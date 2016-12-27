Ироничный флешмоб покоряет всемирную сеть

В 2016 году как никогда стало модным обвинять во всех бедах Россию и лично Владимира Путина. Русские якобы взломали почту Хиллари Клинтон, подменили все пробирки с допинговыми пробами олимпийцев, «агенты Путина» помогли Великобритании выйти из ЕС («Брексит»), поставили пророссийских политиков во главе Молдовы и Болгарии, и даже обеспечили победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.Заявления мировых политиков и крупнейших СМИ уже вызывают обратную реакцию. Всесилие России явно идет вразрез с недавними определениями нашей страны как «мировой бензоколонки» и «региональной державы» с «порванной в клочья экономикой». Отсюда родился набирающий популярность флешмоб #russiansdidIt («Это сделали русские»), где любая шалость, провинность или неудача объясняется происками коварных russkies.Собаки и кошки обвиняют россиян в том, что они съели ботинки или просыпали землю из цветочного горшка, а дети видят «русский след» на изрисованных фломастером обоях.Ироничные картинки с подписью «русские сделали это» заполонили весь интернет.Но замечены русские не только во взломе почты. Они еще и сделали первый спутник, и построили космодром «Восточный». Список можно продолжать бесконечно.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com