«Я верю, что мы перестанем писать друг другу напрасные, злые слова»

Я уже сто раз зарекался реагировать на те или иные публикации наших либералов. Каждый раз, читая очередной полный ненависти и злобы пост какой-нибудь Божены Рынски, хотелось плюнуть в монитор и забыть, что такие люди существуют. Потому, что понимаешь, что их мнение — это не мнение большинства. Но каждый раз я не выполняю данное себе обещание, потому что такие как Божена, Бильжо и прочая либеральная свора формируют общественное мнение, пусть и небольшой группы людей, но всё же. Поэтому всю эту гнусную ложь надо разоблачать. Народ должен знать своих «героев». На высказывания свидомых уже можно не реагировать. С ними, как говорится, всё понятно. А вот к нашим либералам ещё кто-то прислушивается.

В воскресенье в районе Сочи упал самолёт Ту-154, на борту которого находились 92 человека — пассажиры и члены экипажа. Среди них журналисты российских телекомпаний, почти полный состав легендарного ансамбля им. Александрова, а также руководитель общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Самолёт летел в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить наших военных с Новым годом. Безусловно, крушение самолёта — это страшная трагедия. Гибель прославленных музыкантов, гибель Доктора Лизы — это трагедия вдвойне. Понедельник, 26 декабря объявлен в стране днём траура.

И вот сейчас совершенно не хочется писать про тех, кто спекулирует на этой трагедии, про тех, кто злорадствует над ней или даже радуется. Не хочется, но написать нужно.

Уже упомянутая всуе Божена Рынска откровенно рада гибели журналистов НТВ. Впрочем, можно было и не сомневаться.

«…я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого пропагандона. Аминь».

И это ещё не всё, Божена активно пишет и фейсбуке, и в твиттере. Больше чем её посты меня возмущает только, то, что наши правоохранительные органы, так любящие возбуждать дела за лайки и репосты, не займутся этой «журналисткой», разжигающей ненависть 24 часа в сутки.

Ещё один известный журналист Аркадий Бабченко, который принимал участие в первой и второй чеченской войнах, а затем работал военным корреспондентом в «Московском комсомольце», «Новой газете» и ряде других изданий, после крушения самолёта написал на своей странице в фейсбуке длинный пост, который собрал почти 5 тысяч одобряющих лайков. Не хочу публиковать эту мерзость целиком, кому интересно, может зайти и посмотреть сам. Приведу лишь некоторые выдержки.

«Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели восьмидесяти штатных сотрудников Министерства обороны поехавшей головой недоимперии… Риторический вопрос.

Нет. У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким…»

«У меня в голове лишь одна исключительно рациональная мысль — в зомбоящике живой силы, раскручивавшей механизм посадок и убийств моих друзей и коллег, стало на девять единиц меньше».

Писатель Всеволод Непогодин тоже не остался в стороне, уничижительно назвав прославленный ансамбль «певунами и плясунами».

«Катастрофа Ту-154, направлявшегося в Сирию, это, прежде всего знак свыше для России, намекающий, что не стоит лезть в дела других государств, когда своих внутренних проблем полным полно. Соболезную родственникам погибших певунов, плясунов и журналистов».

Ну и так далее… Сколько таких постов в социальных сетях и сколько их ещё появится, одному богу известно.

Был у меня один хороший товарищ, попавший под маховик репрессий после событий на Болотной площади в мае 2012 года. Мы тогда проводили акции в поддержку узников Болотной, и в его поддержку в том числе. Я лично выходил к Следственному комитету с его портретом, мы писали ему письма и собирали деньги. А потом он, после трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, написал на своей странице в соцсети, «как хорошо, что поджарили колорадское мясо». С тех пор этот товарищ перестал быть моим товарищем. По меткому выражению Елизаветы Глинки перешёл в категорию «бывшие». Потому, что как бы ты не относился к тем или иным событиям или к тем или иным людям, всегда нужно оставаться, прежде всего, человеком. Поэтому я не понимаю, откуда же вы все берётесь-то? Все эти недожурналисты, недополитики, «светские львицы» и прочие.

А закончить эту статью я хочу словами Доктора Лизы, которые она написала в своём последнем посту в фейсбуке 21 декабря. Он был посвящён конференции руководителей Московского и Киевского хосписов.

«Сегодня шесть лет со смерти Веры. Этой конференции — 10 лет. Как сильно изменился мир с тех пор. Как много людей перешло в категорию „бывшие“, как много новых друзей появилось из ниоткуда. Спасибо всем, кто с нами рядом. Я жду и верю, что война закончится, что все мы перестанем делать и писать друг другу напрасные, злые слова. И что хосписов будет много. И не будет раненых и голодных детей. До встречи, Вера!».