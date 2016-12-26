Тайна “святой воды” раскрыта! Её делает святой “Дед Мороз”!

Раскрыто мошенничество в сфере религии.

В 2011 году российские СМИ опубликовали любопытную статью: "УЧЕНЫЕ РАСКРЫЛИ УДИВИТЕЛЬНУЮ ТАЙНУ КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ". В статье было сказано, что российские биофизики объяснили тайну силы чудодественной воды в Иордане.

Цитирую материал:

"Биофизики научными методами подтвердили великое православное чудо, которое происходит ежегодно 19 января в праздник Богоявления (Крещения Господня), когда вся вода вдруг меняет свои свойства. Учёные даже точно указали конкретные часы, в которые стоит запасаться крещенской водой — именно тогда целебные свойства воды особенно сильны.

- Всплеск уникальных качеств воды начинается, как правило, в Крещенский сочельник примерно с 17.30 до 23.30 и продолжается в сам праздник Крещения — с 12.30 до 16.00, — рассказал Life News заведующий лабораторией биофизики воды НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина Станислав Зенин. - А потом вода в природных водоемах быстро возвращается в своё обычное состояние. Изменения её качества в праздник Крещения мы наблюдаем и регистрируем в течение многих лет подряд, метод наблюдений отражает структуру воды и утверждён учёным советом Минздрава России.

Целебные свойства святой воды, как считают верующие, сходят на неё с небес, и этот факт действительно подтвердили учёные.

- По нашим исследованиям, то, что вода меняет свои свойства, связано с положением Земли, — утверждает Станислав Зенин. - Именно 19 января планета Земля попадает в точку, где идёт особенно сильный поток частиц, изменяющий свойства воды. И в другие дни планета попадает под действие потоков частиц, но менее сильных — как правило, это происходит в святые дни, православные праздники. Именно тогда вода реагирует на потоки частиц и потом долго может сохранять свои свойства.

Как утверждает биофизик, уникальные качества крещенской воды усиливаются во время процедур, обычно проводимых в церкви: когда опускают в воду серебряный крест (серебро улучшает качество воды) и читают молитвы.

Выводы Зенина подверждают и исследования другого российского учёного — доктора технических наук Владимира Цетлина, пишет газета "Московский комсомолец".

<...>

По словам Цетлина наши предки всегда отмечали Новый год в период зимнего солнцестояния, примерно 22-23 декабря. И везде вода 22 декабря "аномально" меняла свои свойства, успокаиваясь не на час, как это происходит ежедневно, а замирала сразу на 6 часов.

При этом ситуация повторялась спустя каждые 27 дней, когда Солнце совершало полный оборот вокруг своей оси. 18 января, канун Крещения — как раз и приходится на начало нового солнечного цикла.

Неслучайно именно поэтому, считает Цетлин, те дни, когда вода всякий раз превращается в «крещенскую», близки к каким-нибудь православным праздникам: Сретенью, Матрениному дню, Благовещенью...

Что касается чудодейственного свойства "крещенской" воды, которая долго не портится, то и этому есть научное объяснение. За счёт снижения электропроводимости в ней идёт подавление роста микроорганизмов. Поэтому в часы наибольшего спокойствия воды на планете её можно набирать хоть из реки, хоть из-под крана, — она сохранит свою доброкачественность в сосуде надолго".

Источник: http://www.topnews.ru/news_id_40200.html

Спрашивается, какое отношение к этому естественному природному процессу, связанному с превращением обычной воды в так называемую "святую воду", имеет так называемая "Русская Православная Церковь"???

С какого перепуга (!) этот естественный процесс, связанный с превращением обычной воды в воду с особыми свойствами, называется "великим православным чудом", "Богоявлением", если это явление космического характера???

Однако хватит вопросов, я решил написать эту статью не для того, чтобы повозмущаться тут пред вами по поводу "прихватизаторского таланта" священнослужителей, а для того, чтобы рассказать вам нечто, о чём ранее вы нигде прочесть не могли!

Посмотрите на этот замечательный снимок "северного сияния", сделанный в окрестностях Мурманска 23 декабря 2016 года, в период Полярной ночи, в районе 21 часа по московскому времени. Это было сильнейшее "северное сияние", вызванное мощной вспышкой на Солнце.

А теперь я должен сказать, что превращение в природе обычной воды в "святую воду", имеющую особые свойства, и вспышки "северных сияний" в приполярных широтах, хорошо видимые взору жителей Крайнего Севера, имеют единую природу.

По сути дела, вспыхивающее 19 января (или чуть раньше, или чуть позже) "северное сияние" и есть описанное в статье учёных "Богоявление", причём видимое "Богоявление"!

Ведь, если учёные могут говорить, что подверженная космическому воздействию вода превращается вдруг словно по волшебству в "святую воду", то вот это свечение небес, преимущественно зелёного цвета, тоже можно с полным правом называть "свечением духа Святого" или "Богоявлением".

К такому выводу нас должна привести элементарная логика: "Святая вода" ведь получается за счёт воздействия "Святого духа", не так ли?!

Какая же взаимосвязь имеется между образованием "святой воды" и "северными сияниями", чтобы так говорить? — наверняка кто-то хочет меня спросить?

Сейчас расскажу. Связь самая прямая.

Смотрите прогноз погоды по Мурманску за 23, 24 и 25 декабря 2016 года и температурные графики:

С 12 часов дня 23 декабря температура воздуха стала вдруг резко понижаться и к 15 часам следующих суток она снизилась до минус 9 градусов Цельсия. Перепад температуры за сутки составил 7 градусов. Резкое понижение температуры воздуха сопровождалось на небе мощными вспышками "северного сияния" (смотрите выше фотографию, сделанную в этот день примерно в 21 час по московскому времени), что указывает на причинно-следственную связь между двумя явлениями.

Причина резкого понижения температуры в Мурманской области — вспышка на Солнце и бомбардировка магнитосферы Земли солнечными частицами. Причина резкого понижения температуры в Мурманской области — вспышка на Солнце и бомбардировка магнитосферы Земли солнечными частицами.

Прогноз погоды взят отсюда: https://weather.rambler.ru/v-murmanske/25-december/

Обратите внимание, что на красную надпись в прогнозе за 25 декабря: "магнитная буря". Она возникла как последствие бомбардировки магнитосферы Земли солнечными частицами. Это как штормовые волны на поверхности океана, которые стихают через какое-то время после исчезновения источника возмущения.

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Кроме магнитных бурь, которые связаны с высокой солнечной активностью (с выбросами корональной массы), часто наблюдаются умеренные магнитные бури, которые возникают в периоды, когда на Солнце отсутствуют какие-нибудь активные процессы. Такие бури в основном наблюдаются в периоды минимума цикла солнечной активности и часто повторяются с периодом вращения Солнца 27 дней (поэтому они часто называются рекуррентными магнитными бурями). Происхождение таких бурь долгое время было достаточно таинственным и непонятным, поэтому их источник на Солнце долгое время назывался «М-областью (M-region)». В настоящее время установлено, что источником таких бурь на Солнце является корональная дыра, которая, являясь источником быстрого потока солнечного ветра, приводит к взаимодействию быстрого потока с медленным потоком и образованию области сжатия (в англоязычной литературе называется Corotating Interaction Region — CIR). За счёт сжатия и изменения направления движения плазмы в области сжатия CIR может образовываться геоэффективная компонента межпланетного магнитного поля, приводящая к возбуждению геомагнитной активности, включая магнитные бури и суббури. Корональные дыры могут существовать на Солнце в течение периода до нескольких месяцев, и поэтому магнитная активность на Земле повторяется с периодом вращения Солнца. Согласно последним наблюдениям, магнитные бури, генерированные выбросами корональной массы и корональными дырами, различаются не только по своему происхождению, а также характером развития и своими свойствами. Источник.

Таким образом мы имеем уже тройственную причинно-следственную связь: выбросы корональной массы Солнца и наличие на Солнце корональных дыр — северные сияния в приполярных широтах Земли — резкое понижение температуры воздуха в местах, где люди наблюдают "северные сияния".

Отсюда народная ("языческая") примета: "увидел северное сияние — быть морозу!". Этот снимок тоже был сделан 23 декабря 2016 года, около 21 часа по московскому времени, в том же месте, где и первый.

Итак, что мы имеем?

Наша жизнь настолько привязана к Солнцу и к его активности, что моё сознание помимо моей воли рисует мне образ ребёнка, находящегося во чреве матери и связанного с нею пуповиной.

Для нас эта соединяющая нас с Солнцем "пуповина" — наша энергетическая зависимость от происходящих на Солнце событий.

Ещё до Второй Мировой войны русский учёный Александр Леонидович Чижевский (1897-1964), которого на Западе называют русским Леонардо да Винчи двадцатого века, написал книгу «Земное эхо солнечных бурь», фундаментальный многолетний труд, в котором он убедительно доказал наличие поразительной синхронности множества явлений в биосфере Земли, наблюдаемых на протяжении длительного периода, и циклов солнечной активности (в том числе магнитной).

Александр Леонидович Чижевский (26 января (7 февраля) 1897, Цехановец, Гродненская губерния (сейчас Подляское воеводство, Польша) — 20 декабря 1964, Москва) — советский учёный, биофизик, философ, поэт, художник. Почётный президент I международного конгресса по биофизике (1939), действительный член 18 академий мира, почётный профессор университетов Европы, Америки, Азии.

Уже одной этой книгой Чижевский вошёл в число основоположников новой науки — "Гелиобиологии".

На магнитное поле Солнца и его пульсации откликается буквально всё живое, особенно это заметно в период так называемых геомагнитных бурь.

«Процесс развития органического мира не является процессом самостоятельным, автохтонным, замкнутым в самом себе, а представляет собой результат действия земных и космических факторов, из которых вторые являются главнейшими, так как они обуславливают состояние земной среды.

В каждый данный момент органический мир находится под влиянием космической среды и самым чутким образом отражает в себе, в своих функциях перемены или колебания, имеющие место в космической среде. Мы легко можем представить эту зависимость, если вспомним, что даже небольшое изменение температуры нашего Солнца должно было бы повлечь самые сказочные, невероятные изменения во всём органическом мире. А таких важных факторов, как температурный, очень много: космическая среда несёт к нам сотни различных, постоянно изменяющихся и колеблющихся время от времени сил. Одни электромагнитные радиации, идущие от Солнца и звёзд, могут быть разделены на очень большое число категорий, отличающихся одна от другой длиною волны, количеством энергии, степенью проницаемости и многими другими свойствами.

Корпускулярные, радиоактивные радиации, космическая пыль, газовые молекулы, которыми наполнено всё пространство мира, являются также могущественными создателями земной жизни и вершителями её судеб. Изменение некоторых качеств космической или проникающей радиации могло бы мгновенно уничтожить всякую жизнь на Земле или до неузнаваемости изменить её формы. Ультрафиолетовые лучи солнца с короткой длиной волны могли бы губительно повлиять на всю биосферу, если бы она не задерживалась ничтожной толщины слоем озона в верхних областях атмосферы. Изменение в количестве притекающих к Земле электронов должно было бы так отразиться на метеорологических явлениях, что вызвало бы самые непредвиденные пертурбации в растительном, животном и человеческом мире.

Мы в качестве примера берём крайние возможности, вероятность осуществления которых невелика.

Вселенная находится в динамическом равновесии, и приток тех или иных энергетических факторов совершается постоянно: одни постепенно увеличиваются или уменьшаются в своём количестве, другие испытывают периодические или апериодические вибрации.

Земная органическая жизнь испытывает на себе все эти изменения в энергетических функциях космической среды, так как живое существо по своим физиологическим свойствам является наиболее чувствительным резонатором.

Поток электронов и протонов, вылетающий из жерла солнечного пятна и пролетающий мимо Земли, вызывает огромные возмущения во всём физическом и органическом мире планеты: вспыхивают огни полярных сияний, Землю охватывают магнитные бури, резко увеличивается число внезапных смертей, заболеваний, случаев сумасшествия, эпилептических припадков, несчастных случаев вследствие шока в нервной системе и так далее.

Чрезвычайно велика роль и электромагнитных колебаний, излучаемых пятнами или протуберанцами и достигающих поверхности Земли.

Совершенно особое значение следует придать электромагнитным колебаниям с короткой длиной волны. Эти колебания могут порождаться на поверхности Солнца в области пятен и протуберанцев и достигать поверхности Земли благодаря своей большой проницаемости.

Как показали исследования последних лет над биологическим действием радиаций с короткой волной, эти радиации обладают мощным биологическим и физиологическим действием, а следовательно, оказываются особо сильными агентами внешней среды. Если возмущённые места на Солнце продуцируют во внешнее пространство короткие электромагнитные волны, достигающие поверхности Земли, то, несомненно, эти волны и являются одним из тех мощных биологических деятелей, которыми так богата солнечная радиация.

Различные клетки живых организмов и различные одноклеточные организмы по-разному настроены для приёма энергии коротковолнового излучения Солнца.

Итак, мы окружены со всех сторон потоками космической энергии, которая притекает к нам от далёких туманностей, звёзд, метеорных потоков и Солнца.

Было бы совершенно неверным считать только энергию Солнца единственным созидателем земной жизни в её органическом и неорганическом плане.

Следует думать, что в течение очень долгого времени развития живой материи энергия далёких космических тел, таких, как звёзды и туманности, оказала на эволюцию живого вещества огромное воздействие. Развиваясь под непрерывными потоками космических радиаций, живое вещество должно было согласовать с ними своё развитие и выработать соответствующие приёмники, которые бы утилизировали эту радиацию, или защитные приспособления, которые бы охраняли живую клетку от влияния космических сил. Но несомненно одно: живая клетка представляет собой результат космического, солярного, и теллурического [от латинского слова telluris - Земля. А.Б.] воздействия и является тем объектом, который был создан напряжением творческих способностей всей Вселенной.

Схема Галактики, в которой находится наша Солнечная система. Схема Галактики, в которой находится наша Солнечная система.

Мы привыкли придерживаться грубого и узкого антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил. Это, конечно, неверно.

Жизнь, как мы видим, в значительной большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики космоса на инертный материал Земли. Она живёт динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космического сердца — этой грандиозной совокупностью туманностей, звёзд, Солнца и планет.

За огромный промежуток времени воздействия космических сил на Землю утвердились определённые циклы явлений, правильно и периодически повторяющиеся как в пространстве, так и во времени. Начиная с круговорота атмосферы, углекислоты, океанов, суточной, годовой и многолетней периодичности в физико-химической жизни Земли и кончая сопутствующими этим процессам изменениями в органическом мире, мы всюду находим циклические процессы, являющиеся результатом воздействия космических сил.

Если бы мы попытались графически представить картину многообразия этой цикличности, мы получили бы ряд синусоид, накладывающихся одна на другую или пересекающихся одна с другой. Все эти синусоиды в свою очередь оказались бы изрытыми мелкими зубцами, которые также представляли бы зигзагообразную линию и так далее. В этом бесконечном числе разной величины подъёмов и падений сказывается биение общемирового пульса, великая динамика Природы, различные части которой созвучно резонируют одна с другой.

...Всматриваясь в эту новую развернувшуюся перед нами картину, мы невольно поражаемся тому строгому математическому совершенству, которое, несомненно, проявляется в колебаниях движения указанных явлений во времени, казавшихся ранее нам произвольными и случайными. Мы видим, как строжайшие качественные и количественные законы управляют их течением, и мы начинаем ощущать всю свою слабость перед этой стихийной жизнью, подчинённой непреодолимым силам, управляющим ими изнутри и извне...

...Перед нашими изумлёнными взорами развёртывается картина великолепного здания мира, отдельные части которого связаны друг с другом крепчайшими узами родства, о котором смутно грезили философы древности.

В свете этого воззрения мы видим, как из инертного и аморфного вещества Земли возникают сложнейшие системы, части которых находятся в тончайшем резонансе с различными областями мира. И невольно приходит на ум та древняя идея, что и наше познание явлений Природы есть не что иное, как воспринятый нашими органами познания отзвук истинных процессов, происходящих во Вселенной». (Книга «Земное эхо солнечных бурь», Москва, издательство «Мысль», 1976 год. Впервые книга увидела свет в 1940 году в Париже. Автор написал её на французском языке и назвал «Les Epidemies et les perturbations electromagnetiques du milieu exterieur»).

Итак, и знаменитый на весь мир учёный А.Л.Чижевский и два доктора технических наук Владимир Цетлин и Станислав Зенин, говорят о прямой связи земной жизни с жизнью Космоса, но прежде всего с жизнью Солнца, нашего "Отца небесного".

Причём вода в озёрах и реках меняет свои свойства, становится "крещенской", буквально "святой водой", исключительно только потому, что "19 января планета Земля попадает в точку, откуда в её сторону идёт особенно сильный поток частиц, изменяющий свойства воды".

Этот процесс облучения Земли космическим потоком носит глобальный характер, то есть он охватывает всю Землю.

На Крайнем Севере это сопровождается вспышками сильнейших "северных сияних" и резким понижением температуры до критических значений!

Самое поразительно, хотя фундаментальный труд Леонида Чижеского был опубликован 76 лет назад во Франции и 40 лет назад в СССР, многие учёные в России и в мире до сих пор связывают резкое понижение температуры воздуха на Земле исключительно с возникновением в атмосфере планеты циклонов и антициклонов! Хотя уже очевидно, что "языческая примета" (народная) работает на 100%: "Увидел полярное сияние — быть морозу!"

Одно из доказательств я привёл выше: прогноз погоды по Мурманску на 23,24,25 декабря от Рамблер.Ру.

То есть, по народной теории сначала имеет место мощное излучение со стороны Солнца или бомбардировка магнитосферы земли выбросами "корональной массы", потом, причём тут же, на Земле происходит резкое понижение температуры воздуха.

Из этого напрашивается вывод, что циклоны и антициклоны — это вторая причина резких колебаний температуры воздуха вблизи поверхности Земли, и она не является единственной причиной наступления холодов.

Логическое мышление "от противного" не позволяет никаким образом связать причину появления "северных сияний", предвестников морозов, с возникновением циклонов и антициклонов. Циклоны и антициклоны — это явления, возникающие в плотных слоях атмосферы, а "северные сияния" — это высотные явления, возникающие в очень разреженной атмосфере, почти в вакууме.

Высота зажигания "полярных сияний" — от 100 километров и выше. Зелёное свечение вызывают ионизированные молекулы азота, а красное свечение дают ионизированные молекулы кислорода. Высота их зажигания ~ 200—400 км.

Небо светится зелёным светом на высоте от 100 км, красный свет возникает на высотах 200-400 км. Небо светится зелёным светом на высоте от 100 км, красный свет возникает на высотах 200-400 км.

Следовательно те учёные, которые утверждают, что резкое понижение температуры воздуха — связано исключительно с атмосферными процессами, либо чего-то недопонимают, либо нагло врут, чтобы сокрыть от народа истину.

Таким образом мы пришли к пониманию, что тайна "святой воды" состоит прежде всего в том, что в январских числах календаря Земля подвергается почти ежегодно (но не всякий раз, бывают исключения!) мощнейшему космическому воздействию, возмущающему магнитосферу нашей планеты настолько сильно, что это сопровождается:

1. Появлением в ионосфере Земли в приполярных широтах сильнейших "северных сияний";

2. Рекордным падением температуры воздуха вблизи поверхности земли; (Вот, кстати, откуда у русских людей сказочный образ приходящего к людям "Деда Мороза"! Мороз буквально приходит!)

3. Изменением свойств воды на всей поверхности планеты до состояния "святости".

Итак, если Церковь считает (а также ряд учёных), что "19 января ежегодно в праздник Богоявления (Крещения Господня), происходит великое православное чудо, когда вся вода на земле вдруг меняет свои свойства", то Богоявлением следует считать и возникновение "северных сияний", сопровождающих это "великое православное чудо".

И ведь это не просто правильно так считать, наши далёкие предки-славяне именно так и считали!!!

Кстати, это естественнонаучное знание Русская Православная Церковь (уж не знаю по какой причине) сохранила в архитектуре православных храмов, посвящённых "Святому Духу". Наружные стены этих храмов принято окрашивать в зелёный цвет "северных сияний"!

А если теперь посмотреть на архитектуру и окраску "храмов Христа" и "храмов Богородицы", то мы получим уже весь "языческий комплект" — святую троицу: Богоматерь-Небо, Сына-Солнце и Духа Святого, исходящего от Сына-Солнца.

Ну а теперь положите на всё, что вы прочли выше, читатель, вот эту "козырную карту", бьющую любого кошерного "туза".

Как вам такое откровение очень известного на Западе человека, умершего более двух веков назад?

Если вы в шоке, то я очень рекомендую прочесть мою недавнюю статью вот здесь :

Ещё раз повторюсь, вот ссылка на эту статью: https://cont.ws/post/437386

Приятного вам прочтения и очень надеюсь на понимание с вашей стороны, друзья!

Жить надо не по лжи!

25 декабря 2016 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.