Европа непригодна для жизни

«Всё держится на соплях и в один момент рухнет»: русские мигранты о Европе

В этом году все больше наших соотечественников, долгое время проживающих за границей, переезжают обратно в Россию. В первую очередь, возвращаются европейцы, однако сегодня эта тенденция распространяется и на заокеанские страны. При этом речь идет не о легкой на подъем молодежи, а о людях, которые за рубежом успели построить карьеру, обзавестись семьей и вырастить детей.

«Протекционизм повальный, образование обесценено, оболванивание населения, которое главное приучить бегать на шопинг с очумевшими глазами, ни один предмет в школе нормально не учат. По три месяца сидят и обсуждают: «А надо ли было бомбу на Хиросиму кидать?». Мне страшно, как детям найти себе пару: вокруг или умственно замедленные или небелые. Все держится на соплях и в один прекрасный момент рухнет», — делится своими впечатлениями россиянка от жизни в Британии.

Другой российский эмигрант, проживший 17 лет в Австрии, сетует на местную медицину, которая, несмотря на хорошее оборудование, отличается чудовищным непрофессионализмом врачей.

«Западной медицине никогда не был нужен здоровый пациент, иначе теряется клиент. Отсюда и танцует все, что нагородила тут одна из самых рыхлых наук – медицина», — сетует россиянин.

Еще одной проблемой является образование, которое, по признанию эмигранта, находится «на уровне плинтуса». По трате денег на школы Австрия одно из первых государств с конца, а единственное, что хоть как-то поддерживает качество знаний в стране на приемлемом уровне – платные учебные заведения.

Не обходится у эмигрантов и без тоски по Родине, которая связана с разительным отличием российского и западного менталитета.

«Все, о чем я думаю в последнее время – что я делаю в этой стране, и тоскливо-тоскливо при мысли, что и через 10, и через 20 лет я буду жить среди чужих людей, в чужой языковой среде, которая никогда не станет близкой и понятной. В каждой деревни свои диалекты. Общения для души нет, мы ни к кому не ходим в гости, и к нам никто. Умом понимаю, что в Россию возвращаться некуда, и возраст уже за 40, да и навыки профессиональные все утеряны», — рассказывает русская жительница Бельгии.

Какие же объективные причины толкают россиян, обосновавшихся заграницей, переезжать обратно на Родину? С этим вопросом журнал «Слово и дело» обратился к политическому аналитику международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславу Бышоку.

«Во-первых, люди, которые уехали в Европу где-то в 2000-е годы, переезжали по большому из-за того, что ЕС казался им регионом, где царит безопасность и все подчинено закону. Сегодня ситуация полностью изменилась. В последние несколько лет мы видим значительную геттоизацию ключевых европейских городов, происходит очень быстрой рост зон в пригородах Парижа, Берлина, Копенгагена и Брюсселя, куда не только простой белый европеец не может зайти без последствий, а даже полицейские стараются не соваться. В связи с этим красивая картинка спокойной и стабильной Европы на самом деле выглядит совсем иной. Поэтому русские, особенно те, у которых есть дети, понимают, что теперь оказывается безопаснее быть в России, чем в странах ЕС.

Кроме того, те люди, которые следят за образованием своих детей, видят, что учебные программы, внедряемые в школах, например, толерантности, сексуального воспитания и тд, идут вразрез с тем, что принято в России, которая отстаивает традиционную семейную модель. Для наших людей это имеет существенное значение, поэтому далеко не все из них хотят, чтобы их дети воспитывались открытыми к гомосексуальности и исламизму.

И последний момент, это европейское высшее образование. Несмотря на то, что сегодня в ЕС едет огромное количество трудовых мигрантов, в некоторых странах зафиксирован достаточно высокий уровень безработицы. Таким образом, получается следующее: имея европейское образование, там у вас гораздо меньше возможностей устроиться на работу, чем в России, где, напротив, высоко ценится зарубежный диплом», — рассказал эксперт.

Таким образом, русские мигранты, проживающие за границей долгое время, имеют вполне обоснованные причины для возвращения на Родину. При этом страх за собственную жизнь и своих детей, в связи с миграционным кризисом и участившимися терактами, далеко не последнее основания для переезда в Россию.

Максим Руденко