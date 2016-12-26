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Европа непригодна для жизни

10:23. 26 декабря 2016 Просмотров - 714 6 коммент. Опубликовал:

«Всё держится на соплях и в один момент рухнет»: русские мигранты о Европе

В этом году все больше наших соотечественников, долгое время проживающих за границей, переезжают обратно в Россию. В первую очередь, возвращаются европейцы, однако сегодня эта тенденция распространяется и на заокеанские страны. При этом речь идет не о легкой на подъем молодежи, а о людях, которые за рубежом успели построить карьеру, обзавестись семьей и вырастить детей.

«Протекционизм повальный, образование обесценено, оболванивание населения, которое главное приучить бегать на шопинг с очумевшими глазами, ни один предмет в школе нормально не учат. По три месяца сидят и обсуждают: «А надо ли было бомбу на Хиросиму кидать?». Мне страшно, как детям найти себе пару: вокруг или умственно замедленные или небелые. Все держится на соплях и в один прекрасный момент рухнет», — делится своими впечатлениями россиянка от жизни в Британии.

Другой российский эмигрант, проживший 17 лет в Австрии, сетует на местную медицину, которая, несмотря на хорошее оборудование, отличается чудовищным непрофессионализмом врачей.

«Западной медицине никогда не был нужен здоровый пациент, иначе теряется клиент. Отсюда и танцует все, что нагородила тут одна из самых рыхлых наук – медицина», — сетует россиянин.

Еще одной проблемой является образование, которое, по признанию эмигранта, находится «на уровне плинтуса». По трате денег на школы Австрия одно из первых государств с конца, а единственное, что хоть как-то поддерживает качество знаний в стране на приемлемом уровне – платные учебные заведения.

Не обходится у эмигрантов и без тоски по Родине, которая связана с разительным отличием российского и западного менталитета.

«Все, о чем я думаю в последнее время – что я делаю в этой стране, и тоскливо-тоскливо при мысли, что и через 10, и через 20 лет я буду жить среди чужих людей, в чужой языковой среде, которая никогда не станет близкой и понятной. В каждой деревни свои диалекты. Общения для души нет, мы ни к кому не ходим в гости, и к нам никто. Умом понимаю, что в Россию возвращаться некуда, и возраст уже за 40, да и навыки профессиональные все утеряны», — рассказывает русская жительница Бельгии.

Какие же объективные причины толкают россиян, обосновавшихся заграницей, переезжать обратно на Родину? С этим вопросом журнал «Слово и дело» обратился к политическому аналитику международной мониторинговой организации CIS-EMO Станиславу Бышоку.

«Во-первых, люди, которые уехали в Европу где-то в 2000-е годы, переезжали по большому из-за того, что ЕС казался им регионом, где царит безопасность и все подчинено закону. Сегодня ситуация полностью изменилась. В последние несколько лет мы видим значительную геттоизацию ключевых европейских городов, происходит очень быстрой рост зон в пригородах Парижа, Берлина, Копенгагена и Брюсселя, куда не только простой белый европеец не может зайти без последствий, а даже полицейские стараются не соваться. В связи с этим красивая картинка спокойной и стабильной Европы на самом деле выглядит совсем иной. Поэтому русские, особенно те, у которых есть дети, понимают, что теперь оказывается безопаснее быть в России, чем в странах ЕС.

Кроме того, те люди, которые следят за образованием своих детей, видят, что учебные программы, внедряемые в школах, например, толерантности, сексуального воспитания и тд, идут вразрез с тем, что принято в России, которая отстаивает традиционную семейную модель. Для наших людей это имеет существенное значение, поэтому далеко не все из них хотят, чтобы их дети воспитывались открытыми к гомосексуальности и исламизму.

И последний момент, это европейское высшее образование. Несмотря на то, что сегодня в ЕС едет огромное количество трудовых мигрантов, в некоторых странах зафиксирован достаточно высокий уровень безработицы. Таким образом, получается следующее: имея европейское образование, там у вас гораздо меньше возможностей устроиться на работу, чем в России, где, напротив, высоко ценится зарубежный диплом», — рассказал эксперт.

Таким образом, русские мигранты, проживающие за границей долгое время, имеют вполне обоснованные причины для возвращения на Родину. При этом страх за собственную жизнь и своих детей, в связи с миграционным кризисом и участившимися терактами, далеко не последнее основания для переезда в Россию.

Максим Руденко

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Источник: www.kramola.info

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6 коммент.»

  • 8628 3218
    Gringo 26 декабря 2016 в 10:58 Ссылка Пометить
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    Странно немного, жопа в Европе, а жидкость для ванн массово употребляют в РФ. Может нам что-то недоговаривают?

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  • 8628 3218
    Gringo 26 декабря 2016 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Много слов, типа “один мальчик сказал”. На самом деле всё это можно подтвердить всего лишь двумя цифрами – количество выехавших из РФ, количество вернувшихся в РФ. И все.
    Уверен, грошовые агитаторы никогда не приведут их. Поломается вся картинка.

    Никто не спорит, что в Европе жопа, в Америке жопа. Только вот по всем показателям в РФ всё намного печальней.

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  • 7391 4913
    слободан 26 декабря 2016 в 11:59 Ссылка Пометить
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      слободан слободан 26 декабря 2016 в 12:00 Ссылка Пометить
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      а что они раньше думали когда уезжали из России??
      На жирные хлеба перебрались??
      Знаю таких: -” оставайтесь тут (в России) Гов******но месить,а мы будем жить в цивилизации и наши дети будут жить в цивилизации” -
      А то что там к русским (всех, кто родился на территории бывш сов.союза,они считают =русскими=)относятся как к неполноценным людям -это они не знали??!! А теперь ноют про непохожесть в менталитете…?
      А раньше менталитет устраивал? – Есть те,которых обидела российская власть -Эти уехали понятно почему.Но остальные -это просто космополиты – -Без Родины,без корней,без НУТРА!!
      Мне их не жалко…

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      • 1468 1115
        Walentin слободан 26 декабря 2016 в 13:43 Ссылка Пометить
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        В начале 2000х все эти проблемы с образованием и медициной небыли так остры. Ещё оставались бывшие. Во вторых, когда тебе 30 и некому подсказать, то кажется что жизнь бесконечна. Поэтому мы не собирались уехать на всегда. К тому же на фоне ельцинского развала, была перспектива (с советским образаванием вполне обоснованная)найти работу по специальности. Так и получилось.
        Я не ищу оправданий – можно было имея за плечами университет, продавать пиво в ларьке или втюхивать гражданам отраву в виде пищевых добавок. 99 процентов так и поступили. 1 процент это уехавшие и оставшиеся работать даром.
        Но теперь мы видим, что добившись того к чему мы стремились, мы получили ворох других проблем, которые здесь не решаются совсем. Они коротко описаны в данной статье. Так что статья правильная.

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