Катастрофа Ту-154: что же произошло на борту? Предварительные мысли о трагедии под Сочи

Сейчас слишком рано делать заключения относительно того, что произошло с самолетом, но, поскольку меня попросили написать об этом, то вот мои собственные, личные предварительные мысли.

1. Механическая неисправность — маловероятно. Ту-154 — трехмоторный самолет, крайне крепкий зверь. Его послужной список сравним с большинством самолетов его времени, хоть он часто и использовался в экстремальных условиях, в которых самолеты других типов обычно не используются. Ту-154 уже набрал достаточную высоту для того, чтобы попытаться вернуться на базу или даже приводниться. Таким образом, катастрофа должна была быть мгновенной.

2. Некачественное топливо — маловероятно. Проблемы с топливом — всегда один главных подозрительных моментов в тех случаях, когда происходят катастрофы. Но если бы с двигателями внезапно случились какие-то внешние неполадки или даже произошел полный отказ, у пилотов было бы время, чтобы сообщить об этом. Кроме того, как и любой другой самолет, Ту-154 способен планировать и осуществлять маневрирование и при обездвиженных двигателях.

3. Столкновение с птицей — маловероятно. Я даже не думаю, что когда-нибудь вообще наблюдался случай одновременного отказа сразу трех двигателей по причине столкновения с птицами. Но даже если бы такое и могло произойти, команда сообщила бы об этом. А она этого не сделала. И, повторю, случай с рейсом Airways 1549 показал, что даже катастрофическое столкновение с птицей не помешало полностью загруженному самолету предпринять попытку приземлиться.

4. Ошибка пилота — в высшей степени маловероятно. Парни, пилотировавшие этот самолет, были чрезвычайно опытными. И хотя человеческая ошибка всегда возможна, происходит она в такой ситуации, когда о ней можно сообщить. Ту-154 — очень сложный для пилотирования самолет, и у него есть свои слабости, но они были очень хорошо знакомы российскому экипажу, а экипаж этот был очень опытным.

5. Ракета — маловероятно. У Ту-154 три двигателя, включая один, расположенный вверху хвостовой части фюзеляжа, и боеголовка ракеты из ПЗРК неспособна произвести взрыв такой силы, чтобы вывести из строя все три. Что же касается более крупных ракет, то необходимо учитывать, что российские вооруженные силы и службы безопасности плотно контролируют и побережье, и акваторию Черного моря. То есть подобраться достаточно близко к Сочи было бы и рискованно, и сложно.

6. Диверсия/взрыв — наиболее вероятно просто потому, что все остальные версии менее вероятны. Правда, это был военный самолет, безопасность которого, надо полагать, обеспечивалась на хорошем уровне. Но, увы, могу подтвердить из личного опыта, что, если ты выглядишь как русский и говоришь по-русски как местный, а также если ты ведешь себя правильно, то военные службы безопасности на тебя реагируют не так придирчиво, как надо бы. Однако, если ты говоришь с акцентом и выглядишь по-иному, и в это я включаю кавказский акцент и внешний вид уроженца Кавказа, преодолеть контроль вам будет намного труднее.

По всем этим причинам и даже несмотря на то, что сейчас еще очень рано делать выводы, предположение, к которому я склоняюсь, сводится к тому, что это был террористический акт, совершенный украинскими оперативниками. Я надеюсь, что я ошибаюсь, и что моя неправота будет доказана в течение следующих 24 часов (27 декабря, после написания статьи, в Минобороны сообщили, что признаков взрыва или пожара на борту Ту-154 не выявили — прим. ред.). Но в этот момент во времени эта версия кажется мне наиболее вероятным сценарием.

И еще одно. Эта трагедия действительно разрывает мое сердце. Погиб не только Ансамбль Александрова, но и два удивительных человека — Валерий Халилов и Доктор Лиза. Нет слов, которыми можно было бы выразить потерю этих людей для России. Вот почему я надеюсь и молюсь, что, несмотря на мою первоначальную реакцию, которую изложил, это не является террористическим нападением со стороны Украины потому, что, если окажется так, то последствия могут быть очень тяжелыми. Скоро мы должны будем узнать больше.

http://svpressa.ru/blogs/article/163341/