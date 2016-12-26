Джон Керри: Россия увидит свои падающие с неба самолеты

ООН, 29 сентября 2016 г.. /ТАСС/. Россия может стать "мишенью" для боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Такое мнение высказал во вторник в интервью телеканалу MSNBC госсекретарь США Джон Керри. Он высказался за объединение усилий в борьбе с ИГ, которое в США продолжают называть ИГИЛ.

"Если мы не найдем способа объединиться для борьбы с ИГИЛ и Россия станет сражаться с ними одна , угадайте, что будет", - предложил госсекретарь. " Россия , - утверждал Керри, - станет мишенью. Россия увидит - кто знает - людей с ПЗРК, падающие с неба самолеты. Их начнут чернить. Вместе с Асадом они превратятся в новый магнит для джихадистов".

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29 сентября 2016 г.

В США предостерегают Москву от дальнейшего проведения операции в Сирии, так как это якобы приведет лишь к большим потерям среди военных и техники ВКС России, в том числе самолетов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Джон Кирби.

По словам Кирби, в случае «не прекращения насилия» Россией в Сирии, Москва будет не только терять свои самолёты и военнослужащих, но также террористические группировки воспользуются ситуацией и могут атаковать города в России.

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Фрагмент передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

25 декабря 2016

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года.

- Через нас вам просили передать самый жесткий сигнал: России будет больно. Сделают так, что Россия по-настоящему прочувствует, что такое боль. Имейте в виду, мы вас...

- Это говорили дипломаты в ходе дипломатических переговоров! - Имейте в виду: всё, что вы будете делать в реальности, будет дезавуировано информационной кампанией, которая перекроет результаты вашей работы. Вы будете бороться с террористами. Но будете выглядеть именно как агрессоры. ..... Я не могу цитировать впрямую закрытые для прессы переговоры. Я могу сказать так, что эти слова нам были переданы и передавались неоднократно в ходе октября, всего октября 2015 года, в ходе переговоров главы внешнеполитического ведомства России с зарубежными коллегами. Речь идет о зарубежных коллегах Сергея Лаврова. Которые причисляют себя к самым передовым и цивилизованным странам. Речь идет о людях, являющихся мировой элитой. Эти слова были нам переданы.

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Передача полностью здесь

21 ноября 2016 г.

Даниэль Эстулин, специалист по мировому закулисью, получил от инсайдера первого доступа одну фразу из разговора Джорджа Сороса с представителем высшего эшелона власти Иллюминатов.

(С) - Это начнется 25-го. Конец декабря, все расслаблены. Конфетти и игрушки на елках, лампочки и салюты. Это хорошее время для начала перемен.. Америка и мир вздрогнет.. и страны начнут сыпаться как костяшки домино...

Из неудавшихся задумок Д.Сороса...