Москва. Кремль. Сталину…
13:18. 26 декабря 2016 Просмотров - 472 4 коммент. Опубликовал: brahman
Москва. Кремль. Сталину…
Эти вырезки из старых советских газет говорят сами за себя… Это ответ тем, кто любит утверждать, ссылаясь на своих бабушек и дедушек, что советские колхозники работали, практически, даром, за трудодни, и денег им никто не платил… АГА…
p.s. Те, кто жертвовал деньги на нужды обороны страны, не были богатыми людьми, но в том-то и отличие этих людей от нас с вами, что когда стране грозила беда, они думали не о себе, они думали о Родине. Помните эти слова:
"Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, —
И нету других забот…"
Это про этих людей слова, про этот Великий народ… Потому и выстояли в борьбе, потому и победили. Низкий им поклон от нас - потомков …
(Продолжение следует…)
Взято у товарища skaramanga_1972
http://aloban75.livejournal.com/2564115.h
PS. Мои предки тоже сдали все свои сбережения на нужды обороны страны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Мои родители, когда речь заходила о Сталине, ни разу не сказали о нем плохого слова. Происхождения оба были крестьянского, из середняков. Оба уехали в 20-е годы в Ленинград. Самые прекрасные годы их жизни – 39 и 40 вплоть до начала войны. Много работали, в магазинах все было, жили очень дружно Родину любили по-настоящему.
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Замечательно. И? Все эти отзывы – от городских.
Ну время было такое, ну тяжело было в деревне – ЗАЧЕМ ЭТО СКРЫВАТЬ? И ОТРИЦАТЬ…
откуда эта неистребимая тяга к вранью…
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“Это ответ тем, кто любит утверждать, ссылаясь на своих бабушек и дедушек, что советские колхозники работали, практически, даром, за трудодни, и денег им никто не платил… АГА…”
АГА, ОГО, т.е. я должен не верить своей бабушке?
На основании сканов пресституток? Типа как при клинтонихе – так всегда не было, ага. Что власть ни попросит – “журналист ответит есть”.
Значит советские бабушки и дедушки сговорились врать своим внукам? Флэшмоб у них тогда такой был совместный? в доинтернетовскую эпоху… , АГА.
Их труд пошёл не на дерипасок, а на создание супердержавы – уже неплохо. Но на вранье не построишь Ничего.
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может просто это колхозы перечисляли средства, не спрашивая мнения “колхозников”.