает компании не проводить конкурсные процедуры в случае, если проводится закупка у «своей» компании, т.е. созданной самой АО «Роснано».

Все гениальное просто:

1) Включаем пункт о непроведении конкурса для участника – своей компании в Регламент закупок;

2) Создаем свою управляющую компанию;

3) Отдаем ей право управления за 5 миллиардов в год без конкурса.

Профит: получаем право бесконтрольно и безотчетно тратить бюджетные миллиарды через УК «Роснано». Пусть общественность и дальше читает отчеты АО «Роснано» о великих прибылях, пока деньги будут осваиваться УК «Роснано» без какой-либо отчетности и постороннего внимания.

Зарплата и бонусы наноменеджеров

На что можно потратить 5 миллиардов в год?

Основной статьей расходов УК «Роснано» является зарплата сотрудников, которая включает в себя разнообразные бонусы – даже право на приобретение долей в уставном капитале компании.

Все это очень напоминает социалистические «народные предприятия», в которых работники сами являются хозяевами компании и всячески благоденствуют. Особенно такой «рыночный подход» хорошо смотрится в период кризиса. Членство в КПСС и учеба в советском экономическом вузе оставили неизгладимый отпечаток на Анатолии Чубайсе.

Как вы можете догадаться, сведения о зарплатах топ-менеджмента УК «Роснано» – тайна за семью печатями. Чубайс, являясь руководителем госкомпании, не обязан раскрывать свой доход. Согласно закону, такая обязанность есть у руководителей госкомпаний и корпораций, на 100% принадлежащих государству.

Однако ООО «УК Роснано» принадлежит государству только на 99%, а 1% принадлежит самому Чубайсу. Удобно? Удобно.

3,7 миллиарда на текущую деятельность

Но вернемся к управляющей компании. Большая часть выделяемых им денег (3,7 миллиардов рублей) ушла на разнообразные закупки. Подчеркну – не расходы на строительство заводов или инвестиции. Это расходы на текущую деятельность.

Главная статья расходов – услуги, оказанные сторонними лицами в пользу УК «Роснано», на сумму 2,5 миллиарда.

Как в УК «Роснано» регламентируются госзакупки? Имеющийся закон №223-ФЗ позволяет госкомпаниям включать практически любые условия в свои регламенты закупок. Работает принцип «На каждое правило есть исключение».

Этим активно пользуется УК «Роснано» – разработанный ими регламент закупочной деятельности (полный текст) хоть и декларирует «открытость и конкурентность», но одновременно содержит огромное количество лазеек, позволяющих либо не проводить конкурс на закупку вообще, либо закупать необходимую услугу у единственного (заранее определенного) поставщика.

Запомним главное: общим правилом является приоритет конкурентных закупок, а закупки без конкурса допускаются лишь в чрезвычайных обстоятельствах.

Пиарщики и айтишники: победители несостоявшихся миллионных «конкурсов»

Какие особенности своей деятельности скрывает УК «Роснано»? Я проанализировал сотни госзакупок и представляю вашему вниманию наиболее крупные и любопытные.

Одной из основных затрат «Роснано» является пиар в Интернете, о чем свидетельствует большое количество соответствующих госзакупок. Порой ради славы приходится идти на жертвы. Как, например, в этом конкурсе за право сопровождать «Роснано» в соцсетях:

Посмотрите внимательно: закупка официально признана несостоявшейся – осталась лишь одна заявка, а с одной заявкой конкурса не бывает, и по идее процедура должна быть начата заново.

Но победитель все равно есть. Это знакомая нам по прошлому расследованию фирма «Социальные Сети» Дениса Терехова. Который, кстати, является близким товарищем Алексея Навального и Никиты Белых.

Очень удобная «безальтернативная» схема работы: отсеял двух неудобных претендентов на закупку, а с третьим, «своим», заключил договор – без проведения нового конкурса. Конкурентность и прозрачность в квадрате.

Агентство «Социальные Сети» предоставляет для «Роснано» и услуги по мониторингу упоминания заказчика в соцсетях. Для развития нанотехнологий Чубайсу не хватает главного – ему очень важно знать, что мы с вами о нем пишем.

Цена за несколько часов работы – всего-то полмиллиона рублей, и разумеется снова прямой закупкой у единственного поставщика, без конкурса.

Наивно было бы думать, что УК «Роснано» ограничится жалкими 9 миллионами на пиар в соцсетях. Еще одна аналогичная закупка – уже на 30 миллионов. Победила компания «Пически»:

В данном случае была использована схема запроса предложений, при которой заказчик выбирает из претендентов не по принципу аукциона, а того, кто заказчику кажется наиболее достойным. Поэтому и снижения начальной цены услуги не произошло.

Начальная цена контракта в 30 миллионов установлена произвольно – «потому что мы так решили».

Без конкурса были наняты и смежные специалисты в сфере IT: за работу сисадминов «Роснано» щедро заплатило более 100 миллионов рублей.

Юридические заключения за десятки миллионов

Неверным было бы сказать, что УК «Роснано» не работает, а занимается только продвижением в Интернете. Еще она служит хорошей кормушкой для западных юридических компаний.

В «Роснано» их настолько любят, что щедро раздают им заказы без конкурса. За год расходы на юристов и консультантов исчисляются сотнями миллионов рублей. Складывается впечатление, что своих юристов в компании просто нет, компания обращается к сторонним юристам по малейшему поводу. И почему-то практически всегда исполнителями оказываются дорогостоящие иностранные фирмы.

Вот например, фирма «Дентонс» получила 20 с лишним миллионов за… юридические консультации по всего одному вопросу.

Исходя из собственного опыта работы в юридическом консалтинге, поясню, много это или мало – 20 миллионов за разовые юруслуги.

Средняя стоимость сложной консультации у хорошего адвоката не превышает 100 000 рублей.

Стоимость работы самых дорогих юристов и адвокатов Москвы, обслуживающих западные компании (то есть живущих по западным расценкам), составляет в среднем полторы-две тысячи долларов за час работы. За особо сложную юридическую консультацию (в том числе по иностранному праву) выставляется счет в размере 10-20 тысяч долларов.

Получается, что цена услуг юристов Чубайса, нанятых без конкурса, выше на порядок. Что мешало провести открытый конкурс, чтобы снизить цену? Напомню ещё раз – согласно регламенту УК «Роснано», закупка без конкурса у единственного поставщика допускается лишь при чрезвычайных обстоятельствах.

«Роснано» против государства: офшорный финконсультант за 200 миллионов

Все эти шалости меркнут, когда эффективные менеджеры, наконец, приступают к своей основной работе – управлению нанотехнологиями.

Типичная закупка на 206 миллионов (!) за «инвестиционно-банковские услуги»:

Разумеется, все «прозрачно и конкурентно» – её тоже отдали без конкурса, единственному поставщику. Которым является… кипрский офшор Novomet Oil Services Holding Limited.

Видимо, в «Роснано» не в курсе, что деофшоризация является одним из важнейших направлений экономической политики государства. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон, которым запретил госзакупки у офшорных компаний.

Пока данный закон распространяется только на государственные органы, а не на госкомпании. Но тренд задан вполне очевидный: «Кто хочет хранить деньги где-то за рубежом — пожалуйста. Закон это не запрещает, но вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим».

Зная такую позицию президента, УК «Роснано» без проведения конкурса отдает офшору закупку на 200 с лишним миллионов рублей. Что это, если не пренебрежение позицией главы государства по принципиальному вопросу?

Интерес представляет и предмет сделки – действия, которые должен будет совершить офшор за огромное вознаграждение:

За эти безумные деньги офшор будет искать покупателя доли «Роснано»…в самом офшоре! Самый натуральный юридический бред.

Что помешало эффективным менеджерам самим продать акции, которые ранее были ими же куплены, и почему в очередной раз не был проведен полноценный конкурс – неизвестно.

Немного проливают свет на эту историю публикации СМИ. Речь идет о выходе «Роснано» из очередного сомнительного проекта по конструкции насосов, в который были вложены миллиарды рублей. Как сообщали СМИ, российские нефтяники раскритиковали эти «нанонасосы» за неэффективность.

Покупатель «нанонасосов» предсказуемо не нашелся. В результате компания Чубайса продлила сроки продажи пакета акций.

Ценности и корпоративная культура

Если вы думаете, что на этом закупки УК «Роснано» достигли дна, то глубоко заблуждаетесь.

Как солидная организация, компания Чубайса уделяет особое внимание ценностям и корпоративной культуре. Топ-менеджер «Роснано» знает, что главное – не результат (т.е. прибыль), а процесс управления. В этом процессе эффективные менеджеры устают, им становится скучно, и они решают развлечь себя чем-то необычным.

Заказ на «разработку ценностей Роснано» выглядит так:

Всего-то 5 с небольшим миллионов рублей – и компания Чубайса получила то, отсутствие чего мешает ей стать успешной компанией – ценности.

После разработки ценностей, было решено заняться всерьез корпоративной культурой и подтягиванием уровня квалификации работников. «Роснано» решило заказать тренинги на тему «Мотивация, потенциал и факторы риска в карьере».

Перечень работ по данной госзакупке радует глаз: тут есть и этические модели, и традиции компании. Одним словом, все то, без чего невозможно создание нанотехнологий.

Все это было бы смешно, если бы речь шла о средствах частной компании – нанимай хоть клоунов вместо менеджеров в офис, развлекайся как можешь за свои деньги.

Но здесь речь идет о забавах за государственный счет. Если в «Роснано» считается нормальным потратить 5 миллионов на «ценности», то что говорить о каких-то жалких корпоративах?

Почему бездействуют органы

Как я уже отмечал, закон о закупках госкомпаний сформулирован так, что дает огромное поле для злоупотреблений. Необходимо вводить жесткие ограничения на траты госкомпаний. Установить, что деньги могут тратиться исключительно на профильную деятельность. Ввести запрет на разбазаривание денег на иностранных юристов и прочие статьи расходов, которые можно импортозаместить.

Во-вторых, подавать жалобы на госзакупки госкомпаний имеют право лишь их участники – что также снижает возможности общественного контроля.

Напомню ещё раз, что речь идет не об отдельных недостатках в деятельности в целом успешной компании. «Роснано» понесла убытки от неэффективных проектов на 13 млрд руб, а Счетная палата признала половину всех проектов госкорпорации провальными.

Такое положение дел в УК «Роснано» будет оставаться неизменным ровно до тех пор, пока у государства не закончится терпение и не появится воля для пресечения финансового беспредела. Судя по последним обыскам и активизации уголовных дел в отношении покровителей компании, этот момент может быть близок как никогда.