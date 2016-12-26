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Джон Керри: Россия увидит свои падающие с неба самолеты

10:55. 26 декабря 2016 Просмотров - 371 3 коммент. Опубликовал:

ООН, 29 сентября 2016 г.. /ТАСС/. Россия может стать "мишенью" для боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Такое мнение высказал во вторник в интервью телеканалу MSNBC госсекретарь США Джон Керри. Он высказался за объединение усилий в борьбе с ИГ, которое в США продолжают называть ИГИЛ.

"Если мы не найдем способа объединиться для борьбы с ИГИЛ и Россия станет сражаться с ними одна, угадайте, что будет", - предложил госсекретарь"Россия, - утверждал Керри, - станет мишенью. Россия увидит - кто знает - людей с ПЗРК, падающие с неба самолеты. Их начнут чернить. Вместе с Асадом они превратятся в новый магнит для джихадистов".

Подробнее на ТАСС

29 сентября 2016 г. 

В США предостерегают Москву от дальнейшего проведения операции в Сирии, так как это якобы приведет лишь к большим потерям среди военных и техники ВКС России, в том числе самолетов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Джон Кирби.

По словам Кирби, в случае «не прекращения насилия» Россией в Сирии, Москва будет не только терять свои самолёты и военнослужащих, но также террористические группировки воспользуются ситуацией и могут атаковать города в России.

Подробнее здесь

смотреть, если видео не открылось, здесь https://vk.com/video138540154_456239051

Фрагмент  передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".  

25 декабря 2016

Мария Захаровадиректор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года.

- Через нас вам просили передать самый жесткий сигнал: России будет больно. Сделают так, что Россия по-настоящему прочувствует, что такое боль. Имейте в виду, мы вас...

 

- Это говорили дипломаты в ходе дипломатических переговоров!

- Имейте в виду: всё, что вы будете делать в реальности, будет дезавуировано информационной кампанией, которая перекроет результаты вашей работы. Вы будете бороться с террористами. Но будете выглядеть именно как агрессоры. .....

Я не могу цитировать впрямую закрытые для прессы переговоры. Я могу сказать так, что эти слова нам были переданы и передавались неоднократно в ходе октября, всего октября 2015 года, в ходе переговоров главы внешнеполитического ведомства России с зарубежными коллегами. 

Речь идет о зарубежных коллегах Сергея Лаврова. Которые причисляют себя к самым передовым и цивилизованным странам. Речь идет о людях, являющихся мировой элитой. Эти слова были нам переданы. 

Источник

Передача полностью здесь

21 ноября 2016 г.

 Даниэль Эстулин, специалист по мировому закулисью, получил от инсайдера первого доступа одну фразу из разговора Джорджа Сороса с представителем высшего эшелона власти Иллюминатов.

(С) - Это начнется 25-го. Конец декабря, все расслаблены. Конфетти и игрушки на елках, лампочки и салюты. Это хорошее время для начала перемен.. Америка и мир вздрогнет.. и страны начнут сыпаться как костяшки домино...

Из неудавшихся задумок Д.Сороса...

_Обрушить Россию, втянув ее в бойню с Украиной не вышло. Получилось даже наоборот - Крым вернулся домой, а экономика России укрепляется просто на глазах при всех санкциях и двукратно низких ценах на энергоресурсы.

 

_В Сирии тоже вышло против его планов - Россия поднялась во весь рост и Мир стал меняться на глазах

_В Штатах закрутить бузу против Трампа тоже не выходит - то ли денег жалко, то ли ума не хватает.. (источник)

Конт

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