Гиперборея – ехал Грека через реку…

Чтобы потерять, не обнаружить Гиперборею сегодня, историкам нужно просто ослепнуть и оглохнуть. Нужно упорно не замечать, замалчивать, игнорировать базовые теории смежных наук (лингвистики) и данные археологии.

Абзац из Википедии: «В исторической науке миф о гипербореях считается частным случаем характерных для самых разных культур утопических представлений об окраинных народах, лишённым конкретной исторической подосновы».

Но в древнегреческих мифах (теогонических, космогонических, антропогонических и др.), в отличии от «исторической науки», Гиперборея и гиперборейцы занимают почему-то не окраинное, а именно центральное место. Гре́ческий язы́к — один из языков индоевропейской языковой семьи. Индоевропейская языковая семья входит в Ностратическую, а та, в свою очередь в Борейскую надсемью.

Уж и не знаю по отношению к кому или к чему в «исторической науке» праиндоевропейцев и борейцев, построивших цивилизацию, считают «окраинными народами»? И почему представители «исторической науки», размещающие статьи в Википедии, считают праиндоевропейцев и борейцев лишенными «конкретной исторической подосновы»?

В древнегреческих мифах описана изначальная, райская страна – Гиперборея и Гиперборейские горы. Эти же горы древние греки называют еще и «Рипейские» (Рифейские). Впрочем, и в древнеиндийских мифах орел принес Индре Сому с вершины Рипа.

Само название – Гиперборея дошло до нас именно в древнегреческой транскрипции. «Гипер» в переводе означает «за» или «сверх чего-либо». Борей – у греков «северный ветер». В скандинавской мифологии бог Бор был отцом Бога Одина и других богов, что указывает на причастность прагерманцев и праскандинавов к происходившему в Гиперборее. Бора – северный ветер; бриз – бор из, ветер из бора; Бор – лес. Из чего следует, что на подступах к Гиперборее в Рипейских горах имеется область с очень сильным и постоянным холодным ветром. Это послужит нам одним из якорей при географической локализации Гипербореи.

В Гиперборее течет река Океан. Давайте попробуем разобраться, какой водоем греки называли Океаном, исходя из свидетельств древних авторов.

Гомер (от XII до VII века до н. э.). Легендарный эпический поэт Эллады.

Одиссея (IV, 560-568). Перевод В. В. Вересаева

“Но для тебя, Менелай, приготовили боги иное:

В конепитательном Аргосе ты не подвергнешься смерти.

Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым

Крайним пределам земли, где живет Радамант русокудрый.

В этих местах человека легчайшая жизнь ожидает.

Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывает жестоких.

Вечно там Океан бодрящим дыханьем Зефира

Веет с дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить”.

Вот что пишет о Гиперборее Помоний Меле в работе «О строении земли»:

«Против выжженной солнцем части побережья (реки Океан. Авт.)_ лежат острова, принадлежавшие, по рассказам, Гесперидам. Плотным (горным. Авт.) массивом возвышается среди песков гора Атлант. Гора эта неприступна из-за торчащих со всех сторон скал и заостряется по мере приближения к вершине. Вершины горы не видно, она уходит в облака. Говорят, что она не просто касается неба и звезд, но и подпирает их.

Напротив этой горы расположены Острова Блаженных. Здесь сами собой, одни за другими, вырастают плоды, которые и служат пищей населению островов. Эти люди не знают забот и живут лучше, чем жители великолепных городов…».

Плутарх (45 н. э. — 127 н. э.). Древнегреческий философ, биограф, моралист. О ЛИКЕ ВИДИМОМ НА ДИСКЕ ЛУНЫ:

26…“Oстров некий, Огигия, лежит далеко в море…, а три другие острова, находящиеся от нее и друг от друга на равном расстоянии, лежат дальше. На одном из них, по рассказам местных жителей, Зевс заточил Кроноса, а рядом поставил древнейшего Бриарея, который несет стражу, охраняя те острова и море, именуемое морем Кроноса. Великий материк, кольцом окружающий Великое море недалеко отстоит от прочих островов».

Здесь мы имеем четкое географическое указание, что в Гиперборейских горах нам следует искать море (озеро) Кроноса, кольцом окруженное материком (очень важная деталь, отмеченная античным автором), с храмом-гробницей на острове. Зная о том, что на Урале есть только одно озеро метеоритного происхождения – «кольцом окруженное материком», обнаружить море Кроноса уж совсем несложно.

А вот еще одно указание на географию Гипербореи:

Плиний Старший (ок. 23 г. н. э. – 79 г.н. э.). Римский государственный деятель, учёный-энциклопедист и историк.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Книга четвертая

«… 88. За Тафрами в глубине континента живут авхеты… царские скифы и темноволосые агафирсы. Выше — кочевники, потом антропофаги, за Бугом над Меотийским озером сарматы и исседоны. А по побережью вплоть до Танаиса живут меотийцы, по ним названо озеро, и самые последние за ними аримаспы. Затем идут Рипейские горы и область, которая называется Птерофором, потому что там постоянно выпадает снег, похожий на перья. Эта часть света осуждена природой и погружена в густой туман; там может рождаться только холод и хранится ледяной Аквилон.

89. Позади этих гор и по ту сторону Аквилона живет, если можно поверить, с незапамятных времен счастливый народ, который называют гиперборейским; про него рассказывают сказочные чудеса… . Эта солнечная страна с умеренным климатом не подвержена вредным ветрам. Гиперборейцы живут в рощах и лесах, почитают богов порознь и сообща, им не знакомы раздоры и недуги.

90. …Одни считают, что гиперборейцы живут не в Европе, а в начале азиатского побережья (реки Океан. Авт.)… Нельзя сомневаться в существовании этого народа». Итак, по дороге из Средиземноморья, мимо Таврии и Азовского моря, мимо сарматов, исседонов и кочевников и в Рипейские горы. Там Птерофор, хранитель ледяного Аквилона, горная область с суровым холодным климатом, густыми туманами и снегом, похожим на перья. Кстати, в древнегреческих мифах, при упоминании Борея, Птерофора, Аквилона, Елисейских полей, обязательно упоминаются густые туманы. Важная географическая подробность! А Гиперборея по ту сторону Аквилона (Птерофора), за Рипейскими (Гиперборейскими) горами. И это солнечная страна с умеренным климатом. Гиперборея не в Европе, а в начале азиатского побережья. Побережья чего? Реки Океан, реки, несущей воды к Океану.

Вот еще одно свидетельство:

Каллимах (310 – 235 гг). Греческий поэт, критик и полигистор, александрийской эпохи, “царь элегии”, служивший образцом Овидию, Проперцию, Катуллу, Вергилию.

Каллимах гимн IV “К Делосу”:

В крае полдневном снискали себе, и те, что привыкли

Жить за Бореем в песках, долговечнейший род человеков!

Да, они-то и шлют солому тебе и колосья

В освященных снопах; от них пеласги в Додоне

Первыми дар принимают, из дальнего посланный края,—

Слуги глаголющей меди, что спят на земле обнаженной;

Первыми эти дары от русых тебе аримаспов

Упис, и дева Локсо доставили, и Гекаерга,

Дщери Борея, и отроков с ними толпа непорочных,

Юности избранный цвет; но в отчизну они не вернулись,

Лучший удел получив и стяжав вековечную славу.

Даже доныне невесты на Делосе, клич Гименея

Ухом трепетным вняв, несут в приношение девам

Кудри девичьи свои, меж тем как юноши, срезав

Первой начатки брады, их жертвуют отрокам чистым.

Здесь автор прямо называет гипербореев «русыми аримаспами», указывает на их «долговечную жизнь». Да и сами гипербореи для греков, в отличии от «вики-историков», хоть и загадочны, но уж никак не утопичны, а вполне конкретны и реальны, со своими именами и могилами.

А вот указание на размеры Гипербореи:

Гораций (Квинт Гораций Флакк) (65 до н.э. – 8 до н.э.). Римский поэт.

«К Меценату»

Летя быстрее сына Дедалова,

Я, певчий лебедь, узрю шумящего

Босфора брег, заливы Сирта,

Гиперборейских полей безбрежность…

Что и говорить – степь да степь кругом. Раньше ее называли арийский простор, потом Скифия, Сарматия, Тартария, а сейчас Россия.

Аристотель (384 – 322 до н.э.). Древнегреческий философ и ученый.

«Мы заселяем среднее пространство между арктическим поясом, близким к северному полюсу, и летним тропическим, причем скифы-русь и другие гиперборейские народы живут ближе к арктическому поясу…».

(Цитируется по собранию сочинений Аристотеля, изданного Берлинской академией наук в 1836 г.)

Тут уж, как говорится, к сказанному ни прибавить, ни отнять. Для Аристотеля, в отличии от «вики-историков», скифы-русь и другие гиперборейские народы опять-таки не утопичны, а вполне реальны. Как президент США Барак Обама назвал Россию «региональной державой», так и вики-историки, пишущие о гипербореях, называют скифов-русь окраинным народом. Можно себе представить, кого они считают «центральным» народом и какой у них, в отличии от древних греков, комплекс неполноценности.

Гиперборейцы – потомки титанов, свидетелей и участников не периферийных, а центральных событий прагреческой истории – титаномахии. На это прямо указывают античные авторы: «Гиперборейцы были титанического происхождения… Они взросли из крови бывших прежде титанов».

Битва длилась десять лет. Побежденные титаны были низвергнуты в Тартар. По орфической (песенной) традиции, Крон впоследствии примиряется с Зевсом и правит на островах блаженных на краю Земли, в Гиперборее. О правлении Крона в дальнейшем вспоминали как о царстве справедливости и называли Золотым Веком. Крон был похоронен в глубокой гробнице из златовидного камня на острове Кроннидского моря, называемого также Скифским морем. После этого Зевс, в борьбе за справедливость, участвовал во множестве битв в разных странах, а после смерти был вознесен на Олимп для вечного царствования. В самых древних греческих мифах Олимп располагался в Аркадии, области Гипербореи и лишь позже название перенесли на местную гору в Греции.

Судя по результатам Титаномахии – сторонники Зевса были раскиданы по периферии Земли в разные стороны, стали окраинными народами, а в центре, в стране блаженных (Гиперборее) остался править Крон – победа осталась за Кроном и его сторонниками титанами и тартарами, жителями Тартара (позже Тартарии).

Мирча Элиаде, румынский, американский историк, этнограф, высказывал предположение, что мифы о «золотом веке» свидетельствуют о событиях неолитической революции, о построении цивилизации.

Гесиод (ок. 700 до н.э.). Первый греческий поэт, оставил такое свидетельство о гиперборейцах:

«Труды и дни», 109—120, пер. В. Вересаева:

“Создали прежде всего поколенье людей золотое

Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских,

Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,

Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость

К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны

Были их руки и ноги. В пирах они жизнь проводили.

А умирали, как будто объятые сном. Недостаток

Был им ни в чем неизвестен. Большой урожай и обильный

Сами давали собой хлебодарные земли. Они же,

Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства.

Стад обладатели многих, любезные сердцу блаженных.

После того как земля поколение это покрыла,

В благостных даймонов все превратились они наземельных

Волей великого Зевса: людей на земле охраняют,

Зорко на правые наши дела и неправые смотрят.

Тьмою туманной одевшись, обходят всю землю, давая

Людям богатство. Такая им царская почесть досталась”.

Описывая Рипейские горы, Геродот отмечает, что «в странах, лежащих у их подножий зима столь сурова, что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведёшь костер… Такие холода продолжаются в тех странах сплошь восемь месяцев, да и остальные четыре месяца не тепло» (Геродот, книга IV). Удивила его и комолость скота в этом регионе, тогда как для северных районов это нормальное явление.

Вот еще свидетельство Геродота: «На севере же Европы, по-видимому, есть очень много золота. Как его там добывают, я также не могу определенно сказать. Согласно сказанию, его похищают у грифов одноглазые люди-аримаспы» (Геродот, книга IV). Геродот и позднейшие авторы – Псевдо-Гиппократ, Дионисий, Евстафий, Вергилий, Плиний – непременно связывают Рипейские горы с легендарной страной Гиперборей.

Гиперборея называется античными авторами родиной солнечного бога Аполлона. Туда, согласно преданиям он улетает каждые 19 лет на своей небесной колеснице навестить свою мать богиню Лето.

А если задуматься. Чем страна гипербореев так привлекала внимание древних греков. Чем она выделялась для них среди десятков и сотен других периферийных стран? Почему боги пришли в Грецию из Гипербореи? Почему греки поклоняются не своим, а чужим богам? Понятно, если это делает отсталый и нецивилизованный народ, но греки? Почему их главные герои совершают свои самые великие подвиги на территории очень и очень далекой страны. Почему, чтобы совершать очередной великий подвиг, греческие герои Геракл и Персей всякий раз отправляются в далекую Гиперборею? Почему в качестве награды за подвиги их награждают эпитетами – Геракл Гиперборейский, Персей Гиперборейский, Гермес Гиперборейский, Прометей Гиперборейский и т.д.? Почему души усопших любимцев богов отправляются на покой в края гипербореев? Откуда у греков знания о географии такой далекой страны, в которой они никогда не бывали?

Алкман (VII в. до н.э.). Самый ранний из древнегреческих поэтов.

“Гора Рипы сплошь покрытая лесом, чёрной ночи грудь”.

Вакхилид (505 — 450 в. до н.эг. н. э.). Греческий поэт.

Олимпийская песнь, 3, “Крез”

“Делосский Феб уносит любимцев на покой в края гипербореев”.

Не потому ли Гиперборея так дорога грекам, что это их Родина, страна, откуда когда-то пришли их предки? Тогда их ностальгия объяснима. Обилие свидетельств и авторитет очевидцев не позволяют усомниться в ее существовании. Судите сами.

Гекатей Понтийский (IV в. до н. э.).

Plut. Camill., 22, 2

“Рим был захвачен армией, пришедшей из страны гиперборейцев”.

А это уже не шутки. К таким сообщениям относятся серьезно.

Другие свидетельства изобилуют подробностями, указующими на реальность этой страны:

Климент Александрийский (150 – 215 г н.э.). Раннехристианский теолог и писатель, основатель спекулятивной теологии.

I, 15, 72: “О гипербореях рассказывает Гелланик, что они живут выше Рипейских гор и что они учатся справедливости, не употребляя в пищу мяса, но питаясь древесными плодами;

IV, 26, 172: “Гиперборейские и аримасповские города и Елисейские поля суть обители праведных…”.

Схолии к «Увещевательной речи к эллинам», II, 29: “Гипербореи – скифское племя…они приносят ослов в жертву Аполлону”.

Аримаспы и скифы это уже не какие-то мифические народы. Близость гиперборейских и аримасповских городов, Елисейских полей, Рипейских гор и Скифии позволяет нам определить их географическое положение. Античные авторы помимо красочных описаний Рипейских гор оставили нам и карты с их изображением. Крупный горный массив, изображали Гекатей Милетский, Гесиод, Эратосфен, Агриппа, Птолемей.

Рипейско-Гиперборейские горы изображались на картах вплоть до XVI века. На средневековых европейских картах, составленных на основе греческих источников, имеются пояснения: «Каменный пояс – это древние Гиперборейские горы». Средневековые географы, как и сами древние греки в этом не сомневались и уверенно отождествляли Гиперборейские горы с Уральскими горами. Упоминания о мифических горах отмечались в течение 3000 лет, что не дает оснований считать их пустой выдумкой.

Несмотря на скудные сведения вики-историков, пишущих о Гиперборее, античный мир располагал обширными представлениями и немаловажными подробностями о жизни и нравах гиперборейцев. Именно здесь, как пишет Эсхил: “на краю земли”, “в безлюдной пустыне диких скифов” – по приказу Зевса был прикован к скале непокорный Прометей: вопреки запрету Богов, он подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, научил искусству сложения букв, земледелию и плаванию под парусами. Другими словами: «В Гиперборее-Скифии были заложены основы цивилизации». Но край, где томился терзаемый драконоподобным коршуном Прометей, покуда его не освободил Геракл (получивший за это эпитет Гиперборейского) – не всегда был столь безлюдным и бесприютным.

Эллинский Солнцебог Аполлон, рожденный в Гиперборее и получивший по месту рождения один из своих главных эпитетов, постоянно посещал свою далекую родину и прародину практически всех средиземноморских народов. Аполлон (как и его сестра Артемида) – дети Зевса от его первой жены титаниды Лето – однозначно связаны с Гипербореей. По свидетельству древних авторов и по убеждению древних греков и римлян, Аполлон не только периодически возвращался в Гиперборею на колеснице, запряженной лебедями, но и сами гиперборейцы-северяне постоянно приезжали в Элладу с дарами в честь своего Бога Аполлона. Сестра Аполлона, Богиня Артемида, также неразрывно связана с Гипербореей. Аполлодор (1, 1У, 5) рисует ее заступницей гиперборейцев. О гиперборейской принадлежности Артемиды говорится и в древнейшей оде Пиндара, посвященной Гераклу Гиперборейскому. Согласно Пиндару, Геракл достиг Гипербореи, чтобы совершить очередной подвиг – добыть златорогую «Киринейскую» Лань: “Он достиг земель, что за спиной у ледяного Борея”.

Там дочь Латоны,

Стремительница коней,

Встретила его,

Пришедшего взять

Из теснин и извилистых недр Аркадии (области Гипербореи. Авт.)

По указу Еврисфея, по року отца

Златорогую лань…

Греки сообщали, что в Гиперборее процветали высокая мораль, искусство, религиозно-эзотерические верования и различные ремесла, необходимые для обеспечения потребностей страны. Было развито земледелие, животноводство, ткачество, строительство, горнорудное, кожевенное, деревообрабатывающее производства.

Какие выводы можно сделать из мифов о Гиперборее и Рипейских горах для идентификации их географического положения?

1. Следует понимать, что Рипейские и Гиперборейские горы являются одним и тем же географическим объектом. В настоящее время Уральские горы. Рипа, на украинском языке – это «репа», по данным палеоботаников первое окультуренное на планете растение, эндемик Урала и Сибири. Рипейские – это Реповые горы, где была одомашнена репа, где было изобретено земледелие (огородничество), где был совершен переход от присваивающего хозяйства к производящему (что и отражено в мифах о Гиперборее), где была построена цивилизация.

2. На подступах к Гиперборее имеется область с сильным, постоянным холодным ветром, и густыми туманами. Это полюс ветра на Дальнем Таганае (Южный Урал), открытый Вернадским В.И. в конце 19 века. Он предложил создать там метеостанцию. Метеостанция Таганай-гора, открытая по инициативе Вернадского В.И., работала до недавнего времени. Сейчас там базируется отряд горноспасателей. Ясная погода здесь редкость. В среднем за год, почти 240 дней на Дальнем Таганае царствуют туманы, воспетые в древнегреческих мифах. Среднегодовая скорость ветра здесь – 10,5 метра в секунду, а в отдельные дни свыше 50 метров в секунду. Такие места есть на границе материка и океана. Но на самом материке Евразия таких мест больше нет. Это и есть царство Борея.

3. В Гиперборее имеется Кронидское море – озеро Тургояк, единственное море-озеро метеоритного происхождения на Урале. В Кронидском море есть остров «Астера» – остров Веры, где родились Аполлон и Артемида, боги из древнегреческих мифов, где похоронен в гробнице Кронос, отец Зевса и других богов.

4. В Рипейских-Уральских горах рядом, вблизи располагались две области – с суровым и мягким благодатным климатом. Область с мягким благодатным климатом – это Миасская золотоносная долина с беспоребойной добычей золота в течение последних 300 лет, где даже картошка вызревает на 2-3 недели раньше, чем всего лишь в 30 километрах западнее, в горной зоне, у Таганая.

5. Гиперборейские – Уральские горы протянулись до полярных широт. Родители и прародители древнегреческих богов жили в Рипейских горах, в Гиперборее. Следовательно, и сами прагреки жили там же и имели с гипербореями общий праязык, общую прарелигию и общую пракультуру.

6. Река Океан – представлялась древним грекам водной акваторией, соединяющей Каспийское море и Северный Ледовитый Океан с переволоком лодок на горе Олимп, на ледяном Аквилоне ( от аква –вода, лоно русло). Река Океан объединяла в себе русла рек Волга, Кама, Белая, Ай и реки Обь, Тобол, Исеть, Уй, Миасс. Именно на этом Океане в Гиперборее находилось «кольцом окруженное материком Кронидское море». Озеро Тургояк расположено в Миасской долине и небольшой протокой соединяется с рекой Миасс (рекой Океан).

Анализ географических указаний приемами сравнительной мифологии с опорой на лингвистическую теорию и теорию неолитической революции, изображения на старинных картах и прямые текстовые пояснения позволяют уверенно идентифицировать Гиперборейские горы с Уральскими горами. На это же указывают и археологические находки, подтверждающие, что все базовые изобретения неолитической революции были сделаны на Южном Урале. Это – земледелие (окультуривание репы), животноводство (одомашнивание крупного рогатого скота), одомашнивание лошади, металлургия меди, бронзы и железа, изобретение колеса и колесницы, первая керамика в Европе, как непрерывная традиция и другие. Технико-исторические подробности указывают, что в самых древних греческих мифах повествуется о событиях Великой неолитической революции, о самом ярком событии в истории человечества, о построении цивилизации на землях борейской (ностратической) языковой общности (борейского племенного союза) на Южном Урале, в Гиперборее.