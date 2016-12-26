Москва. Кремль. Сталину…

Эти вырезки из старых советских газет говорят сами за себя… Это ответ тем, кто любит утверждать, ссылаясь на своих бабушек и дедушек, что советские колхозники работали, практически, даром, за трудодни, и денег им никто не платил… АГА…

p.s. Те, кто жертвовал деньги на нужды обороны страны, не были богатыми людьми, но в том-то и отличие этих людей от нас с вами, что когда стране грозила беда, они думали не о себе, они думали о Родине. Помните эти слова:



"Забота у нас простая,

Забота наша такая:

Жила бы страна родная, —

И нету других забот…"



Это про этих людей слова, про этот Великий народ… Потому и выстояли в борьбе, потому и победили. Низкий им поклон от нас - потомков …



(Продолжение следует…)

Взято у товарища http://aloban75.livejournal.com/2564115.h tml – цинкPS. Мои предки тоже сдали все свои сбережения на нужды обороны страны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com