К чему приводит монополизм в Госдуме

Партия «Единая Россия» имеет конституционное большинство в Думе. Однако за прошедшие с момента начала работы обновленной Думы три месяца не было принято ни одного судьбоносного закона, ни одного законодательного решения для изменения развития нашей экономики. Вопрос о созыве Конституционного собрания, которое ТОЛЬКО и может менять важнейшие статьи Конституции, даже не поднимался. С 1993 года депутаты никак не могут принять закон о том, как оно… должно созываться! А если нет закона, то нет и созыва органа, а значит — не изменить текст многих важнейших статей Основного Закона.

Например, Статья 9, чья вторая часть гласит:

«Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности».

Где здесь чёткое и ясное указание, что богатства недр принадлежат многонациональному народу России? Его нет. В предыдущих Конституциях такое указание было, а в варианте 1993 года «чудесным образом» исчезло. Надо вернуть, но для этого, согласно Конституции, надо созывать Конституционное собрание. Но «новая» Дума этот вопрос даже не поднимала!

Зато депутаты в трогательном единодушии увеличили дотации, которые партии, прошедшие в Думу должны получить от государства. Приняли другой закон, увеличив число своих ОПЛАЧИВАЕМЫХ помощников с 5 до 7 человек каждому депутату.

Представляющие народ народные депутаты вовсе не спешат затягивать пояса вместе со всем народом, доходы которого снижаются.

А для пополнения бюджета принимается закон, разрешающий вводить платный въезд в наши города. Как такая законотворческая деятельность согласуется с другой статьей Конституции, которая гласит, что Россия — это социальное государство? Никак. Платного в нашей жизни — всё больше, бесплатного — всё меньше. А социальное государство – это когда всегда есть возможность получить гарантированные Конституцией БЕСПЛАТНО: образование и медицинское обслуживание, а платные услуги только дополняют и расширяют эту возможность. А когда вместо бесплатного въезда в город будет платный в него въезд, то это что угодно, но только не социальное государство!

Мы должны внимательно следить за тем, какие законы принимаются Государственной Думой. И понимать, что из-за того, что «Единая Россия» имеет конституционное большинство, вопросы «принятия или непринятия» ЛЮБОГО законодательного акта зависят не от думского консенсуса, а от позиции руководства одной партии.

На что «Единая Россия» будет тратить своё конституционное большинство – вот это на сегодня главный вопрос российской политики.

Об этом в новом ролике, посвящённом деятельности Думы.

Видео ВКонтакте

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru