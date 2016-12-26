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Москва. Кремль. Сталину…

13:18. 26 декабря 2016 Просмотров - 472 4 коммент. Опубликовал:


Москва. Кремль. Сталину…

Эти вырезки из старых советских газет говорят сами за себя… Это ответ тем, кто любит утверждать, ссылаясь на своих бабушек и дедушек, что советские колхозники работали, практически, даром, за трудодни, и денег им никто не платил… АГА…









































p.s. Те, кто жертвовал деньги на нужды обороны страны, не были богатыми людьми, но в том-то и отличие этих людей от нас с вами, что когда стране грозила беда, они думали не о себе, они думали о Родине. Помните эти слова:

"Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная, —
И нету других забот…"

Это про этих людей слова, про этот Великий народ… Потому и выстояли в борьбе, потому и победили. Низкий им поклон от нас - потомков …

(Продолжение следует…)

Взято у товарища skaramanga_1972

http://aloban75.livejournal.com/2564115.html – цинк

PS. Мои предки тоже сдали все свои сбережения на нужды обороны страны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, 1942, 1943, 1944, великая отечественная война, газеты, история, сталин, танки
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4 коммент.»

  • 295 158
    Олег Лебедев 26 декабря 2016 в 14:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Мои родители, когда речь заходила о Сталине, ни разу не сказали о нем плохого слова. Происхождения оба были крестьянского, из середняков. Оба уехали в 20-е годы в Ленинград. Самые прекрасные годы их жизни – 39 и 40 вплоть до начала войны. Много работали, в магазинах все было, жили очень дружно Родину любили по-настоящему.

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    • 11323 7410
      Ликвидатор Олег Лебедев 26 декабря 2016 в 18:48 Ссылка Пометить
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      Замечательно. И? Все эти отзывы – от городских.
      Ну время было такое, ну тяжело было в деревне – ЗАЧЕМ ЭТО СКРЫВАТЬ? И ОТРИЦАТЬ…
      откуда эта неистребимая тяга к вранью…

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  • 11334 7409
    Ликвидатор 26 декабря 2016 в 17:50 Ссылка Пометить
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    “Это ответ тем, кто любит утверждать, ссылаясь на своих бабушек и дедушек, что советские колхозники работали, практически, даром, за трудодни, и денег им никто не платил… АГА…”

    АГА, ОГО, т.е. я должен не верить своей бабушке?
    На основании сканов пресституток? Типа как при клинтонихе – так всегда не было, ага. Что власть ни попросит – “журналист ответит есть”.

    Значит советские бабушки и дедушки сговорились врать своим внукам? Флэшмоб у них тогда такой был совместный? в доинтернетовскую эпоху… , АГА.

    Их труд пошёл не на дерипасок, а на создание супердержавы – уже неплохо. Но на вранье не построишь Ничего.

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