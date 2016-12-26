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Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2016

10:34. 26 декабря 2016 Просмотров - 290 Нет комментариев Опубликовал:

Майор ЛНР: ВСУ применяли 120-мм минометы во время ночных обстрелом

Майор ЛНР: ВСУ применяли 120-мм минометы во время ночных обстрелов

За сутки украинские каратели двенадцать раз нарушили «режим тишины».

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Обстрелам подверглись позиции НМ в районах н.п. Калиновка, Сокольники, Желобок и памятника Князю Игорю. Противник продолжает использовать запрещённое Минскими соглашениями вооружение: миномёты калибром 120мм, 82 мм, БМП-1, АГС, ГП-25 и СО», — рассказал он.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Плотницкий: Бои под Дебальцево начались с подрыва на минах украинской разведгруппы

Плотницкий: Бои под Дебальцево начались с подрыва на минах украинской разведгруппы


Бои под Дебальцево 18 декабря начались с подрыва на минном поле украинской разведгруппы. Об этом сегодня заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

“Была не совсем попытка прорыва, но можно сказать, что в целом выразилось потом в попытку прорыва. Все начиналось банально и просто – их разведгруппа подорвалась на минном поле, они пытались вытащить своих, для этого привлекли определенные силы и средства, более роты солдат они загнали на высоты (в районе Дебальцево)”


- рассказал Плотницкий.

“Но уже на второй день, по их докладам, которые звучали в эфире, они сами говорили, что из роты – это более 120 человек, если это полноценная рота зашла, – у них осталось только два взвода”


- отметил он.

“Для чего и кому нужны такие попытки “прощупывать” нас, мы, в принципе, знаем и догадываемся. Но наши ребята стойко и мужественно не просто выдержали вот это, а в очередной раз доказали, что лучше с нами им точно не нужно связываться на поле боя”


– заявил глава Республики.

“Результат для них всегда будет плачевным. Я не знаю, к счастью или к радости, но это так. Не стоит им испытывать нас. Они уже неоднократно это делали, и еще ни разу у них результата не было и не будет, потому что если за ними сила, то за нами Бог”


- подчеркнул Плотницкий.

 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

Украинские военные преступники. Часть 43

Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также ополченцев, взявших в руки оружие для защиты родной земли. Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.

В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой, в том числе иностранного производства. Несмотря на это, обстрелы населённых пунктов ДНР с позиций карателей не прекращаются.

Минобороны ДНР и ЛНР продолжает обнародовать информацию о военных преступниках ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения и территорий республики. Украинские военные преступники Украинские военные преступники Украинские военные преступники Украинские военные преступники Украинские военные преступники Украинские военные преступникиУкраинские военные преступники

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ обстреляли окрестности Дебальцево из минометов

ВСУ обстреляли окрестности Дебальцево из минометов | Русская весна

Украинская армия накануне вечером дважды открывала огонь по окрестностям Дебальцево из минометов. Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером, около 20:30 и 23:00 украинская сторона открывала огонь по окрестностям Дебальцево из минометов калибра 120 мм», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, огонь велся с позиций ВСУ в районе села Луганское.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ранее сообщалось, что ночью украинские военные обстреляли село Коминтерново Новоазовского района на юге ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ с вечера выпустили боле 60 мин по ДНР

ВСУ с вечера выпустили боле 60 мин по ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 62 мины по окраинам Дебальцево, Докучаевска и южным селам ДНР.

Об этом ДАН сообщил сегодня источник в силовых ведомствах Республики.

«С 18:00 до полуночи украинские военные обстреливали окрестности Дебальцево, окраины Докучаевска, села Ленинское и Коминтерново, — говорится в сообщении. – По этим населенным пунктам было выпущено 62 мины калибрами 82 и 120 мм».

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия ночью обстреляла из минометов Коминтерново

Украинская армия ночью обстреляла из минометов Коминтерново


Украинские силовики ночью обстреляли из минометов село Коминтерново на юге ДНР, пострадавших и жертв нет. Об этом сегодня сообщил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.

«Сегодня ночью, примерно с 2.30 ВСУ обстреляли из минометов село Коминтерново, обстрел продолжался на протяжении трех часов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»


— сказал он.


 К оглавлению | Источник: dnr-news.com

ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ 12 раз нарушили режим прекращения огня

Киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

С направления поселка городского типа Луганское семь раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Из стрелкового оружия с направления села Крымское дважды обстрелян район села Сокольники.

Район памятника князю Игорю дважды подвергся обстрелам с направления Станицы Луганской с использованием стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Зафиксирован обстрел с направления села Новотошковское по позициям Народной милиции в районе села Желобок, использовалось вооружение БМП.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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