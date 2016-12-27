Фейк о Курилах как «исконно японской земле»
17:55. 27 декабря 2016 Просмотров - 249 3 коммент. Опубликовал: brahman
К моменту, когда японцы впервые попали на Итуруп, жившие там айны уже свободно владели русским языком и даже могли выступать в качестве переводчиков, пишет arctus. Специально для А.Красовского и других гостей «Эха Москвы».
История территориальных споров России с Японией
Прежде всего стоит разобраться в том, как исторически складывались отношения между Россией и Японией вокруг Курильских островов.
Востоковед, доктор исторических наук и профессор Восточного университета А. Кошкин утверждает, что Курилы стали частью Российской империи еще в первой половине XVIII века, когда начали появляться первые сообщения о сборе ясака (натурального налога, в основном пушниной) с айнов — коренных жителей островов Уруп, Итуруп и Шикотан Курильской гряды.
Уже в 1779 году императрица Екатерина II объявила айнов (или, как тогда их называли, «мохнатых курильцев») подданными империи, а всякие поборы с них были строго-настрого запрещены. Впоследствии Екатериной II все Курильские острова (включая южные) были официально объявлены российской территорией.
Цитата:
«Вся Курильская гряда, вплоть до северных берегов Хоккайдо, обозначалась как составная часть Российской империи в Атласе для народных училищ 1780-х гг., в Атласе Российской империи 1796 года, а также на «Новейшей географической карте России» 1812 года…
В документе от октября 1792 г. глава центрального правительства Японии Мацудайра признавал, что «район Нэмуро (северный Хоккайдо) не является японской землей»…
Весь остров Хоккайдо официально перешел под власть центрального правительства Японии лишь в 1854 году».
По словам историка, к моменту, когда японцы впервые попали на Итуруп, жившие там айны уже свободно владели русским языком и даже могли выступать в качестве переводчиков! Сами по себе эти факты уже не позволяют японской стороне заявлять о «коренной принадлежности» Курильских островов.
Спустя десятилетия крайне проблематичных отношений между двумя странами ситуация начала обостряться. И не последнюю роль в этом сыграли интриги со стороны Великобритании, Голландии и ряда других держав Старого Света (которые в несравнимо большей степени, чем сами японцы, были обеспокоены экспансией России на Дальний Восток).
В результате Япония начала всё активнее предъявлять претензии на острова. А Россия, в свою очередь, предпринимала многочисленные безуспешные попытки наладить дипломатические и торговые отношения с восточным соседом.
Уже тогда японцы четко поняли, что русские имеют большую заинтересованность в налаживании торговых и дипломатических отношений на востоке Империи. Ибо отдаленность дальневосточных окраин вызывала трудности в логистике и снабжении, а торговля с Японией могла в существенной степени решить многие проблемы. Впоследствии это стало ключевой константой, определявшей японскую неуступчивость при ведении переговоров.
26 января (7 февраля по новому стилю) 1855 года в городе Симода вице-адмиралом Е. В. Путятиным и Тосиакирой Кавадзи был заключен «Симодский трактат».
При этом для того, чтобы добиться от Японии открытия для торговли портов Нагасаки, Симода и Хакодатэ, России пришлось пойти на существенные территориальные уступки. Согласно второму пункту трактата, граница между двумя государствами стала проходить «между островами Итурупом и Урупом…
Что касается острова Карафуто [Сахалина], то он остается неразделенным между Россией и Японией, как было до сего времени».
Япония в итоге получала в свое ведение острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, которые раньше официально принадлежали Российской империи.
(Забегая чуть вперед, отметим, что день подписания «Симодского трактата» в Японии, начиная с 1981 года, отмечается как «День северных территорий». И совершенно понятно, почему японцы актуализировали эту дату.)
25 апреля (7 мая) 1875 года министром иностранных дел Российской империи А. Горчаковым и японским вице-адмиралом Эномото Такэаки был подписан Петербургский договор.
Согласно этому документу, Россия в обмен на безраздельное пользование Сахалином, отдала все принадлежащие ей на тот момент 18 островов Курильской гряды севернее о. Уруп.
При этом граница между державами с момента подписания проходила через пролив между мысом Лопатка полуострова Камчатка и островом Шумшу.
Заключение этого договора обусловливалось желанием двух сторон положить конец конфликтам между торговцами и моряками, а также прочими неудобствами, накопившимся в связи с совместным пользованием Сахалином.
Профессор А. Кошкин таким образом разъясняет ситуацию:
«Хотя договор 1875 года нередко именуют «обменным», в действительности речь идет… о сдаче Курил в обмен на формальное признание Японией российских прав на Сахалин, который и так фактически принадлежал России…
Россия была вынуждена пожертвовать своей территорией, которая была официально, в том числе с точки зрения международного права, признана таковой по Трактату 1855 года. А «обмененные» японские права на Сахалин не имели никакого юридического оформления.
Поэтому утверждения о том, что Петербургский договор 1875 года «был по-настоящему равноправным договором», справедливы лишь для Японии.
Россия же, как и в 1855 году, ради добрососедства с Японией вновь пошла на существенные территориальные уступки».
Итак,
в результате недальновидной политики Российская империя лишилась существенной части своей территории, практически ничего по существу не получив взамен, идя на беспрецедентные уступки ради налаживания добрососедских отношений (которые в итоге так и не сложились).
Такой граница между двумя государствами сохранялась в последующие 30 лет, вплоть до 23 августа (5 сентября) 1905 года, когда Россия потерпела поражение в Русско-японской войне.
Япония на правах победителя и по результатам Портсмутского мирного договора получила «в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, там находящиеся».
В дальнейшем Российская империя пережила ряд потрясений: Первую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую социалистическую революции, Гражданскую войну, во время которой японцы оказывали поддержку войскам адмирала Колчака и атамана Семёнова.
После провала интервенции против Советской России западным державам пришлось налаживать и как-то оформлять отношения с новым государством. В том числе и Японии.
20 января 1925 года между СССР и Японией была подписана Конвенция об основных принципах взаимоотношений (которая фиксировала установление дипломатических отношений).
Советский Союз признавал в полной мере порядок, сложившийся в рамках Портсмутского мирного договора.
При этом руководство СССР отказалось разделять с правительством царской России политическую ответственность за заключение этого документа. Кроме того, оно проблематизировало все последующие договора между Россией и Японией, заключенные вплоть до 7 ноября 1917 года, предполагая в дальнейшем их пересмотр или даже отмену.
После начала Великой Отечественной войны, когда страны гитлеровской коалиции напали на СССР, Япония придерживалась Пакта о нейтралитете, подписанного 13 апреля 1941 года в Москве.
Атака японских вооруженных сил на американские военные базы в окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху, произошедшая 7 декабря 1941 года, стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну.
Спустя два года, 1 декабря 1943 года, США, Китай и Великобритания выступили с Каирской декларацией, где обозначили ключевые цели войны с Японией. Цитата:
«Три великих союзника ведут эту войну, чтобы остановить и покарать агрессию Японии.
<…>
Их цель заключается в том, чтобы лишить Японию всех островов на Тихом океане, которые она захватила или оккупировала с начала первой мировой войны 1914 года, и в том, чтобы все территории, которые Япония отторгла у китайцев, как, например, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, были возвращены Китайской Республике.
Япония будет также изгнана со всех других территорий, которые она захватила при помощи силы и в результате своей алчности».
Однако одержать победу над милитаристской Японией без участия СССР было крайне проблематично. Красная Армия, закаленная в боях против нацистской Германии, становилась сильнейшей армией в мире.
И уже 11 февраля 1945 года, когда исход войны был предрешен, на Ялтинской конференции СССР США и Великобритания подписали письменное секретное соглашение, согласно которому «через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников…».
За участие в разгроме японской армии СССР получал все острова Курильской гряды и о. Сахалин целиком, что фактически означало отмену территориальных уступок царской России Японии по Портсмутскому и Петербургскому договорам.
Уже 5 апреля 1945 года Советский Союз денонсировал вышеназванный Пакт о ненападении с Японией.
Таким образом, Каирская декларация плавно сменилась Потсдамской, опубликованной 26 июля 1945 года от имени Великобритании, США и чанкайшистского Китая. В этом документе, помимо требования немедленной капитуляции восточного агрессора, говорилось об ограничении суверенитета Японии до островов Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку, без малейшего упоминания Курильских островов (как части Японии).
На таких условиях Япония отказалась капитулировать, что и предрешило дальнейшие действия СССР согласно вышеуказанному соглашению с союзниками.
8 августа 1945 года, через три месяца после капитуляции Германии, во исполнение союзнических договоренностей последовало официальное Заявление Советского правительства.
Цитата:
«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая всё еще стоит за продолжение войны.
<…>
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира. Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к Заявлению союзных держав от 26 июля сего года.
<…>
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что… с 9-го августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».
Война закончилась 2 сентября 1945 года. Японией был подписан акт о безоговорочной капитуляции на американском линкоре Миссури. С этого момента начался новый этап в истории Японии под названием «оккупация».
29 января 1946 года американский генерал Дуглас Макартур в рамках Меморандума № 677 исключил Курильские острова (Шикотан и Хабомаи) из состава Японии.
Следом, 2 февраля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на вновь обретенных территориях была создана Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края РСФСР.
Годом позже, 2 января 1947-го, была создана Сахалинская область в составе РСФСР.
Примечательно, что «раздел» Японии после ее капитуляции происходил при одобрении и участии союзников в лице США и Великобритании. И этот факт совершенно не укладывается в миф об «агрессии СССР против беззащитной Японии».
8 сентября 1951 года был заключен Сан-Францисский мирный договор между союзниками по антигитлеровской коалиции и Японией.
Заметим, что СССР от подписания этого договора отказался, прежде всего потому, что союзники проигнорировали предложения нашей страны к тексту документа. В частности, в документе не были юридически закреплены территориальные приобретения СССР в соответствии с Ялтинской и Потсдамской декларациями.
Некоторые историки, занимающиеся проблемой российско-японских отношений, обращают внимание на один важный момент.
Цитата:
«Есть немало свидетельств того, что США сознательно вели дело к тому, чтобы и в случае подписания СССР Сан-Францисского договора противоречия между Японией и Советским Союзом сохранялись. С этой целью сознательно в тексте договора не перечислялись Курильские острова, от которых отказывалось японское правительство, и не было указано, в чью пользу состоялся отказ от этих территорий».
Теперь, осуществив краткий экскурс в историю территориальных споров между Россией и Японией на протяжении XIX–ХХ веков, вплоть до окончания Второй мировой войны, мы подобрались вплотную к Московской декларации от 19 октября 1956 года.
Этот документ был ратифицирован 8 декабря 1956 года Президиумом Верховного Совета СССР и Правительством Японии.
Декларация закрепляла восстановление дипломатических отношений и факт прекращения войны между странами (однако она не являлась мирным договором).
В рамках декларации СССР обязывался оказать поддержку Японии в вопросе принятия ее в члены ООН, отказывался от репарационных претензий, а также шел на еще целый ряд уступок.
Ключевой же уступкой стала статья № 9:
• «Союз Советских Социалистических Республик и Япония согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений между СССР и Японией переговоров о заключении мирного договора.
• При этом Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией».
Таким образом, Советский Союз фактически добровольно согласился отдать острова Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора.
Смысл подобного рода уступок был в том, что СССР хотел получить нейтралитет Японии в холодной войне. И тем самым избежать появления у своих дальневосточных границ американских военных баз, хотя это и не было закреплено в декларации.
Из приобретений СССР получал взаимное «снятие всех претензий, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года». В том числе и территориальных.
Однако то, что могло в данном договоре быть выгодно Японии, было крайне невыгодно США, взявшим курс на холодную войну с Советским Союзом.
К тому же наличие территориальных споров между Японией и СССР давало возможность западным государствам «вбивать клин» в отношения между двумя соседями, сохранять напряженность в тихоокеанском регионе.
Вновь обратимся к специалисту по российско-японским отношениям, эксперту Центра стратегических разработок А. Кошкину:
«…Полномочный представитель правительства на советско-японских переговорах 1955–1956 гг. Мацумото Сюнъити признал впоследствии, что, услышав предложение советской стороны о готовности передать его стране острова Хабомаи и Шикотан, он «не поверил своим ушам», а «в душе очень обрадовался»
<…>
Но Госсекретарь США Джон Даллес в августе 1956 года открыто пригрозил: если японское правительство признает советскими Курильские острова, то США навечно сохранят за собой остров Окинава и весь архипелаг Рюкю.
И всё же премьер-министр Хатояма Итиро пошел на подписание Декларации, ибо она отвечала интересам Японии.
Но вскоре ему пришлось уйти в отставку, а новый кабинет возглавил Киси Нобусукэ [дед Синдзо Абэ], политик, настроенный открыто проамерикански.
Его правительство стало уклоняться от дальнейших переговоров с Советским Союзом, а для обоснования такой позиции выдвинуло требование вернуть Японии уже четыре южнокурильских острова, включая наиболее крупные и освоенные — Кунашир и Итуруп…»
Таким образом, либеральный жест Хрущева, по большому счету, надолго актуализировал территориальный спор по южнокурильским островам, который может сыграть не последнюю роль в расшатывании российской государственности. СССР, будучи победителем во Второй мировой войне, в перспективе согласился, пусть и не задаром, но всё же отдать свои территории ранее поверженному противнику.
Япония же, заявив претензию на четыре острова вместо двух, де-факто вышла за рамки Московской декларации.
Однако этим всё не окончилось.
Уже 19 января 1960 года Япония подписала с США «Договор о взаимодействии и безопасности», в котором японские власти разрешили американцам в течение 10 лет пользоваться военными базами на своей территории и содержать сухопутный, военно-воздушный и военно-морской контингенты.
А 27 января 1960 года МИД СССР заявил о согласии передать Японии острова Шикотан и Хабомаи только при условии вывода всех иностранных войск с территории своего восточного соседа и подписания мирного договора между двумя странами.
С тех пор ситуация так и находится в подвешенном состоянии.
Японская сторона настаивает на том, что СССР, согласно Декларации 1956 года, обязался отдать два острова без каких-либо оговорок. При этом игнорируется тот факт, что в 9-м пункте декларации сказано: «Фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».
Российская же сторона адресуется именно к этой позиции.
Заключение
В нынешних условиях Японии нелегко пойти на подписание мирного договора с Россией без предварительного разрешения территориального вопроса.
Ибо против этого выступает часть японской элиты и американский союзник, которым ближе другой подход — экспансия на Курилы (с последующим «возвращением северных территорий») через крупные инвестиционные проекты.
Соединенным Штатам же сегодня, в условиях новой холодной войны, подлинное сближение России и Японии не выгодно. И они частично допустят его только для того, чтобы, «оторвав» от России в пользу Японии пару островов, «замахнуться» на следующие.
В любом случае нам следует зафиксировать, что первый «компромисс» Путятина–Горчакова, он же — «уступка во имя налаживания торговых отношений», в XIX веке фактически лишил Россию всей Курильской гряды при отсутствии внятного юридического статуса юга Сахалина с последующей утратой всего острова после поражения в Русско-японской войне.
Вернуть утраченное мы смогли только во времена СССР в результате победы во Второй мировой войне.
Второй, хрущевский «компромисс», он же — «уступка ради налаживания мира и дипломатических отношений», привел к притязаниям Японии, как минимум, на два южнокурильских острова. И эти притязания длятся до сих пор.
Очевидно, что никакие территориальные уступки не давали в долгосрочной перспективе нашей стране особого положительного результата. И вот уже в XXI веке нам снова навязывают очередной странный «компромисс», он же — «уступка территорий в обмен на инвестиции».
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Всегда смотря на карту удивлялся , да и до сих пор удивляюсь – Ленивая и не активная нация- эти японцы, острова под боком были, а первопроходцами – открывателями стали мы. Питер на другой стороне шара..
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Эхх.. вот только не успели и японцев в свою орбиту включить, как якутов или хантов с манси, сейчас бы и на японских островах природа девственной была бы, как на Курилах.. а теперь повыбивают всей дельфинов с китами и прочей живностью, за_рут хирасимами.. эхх..
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Кроме люлей ни каких других доводов ни кто не поймет и не оценит.