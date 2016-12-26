Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2016
- 13:32 Майор ЛНР: ВСУ применяли 120-мм минометы во время ночных обстрелом.
- 12:55 Плотницкий: Бои под Дебальцево начались с подрыва на минах украинской разведгруппы.
- 11:53 Украинские военные преступники. Часть 43.
- 11:31 ВСУ обстреляли окрестности Дебальцево из минометов.
- 11:19 ВСУ с вечера выпустили боле 60 мин по ДНР.
- 10:05 Украинская армия ночью обстреляла из минометов Коминтерново.
- 09:14 ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Майор ЛНР: ВСУ применяли 120-мм минометы во время ночных обстрелом
За сутки украинские каратели двенадцать раз нарушили «режим тишины».
Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.
«Обстрелам подверглись позиции НМ в районах н.п. Калиновка, Сокольники, Желобок и памятника Князю Игорю. Противник продолжает использовать запрещённое Минскими соглашениями вооружение: миномёты калибром 120мм, 82 мм, БМП-1, АГС, ГП-25 и СО», — рассказал он.
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Плотницкий: Бои под Дебальцево начались с подрыва на минах украинской разведгруппы
Бои под Дебальцево 18 декабря начались с подрыва на минном поле украинской разведгруппы. Об этом сегодня заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.
- рассказал Плотницкий.
- отметил он.
– заявил глава Республики.
- подчеркнул Плотницкий.
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Украинские военные преступники. Часть 43
Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также ополченцев, взявших в руки оружие для защиты родной земли. Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.
В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой, в том числе иностранного производства. Несмотря на это, обстрелы населённых пунктов ДНР с позиций карателей не прекращаются.
Минобороны ДНР и ЛНР продолжает обнародовать информацию о военных преступниках ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения и территорий республики.
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ВСУ обстреляли окрестности Дебальцево из минометов
Украинская армия накануне вечером дважды открывала огонь по окрестностям Дебальцево из минометов. Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.
«Накануне вечером, около 20:30 и 23:00 украинская сторона открывала огонь по окрестностям Дебальцево из минометов калибра 120 мм», — сказал собеседник агентства.
По данным источника, огонь велся с позиций ВСУ в районе села Луганское.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ранее сообщалось, что ночью украинские военные обстреляли село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР.
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ВСУ с вечера выпустили боле 60 мин по ДНР
Украинские силовики с вечера выпустили 62 мины по окраинам Дебальцево, Докучаевска и южным селам ДНР.
Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.
«С 18:00 до полуночи украинские военные обстреливали окрестности Дебальцево, окраины Докучаевска, села Ленинское и Коминтерново, — говорится в сообщении. – По этим населенным пунктам было выпущено 62 мины калибрами 82 и 120 мм».
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия ночью обстреляла из минометов Коминтерново
Украинские силовики ночью обстреляли из минометов село Коминтерново на юге ДНР, пострадавших и жертв нет. Об этом сегодня сообщил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.
— сказал он.
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ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня
Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
С направления поселка городского типа Луганское семь раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
Из стрелкового оружия с направления села Крымское дважды обстрелян район села Сокольники.
Район памятника князю Игорю дважды подвергся обстрелам с направления Станицы Луганской с использованием стрелкового оружия и подствольных гранатометов.
Зафиксирован обстрел с направления села Новотошковское по позициям Народной милиции в районе села Желобок, использовалось вооружение БМП.
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