Главная » Политика

К чему приводит монополизм в Госдуме

10:16. 27 декабря 2016 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Партия «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Думе. Однако за прошедшие с момента начала работы обновленной Думы три месяца не было принято ни одного судьбоносного закона, ни одного законодательного решения для изменения развития нашей экономики. Вопрос о созыве Конституционного собрания, которое ТОЛЬКО и может менять важнейшие статьи Конституции, даже не поднимался. С 1993 года депутаты никак не могут принять закон о том, как оно… должно созываться! А если нет закона, то нет и созыва органа, а значит — не изменить текст многих важнейших статей Основного Закона.

Например, Статья 9, чья вторая часть гласит:  

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности».

Где здесь чёткое и ясное указание, что богатства недр принадлежат многонациональному народу России? Его нет. В предыдущих Конституциях такое указание было, а в варианте 1993 года «чудесным образом» исчезло. Надо вернуть, но для этого, согласно Конституции, надо созывать Конституционное собрание. Но «новая» Дума этот вопрос даже не поднимала!

Зато депутаты в трогательном единодушии увеличили дотации, которые партии, прошедшие в Думу должны получить от государства. Приняли другой закон, увеличив число своих ОПЛАЧИВАЕМЫХ помощников с 5 до 7 человек каждому депутату.

Представляющие народ народные депутаты вовсе не спешат затягивать пояса вместе со всем народом, доходы которого снижаются.

А для пополнения бюджета принимается закон, разрешающий вводить платный въезд в наши города. Как такая законотворческая деятельность согласуется с другой статьей Конституции, которая гласит, что Россия — это социальное государство? Никак. Платного в нашей жизни — всё больше, бесплатного — всё меньше. А социальное государство – это когда всегда есть возможность получить гарантированные Конституцией БЕСПЛАТНО: образование и медицинское обслуживание, а платные услуги только дополняют и расширяют эту возможность. А когда вместо бесплатного въезда в город будет платный в него въезд, то это что угодно, но только не социальное государство!

Мы должны внимательно следить за тем, какие законы принимаются Государственной Думой. И понимать, что из-за того, что «Единая Россия» имеет конституционное большинство, вопросы «принятия или непринятия» ЛЮБОГО законодательного акта зависят не от думского консенсуса, а от позиции руководства одной партии.

На что «Единая Россия» будет тратить своё конституционное большинство – вот это на сегодня главный вопрос российской политики.

Об этом в новом ролике, посвящённом деятельности Думы.

Видео ВКонтакте
Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Независимость от здравого смысла (1991 год)
...революционер доказал, что монополия всегда приводит к застою, загниванию и ...пролетариата блестяще подтвердились экспериментально. Идея монополизма близка каждому советскому человеку. ... госзаготовка всегда растут быстрее, чем производство. Злого умысла здесь ...
Евгений Примаков разгромил либералов
... политике, это – выбор: на чем сделать акцент, на стимулировании экономического... на „олигархический“ монополизм частного бизнеса, который, например, приводит через торговлю к... Совета Безопасности. То, к чему готовились США, было вооруженное вмешательство...
США намерены помешать строительству Никарагуанского канала
...считать Латинскую Америку собственной вотчиной» Монополизм был важным этапом развития капитализма...эффективность производства, а в итоге приводят к общей экономической деградации. ...данной ситуации действия США мало чем отличаются от сомалийских пиратов, ...
Доклад Карта этнорелигиозных угроз: Поволожье и Северный Кавказ (Видео+)
...Это определение является скорее политическим, чем богословским, но в данном случае..., закрепленных в федеральном законодательстве, приводит к росту возмущения, вылившегося в...местничества в сфере управления и монополизма в экономической сфере. Успешная ...
Цивилизованный капитализм.
...отношения между людьми, все, чем гордилось человечество, канули в «...и улучшить мир, что приводит его на путь конфликта... начинает тяжелую борьбу с монополизмом, издает антимонопольные законы, но... цене, становится выше, чем у местных производителей и ...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
... организации, обусловленный их прошлым монополизмом на делание глобальной политики,... иерархии, но потребляет больше, чем САМ (!!!!) «Великий инквизитор»). 4...временам «отцов-основателей» США, приводя соответствующие высказывания европейских политиков и...

Нет комментариев»

  • 1361 1095
    Мефодий 27 декабря 2016 в 11:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    посмотрите на фейсы единожидосов и всё станет понятно.

    Ответить
  • 8688 3226
    Gringo 27 декабря 2016 в 11:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Грамотно придумано. Власть использует Старикова в качестве “хорошего” полицейского, чтобы он иногда мог озвучить правду. Это помогает создавать видимость демократии.

    Ответить
  • 5943 1745
    STARIK 27 декабря 2016 в 11:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    На мой взгляд, Россию можно уверенно назвать социальным государством (не путать с социалистическим государством), но, беда в том, что всю полноту власти захватила небольшая, по сравнению со всем населением, социальная прослойка корыстных паразитов, которая захватила все ветви власти. Они, исходя из своего паразитического мышления, издают нужные им законы и в конечном итоге, создали паразитическую государственную систему, в которой, нормальным, бескорыстным людям, которые составляют большинство населения, живётся плохо, а порой и невыносимо.
    Замечу, что в паразитической системе, процесс формирования психотипа подрастающего поколения направлен на выращивание, себе подобных, паразитов. Чем дольше будет существовать данная паразитическая система, тем больше особей будет сформировано с корыстным мышлением и паразитическим мировоззрением.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>