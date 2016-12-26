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Накипело. Геноцид Русов [2016, Власть паразитов]

20:08. 26 декабря 2016 Просмотров - 152 Нет комментариев Опубликовал:

fp

Паразитическая Система – это то, что сейчас существует на Земле. Населением планеты управляют не лучшие из лучших, как принято в разумных цивилизациях, а худшие из худших, как заведено в Тёмных Мирах! Небольшая кучка зомбированных, обманутых, искалеченных и озлобленных людей обманывает и эксплуатирует почти всё население планеты. Мало того, бездумное исполнение приказов сделало помощников Князей Тёмного Мира самыми настоящими убийцами, кровавыми монстрами, портящими жизнь и себе, и другим... Но «морковка», которую перед ними держали их хозяева долгие века, тоже оказалась банальным обманом, только ещё более подлым и циничным… Подробнее: http://ru-an.info/news/951Источник

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

К вопросу о признании геноцида Русского народа. Николай Левашов

Отрывок из Круглого стола «К вопросу о признании геноцида руского народа», который проходил в Госдуме РФ в Москве 10 июня 2010 года. Выступление лидера Руского общественного Движения «Возрождение. Золотой век» академика Левашова Николая Викторовича.

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10 июня 2010 года по инициативе Николая Викторовича Левашова в Государственной Думе РФ состоялся Круглый Стол на тему: «К вопросу о признании геноцида русского народа» с участием представителей научно-экспертного сообщества, политических партий и общественных организаций, государственных деятелей и журналистов. На Круглом Столе было аргументировано доказано, что врагами русского народа развязана и ведётся систематическая, хорошо организованная и целенаправленная война с применением самых современных видов истребления людей, включая психологическую, биологическую, генетическую и военно-террористическую формы геноцида и этноцида. Против русского и других коренных народов России осуществляется духовно-нравственная, образовательная, медико-биологическая, пищевая, алкогольно-наркотическая, военно-террористическая, национально-этническая, религиозная, кредитно-финансовая и экономическая агрессия с целью полного уничтожения российской государственности и физического истребления коренного населения России.

Круглый Стол положил начало большой работе по подготовке к проведению международной Конференции по этому вопросу и информированию жителей страны о формах и методах зримого и незримого геноцида. Русское Общественное Движение «Возрождение. Золотой Век», созданное и возглавляемое Н.В. Левашовым, по всей России активно проводило и проводит различные мероприятия с целью донесения до людей правды о способах их уничтожения. Посмотреть полную видеозапись этой Конференции можно по следующим ссылкам: Архив-1, Н-Диск, Н-Диск HQ, Torrents.ru

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова

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