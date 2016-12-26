Удивительные итоги конкурса “Как это по-русски”

Концептуал СМИ Участники прислали более полутора тысяч слов, среди которых много замечательных находок

Когда мы объявляли конкурс собирателей русских слов, заменяющих иностранные, мы предполагали, что участников будет много, и каждый из них придумает по 20-30 слов-заменителей. Однако вышло ровно наоборот: заявок пришло не так много, но зато количество слов в некоторых из них перевалило за несколько сотен.

Разумеется, не все замены точны, не все удачны. Например, иностранное слово “шедевр” вовсе не исчерпывается русскими словами “произведение” и “образец”. “Шедевр” – это нечто совершенно превосходное, неподражаемое, выше всех образцов. Поэтому замену этому слову надо ещё искать или придумывать.

Также слово “эвакуировать” нельзя заменить словом “обезопасить” – это не совсем одно и то же. Слово “филиал” – это не только “дочерняя компания”, это ещё и подразделение чего либо. Слово “микрофон” при всём желании не меняется на “речевещатель” – поскольку сам микрофон ничего не вещает, а только принимает и преобразует звук. Слово “дизайн” не меняется на “обустройство” (думаем, это каждому ясно); слово “район” на слово “местность”; “агрегат” на “соединитель”; “бензин” на “минералопереработку”; “реквизит” на “принадлежность”, “пикантный” на “привлекательный” и так далее.

Забавно, что порой участники иностранные слова заменяют иностранными же:

Аэробика – гимнастика

Бацилла – бактерия

Диета – режим

Дизайн – оформление (эх, ну никак нам не даётся это слово!)

Машина – механизм

Преамбула – пролог

Секция – клуб

А иногда – и русские заменяют русскими:

Орех – семя

Решение – постановление, заключение, вывод, выход

Ядро – нутро, семя

Я – азъ

Но всё это – неизбежное следствие творческого поиска, которым и является творение родного языка. Зато среди присланных работ есть такие неподражаемые образцы (чтобы не сказать – “шедевры), которые уже сейчас можно брать на вооружение:

УДАЧНЫЕ НАХОДКИ:

Автомобиль – самодвиж, двИжень

Автомобилист – движнеезд

Айсберг – ледогор

Амплитуда – размах

Анекдот – смешина, смешица, забавИца

Аренда – прокат (можно говорить: “прокат квартир”, “прокат недвижимости”)

Баскетбол – кольцомяч

Бокс – рукобой

Бутерброд – маслохлеб, помазОк

Бухгалтер – счетовод (вроде очевидная замена, но почему-то никто не применяет)

Зоопарк – звересад (полагаем, лучше – зверосад)

Интернет – межсеть

Курсив – искось

Нумерация – числоряд

Панель – щит

Парикмахер – стрижник

Политика – властоправие

Резина – тянучка

Руль – правИло

Скульптор – ваятель

Солдат – ратник

Стресс – потрясение

Телепортация – сигание (когда изобретут телепортацию, у нас будет для этого своё слово)

Термометр – тепломер

Урна – сорник, сорница

Цунами – великоволн

Этаж – ярус, уровень, потолок (можно говорить: “восьмипотолочный дом”)

И много-много других. Лучшие слова-замены из присланных работ вы услышите в эфире радио “Гамаюн”, в разделе “Как это по-русски”.

А теперь назовём имена победителей!





ПЕРВОЕ МЕСТО

занимает Евгений Бунтиков из города Балахна Нижегородской области. Он прислал 850 слов!

Евгению всего 18 лет, в настоящее время он получает профессию электрика (уже на третьем курсе), говорит, что находит немало связей в Мироздании и электротехнике – как проявлении некоторых граней Мироздания и строения человека.

Поздравляем победителя!



ВТОРОЕ МЕСТО



занимает Александр (Ратмир) Уфимцев, приславший на конкурс 750 слов!

Александр не сообщает, сколько ему лет, из какого он города и чем он занимается. Известно лишь то, что он учится в магистратуре (неназванного вуза), а по первому образованию является филологом (то есть по-русски – словолюбом).

Поздравляем Александра!





ТРЕТЬЕ МЕСТО

занял Владислав Гусев из города Рыбинск Ярославской области, приславший 132 слова!

Владиславу 25 лет, он работает инженером-механиком на заводе и обучается в магистратуре (какого вуза, не сообщает). Увлекается футболом, участвует в городских соревнованиях, а на досуге читает книги из интернет-магазина Konzeptual.ru.





ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО

заслуженно получает 32-летний искатель Павел Ребенок из Иркутска, приславший 115 слов.



ПЯТОЕ МЕСТО

отдаётся Сергею Войчуку из Новокузнецка, приславшему 78 слов.

В новом году Сергею исполнится 30 лет, у него есть супруга Екатерина и дети Артёмка и Арина. В детстве Сергей окончил музыкальную школу по классу фортепиано и занимался бальными танцами. В 2010 году он получил диплом Сибирского государственного индустриального университета по специальности “Электрооборудование и электрохозяйство промышленных предприятий организаций и учреждений”. В настоящее время работает по специальности в проектной организации.





ШЕСТОЕ МЕСТО

получает 35-летний Михаил Арцыбашев из Арзамаса, приславший 15 слов.



СЕДЬМОЕ МЕСТО

получает Игорь Дёмин, приславший 13 слов.





Благодарим всех участников конкурса, а также тех, кто следил за его ходом! Вместе мы сможем очистить наш язык от излишних иноземных вкраплений.

Все победители получат обещанные призы (правда, только после Нового года).





ПОСЛЕСЛОВИЕ

Отвлекаясь от итогов, хотим заметить, что нам надо чаще пользоваться такими нашими словообразующими окончаниями, как -вед, -ведение, -вод, и -мер. Уверены, они помогут раскрыть суть многих иностранных слов, которые сейчас кажутся незаменимыми.

И вообще надо смелее изобретать новые слова в своём языке – и самостоятельно, не дожидаясь разрешения “Института русского языка” и “Конгресса филологов”, вводить их в оборот. Это очень полезно для родной речи.

Некоторые слова-замены (как новые, так и старые) поначалу могут казаться неудобными, корявыми, неточными. Но это вопрос привычки. Вспомните, как по первости были неблагозвучны для нас иностранные слова – все эти “маркетологи”, “мерчендайзеры”, “супервайзеры” и “краудфандинги”. Однако проходит время – и они приживаются. То же самое произойдёт и с русскими словами, поставленными на новые места в наших головах. Что же касается точности-неточности, то советуем повнимательнее смотреть на иностранные слова – они зачастую совсем не так точны, как кажется. Взять хотя бы слово “солдат” – оно происходит от названия денежной единицы “сольдо” (soldo), которую платили в средневековой европе наёмным воинам. Согласитесь, это совсем не отражает того смысла, который мы сегодня вклаждываем в понятие “солдат”. Русские замены – ратник, воин (вой), боец – гораздо точнее.

Отдельно хочется сказать о замене слова “компьютер” на советское “эвм” (электронно-вычислительная машина). Сейчас это кажется не вполне уместным, поскольку “компьютер” у нас прижился, слово это короткое, ёмкое, звучное, в общем – удобное. А ЭВМ незвучно, коряво и морально устарело (современные компьютеры – это гораздо больше, чем вычислительные машины). Однако, быть может, пройдёт какое-то время, и российские учёные изобретут принципиально новый вид компьютера, и возникнет желание дать ему какое-то новое название, чётче определить новую категорию. И вот тогда, возможно, мы вспомним наше старое доброе слово “эвээм”.

Ещё раз благодарим всех, кто проявил интерес к нашему конкурсу!

Слушайте радио “Гамаюн” и очищайте по возможности родную речь!