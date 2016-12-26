Гендерные различия: мозг мужчины и женщины

Знаете ли вы, что 26 минут сна могут повысить вашу производительность на 34%? Что мозг во сне не прекращает свою деятельность и бывает даже активнее, чем в периоды бодрствования? Что мужчины и женщины воспринимают реальность и принимают решения совсем по-разному? Мы очень мало знаем о том, как функционирует наш мозг, и не учитываем особенности его работы в нашей повседневной жизни и профессиональной деятельности. Между тем такое знание может помочь нам работать продуктивнее, больше запоминать, лучше учиться и проводить эффективные переговоры и презентации.

Результаты одного эксперимента можно подытожить такими словами: мужчина — крутой чувак, а женщина — стерва. В ходе эксперимента четырем группам испытуемых, состоящим из равного количества мужчин и женщин, было предложено оценить профессиональные успехи придуманного тремя исследователями помощника вице-президента авиакомпании. Каждой группе кратко описали обязанности вице-президента, но первой группе также было сказано, что вице-президент — мужчина. Их попросили оценить компетентность и способность кандидата расположить к себе. Второй группе сообщили, что вице-президент — женщина. Ее способность расположить к себе людей была оценена высоко — в отличие от ее компетентности. Все факторы теста были одинаковыми, переменной величиной являлся только пол.

Третьей группе сказали, что вице-президент — суперзвезда мужского пола, блестящий профессионал, сделавший стремительную карьеру. Четвертой группе тоже сказали, что вице-президент — суперзвезда, но только женского пола, который следовал экспресс-маршрутом к руководящей должности. Как и в первом случае, третья группа оценила мужчину как «высококомпетентного» и «способного расположить к себе». Женщина-суперзвезда тоже была оценена как «высококомпетентная», но «не способная расположить к себе».

Участники описывали ее такими словами, как «недружелюбная». Как я и сказал, мужчина был молодцом, а женщина — стервой.

Дискриминация по половому признаку до сих пор мешает людям в реальном мире. В противоречивом мире мозга и половых различий весьма важно не упускать из виду описанный социальный эффект. Относительно взаимоотношений между мужчинами и женщинами существует много заблуждений, которые связаны с понятиями пола и гендера. Пол обычно описывается биологическими и анатомическими различиями, а гендер — социальными. Пол определяется ДНК, а гендер — нет. Отличия между мужским и женским мозгом начинаются с того, что ставится на первое место.

Х-фактор

Как мы становимся мужчинами и женщинами? Дорога к осуществлению половой роли начинается с большим энтузиазмом, присущим обычно сексуальному поведению. Четыреста миллионов сперматозоидов стремятся найти яйцеклетку. Не такое уж сложное задание. В микроскопическом мире человеческого организма яйцеклетка сопоставима со Звездой Смерти*, а сперматозоиды — со звездными истребителями с х-образными крыльями. В данном случае обозначение буквой «х» весьма уместно: именно так обозначается важная хромосома, которую несет каждый сперматозоид и яйцеклетка. Вы помните о хромосомах еще по урокам биологии; эти закрученные цепочки ДНК находятся в ядре, содержащем информацию, необходимую для сотворения человека. Для этого необходимо 46 таких единиц, которые можно сравнить с 46 томами энциклопедии. 23 мы получаем от матери и 23 — от отца. Две хромосомы отвечают за пол. И хотя бы одна из них должна быть х-хромосомой.

*Звезда Смерти — боевая космическая станция в вымышленной вселенной «Звездных войн», оснащенная энергетическим оружием чрезвычайной разрушительной силы, способным уничтожать целые планеты. Прим. ред.

Если вы получите комплект из двух х-хромосом, придется вам всю жизнь пользоваться дамской комнатой; а если х и y — то мужской уборной. За определение пола отвечает мужчина. (Жены короля Генриха VIII были бы рады узнать об этом, ведь одну из них он казнил за то, что она не могла родить ему наследника трона, хотя обезглавить следовало бы его самого.) Y-хромосому может нести только сперматозоид (у яйцеклетки ее нет), поэтому от мужского генетического материала и зависит пол ребенка.

Гендерные различия мужчин и женщин определяются тремя признаками: генетическими, анатомическими и поведенческими. Обычно исследователи посвящают свою карьеру изучению одного из них; каждое отличие — это целый остров в общем океане исследований. Мы рассмотрим все три признака и начнем с объяснения (с точки зрения молекулярной генетики) того, почему Генрих VIII очень виноват перед Анной Болейн.

Один из интереснейших фактов об y-хромосоме заключается в том, что для того, чтобы стать мужчиной, не нужна вся хромосома. Требуется только начальный толчок для запуска программы развития организма мужского пола, который обеспечивается геном определения пола SRY. Этот ген обнаружил ученый Дэвид Пейдж — директор Института Уайтхеда и профессор Массачусетского технологического института. В свои пятьдесят он выглядит на двадцать восемь. Пейдж обладает незаурядным интеллектом, ему присуще обаяние и острое чувство юмора. Он первый молекулярный сексолог. Или, точнее сказать, брокер-сексолог. Дэвид Пейдж установил, что можно разрушить ген SRY эмбриона мужского пола и превратить его в женский эмбрион или, добавив ген SRY* в женский эмбрион, превратить его в мужской. Почему это возможно? Беспокоясь, что мужчины биологически запрограммированы доминировать на планете, исследователи выявили, что базовые установки млекопитающих предопределяют женский пол эмбриона.

* SR — sex reversal, от англ. «трансформация пола». Прим. пер.

Между двумя хромосомами существует чудовищное неравенство. Х-хромосома берет на себя бóльшую часть сложной работы, в то время как маленькая y защищает связанные с ней гены тем, что пять из них раз в миллион лет совершают суицид в замедленной съемке. Теперь количество генов сократилось до 100. Для сравнения: х-хромосома несет 1500 генов, необходимых для реализации проекта «Эмбрион». Здесь не наблюдается никакого сокращения.

От каждой х-хромосомы для формирования особи мужского пола необходим один ген х. Для развития эмбриона женского пола их нужно вдвое больше. Представим себе это в виде рецепта пирога с одним стаканом муки. Если положить два стакана, все изменится не лучшим образом. Женский эмбрион прибегает к оружию, проверенному временем, в решении проблемы с двумя х: он просто игнорирует один из них. Такое молчаливое поведение хромосом называется инактивацией х-хромосомы*. Одна из хромосом маркируется молекулярным эквивалентом таблички «Не беспокоить». Если есть выбор из двух х-хромосом, материнской и отцовской, исследователи хотели бы знать, на какую из них вешается табличка.

*Инактивация х-хромосомы происходит в клетках самок млекопитающих для того, чтобы с двух копий х-хромосом не образовывалось вдвое больше продуктов соответствующих генов, чем у самцов млекопитающих. Такой процесс называется дозовой компенсацией генов. Инактивированная х-хромосома будет оставаться неактивной во всех последующих дочерних клетках, образующихся в результате деления. Прим. ред.

Ответ оказался неожиданным: это происходит случайно. Некоторые клетки женского эмбриона вывешивают табличку на материнскую х-хромосому. Соседние клетки размещают табличку на отцовской хромосоме. На этом этапе исследования не выявлено никакой зависимости — событие считается случайным. Следовательно, клетки женского эмбриона представляют собой сложную мозаику из активных и неактивных материнских и отцовских генов х-хромосом. Так как мужскому полу для выживания необходимы все 1500 генов х-хромосомы, а есть только одна, было бы глупо вывешивать таблички «Не беспокоить». Поэтому они никогда этого не делают. Инактивация х-хромосомы не происходит при развитии зародыша мужского пола. И так как мальчики должны получить х от матери, все мужчины в прямом смысле слова маменькины сынки. Мальчики в корне отличаются от своих сестер, которые генетически сложнее. Это громкое заявление описывает наши первые (генетические) данные о гендерных отличиях.

Нам известна функция 1500 генов х-хромосомы. А сейчас приготовьтесь. Многие из этих генов связаны с деятельностью мозга и определяют наше мышление. В 2005 году, после того как была выявлена последовательность хромосом генома человека, было определено, что высокий процент содержания генов х-хромосомы обеспечивает генерацию белка, участвующего в формировании мозга. Некоторые из этих генов задействованы в организации высшей мыслительной деятельности, начиная с вербальных навыков и социального поведения и заканчивая определенными интеллектуальными способностями. Ученые называют х-хромосому «горячей точкой» познания.

Больше — лучше?

Назначение генов — создавать молекулы для осуществления функций клеток, в которых они находятся. Из совокупности этих клеток построен мозг — центр управления поведением человека. Нейроанатомия изучает форму и строение нервной системы и ее органов, а клетка, как известно, основная единица живого организма. И мозг, соответственно, тоже состоит из клеток. В нем, кстати, сложно найти те, которые не подвержены влиянию половых хромосом.

В лабораториях (наверное, следует отметить, что их руководителями бывают как мужчины, так и женщины) были выявлены различия в лобной доле и префронтальной коре головного мозга, контролирующие способность принимать решения. Некоторые участки этих областей у женщин толще, чем у мужчин. Различия в лимбической системе, где формируются эмоции и происходят определенные познавательные процессы, зависят от пола. Принципиальное отличие касается миндалины, которая регулирует не только возникновение эмоций, но и способность их запоминать. Вопреки распространенному всеобщему мнению, у мужчин эта область гораздо больше, чем у женщин. Миндалевидное тело женского организма сообщается с левым полушарием, а мужского — большей частью с правым. Нейробиологи изучили состав биохимических элементов, и здесь тоже не обошлось без половых различий. Рассмотрим, к примеру, регуляцию серотонина — главного нейромедиатора в регулировании эмоций и настроения. В мужском организме серотонин синтезируется на 52 процента быстрее, чем в женском.

Какое значение имеют эти физические различия? В животном мире размер имеет значение для выживания. На первый взгляд, человеческая природа подчиняется тем же принципам. Мы уже знаем, что у скрипачей область мозга, отвечающая за действие левой руки, больше области, отвечающей за правую руку. Однако нейробиологи почти не коснулись вопроса о том, каковы функции клеточных структур. Нам до сих пор неизвестно, оказывают ли на различия влияние нейротрансмиттеры или их определяет размер соответствующей области мозга.

Война полов

У меня нет особого желания писать об этом. Изучение гендерных различий в поведении имеет долгую и сложную историю.

Даже лучшие наши ученые умы оказались подвержены всевозможным предрассудкам. Например, комментарии Ларри Саммерса, президента Гарвардского университета, по поводу оценки знаний математики и теории студентов женского пола чуть не стоили ему карьеры. Ему составляют компанию не менее умные люди. Только взгляните на эту троицу:

«Женщина — это бессильный мужчина, не способный производить семя по причине своей холодной природы. Мы же, в свою очередь, должны относиться к женщинам как к пороку, хотя и включенному в естественное развитие самой природой» (Аристотель).

«Девочки раньше начинают говорить и стоять на ногах, чем мальчики, потому что бурьян растет быстрее, чем зерно» (Мартин Лютер).

«Если они могут отправить человека на Луну… почему бы им всем не отправиться туда?» (Джилл, граффити на стене душевой, сделанное в 1985 году; ответ на цитату Лютера).

Таким образом, битва полов продолжается. Аристотеля и Джилл разделяет почти 2400 лет, но в этой войне мы едва ли сдвинулись с точки. Даже в эпоху наивысшего научного прогресса, используя метафору с названиями планет, Марса и Венеры, некоторые люди пытаются давать рекомендации, как использовать эти различия во взаимоотношениях. Большей частью, полагаю, их данные сводятся к статистике.

В том, что мужчины и женщины думают о некоторых вещах, существуют весомые различия. Но когда речь идет об измеримых отличиях, все почему-то думают, что ученые говорят об отдельных людях, таких как они сами. И это большое заблуждение. Ученые-то изучают популяцию в совокупности. Статистика подобных исследований не строится на индивидуальных результатах. Да, тенденции существуют, но они варьируются, и часто различия между полами настолько малы, что ими можно пренебречь. И они уж точно недостаточны для того, чтобы сказать, как конкретный человек (мужчина или женщина) отреагирует на определенный раздражитель. Действительно, каждый раз, когда нейробиолог Фло Хаселтайн проводит функциональную магнитно-резонансную томографию, аппарат выдает различия в реакции мозга в зависимости от того, изучает она мозг мужчины или женщины. Как именно это связано с реальными поведенческими проявлениями — совершенно другой вопрос.

Первые намеки

Знания о биологических причинах поведенческих отличий начинаются с изучения патологии мозга. Умственной отсталостью чаще страдают мужчины, чем женщины. Многие психические отклонения от нормы вызваны мутацией одного из 24 генов х-хромосомы. Как известно, у мужчин нет резервной х-хромосомы, и ее повреждение приводит к соответствующим последствиям. Если повреждена х-хромосома женщины, зачастую можно не ожидать никаких последствий. Этот факт служит самым веским доказательством того, что х-хромосомы задействованы в работе мозга.

Профессиональным психиатрам давно известно о различиях, обусловленных половой принадлежностью, в видах и степени тяжести психических отклонений. Например, у мужчин чаще развивается шизофрения. Соотношение женщин и мужчин, страдающих депрессией, равно 2:1 — такой результат наблюдается сразу после полового созревания и остается стабильным в течение последующих пятидесяти лет. Мужчинам чаще свойственно асоциальное поведение. Женщины больше склонны к повышенной тревожности. Среди мужчин больше страдающих алкоголизмом и наркозависимостью. Анорексией чаще болеют женщины. Томас Инсел из Национального института психического здоровья США утверждает: «Достаточно сложно определить, какой фактор больше, чем пол, влияет на эти заболевания».

А как обстоят дела с поведением здоровых людей? Велика ли разница между полами, когда речь заходит о психических, социальных и когнитивных функциях? Давайте рассмотрим последние результаты работы ученых.

Травматические ситуации

Во время прогулки с родителями маленького мальчика сбивает машина. Вряд ли кто-нибудь ставший свидетелем подобного происшествия сможет его забыть. А что если бы вы могли забыть? Вы помните, что миндалевидное тело играет ключевую роль в формировании эмоций. Предположим, некий волшебный эликсир способен этот процесс остановить. Такой эликсир существует, и его действие демонстрирует, что мужчины и женщины по-разному обрабатывают эмоции.

Возможно, вам приходилось слышать о межполушарной асимметрии. Возможно, вы также знаете, что в связи с преобладанием правого или левого полушария людей разделяют на творцов и аналитиков. Это явление можно описать на таком примере: предположим, левая часть великолепного лайнера отвечает за то, чтобы корабль находился на плаву, а правая — за то, чтобы он преодолевал волны. Обе стороны задействованы в обоих процессах. Однако это не означает, что полушария работают одинаково. Правое определяет суть вопроса, а левое анализирует детали.

Наблюдая за работой мозга мужчин и женщин в условиях острого стресса (он показывал им фильмы ужасов), исследователь Ларри Кэхилл заметил, что у мужчин реакция выражена со стороны миндалины в правом полушарии. Их левое полушарие пребывало в состоянии покоя. У женщин реакция наблюдалась в другом полушарии. У них активизировалась левая миндалина, в то время как правое полушарие безмолвствовало. Если у мужчин работает правое полушарие, означает ли это, что они лучше помнят суть, чем детали эмоций, вызванных стрессом? А женщины лучше запоминают детали, чем суть эмоционального опыта, связанного со стрессом? Кэхилл решил это выяснить.

Этот волшебный эликсир забвения — бета-адреноблокатор пропранолол, который обычно используют для регулирования кровяного давления. Этот лекарственный препарат блокирует выработку биохимических веществ, активирующих миндалину во время эмоционального опыта. Его свойства были выявлены в ходе исследований средств для лечения психических расстройств, последствий участия в военных действиях.

Испытуемые Кэхилла принимали лекарство перед просмотром фильма. Неделю спустя исследователь проверил их воспоминания о фильме. Выяснилось, что мужчины, принявшие лекарство, утратили способность запоминать смысл происходящего, в отличие от мужчин, не принявших лекарство. Женщины же потеряли способность воспроизводить детали. Но интерпретировать эти результаты следует правильно. Они отражают только эмоциональную реакцию на стрессовые ситуации, а не объективные данные и выводы. Это не битва между бухгалтерами и мечтателями.

Результаты, полученные Кэхиллом, нашли подтверждение в похожих исследованиях во всем мире. Другие лаборатории продолжили его начинания и выявили, что женщины быстрее и интенсивнее мужчин воспроизводят эмоциональные события из собственного опыта. Их воспоминания об эмоционально важных событиях, таких как первое свидание или отпуск, более живые. Согласно результатам других исследований, в условиях стресса женщины сосредоточиваются на воспитании детей, а мужчины отстраняются от дел. Такая тенденция, наблюдающаяся у женщин, получила название «защита и поддержка»*. Почему так происходит, неизвестно, однако американский биолог-эволюционист Стивен Гулд утверждает: «Нет никакой возможности провести четкую черту, не поправ законы логики, математики и общенаучные принципы».

*Согласно теории Шелли Тейлор под названием «Защита и поддержка (Tend and befriend), в условиях стресса женщины склонны защищать своих детей и стремятся найти поддержку определенной социальной группы. Прим. пер.

Это высказывание напомнило мне о драке моих сыновей, но Гулд говорит о противостоянии биологического и социального.

Вербальная коммуникация

Специалист по поведению Дебора Таннен проделала удивительную работу в этой области, изучив гендерные особенности вербальных способностей. Вкратце, данные, полученные Таннен и другими исследователями за последние тридцать лет, таковы: женщины преуспели в этом. Хотя нюансы часто противоречивы, бóльшая часть эмпирических данных получена от нетипичных представителей рода человеческого, в том числе и имеющих патологии мозга. Нам давно известно, что нарушения речи и способности читать наблюдаются у мальчиков в два раза чаще, чем у девочек. У женщин после инсульта речь восстанавливается лучше, чем у мужчин. Многие исследователи полагают, что такая диспропорция связана с различиями в самом процессе мышления, и обращаются к нейроанатомическим данным, чтобы объяснить различия. При обработке вербальной информации женщины задействуют оба полушария головного мозга, а мужчины — только одно. У женщин полушария соединяются толстым «кабелем», у мужчин — более тонким. К тому же у представительниц прекрасного пола имеется резервная система архивации данных, которой нет у сильного пола.

Эти клинические данные были использованы для подтверждения результатов, полученных исследователями. В школьном возрасте вербальное мышление девочек лучше развито, чем мальчиков. Они лучше выполняют задания, связанные с запоминанием слов, беглостью речи и быстротой артикуляции. Когда девочки подрастают, они остаются чемпионами в области запоминания вербальной информации и оперирования ею. Однако эти данные нельзя рассматривать в отрыве от социального контекста. Поэтому мнение Гулда тоже имеет право на существование.

Таннен провела много времени, наблюдая и снимая видео о том, как девочки и мальчики взаимодействуют друг с другом. Ее исходной задачей было выяснить, как дети в разном возрасте разговаривают с лучшими друзьями, применяют ли они какие-то схемы. И если такие схемы существуют, то насколько они стабильны. Сохранятся ли схемы, наработанные в детском возрасте, в студенческие годы? То, что выявила Таннен, было ожидаемым и стабильным, независимо от возраста и местонахождения человека. Модель общения, принятая взрослым, формируется непосредственно при взаимодействии с тем же полом в детском возрасте. Данные Таннен сфокусированы на трех аспектах.

Укрепление отношений

При общении лучшие подружки наклоняются друг к другу, сохраняя визуальный контакт, и много говорят. Они используют свой вербальный талант, чтобы укрепить отношения. Мальчишки никогда так не ведут себя. Они редко смотрят друг другу прямо в лицо, предпочитая глядеть мимо или искоса. Они редко сталкиваются взглядом и не прибегают к разговорам для укрепления отношений. В мальчишеском сообществе ходит другая валюта — удары. Совместная физическая активность — вот на каком клею держатся их отношения.

Мои сыновья Джош и Ноа играли в одну игру с тех пор, как научились ходить, — обычная игра с бросанием мяча. Джош говорит: «Я могу подбросить мяч до потолка» — и тотчас делает это. Дети смеются. Ноа ловит мяч и говорит: «Ах так?! Тогда я могу добросить до неба» — и подбрасывает мяч еще выше. Так, смеясь, они продолжают игру, пока не доберутся до космоса и Бога.

Таннен обнаружила такие модели везде — кроме поведения маленьких девочек. Женский вариант: одна из сестер говорит: «Я могу подбросить мяч до потолка» — и делает это. Сестры весело смеются. Затем вторая сестра берет мяч, подбрасывает его до потолка и говорит: «Я тоже так могу!» А потом они рассуждают о том, как здорово, что они обе могут подкидывать мяч на одинаковую высоту. Такая же модель поведения наблюдается у обоих полов во взрослом возрасте.

К сожалению, данные, полученные Деборой Таннен, были неправильно истолкованы: «Мальчики постоянно соревнуются, а девочки всегда действуют сообща». Однако, как показывает практика, мальчики тоже весьма склонны к кооперации. Просто они делают это при помощи соревнования, развивая свою излюбленную стратегию физической активности.

Ведение переговоров

В начальной школе мальчики наконец начинают применять свои вербальные навыки — например, для того, чтобы обсудить свой статус в большой компании. По данным Таннен, особи мужского пола с высоким социальным статусом раздают указы остальным членам группы, вербально или даже физически подталкивая мальчиков с низким статусом.

«Лидеры» поддерживают власть над своими вотчинами, не только отдавая приказы, но и проверяя их выполнение. Другие сильные члены группы соперничают с ними, поэтому мальчики, стоящие во главе групп, быстро учатся давать отпор нападкам. Нередко и в словесной форме. В результате в мальчишеском сообществе прослеживается четкая иерархия. И она достаточно прочная. Жизнь членов группы с низким статусом часто бывает печальной. Независимое поведение, характерное для контролирующей верхушки, всегда высоко ценится.

Наблюдая за маленькими девочками, Таннен выявила различные модели поведения. Девочки как с высоким, так и с низким статусом (у них так же, как и у мальчиков, есть иерархия) использовали абсолютно иные стратегии для создания и поддержания иерархии. Девочки проводят много времени за разговорами — коммуникация очень важна для них. Тип беседы определяет статус отношений. Та, кому доверяют секреты, обладает статусом лучшего друга. Чем больше секретов доверено, тем ближе воспринимают друг друга девочки, однако между собой девочки склонны преуменьшать статус. При помощи развитых вербальных навыков они избегают раздачи указов. Когда одна из девочек пытается командовать, ее манера, как правило, отвергается: на нее навешивают ярлык «командирша», и она попадает в социальную изоляцию. Не то чтобы в девичьей группе решения не выполняются... Многие девочки вносят предложения, а затем обсуждают альтернативные варианты. В конце концов достигается консенсус.

Различия между полами можно продемонстрировать при помощи одного весомого слова. Мальчики говорят: «Сделай это», а девочки: «Давай сделаем это».

Взрослая жизнь

Таннен установила, что со временем такие способы вербальной коммуникации закрепляются, что приводит к различиям в социальной чувствительности двух групп. Каждый мальчик, отдающий приказы, становился лидером. Каждая девочка, отдающая приказы, становилась командиршей. К окончанию школы их манера поведения окончательно сформировалась. И особенно ярко она проявляется на работе и в супружеской жизни.

Двадцатилетняя новоиспеченная супруга едет в автомобиле вместе со своей подругой Эмили. Ей захотелось пить. «Эмили, ты хочешь пить?» — спрашивает она. Эмили, имеющая опыт переговоров, понимает, чего хочет подруга.

«Не знаю. А ты?» — реагирует Эмили. Между ними завязывается небольшая дискуссия по поводу того, достаточно сильно ли они хотят пить, чтобы остановить машину и купить воды.

Несколько дней спустя та же девушка едет вместе со своим мужем. «Ты хочешь пить?» — спрашивает она. «Нет, не хочу», — отвечает муж.

В тот день они немного повздорили. Жена злилась, потому что хотела, чтобы муж остановил машину; а он злился, потому что она не говорила прямо, чего хочет. Подобные конфликты широко распространены в семейной жизни.

Такой сценарий вполне может разворачиваться и на работе. Женщины, придерживающиеся «мужского» стиля в руководстве, рискуют быть воспринятыми как командирши. Мужчин же, придерживающихся такой же линии поведения, считают просто решительными. Таннен внесла большой вклад в то, чтобы доказать: подобные стереотипы формируются на ранних этапах социального развития и, возможно, обусловлены межполушарной асимметрией. Во всех странах, на всех континентах, в любом возрасте и времени женщины и мужчины ведут себя по-разному. Таннен, чьей специальностью была английская литература, выявила эти тенденции даже в рукописях с вековой историей.

Природа или воспитание?

Результаты, полученные Таннен, — это статистические выкладки. Она выяснила, что на языковые модели влияет множество факторов: регион проживания, индивидуальность, профессия, социальный класс, возраст, этническая принадлежность и происхождение — все это влияет на то, как мы используем речь для обсуждения своей личной безопасности. Социальный подход к детям разного пола применяется с момента их рождения, они часто воспитываются в обществе, где сильны веками формировавшиеся предубеждения. Просто чудо, если когда-нибудь удастся выйти за пределы этого опыта и полагаться на принципы равенства.

Учитывая влияние культуры на поведение, чрезмерно просто было бы прибегнуть к чисто биологическому объяснению наблюдений Таннен. А поскольку биологический фактор очень влияет на поведение человека, чрезмерно просто было бы прибегнуть и к объяснению с точки зрения социального. Мы не знаем, что в нас сильнее — биологическое или социальное. Такой ответ обескураживает. Кэхилл, Таннен и многие другие исследователи приложили много усилий, чтобы выяснить это. Однако полагать, что существует зависимость между генами, клетками и поведением, если ее нет, не только неправильно, но и опасно. Вспомните о Ларри Саммерсе.

Идеи

Как мы можем использовать эти данные в реальном мире?

Смотрите на факты через призму эмоций.

Учителя и работодатели обязаны учитывать эмоциональную жизнь мужчин и женщин, поэтому должны знать следующее:

Информация, пережитая эмоционально, лучше запоминается.

Мужчины и женщины по-разному переживают определенные эмоции.

Эти различия объясняются с точки зрения биологического и социального факторов.

Примените новый гендерный принцип рассаживания учеников в классе.

Учительница третьего класса, в котором учится мой сын, объясняет ухудшение результатов к концу года стереотипами. Девочки преуспевают в гуманитарных предметах, а мальчики показывают более высокие результаты в математике и естественных науках. И это в третьем классе! Она знала, что статистического подтверждения бóльших способностей к математике у мужского пола нет. Почему же тогда она руководствовалась общепринятыми заблуждениями?

Учительница догадывалась, что дело в социальной активности учеников во время урока. Здесь очень важно, кто первым отвечает на заданный ею вопрос. На уроках языка обычно девочки отвечают первыми. Другие ученицы реагируют коллективным «я тоже». Реакция мальчиков отличается иерархичностью. Девочки обычно все знают ответ; мальчики, как правило, нет, и они делают то, что свойственно мужским особям с низким статусом, — уклоняются. Прóпасть становится очевидной. По математике и другим естественным дисциплинам ученики и ученицы идут вровень. Мальчики прибегают к известной манере поведения «над всеми», пытаясь укрепить иерархию, которая основывается на первенстве. При этом они еще и дерутся со всеми, кто не находится в топе, в том числе и с девочками. Поэтому озадаченные девочки начинают избегать отвечать на данных уроках. Так и появляется разница в результатах.

Учительница проводит собрание для девочек, чтобы проверить свои подозрения. Она интересуется, как они будут действовать. Девочки принимают решение изучать математику и науки отдельно от мальчиков. В прошлом учительница выступала за смешанные классы, но теперь ее начинает интересовать вопрос о целесообразности такой позиции. Если девочки проигрывают битву с мальчиками в третьем классе, есть все основания предположить, что дальше ситуация вряд ли изменится. Учительница вынуждена принять это к сведению. Понадобилось всего две недели, чтобы ликвидировать пробелы в результатах обучения.

Можно ли использовать такой подход в классах во всем мире? На самом деле эксперимент еще не говорит о всеобщем правиле — это всего лишь замечание. Чтобы обнаружить закономерность, нужно изучать сотни классов и тысячи студентов в течение многих лет.

Формирование рабочих команд по гендерному признаку

Однажды мне довелось обсуждать гендерный вопрос с группой руководителей в Центре подготовки руководящего состава компании Boeing. После того как я привел им некоторые данные исследований Ларри Кэхилла, я добавил:

«Считается, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, и дома, и на работе. По-моему, это не вполне справедливое мнение». Я объяснил это образно тем, что женщины воспринимают эмоциональные составляющие ситуации при помощи большего количества точек ввода (в этом суть) и, соответственно, видят его в лучшем качестве. У них просто больше информации, на которую они способны реагировать. Если бы мужчины обладали стольким же количеством точек ввода, то их реакция была бы точно такой же. Двое мужчин в последнем ряду даже растрогались. После лекции я поинтересовался их мнением, опасаясь, не обидел ли я их. Но их ответ ошеломил меня. «Впервые за всю мою профессиональную карьеру, — пояснил один из них,— я почувствовал, что мне не нужно извиняться за то, какой я есть».

Эти слова навели меня на мысль, что в процессе эволюции разные типы эмоционального восприятия ситуации помогли людям завоевать мир. Почему же мир бизнеса лишен этого преимущества? Команда или рабочая группа, способная одновременно схватить суть и учесть все детали в стрессовой ситуации — как, например, специалисты по слиянию и поглощению, — представляют собой выгодную партию, брак которой заключается на бизнес-небесах.

На тренингах в компаниях часто устраиваются учебные ситуации — например, для участия в проекте формируется смешанная или однополая рабочая группа. Создавайте команды любого состава, но сначала расскажите им о гендерных различиях. У вас есть четыре варианта. Будут ли смешанные команды из мужчин и женщин работать лучше? Покажут ли группы, прошедшие подготовку, лучший результат, чем неподготовленные? Останутся ли эти результаты постоянными, скажем, через полгода? Возможно, обнаружится, что разнополая команда работает продуктивнее. По крайней мере, при таком развитии событий мужчины и женщины будут иметь равные права при принятии решений за столом переговоров.

Можно создать такую рабочую среду, в которой гендерные различия будут замечены и оценены. Если бы это было сделано раньше, возможно, сегодня больше женщин занимались бы наукой и инженерным делом. Мы могли бы разбить «стеклянный потолок»* и сэкономить компаниям много денег. И даже помогли бы сохранить работу президенту Гарвардского университета.

*«Стеклянный потолок» — термин, принятый в американском менеджменте в начале 1980-х годов для описания невидимого барьера, ограничивающего продвижение женщины по служебной лестнице. Прим. ред.

Резюме

У мужчин одна х-хромосома, а у женщин — две, несмотря на то что одна из них резервная.

Генетически женщины устроены сложнее, так как активные х-хромосомы клеток представляют собой набор из материнских и отцовских клеток. Мужчины получают х-хромосомы от матери, а в y-хромосоме содержится менее 100 генов, в то время как х-хромосома несет около 1500 генов.

По структуре и биохимическому составу мозг женщины и мужчины различен — например, у мужчин миндалина крупнее, и они быстрее вырабатывают серотонин. Однако неизвестно, существенны ли эти различия.

Мужчины и женщины по-разному реагируют на сильный стресс: женщины задействуют миндалину левого полушария и запоминают детали эмоций. Мужчины используют миндалину правого полушария и воспринимают суть проблемы.

© Дж. Медина. Правила мозга. Что стоит знать о мозге вам и вашим детям. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 20